2025全球七大最美博物館，亞洲唯獨這2間入選

2015 年起，聯合國教科文組織（UNESCO）每年都會透過凡爾賽獎（Prix Versailles），彰顯並肯定當代優秀的新建築作品。稍早，官方公布 2025 全球七大最美博物館（Prix Versailles 2025: The World’s Most Beautiful Museums），從法國的巴黎大皇宮，到亞洲唯二入選的：首爾音響博物館，以及峇里島 SAKA 博物館，或許能成為你下趟旅行的目的地。
2025 全球最美博物館：法國「巴黎大皇宮」
創立於 1900 年的巴黎大皇宮（Grand Palais），是法國著名的地標之一，去年更成為奧運的場館之一，於今年正式對外開放。其標誌性的建築語彙，莫過於全玻璃的屋頂設計，透過重達 6 千噸鋼材支撐，比整座巴黎鐵塔多。年初更迎來日本藝術大師塩田千春最大規模的展覽《顫動的靈魂》，被評選為今年最美的博物館之一。
巴黎大皇宮
地址｜75008 Paris, 法國
2025 全球最美博物館：挪威「Kunstsilo 博物館」
北歐被譽為全世界最幸福國度，而坐落於挪威南部克里斯蒂安桑（Kristiansand）的 Kunstsilo 博物館，也入選今年最美博物館名單。這座博物館前身是穀倉，在當地建築師團隊 Mestres Wåge Arquitectes 的打造下，保留穀倉圓柱筒並重新設計。極簡的混凝土語彙，打造明亮的中庭，引入自然光線，在歷史與現今之間，展開文化及藝術對話。
Kunstsilo
地址｜Sjølystveien 8, 4610 Kristiansand, 挪威
2025 全球最美博物館：峇里島「SAKA 博物館」
坐落於印尼巴厘島的 SAKA 博物館，被譽為今年最美的博物館之一。創立於 2023 年，以峇里島傳統曆法「SAKA」命名，在株式會社三菱地所設計的操刀下，體現峇里島的哲學理念——山與海的神聖平衡，象徵靈性力量與人生變化之間的連結。其鮮明的斜坡式屋頂，成為連接山與海的語彙轉譯，水池的倒影象徵著內省與更新，畫面格外詩意。
SAKA 博物館
地址｜Jl. Karang Mas Sejahtera, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361 印尼
2025 全球最美博物館：美國「克利夫蘭自然歷史博物館」
創立於 1920 年，坐落於美國中西部俄亥俄州（State of Ohio）的克利夫蘭自然歷史博物館（Cleveland Museum of Natural History），一直致力於推廣科學教育與研究保護。近年來，館方階段性翻修更新，其靈感源於五大湖冰川，建築師以流動的白色沖積地形為靈感，創造出一個統一、連續的空間概念，將館內各個區域有機地串連，成為今年最美博物館。
克利夫蘭自然歷史博物館
地址｜1 Wade Oval Dr, Cleveland, OH 44106 美國
2025 全球最美博物館：沙烏地阿拉伯「迪里耶藝術未來中心」
作為沙烏地阿拉伯的首都及最大城市，利雅德（Riyadh）迎來全新博物館——迪里耶藝術未來中心（Diriyah Art Futures），在義大利建築師事務所 Schiattarella Associati 打造下，採用當地的石頭、凝土為建築材料，打造一座分體式與極簡風格的空間組構，弱化拔地而起的突兀感，而是在建築與自然、傳統與未來之間，建立適切的平衡感，成為今年最美的博物館。
迪里耶藝術未來中心
地址｜3029 King Faisal Rd, Al Bujairi, 7719, Riyadh 13712 沙烏地阿拉伯
2025 全球最美博物館：首爾「音響博物館」
南韓音響博物館（Audeum）自去年開館以來，已成為當地最指標性建築地標之一。在日本建築大師隈研吾的打造下，兩萬支鋁管的建築立面，宛如瀑布般，從不同角度看，皆呈現不同的語意。館內收藏不同時期的音響設備，從音響、相機、音樂盒，再到豐富的韓交收藏，物件橫跨 150 年，是藝術與文化的音樂中心，如今更是全球最美博物館。
音響博物館
地址｜6 Heolleung-ro 8-gil, Seocho District, Seoul, 南韓
2025 全球最美博物館：美國「喬斯林藝術博物館」
作為美國指標性博物館，喬斯林藝術博物館（Joslyn Art Museum）於 2024 年打造的全新館 Rhonda and Howard Hawks Pavilion，找來挪威建築事務所 Snøhetta 與美國建築事務所 Alley Poyner 共同設計，其建築風格與其周邊環境形成鮮明對比，並利用 1994 年擴建時設計的玻璃中庭作為延伸，二者透過一個緩緩傾斜的中央樓梯連接，獲選全球美博物館。
喬斯林藝術博物館
地址｜2200 Dodge St, Omaha, NE 68102 美國
