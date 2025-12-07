精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
2025 台北聖誕必訪！勁慳時間打卡 8 大璀璨光影熱點
歲末將至，成座台北城已經悄然籠罩喺濃郁嘅聖誕浪漫氛圍之中！由新北市板橋嘅巨型光雕藝術到台北信義區嘅璀璨百貨燈飾，每年呢個時候，雙北地區都會華麗變身為令人嚮往嘅冬日慶典之都。
為咗令您嘅 2025 台北聖誕節之旅更加精彩難忘，Trip.com 獨家為您精選出八大必訪嘅「台北聖誕節」打卡熱點，並提供最詳盡嘅活動資訊。無論您係追求夢幻光影、溫馨歡樂，定係渴望體驗獨特節慶氣氛，呢份攻略都會助您輕鬆規劃一場璀璨嘅冬季旅程，盡享台北聖誕嘅無限魅力！
1. 單程機票優惠
航線： 香港飛台北
航空公司： 香港快運航空（HK Express）
優惠價： 低至 HK$587
備註： 價格通常已包含額外 6% 折扣。
2. 來回機票優惠
航線： 香港來回台北
航空公司： 香港快運航空（HK Express）
優惠價： 低至 HK$925
備註： 價格通常已包含額外 6% 折扣。
*(2025年12月更新)
台北聖誕節 | 🎪 2025 新北歡樂耶誕城：LINE FRIENDS 馬戲嘉年華！
若要體驗最盛大嘅「台北聖誕節」氛圍，新北歡樂耶誕城絕對係您不可錯過嘅選擇！呢場被譽為全台最大、亞洲指標性嘅冬季盛典，每年都吸引數百萬遊客共襄盛舉。
🌟 2025 年主題與亮點
主題亮點： 今年耶誕城將會以超人氣嘅「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」 為主題，精心策劃一場奇幻繽紛嘅「馬戲嘉年華」，保證驚喜連連！
活動日期： 活動將於 11 月中旬盛大展開，持續至 12 月底，為期一個多月。
燈區範圍： 規模創歷年之最，橫跨新北市市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園及府中商圈等多個燈區，堪稱「台北聖誕節」期間嘅打卡熱點之最！
🎠 必睇主燈秀與分區特色
全台唯一夢幻馬戲主燈： 耶誕城嘅重頭戲無疑係市民廣場上嗰座「全臺唯一夢幻馬戲主燈」！
佢巧妙結合咗燈光、動感音樂同創新機械裝置，並搭配市府大樓嘅震撼 3D 光雕投影技術。
特別之處在於，今年光雕投影更融入咗最先進嘅裸視 3D 彩幕技術，令觀眾彷彿身臨其境，沉浸喺馬戲團嘅奇幻世界中！
歐洲童話村 (板橋車站)： 站前廣場將變身為充滿異國情調嘅「歐洲童話村」，設有「北極時光列車」同「雪國童話市集」，營造浪漫迷人嘅北國聖誕氛圍。
驚喜爆米花派對 (萬坪公園)： 萬坪公園則會以 LINE FRIENDS minini 為主題，打造「驚喜爆米花派對」大型裝置，係親子旅客共度歡樂時光嘅最佳選擇。
🎤 週末活動與建議
精彩活動： 週末期間更有萬眾矚目嘅「巨星耶誕演唱會」同充滿道地風情嘅「德國耶誕市集」等精彩活動輪番登場。
交通建議： 由於屆時人潮預計會非常龐大，強烈建議您搭乘大眾運輸工具前往，並提早抵達以佔據最佳觀賞主燈秀嘅位置！
圖片來源：新北歡樂耶誕城官方網站
地址： 新北市板橋區中山路一段 161 號（新北市市民廣場）
交通方式：
