2025 台北聖誕必訪！勁慳時間打卡 8 大璀璨光影熱點

台北聖誕節

歲末將至，成座台北城已經悄然籠罩喺濃郁嘅聖誕浪漫氛圍之中！由新北市板橋嘅巨型光雕藝術到台北信義區嘅璀璨百貨燈飾，每年呢個時候，雙北地區都會華麗變身為令人嚮往嘅冬日慶典之都。

為咗令您嘅 2025 台北聖誕節之旅更加精彩難忘，Trip.com 獨家為您精選出八大必訪嘅「台北聖誕節」打卡熱點，並提供最詳盡嘅活動資訊。無論您係追求夢幻光影、溫馨歡樂，定係渴望體驗獨特節慶氣氛，呢份攻略都會助您輕鬆規劃一場璀璨嘅冬季旅程，盡享台北聖誕嘅無限魅力！

廣告 廣告

台灣機場自取！4G上網卡含話費，即時確認⚡️ HK$62起

台灣5G eSIM即日可用！⚡️24小時計費，HK$4.66起享高速上網📱

平價機票：優惠低至 😍 45 折

酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥折扣碼：TRIPBEST8

桃園機場↔台北車站｜來回巴士票HK$57.09起，免費Wi-Fi+充電⚡️即日可用！

桃園機場直達台北！48/72小時捷運套票🇭🇰僅HK$131，即買即用🚀

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

香港飛台北平價機票

1. 單程機票優惠

航線： 香港飛台北

航空公司： 香港快運航空（HK Express）

優惠價： 低至 HK$587

備註： 價格通常已包含額外 6% 折扣。

2. 來回機票優惠

航線： 香港來回台北

航空公司： 香港快運航空（HK Express）

優惠價： 低至 HK$925

備註： 價格通常已包含額外 6% 折扣。

*(2025年12月更新)

Shop Now





台北聖誕節 | 🎪 2025 新北歡樂耶誕城：LINE FRIENDS 馬戲嘉年華！

若要體驗最盛大嘅「台北聖誕節」氛圍，新北歡樂耶誕城絕對係您不可錯過嘅選擇！呢場被譽為全台最大、亞洲指標性嘅冬季盛典，每年都吸引數百萬遊客共襄盛舉。

🌟 2025 年主題與亮點

主題亮點： 今年耶誕城將會以 超人氣嘅「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」 為主題，精心策劃一場奇幻繽紛嘅「馬戲嘉年華」，保證驚喜連連！

活動日期： 活動將於 11 月中旬盛大展開 ，持續至 12 月底 ，為期一個多月。

燈區範圍： 規模創歷年之最，橫跨新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中商圈等多個燈區，堪稱「台北聖誕節」期間嘅打卡熱點之最！

🎠 必睇主燈秀與分區特色

全台唯一夢幻馬戲主燈： 耶誕城嘅重頭戲無疑係市民廣場上嗰座「全臺唯一夢幻馬戲主燈」！

佢巧妙結合咗燈光、動感音樂同創新機械裝置，並搭配市府大樓嘅震撼 3D 光雕投影 技術。 特別之處在於，今年光雕投影更融入咗最先進嘅 裸視 3D 彩幕技術 ，令觀眾彷彿身臨其境，沉浸喺馬戲團嘅奇幻世界中！

歐洲童話村 (板橋車站)： 站前廣場將變身為充滿異國情調嘅「歐洲童話村」，設有「北極時光列車」同「雪國童話市集」，營造浪漫迷人嘅北國聖誕氛圍。

驚喜爆米花派對 (萬坪公園)： 萬坪公園則會以 LINE FRIENDS minini 為主題，打造「驚喜爆米花派對」大型裝置，係親子旅客共度歡樂時光嘅最佳選擇。

