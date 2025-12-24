宏福苑五級火｜情緒支援熱線
紅到韓國小姐姐跨海掃貨！2025 冬季「救急嫩膚」保養品推薦：Dr.CINK 米粹姬安瓶、契爾氏急護霜、肌研保濕精華
每到冬季，肌膚就像進入了「寒冷壓力期」，室外冷風刺骨、室內暖氣奪走水分，容易導致泛紅、脫屑甚至妝容不服貼。此時，「嫩膚」的關鍵不再只是盲目補水，而是需要更精準的「屏障修護」與「深層滲透」。這篇精選四款在論壇與美妝圈口碑炸裂的產品，從紅遍日韓的安瓶到科技感十足的修護霜，幫你在乾冷季節也能養出如水煮蛋般的細緻膚觸。
DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶
已經熱銷超過千萬條的日本米粹神經醯胺，在日本已經是貴婦圈最熱愛的美妍保健，不只在日本、台灣有眾多追隨者，更有網友在Threads分享已經紅到韓國的小姐姐都來台灣掃貨！首次突破性的安瓶劑型，也替這款新品帶來截然不同的使用體驗。質地輕盈、推開即化，滲透速度快到不會留下任何黏膩，只在表面留下一層若有似無的柔亮光澤。無酒精、無人工色素、無礦物油的潔淨配方，使敏弱肌也能在冬季安心將它列入固定保養步驟。
肌研 H.A. Supreme極致保濕精華
以4重玻尿酸為核心，首先修護受損肌膚重建健康肌底、打造穩定膚質，並深入肌底補水鎖水，強化肌膚基礎含水量，再以維生素B5舒緩乾燥與改善外界刺激造成的受損肌膚，修護敏弱不適；同時以神經醯胺強化與鞏固肌膚屏障，使保水力能長時間維持不流失。透過「修復敏弱、強化屏障、進階補水」三大關鍵，提供冬季尤其需要的深度保濕機制，使肌膚回復穩定健康，實現水嫩彈潤！
巴黎萊雅 A醇PRO小臉精華水/精華乳
PRO小臉精華水乳不只能做到這樣，除了A醇PRO通過敏感肌實測，添加巴黎萊雅保養明星修護成分積雪草精萃，能有效修護、舒緩乾燥泛紅，幫助肌膚快速回到穩定狀態，搭配近年在保養界、美容論壇中備受矚目的趨勢成分，有著肌膚神盾之稱的依克多因，擁有卓越的防護及修護力外，還有的強大保濕效果，幫助肌膚鎖水舒緩作用，適用於所有膚質，溫和不刺激，可以每天且長期使用，讓保養過程中只有滿滿的安心！連小S也愛用推薦，不再需要繁複的保養流程只要用這組就夠。
Kiehl’s 契爾氏急護霜
Kiehl’s 契爾氏以獨家的膚料級科技將這些明星修護成，包含高純度 β-葡聚醣、維他命 B5 和 α-紅沒藥醇和角鯊烷，搭配科學研究搭配出最強配方，打造最輕潤的修護霜質地，獨家科技將原本難以吸收的大分子研磨至 33 微米的球形分子，使其能順利穿越皮膚細胞角質間隙，快速滲透至肌底。即時救援乾燥、敏感、煥膚、特殊美容後等 6 大敏弱肌膚問題，天天穩膚、長期維持肌膚穩定狀態！