前往新北歡樂耶誕城非常便捷！您可以選擇搭乘台北捷運板南線、臺鐵或高鐵至板橋站，從 2 號或 3 號出口步行數分鐘，即可輕鬆抵達市民廣場，開啟您的「台北聖誕節」奇幻之旅。
九份老街+十分老街+十分瀑布一日遊【台北出發｜保證出團】，低至HK$162(7436人已購)
十分老街+野柳地質公園+九份老街一日遊【台北出發｜保證出團】，低至HK$172(4389人已購)
野柳地質公園+九份+十分瀑布+十分老街拼車一日遊-西門町出發，低至HK$170(4975人已購)
台北聖誕節 | 🏙️ 台北 101 與信義商圈：都會聖誕的奢華中心
講到「台北聖誕節」，點可以錯過台北市嘅標誌性地標——台北 101 大樓及其周邊嘅信義商圈！呢度唔單止係都會時尚嘅匯聚地，更係每年聖誕慶典嘅奢華中心。
摩天大樓與璀璨燈飾
獨樹一幟： 相較於新北耶誕城嘅宏大規模，台北 101 則以其精緻考究同都會魅力獨樹一幟。
外牆點亮： 每逢聖誕季，台北 101 嘅外牆就會點亮流光溢彩嘅節日燈飾，而大樓周邊嘅廣場同室內空間更是巧奪天工嘅佈置。
水舞廣場焦點： 特別係台北 101 水舞廣場，每年都會矗立一座造型獨特、設計感十足嘅大型聖誕樹或主題裝置藝術，成為遊客爭相打卡嘅熱門景點。
「繽紛耶誕玩台北」： 2025 年嘅活動將串聯信義區多達 15 家百貨公司，而台北 101 無疑係呢場盛會中最璀璨奪目嘅焦點。
登頂俯瞰 x 奢華購物體驗
網美級造景： 從大樓正門步入，您會被星光熠熠嘅節日造景所吸引，每一隅都充滿咗網美級嘅拍照元素。
城市之巔俯瞰： 如果您渴望更上一層樓嘅體驗，不妨購票搭乘高速電梯直達 89 樓觀景台，從城市之巔俯瞰成個信義區燈火輝煌嘅聖誕夜景。腳下萬家燈火宛如一片璀璨星海，感受前所未有嘅節慶震撼！
購物中心限定： 此外，台北 101 購物中心內部都將佈置奢華節慶裝飾，並推出一系列限定商品同活動，為追求高品質購物同獨特拍照體驗嘅旅客提供完美選擇。
地址： 台北市信義區市府路 45 號
交通方式：
前往台北 101 觀賞「台北聖誕節」燈飾，交通十分便利。搭乘台北捷運信義線至「台北 101/世貿站」，從 4 號或 5 號出口出站，步行即可輕鬆抵達目的地。
台北聖誕節 | 🧚 新光三越香堤廣場：北歐精靈聖誕村降臨！
講到「台北聖誕節」，新光三越信義新天地每年都會帶嚟令人驚嘆嘅主題聖誕裝置，其中位於 A8、A9、A11 館之間嘅香堤大道廣場，更是信義區聖誕佈置嘅兵家必爭之地！
🌲 北歐風情 x 夢幻燈光展演
主題預測： 預計 2025 年嘅聖誕佈景將延續其一貫嘅童話與夢幻風格，甚至可能打造出一個充滿北歐風情嘅「北歐精靈聖誕村」。
華麗展演： 呢度嘅聖誕樹通常高達數十米，配備尖端聲光技術，每晚由傍晚時分起，便會定時上演一場音樂與燈光交織嘅華麗展演。
浪漫造雪： 有時仲會搭配浪漫嘅造雪效果，讓你彷彿瞬間置身於北歐雪國嘅童話世界！
✨ 沉浸式打卡體驗
極高互動性： 信義新天地嘅聖誕樹以其極高嘅互動性同主題性著稱。除咗主樹本身，周邊嘅長廊同連通道都會被精緻燈飾點亮，將成個區域串聯成一片廣闊嘅聖誕燈海。
特色裝置： 你將會喺度發現好多以精靈、馴鹿及其他奇幻角色為主題嘅獨特打卡裝置。
儀式感滿分： 當聲光秀伴隨著音樂、炫目燈光，甚至人工雪花飄然落下時，嗰份濃郁嘅節慶儀式感絕對能讓你拍出稱霸社群媒體嘅「台北聖誕節」美照！
漫步香堤廣場後，記住走入周邊嘅新光三越各館，享受聖誕限定嘅購物優惠同美食饗宴啦！
地址： 台北市信義區松壽路 11 號 (新光三越 A11 館外香堤廣場)。
交通方式：
交通方式： 搭乘台北捷運板南線至市政府站，從 3 號出口出站後，步行約 5-8 分鐘即可抵達。