🎤 週末活動與建議

精彩活動： 週末期間更有萬眾矚目嘅「巨星耶誕演唱會」 同充滿道地風情嘅 「德國耶誕市集」等精彩活動輪番登場。

交通建議： 由於屆時人潮預計會非常龐大，強烈建議您搭乘大眾運輸工具前往，並提早抵達以佔據最佳觀賞主燈秀嘅位置！





新北耶誕城

圖片來源：新北歡樂耶誕城官方網站

地址： 新北市板橋區中山路一段 161 號（新北市市民廣場）

交通方式：

前往新北歡樂耶誕城非常便捷！您可以選擇搭乘台北捷運板南線、臺鐵或高鐵至板橋站，從 2 號或 3 號出口步行數分鐘，即可輕鬆抵達市民廣場，開啟您的「台北聖誕節」奇幻之旅。











台北聖誕節 | 🏙️ 台北 101 與信義商圈：都會聖誕的奢華中心

講到「台北聖誕節」，點可以錯過台北市嘅標誌性地標——台北 101 大樓及其周邊嘅信義商圈！呢度唔單止係都會時尚嘅匯聚地，更係每年聖誕慶典嘅奢華中心。

摩天大樓與璀璨燈飾

獨樹一幟： 相較於新北耶誕城嘅宏大規模，台北 101 則以其 精緻考究 同 都會魅力 獨樹一幟。

外牆點亮： 每逢聖誕季，台北 101 嘅外牆就會點亮 流光溢彩嘅節日燈飾 ，而大樓周邊嘅廣場同室內空間更是巧奪天工嘅佈置。

水舞廣場焦點： 特別係 台北 101 水舞廣場 ，每年都會矗立一座 造型獨特、設計感十足 嘅大型聖誕樹或主題裝置藝術，成為遊客爭相 打卡嘅熱門景點 。

「繽紛耶誕玩台北」： 2025 年嘅活動將串聯信義區多達 15 家百貨公司，而台北 101 無疑係呢場盛會中最璀璨奪目嘅焦點。

登頂俯瞰 x 奢華購物體驗

網美級造景： 從大樓正門步入，您會被 星光熠熠嘅節日造景 所吸引，每一隅都充滿咗網美級嘅拍照元素。

城市之巔俯瞰： 如果您渴望更上一層樓嘅體驗，不妨購票搭乘高速電梯直達 89 樓觀景台 ，從城市之巔俯瞰成個信義區 燈火輝煌嘅聖誕夜景 。腳下萬家燈火宛如一片璀璨星海，感受前所未有嘅節慶震撼！

