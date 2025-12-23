2025 名古屋聖誕點燈全攻略：名花之里、哈利波特魔法花園、樂高樂園 + 交通優惠指南

名古屋聖誕2025

厭倦咗千篇一律嘅聖誕節？2025 年冬天，日本中部地區（包括活力十足嘅名古屋、風景超靚嘅靜岡同埋古色古香嘅岐阜）將會用佢哋獨特嘅冬日魅力，為你帶嚟一場前所未有嘅「名古屋聖誕」光影盛宴！

由名古屋車站前閃到爆嘅巨型聖誕樹，到榮區充滿歐洲風情嘅聖誕市集，再到全日本規模最大、靚到令人窒息嘅「名花之里」點燈，成座城市都會被香檳金色嘅浪漫燈海包圍，周圍都係溫馨驚喜。

Trip.com 專業團隊為你精心策劃咗呢份《名古屋聖誕 2025-2026 年日本中部點燈最強活動指南》，無論係市中心嘅網紅打卡位，定係近郊嘅夢幻秘境，我哋都會一次過公開最詳盡嘅點燈日期、交通方法、必睇亮點同埋專業預訂建議，幫你輕鬆 Plan 埋最難忘嘅日本聖誕之旅！

廣告 廣告

Yahoo 用戶專享優惠碼

💡 專業預訂建議： 聖誕同跨年期間，去名古屋嘅機票同酒店需求極大，真係「一位難求」。想順利展開呢場夢幻「名古屋聖誕」之旅，強烈建議你即刻透過 Trip.com 預訂並鎖定名古屋車站附近嘅高質酒店，交通方便之餘住得又舒服！

👉香港快運航空公司25%Off：香港飛名古屋來回HK$1,203起！

📍 名古屋市區聖誕好去處：魔法與童趣盛典

【名古屋站】大名古屋大廈：哈利波特魔法聖誕

作為名古屋站前最搶眼嘅地標，大名古屋大廈（Dai Nagoya Building）每年聖誕裝飾都係全城焦點。2025 年適逢《哈利波特》電影上映 25 週年，呢度會變身做「哈利波特魔法花園」，等各位「麻瓜」都可以感受霍格華茲嘅魅力！

天空花園 (Sky Garden) 打卡位： 重點喺 5 樓空中花園！你會見到 4 米高嘅哈利波特主題聖誕樹，周圍有代表四大魔法學院嘅巨大花環。LED 燈仲會模擬「金探子」飛行嘅光軌，背景係魁地奇球場，好似入咗戲場一樣。

聯名甜品與限定店： 館內「La Maison Ansoleil Table」有獨家「金探子蒙布朗塔」，靚到唔捨得食！B1 樓仲有快閃店，有聖誕限定魔杖、圍巾同獨家精品，魔法迷必去。