台北聖誕節 | 💜 璀璨信義區：統一時代百貨「愛．Sharing」威尼斯嘉年華
統一時代百貨台北店（Dream Plaza）每年盛大舉辦嘅「愛．Sharing」聖誕企劃，係「台北聖誕節」期間最具代表性嘅點燈盛事之一，而且同高雄夢時代同步展開，總是帶嚟充滿異國情調嘅驚喜。
🎭 主題：威尼斯嘉年華
靈感來源： 2025 年呢場年度盛宴將會以浪漫水都「威尼斯」為靈感，結合其獨特嘅嘉年華面具節，將百貨前方嘅夢廣場幻化為一個充滿華麗光影嘅奇幻場景。
主視覺色調： 預計將以高貴嘅紫色為主，輔以金色嘅華麗同藍色嘅神秘，完美重現威尼斯嘅浪漫風情。
🌟 必看亮點：Purple Wish 主樹
13 米主樹： 最吸睛嘅亮點莫過於高達 13 米嘅「Purple Wish」聖誕主樹。
設計巧思： 呢棵獨特嘅聖誕樹，設計靈感汲取自威尼斯嘉年華面具，巧妙融合水光與星光交錯嘅效果，會隨著音樂節奏閃爍躍動，營造出極致夢幻嘅節慶氛圍。
📸 沉浸式體驗與點燈儀式
廣場佈置： 統一時代百貨嘅聖誕裝置唔單止限於主樹，成個夢廣場由入口處到各個角落都會佈滿威尼斯主題嘅裝飾，例如運河意象嘅燈光造景、精緻嘅面具圖騰等。等您唔使遠赴歐洲，都能身歷其境感受古典而浪漫嘅節慶魅力。
點燈時間： 點燈儀式通常喺 11 月中旬舉行，象徵著信義區聖誕季嘅正式啟動。建議您密切關注官方網站，以免錯過呢場視覺盛宴。
圖片來源：統一企業
地址： 台北市信義區忠孝東路五段 8 號 (2F 夢廣場)
交通方式：
搭乘台北捷運板南線至市政府站，由 2 號出口（與百貨連通）。
台北聖誕節 | 💎 信義區奢華首選：BELLAVITA 打造頂級歐式冰雪世界
喺「台北聖誕節」眾多選擇之中，BELLAVITA 寶麗廣塲（素有「信義貴婦百貨」之稱）雖然唔係以廣闊嘅戶外空間取勝，但佢每年喺中庭精心打造嘅主題聖誕裝置，卻以極致嘅細節、高雅嘅品味同頂級嘅質感聞名遐邇，被無數人譽為「台北聖誕節」期間最靚嘅室內打卡聖地！
❄️ 歐式古典 x 沉浸式夢幻
風格定位： BELLAVITA 嘅佈置風格一向以歐式古典同童話夢幻為主，例如往年曾經驚艷呈現過「冰雪世界」、懷舊復古嘅「巴黎車站」等主題。
精緻路線： 預計 2025 年嘅聖誕佈置亦將延續其一貫嘅精緻路線，將中庭嘅挑高空間徹底轉化為一個獨立且沉浸式嘅主題場景。
感官盛宴： 呢度嘅裝置藝術唔單止係靜態陳列，更似一場微型嘅感官盛宴，由地磚嘅鋪設到周邊燈光嘅調校，每一個細節都同主題完美融合，營造出無與倫比嘅氛圍感。
💖 室內優雅打卡體驗
不受天氣影響： 由於係室內空間，你完全唔使擔心天氣影響，無論晴天定雨天，都可以優雅地享受呢份聖誕之美。
浪漫氣息： BELLAVITA 嘅聖誕裝置藝術洋溢住濃厚嘅浪漫氣息，特別深受網美同情侶們嘅青睞。就算唔打算購物，專程前嚟中庭捕捉美照，都絕對係一趟值得嘅「台北聖誕節」體驗！
地址： 台北市信義區松仁路 28 號
交通方式：
交通方式一： 搭乘台北捷運板南線至市政府站，從 3 號出口出站後，步行約 8-10 分鐘即可抵達BELLAVITA。
交通方式二： 搭乘台北捷運信義線至台北 101/世貿站，從 4 號出口出站後，步行約 5 分鐘即可抵達BELLAVITA。
台北聖誕節 | 花博公園圓山園區：德國啤酒與聖誕市集！
對於渴望體驗道地異國聖誕風情嘅旅客嚟講，花博公園圓山園區經常舉辦嘅德國聖誕市集，絕對係「台北聖誕節」期間不容錯過嘅一大亮點！
🥨 歐洲節慶氣息與美食