購物中心限定： 此外，台北 101 購物中心內部都將佈置奢華節慶裝飾，並推出一系列限定商品同活動，為追求高品質購物同獨特拍照體驗嘅旅客提供完美選擇。

台北101大樓

地址： 台北市信義區市府路 45 號

交通方式：

前往台北 101 觀賞「台北聖誕節」燈飾，交通十分便利。搭乘台北捷運信義線至「台北 101/世貿站」，從 4 號或 5 號出口出站，步行即可輕鬆抵達目的地。



Shop Now





台北聖誕節 | 🧚 新光三越香堤廣場：北歐精靈聖誕村降臨！

講到「台北聖誕節」，新光三越信義新天地每年都會帶嚟令人驚嘆嘅主題聖誕裝置，其中位於 A8、A9、A11 館之間嘅香堤大道廣場，更是信義區聖誕佈置嘅兵家必爭之地！

🌲 北歐風情 x 夢幻燈光展演

主題預測： 預計 2025 年嘅聖誕佈景將延續其一貫嘅 童話與夢幻風格 ，甚至可能打造出一個充滿北歐風情嘅「北歐精靈聖誕村」。

華麗展演： 呢度嘅聖誕樹通常高達數十米，配備尖端聲光技術，每晚由傍晚時分起，便會定時上演一場 音樂與燈光交織嘅華麗展演 。

浪漫造雪： 有時仲會搭配浪漫嘅造雪效果，讓你彷彿瞬間置身於北歐雪國嘅童話世界！

✨ 沉浸式打卡體驗

極高互動性： 信義新天地嘅聖誕樹以其極高嘅互動性同主題性著稱。除咗主樹本身，周邊嘅長廊同連通道都會被精緻燈飾點亮，將成個區域串聯成一片 廣闊嘅聖誕燈海 。

特色裝置： 你將會喺度發現好多以 精靈、馴鹿 及其他奇幻角色為主題嘅獨特 打卡裝置 。

儀式感滿分： 當聲光秀伴隨著音樂、炫目燈光，甚至人工雪花飄然落下時，嗰份濃郁嘅節慶儀式感絕對能讓你拍出稱霸社群媒體嘅「台北聖誕節」美照！

漫步香堤廣場後，記住走入周邊嘅新光三越各館，享受聖誕限定嘅購物優惠同美食饗宴啦！

新光三越信義新天地

地址： 台北市信義區松壽路 11 號 (新光三越 A11 館外香堤廣場)。

交通方式：

交通方式： 搭乘台北捷運板南線至市政府站，從 3 號出口出站後，步行約 5-8 分鐘即可抵達。







台北聖誕節 | 💜 璀璨信義區：統一時代百貨「愛．Sharing」威尼斯嘉年華

統一時代百貨台北店（Dream Plaza）每年盛大舉辦嘅「愛．Sharing」聖誕企劃，係「台北聖誕節」期間最具代表性嘅點燈盛事之一，而且同高雄夢時代同步展開，總是帶嚟充滿異國情調嘅驚喜。

🎭 主題：威尼斯嘉年華

靈感來源： 2025 年呢場年度盛宴將會以浪漫水都「威尼斯」 為靈感，結合其獨特嘅 嘉年華面具節，將百貨前方嘅夢廣場幻化為一個充滿 華麗光影嘅奇幻場景 。

主視覺色調： 預計將以高貴嘅紫色為主，輔以金色嘅華麗同藍色嘅神秘，完美重現威尼斯嘅浪漫風情。

🌟 必看亮點：Purple Wish 主樹

13 米主樹： 最吸睛嘅亮點莫過於高達 13 米嘅「Purple Wish」聖誕主樹 。

設計巧思： 呢棵獨特嘅聖誕樹，設計靈感汲取自威尼斯嘉年華面具，巧妙融合水光與星光交錯嘅效果，會隨著音樂節奏閃爍躍動，營造出極致夢幻嘅節慶氛圍。

📸 沉浸式體驗與點燈儀式

廣場佈置： 統一時代百貨嘅聖誕裝置唔單止限於主樹，成個夢廣場由入口處到各個角落都會佈滿 威尼斯主題嘅裝飾 ，例如運河意象嘅燈光造景、精緻嘅面具圖騰等。等您唔使遠赴歐洲，都能 身歷其境感受古典而浪漫嘅節慶魅力 。

點燈時間： 點燈儀式通常喺 11 月中旬舉行，象徵著信義區聖誕季嘅正式啟動。建議您密切關注官方網站，以免錯過呢場視覺盛宴。

i sharing

圖片來源：統一企業

地址： 台北市信義區忠孝東路五段 8 號 (2F 夢廣場)

交通方式：

搭乘台北捷運板南線至市政府站，由 2 號出口（與百貨連通）。



台北聖誕節 | 💎 信義區奢華首選：BELLAVITA 打造頂級歐式冰雪世界

喺「台北聖誕節」眾多選擇之中，BELLAVITA 寶麗廣塲（素有「信義貴婦百貨」之稱）雖然唔係以廣闊嘅戶外空間取勝，但佢每年喺中庭精心打造嘅主題聖誕裝置，卻以極致嘅細節、高雅嘅品味同頂級嘅質感聞名遐邇，被無數人譽為「台北聖誕節」期間最靚嘅室內打卡聖地！

❄️ 歐式古典 x 沉浸式夢幻

風格定位： BELLAVITA 嘅佈置風格一向以 歐式古典 同 童話夢幻 為主，例如往年曾經驚艷呈現過「冰雪世界」、懷舊復古嘅「巴黎車站」等主題。

精緻路線： 預計 2025 年嘅聖誕佈置亦將延續其一貫嘅 精緻路線 ，將中庭嘅 挑高空間 徹底轉化為一個 獨立且沉浸式嘅主題場景 。

感官盛宴： 呢度嘅裝置藝術唔單止係靜態陳列，更似一場微型嘅感官盛宴，由地磚嘅鋪設到周邊燈光嘅調校，每一個細節都同主題完美融合，營造出無與倫比嘅氛圍感。

💖 室內優雅打卡體驗

不受天氣影響： 由於係 室內空間 ，你完全唔使擔心天氣影響，無論晴天定雨天，都可以 優雅地享受 呢份聖誕之美。

浪漫氣息： BELLAVITA 嘅聖誕裝置藝術洋溢住濃厚嘅浪漫氣息，特別深受網美同情侶們嘅青睞。就算唔打算購物，專程前嚟中庭捕捉美照，都絕對係一趟值得嘅「台北聖誕節」體驗！





信義貴婦百貨

地址： 台北市信義區松仁路 28 號

交通方式：

交通方式一： 搭乘台北捷運板南線至市政府站，從 3 號出口出站後，步行約 8-10 分鐘即可抵達BELLAVITA。 交通方式二： 搭乘台北捷運信義線至台北 101/世貿站，從 4 號出口出站後，步行約 5 分鐘即可抵達BELLAVITA。



台北聖誕節 | 花博公園圓山園區：德國啤酒與聖誕市集！

對於渴望體驗道地異國聖誕風情嘅旅客嚟講，花博公園圓山園區經常舉辦嘅德國聖誕市集，絕對係「台北聖誕節」期間不容錯過嘅一大亮點！

🥨 歐洲節慶氣息與美食

活動特色： 呢個市集雖然係一個 快閃性質嘅限定活動 ，舉辦日期較為集中，但佢以 正宗嘅德式美食、精美嘅手工藝品 同 濃郁嘅歐洲節慶氣息 而聞名。

必試美食： 喺呢度，您唔單止可以品嚐到經典嘅 熱紅酒（Glühwein） 、香氣四溢嘅 德式香腸 、各式 精釀啤酒 同 傳統薑餅 。

文創攤位： 仲有眾多嚟自德國同歐洲嘅文創攤位，讓你彷彿瞬間穿越到歐洲嘅冬季市集！

🗓️ 活動時間與建議

舉行時間： 預計 2025 年嘅德國聖誕市集將會喺 11 月底至 12 月初嘅特定週末期間 舉行。

注意公告： 雖然具體時間同地點（有時喺花博公園，有時可能移師市民廣場）仍需以 官方最新公告為準 ，但佢嘅熱鬧程度同獨特性絕對毋庸置疑。

現場氛圍： 市集現場通常會設置高大嘅聖誕樹同璀璨嘅燈光裝飾，搭配現場活潑嘅音樂表演，營造出歡樂嘅嘉年華氛圍。

小貼士： 由於市集僅限週末數日，建議您務必提前查閱 Trip.com 或相關旅遊資訊，掌握最新動態，以免向隅！





花博公園圓山園區

地址： 台北市中山區玉門街 1 號（主要位於圓山花博公園爭艷館周邊，實際地點請依當年度官方規劃為準）。

交通方式：

搭乘台北捷運淡水信義線至圓山站，由 1 號出口步行即可到達。







台北聖誕節 | 🎨 華山 1914 文創園區：文青風格聖誕市集！

華山 1914 文創園區，作為台北藝術與文創嘅匯聚地，每逢聖誕佳節，都會舉辦各式主題嘅文創市集同設計展覽，為「台北聖誕節」注入一股獨特嘅藝術與文青氣息。

🏮 簡約復古氛圍

風格區別： 相較於信義區百貨嘅璀璨奢華，華山園區嘅聖誕佈置更注重 簡約、創意與互動性 。

溫馨佈置： 古樸嘅 紅磚建築 同翠綠草地喺 溫暖嘅聖誕燈光 點綴下，營造出嚟嘅係一種 溫馨而復古嘅節慶氛圍 。

慢活時光： 喺呢度，您可以在歷史悠久嘅老建築背景中，享受一份慢活嘅聖誕時光，感受與信義區截然不同嘅節日情調。

🎁 原創設計 x 聖誕禮物精選

市集特色： 許多知名嘅文創平台都會選址喺度，舉辦年度聖誕市集，匯集 數百個原創設計、精緻手作商品 、輕食甜點及香氛等特色攤位。