活動特色： 呢個市集雖然係一個快閃性質嘅限定活動，舉辦日期較為集中，但佢以正宗嘅德式美食、精美嘅手工藝品同濃郁嘅歐洲節慶氣息而聞名。
必試美食： 喺呢度，您唔單止可以品嚐到經典嘅熱紅酒（Glühwein）、香氣四溢嘅德式香腸、各式精釀啤酒同傳統薑餅。
文創攤位： 仲有眾多嚟自德國同歐洲嘅文創攤位，讓你彷彿瞬間穿越到歐洲嘅冬季市集！
🗓️ 活動時間與建議
舉行時間： 預計 2025 年嘅德國聖誕市集將會喺 11 月底至 12 月初嘅特定週末期間舉行。
注意公告： 雖然具體時間同地點（有時喺花博公園，有時可能移師市民廣場）仍需以官方最新公告為準，但佢嘅熱鬧程度同獨特性絕對毋庸置疑。
現場氛圍： 市集現場通常會設置高大嘅聖誕樹同璀璨嘅燈光裝飾，搭配現場活潑嘅音樂表演，營造出歡樂嘅嘉年華氛圍。
小貼士： 由於市集僅限週末數日，建議您務必提前查閱 Trip.com 或相關旅遊資訊，掌握最新動態，以免向隅！
地址： 台北市中山區玉門街 1 號（主要位於圓山花博公園爭艷館周邊，實際地點請依當年度官方規劃為準）。
交通方式：
搭乘台北捷運淡水信義線至圓山站，由 1 號出口步行即可到達。
台北聖誕節 | 🎨 華山 1914 文創園區：文青風格聖誕市集！
華山 1914 文創園區，作為台北藝術與文創嘅匯聚地，每逢聖誕佳節，都會舉辦各式主題嘅文創市集同設計展覽，為「台北聖誕節」注入一股獨特嘅藝術與文青氣息。
🏮 簡約復古氛圍
風格區別： 相較於信義區百貨嘅璀璨奢華，華山園區嘅聖誕佈置更注重簡約、創意與互動性。
溫馨佈置： 古樸嘅紅磚建築同翠綠草地喺溫暖嘅聖誕燈光點綴下，營造出嚟嘅係一種溫馨而復古嘅節慶氛圍。
慢活時光： 喺呢度，您可以在歷史悠久嘅老建築背景中，享受一份慢活嘅聖誕時光，感受與信義區截然不同嘅節日情調。
🎁 原創設計 x 聖誕禮物精選
市集特色： 許多知名嘅文創平台都會選址喺度，舉辦年度聖誕市集，匯集數百個原創設計、精緻手作商品、輕食甜點及香氛等特色攤位。
選購平台： 呢啲市集唔單止係選購獨特聖誕禮物嘅好去處，更係親身體驗台灣年輕設計師才華嘅絕佳平台。
小貼士： 由於市集舉辦日期不盡相同，建議您務必鎖定園區官網及相關主辦單位嘅最新消息，規劃您嘅「台北聖誕節」文創之旅。
地址： 台北市中正區八德路一段 1 號
交通方式：
交通方式一： 搭乘台北捷運板南線至忠孝新生站，從 1 號出口出站後，步行約 3-5 分鐘即可抵達華山 1914 文創園區。
交通方式二： 搭乘台北捷運板南線至善導寺站，從 6 號出口出站後，步行約 5-8 分鐘即可抵達華山 1914 文創園區。
台北聖誕節 | 🚉 台北車站及周邊：交通樞紐的溫馨光芒
台北車站作為台灣重要嘅交通樞紐，唔單止係來往各地嘅門戶，近年嚟亦積極投入「台北聖誕節」氛圍嘅營造。特別係車站大廳同微風台北車站周邊嘅精心佈置，等往來嘅旅客喺匆忙趕路之餘，都能感受到濃郁嘅聖誕暖意。
💖 公益聖誕樹與溫馨祝福
車站大廳焦點： 台北車站大廳每年都會設置一棵大型室內聖誕樹，其特色唔單止在於宏偉嘅規模與醒目嘅位置，更在於佢深具公益性質。
公益結合： 呢棵聖誕樹常會結合**「心願寶盒牆」等公益活動，邀請社會大眾化身聖誕老公公，一同為弱勢孩童實現聖誕願望。呢種將節慶歡樂與社會關懷融合嘅設計，使得台北車站嘅聖誕佈置更顯溫暖與意義**。
周邊商圈： 此外，周邊嘅微風台北車站、京站時尚廣場等購物中心，都會喺館內外設置充滿巧思嘅聖誕裝飾與燈飾。特別係夜幕降臨，成個車站區域光影交錯，為北返或南下嘅旅客帶嚟一份溫馨嘅祝福。
🚀 旅程第一站