選購平台： 呢啲市集唔單止係選購獨特聖誕禮物嘅好去處，更係親身體驗台灣年輕設計師才華嘅絕佳平台。

小貼士： 由於市集舉辦日期不盡相同，建議您務必鎖定園區官網及相關主辦單位嘅最新消息，規劃您嘅「台北聖誕節」文創之旅。

華山1914文創園區

地址： 台北市中正區八德路一段 1 號

交通方式：

交通方式一： 搭乘台北捷運板南線至忠孝新生站，從 1 號出口出站後，步行約 3-5 分鐘即可抵達華山 1914 文創園區。 交通方式二： 搭乘台北捷運板南線至善導寺站，從 6 號出口出站後，步行約 5-8 分鐘即可抵達華山 1914 文創園區。



Shop Now





台北聖誕節 | 🚉 台北車站及周邊：交通樞紐的溫馨光芒

台北車站作為台灣重要嘅交通樞紐，唔單止係來往各地嘅門戶，近年嚟亦積極投入「台北聖誕節」氛圍嘅營造。特別係車站大廳同微風台北車站周邊嘅精心佈置，等往來嘅旅客喺匆忙趕路之餘，都能感受到濃郁嘅聖誕暖意。

💖 公益聖誕樹與溫馨祝福

車站大廳焦點： 台北車站大廳每年都會設置一棵 大型室內聖誕樹 ，其特色唔單止在於宏偉嘅規模與醒目嘅位置，更在於佢 深具公益性質 。

公益結合： 呢棵聖誕樹常會結合**「心願寶盒牆」 等公益活動，邀請社會大眾化身聖誕老公公，一同為弱勢孩童實現聖誕願望。呢種將節慶歡樂與社會關懷融合嘅設計，使得台北車站嘅聖誕佈置更顯 溫暖與意義**。

周邊商圈： 此外，周邊嘅微風台北車站、京站時尚廣場等購物中心，都會喺館內外設置充滿巧思嘅聖誕裝飾與燈飾。特別係夜幕降臨，成個車站區域光影交錯，為北返或南下嘅旅客帶嚟一份溫馨嘅祝福。

🚀 旅程第一站

對於時間有限，或剛抵達台北嘅旅客嚟講，呢度無疑係開啟「台北聖誕節」奇幻旅程最便捷嘅第一站。

台北車站

圖片來源：台灣鐵路官網

地址： 台北市中正區北平西路 3 號（主要為台北車站大廳及微風台北車站區域）。

交通方式：

交通方式： 搭乘台北捷運板南線、淡水信義線、高鐵或臺鐵至台北車站，透過站內便捷的連通道即可輕鬆抵達車站各區聖誕佈置。







台灣機場自取！4G上網卡含話費，即時確認⚡️ HK$62起

台灣5G eSIM即日可用！⚡️24小時計費，HK$4.66起享高速上網📱

平價機票：優惠低至 😍 45 折

酒店：新用戶首次下單享高達🔥 8% 折扣🔥折扣碼：TRIPBEST8

桃園機場↔台北車站｜來回巴士票HK$57.09起，免費Wi-Fi+充電⚡️即日可用！

桃園機場直達台北！48/72小時捷運套票🇭🇰僅HK$131，即買即用🚀

Trip.com優惠大合集 (不停更新)

台北聖誕節 | 酒店推介

在您規劃完所有精彩的台北聖誕行程之後，是時候鎖定最超值的旅遊優惠了！

🚀 限時限量！立即享有會員獨家折扣！

優惠內容： 只要透過 Trip.com 網頁或應用程式 ，輕鬆 註冊成為會員 。

超值回饋： 即可立即享有 高達 8% 的獨家折扣 ！

期限注意： 此優惠採即日起至售完為止，機會難得，請把握時間！

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

「喜來登」絕對係台北市區嘅經典五星級代表！

地點優勢： 佢嘅位置簡直無得輸，就喺 台北車站同善導寺捷運站附近 ，無論您係由桃園機場搭車過嚟，定係要去搭高鐵、捷運去周邊景點，都係 超級方便 ！

酒店特色： 酒店走 經典豪華路線 ，裝修穩重典雅，服務細緻周到。最出名嘅係佢嘅 餐飲 ，例如「十二廚」自助餐同多間高級中菜館，絕對係美食愛好者嘅天堂！

適合人士： 追求頂級服務、傳統五星級體驗，以及極高交通便利性嘅商務或家庭旅客。

台北喜來登大飯店

Shop Now





註：呢間通常指位於新北市板橋、鄰近「歡樂耶誕城」嘅嗰間，係近年最受歡迎嘅新選擇！

地點優勢： 凱達最厲害嘅就係佢「三鐵共構」嘅超凡地利！佢係直接連接 板橋高鐵站、火車站同捷運站 ，落車就可以直接 check-in，完全唔使搬行李！

酒店特色： 酒店設計 時尚新穎 ，樓層高，景觀開揚。最吸引人嘅係佢有個 戶外頂樓泳池同酒吧 ，喺度可以一邊游水，一邊俯瞰新北市嘅城市天際線， 睇聖誕城燈海或者跨年夜景 更加係一流！

適合人士： 追求時尚設計、極致交通便利，或者想近距離體驗新北歡樂耶誕城嘅年輕旅客或家庭。

台北凱達大飯店

Shop Now





地點優勢： 位於松山區，相對遠離信義區嘅喧囂， 鬧中取靜 。佢鄰近 忠孝新生捷運站 同 華山文創園區 ，步行就可以去到充滿文青氣息嘅地方。

酒店特色： 顧名思義，酒店以「花園」 為主題，採用 歐式古典風格設計。中庭有個優雅嘅 戶外花園同泳池 ，營造出好似度假村嘅氛圍。整體感覺 浪漫而典雅 ，好適合希望喺城市中尋求一份 寧靜放鬆 嘅旅客。

適合人士： 追求高雅環境、歐式設計，想體驗慢活文創氣息，或者需要商務之餘享受片刻寧靜嘅情侶或旅客。

美麗信花園酒店

Shop Now













台北聖誕節 | 旅遊貼士

總而言之，「台北聖誕節」嘅魅力在於佢令人驚嘆嘅多元性與豐富度！

由新北歡樂耶誕城震撼嘅光雕秀，到信義區百貨嘅時尚奢華裝置，再到華山文創園區嘅獨特市集，雙北地區嘅聖誕慶典幾乎可以滿足所有人心願！無論您係年輕探險家、家庭遊客，定係甜蜜情侶，都能喺呢座城市中找到專屬於您嘅夢幻聖誕好去處。

以下係 Trip.com 為您準備嘅三大實用旅遊貼士：

1. ⚠️ 【溫馨提示】確認活動時間 (確保行程萬無一失)

由於「台北聖誕節」各大活動嘅日期與主題可能隨時調整，我哋強烈建議您喺出發前：

務必透過 Trip.com 官方網站 或 各活動主辦方嘅官網 。

再次確認各項活動嘅確實開始與結束日期、點燈時間，以及演唱會、市集等特殊活動嘅最新細節，確保您嘅行程萬無一失！

2. 🚇 【交通攻略】避開人潮 (全程搭捷運最醒目)

聖誕期間，「台北聖誕節」各熱點（尤其係新北歡樂耶誕城周邊）預計將會湧入大量人潮。

為避免交通擁堵，我哋強烈建議您 全程多加利用便捷嘅大眾運輸工具 （例如捷運、公車）。

如果行程包含較遠嘅景點，更可提前透過 Trip.com 預訂高鐵或臺鐵票，輕鬆暢遊雙北。

🧣 【溫暖提醒】防寒保暖 (小心著涼)

雖然台北嘅冬季好少落雪，但 夜間氣溫通常較低 ，尤其當您喺戶外欣賞璀璨燈飾或參加熱鬧演唱會時， 體感溫度可能會更低 。

請務必攜帶足夠嘅保暖衣物，例如：厚外套、圍巾、手套等，確保您喺享受「台北聖誕節」歡樂氛圍嘅同時，都能保持溫暖舒適，避免著涼！