對於時間有限，或剛抵達台北嘅旅客嚟講，呢度無疑係開啟「台北聖誕節」奇幻旅程最便捷嘅第一站。
圖片來源：台灣鐵路官網
地址： 台北市中正區北平西路 3 號（主要為台北車站大廳及微風台北車站區域）。
交通方式：
交通方式： 搭乘台北捷運板南線、淡水信義線、高鐵或臺鐵至台北車站，透過站內便捷的連通道即可輕鬆抵達車站各區聖誕佈置。
台北聖誕節 | 酒店推介
台北喜來登大飯店
「喜來登」絕對係台北市區嘅經典五星級代表！
地點優勢： 佢嘅位置簡直無得輸，就喺台北車站同善導寺捷運站附近，無論您係由桃園機場搭車過嚟，定係要去搭高鐵、捷運去周邊景點，都係超級方便！
酒店特色： 酒店走經典豪華路線，裝修穩重典雅，服務細緻周到。最出名嘅係佢嘅餐飲，例如「十二廚」自助餐同多間高級中菜館，絕對係美食愛好者嘅天堂！
適合人士： 追求頂級服務、傳統五星級體驗，以及極高交通便利性嘅商務或家庭旅客。
台北凱達大飯店
註：呢間通常指位於新北市板橋、鄰近「歡樂耶誕城」嘅嗰間，係近年最受歡迎嘅新選擇！
地點優勢： 凱達最厲害嘅就係佢「三鐵共構」嘅超凡地利！佢係直接連接板橋高鐵站、火車站同捷運站，落車就可以直接 check-in，完全唔使搬行李！
酒店特色： 酒店設計時尚新穎，樓層高，景觀開揚。最吸引人嘅係佢有個戶外頂樓泳池同酒吧，喺度可以一邊游水，一邊俯瞰新北市嘅城市天際線，睇聖誕城燈海或者跨年夜景更加係一流！
適合人士： 追求時尚設計、極致交通便利，或者想近距離體驗新北歡樂耶誕城嘅年輕旅客或家庭。
美麗信花園酒店
地點優勢： 位於松山區，相對遠離信義區嘅喧囂，鬧中取靜。佢鄰近忠孝新生捷運站同華山文創園區，步行就可以去到充滿文青氣息嘅地方。
酒店特色： 顧名思義，酒店以「花園」為主題，採用歐式古典風格設計。中庭有個優雅嘅戶外花園同泳池，營造出好似度假村嘅氛圍。整體感覺浪漫而典雅，好適合希望喺城市中尋求一份寧靜放鬆嘅旅客。
適合人士： 追求高雅環境、歐式設計，想體驗慢活文創氣息，或者需要商務之餘享受片刻寧靜嘅情侶或旅客。
台北聖誕節 | 旅遊貼士
總而言之，「台北聖誕節」嘅魅力在於佢令人驚嘆嘅多元性與豐富度！
由新北歡樂耶誕城震撼嘅光雕秀，到信義區百貨嘅時尚奢華裝置，再到華山文創園區嘅獨特市集，雙北地區嘅聖誕慶典幾乎可以滿足所有人心願！無論您係年輕探險家、家庭遊客，定係甜蜜情侶，都能喺呢座城市中找到專屬於您嘅夢幻聖誕好去處。
以下係 Trip.com 為您準備嘅三大實用旅遊貼士：
1. ⚠️ 【溫馨提示】確認活動時間 (確保行程萬無一失)
由於「台北聖誕節」各大活動嘅日期與主題可能隨時調整，我哋強烈建議您喺出發前：
務必透過 Trip.com 官方網站或各活動主辦方嘅官網。
再次確認各項活動嘅確實開始與結束日期、點燈時間，以及演唱會、市集等特殊活動嘅最新細節，確保您嘅行程萬無一失！
2. 🚇 【交通攻略】避開人潮 (全程搭捷運最醒目)
聖誕期間，「台北聖誕節」各熱點（尤其係新北歡樂耶誕城周邊）預計將會湧入大量人潮。
為避免交通擁堵，我哋強烈建議您全程多加利用便捷嘅大眾運輸工具（例如捷運、公車）。
如果行程包含較遠嘅景點，更可提前透過 Trip.com 預訂高鐵或臺鐵票，輕鬆暢遊雙北。
🧣 【溫暖提醒】防寒保暖 (小心著涼)
雖然台北嘅冬季好少落雪，但夜間氣溫通常較低，尤其當您喺戶外欣賞璀璨燈飾或參加熱鬧演唱會時，體感溫度可能會更低。
請務必攜帶足夠嘅保暖衣物，例如：厚外套、圍巾、手套等，確保您喺享受「台北聖誕節」歡樂氛圍嘅同時，都能保持溫暖舒適，避免著涼！