名古屋站】大名古屋大廈：哈利波特的魔法聖誕

活動日期： 2025/11/12 – 12/25

地點： 5F 天空花園（名古屋站地下街直達）

交通： JR「名古屋站」地下街直達

💳 Trip.com 小貼士：

聯名必搶： B1 快閃店人氣極旺，限定魔杖好多時傍晚就賣晒。建議下晝先去 B1 買嘢，再去上樓睇燈，咁就唔怕撲空。

避開人潮： 呢度係免費景點，平日下晝 17:00 啱啱點燈嗰陣人最少。週末想影靚相嘅話，建議提早 15 分鐘去霸位。

名古屋車站實用資訊 2025 最新指南 7大車站+5大出口

名古屋樂高樂園：LEGO® 聖誕奇幻世界

想帶小朋友過一個童趣十足嘅「名古屋聖誕」？樂高樂園 (LEGOLAND®) 就最啱！聖誕期間呢度會變身做由無數積木組成嘅冬季樂園。

積木奇蹟： 用咗超過 61 萬粒樂高積木砌成、10 米高嘅巨型聖誕樹真係超震撼！連聖誕老人同麋鹿都係積木砌出嚟，細節位滿分。

互動升級： 2025 年有全新「兒童互動燈飾」，小朋友踩踏板或者摸感應器就可以改變燈光顏色。仲有解謎遊戲，成功咗可以攞到限定版 LEGO 紀念品。

節慶美食： 可以一次過食到德國、丹麥、英國等 9 個國家嘅聖誕特色小食。





樂高樂園：Merry Christmas at LEGOLAND

活動日期： 2025/11/21 – 12/25

交通： 名古屋站搭「青波線 (Aonami Line)」去到總站「金城埠頭」就到。

💳 Trip.com 小貼士：

電子門票更便捷： 旺季排隊買飛真係好長龍。強烈建議提早喺 Trip.com 買定門票，現場掃 QR Code 秒速入場。

交換積木活動： 記得帶埋屋企嘅樂高小人偶 (Minifigures)！聖誕期間有機會同工作人員交換到聖誕限定版人偶。

2025日本名古屋樂高樂園保母級攻略！優惠門票、交通路線、必玩設施、注意事項，一篇整理給你！

✨ 名古屋近郊：全日最大規模點燈與水上騷

三重縣名花之里：黃金之國主題

「名花之里」係日本中部點燈嘅王者，連年攞第一。2025 年主題係「黃金之國」，用 LED 技術結合浮世繪美學。

必睇景點： * 主燈區： 以富士山做背景，展現金光流動嘅壯觀畫面。

光之隧道 (Arc of Light)： 200 米長嘅花瓣型燈海，浪漫到極。 光之大河： 全長 130 米嘅水上燈飾，模擬藍金色嘅流水動感。



三重縣名花之里：黃金之國主題

活動日期： 2025/10/18 – 2026/05/03

交通： 近鐵「桑名站」轉巴士，或者喺名古屋名鐵巴士中心搭直達車。

💳 Trip.com 小貼士：

消費券推介： 門票包咗 1,000 日圓消費券，可以用嚟去「里之湯」浸溫泉，或者去食碗名古屋名物「棊子麵 (Kishimen)」，冬夜食真係超暖胃。

行程安排： 建議下晝先睇秋楓或者溫室，日落再睇點燈。回程巴士好易滿，記得睇定末班車時間。

愛知縣拉格娜登堡：光與水的嘉年華

位於蒲郡市嘅 Lagunasia，2025 聖誕主題係「光與水」，成個樂園充滿藍綠色海洋氣息。

水上無人機燈光騷： 數百架無人機隨音樂喺海上砌出聖誕圖案，係 2025 「 名古屋聖誕 」嘅重頭戲。

三大光之穹頂： 行入藍綠色嘅巨大圓頂燈飾，好似去咗波光粼粼嘅海底城。

3D 光雕騷： 古羅馬風格建築配上 3D 投影，視覺效果超震撼。

愛知縣拉格娜登堡：光與水的嘉年華

日期： 2025/11/02 – 2026/04/05

地點： 愛知縣蒲郡市

交通： JR「蒲郡站」搭免費接駁巴士約 15 分鐘。

💳 Trip.com 小貼士：

預留接駁時間： 雖然 JR 蒲郡站有免費接駁巴士（約 15 分鐘一班），非常方便，但係 晚上燈光騷結束後係返程高峰期 ，人潮極多。

避開排隊： 為咗避免等太耐或者上唔到車，建議提早 20 分鐘去排隊返車站，或者直接喺 Trip.com 預訂蒲郡站附近的酒店住返晚，咁就可以慢慢睇完騷，唔使急住同人逼，玩得再 Chill 啲！





🏔️ 岐阜與靜岡聖誕好去處：雪國傳說與溫泉區燈火

岐阜白川鄉合掌村：冬季點燈（完全預約制）

講到日本中部嘅冬日美景，世界文化遺產「白川鄉合掌村」絕對係榜上有名，呢度直頭被譽為現實版嘅「冬日童話村」。喺「名古屋聖誕」前後，當厚厚嘅白雪輕柔咁覆蓋喺獨特嘅合掌造茅草屋頂上面，再配埋村落點燈嗰陣散發出嚟嘅溫暖橙黃色燈光，嗰份遺世獨立嘅靜謐同夢幻感，絕對係你呢一世人必睇嘅絕美景色。

預約指南： 不過大家要留意，白川鄉合掌村嘅點燈活動係極之珍貴同埋熱門嘅。2026 年僅僅會喺指定日期舉辦 4 場（分別係 1 月 12 日、1 月 18 日、1 月 25 日同埋 2 月 1 日）。由於人氣實在太高， 現場係完全唔接待任何臨時到訪嘅遊客 。你必須要提早預約定點燈巴士、村內住宿，或者攞到官方嘅入場整理券，先可以入去觀賞。呢點係你規劃「 名古屋聖誕 」行程嗰陣務必、務必、務必（好重要所以講三次）要注意嘅重點！

拍照策略： 「城山展望台」係俯瞰全村最好嘅打卡位，但係你要持有專用票券先可以上到去㗎。





岐阜白川鄉合掌村

岐阜白川鄉合掌村

活動日期： 2026 年 1 月、2 月（指定 4 場）

交通方式： 由名古屋或者高山搭乘「預約制濃飛巴士」前往。

💳 Trip.com 小貼士：

免抽選方案： 由於白川鄉官方住宿嘅抽選中籤率極低，如果你錯過咗官網嘅預約機會，我哋建議你密切留意 Trip.com 或者其他旅遊平台提供嘅「白川鄉點燈一日遊」套票。呢類套票通常會包埋來回接送服務，同埋最關鍵嘅**「保證入場證」**。呢個係目前唔使參與抽選、最穩定可靠嘅入場方式，確保你可以順利體驗呢場冬日盛事。

鞋履建議： 去白川鄉睇點燈嗰陣，一定要注意防滑同保暖！點燈路段經常有厚重積雪，而且路面好濕滑。一般嘅休閒鞋或者波鞋（波鞋）極之容易浸濕，仲好容易跣親。所以，我哋強烈建議你著專業嘅防水雪鞋，仲要額外配埋冰爪（喺高山站附近嘅商店可以買到），確保安全又舒服，等你可以安心享受呢份「名古屋聖誕」嘅獨特體驗。





靜岡御殿場高原時之栖：光之棲所

喺靜岡縣，坐擁世界遺產富士山壯麗美景嘅「時之栖（Toki no Sumika）」度假村，都為「名古屋聖誕」前後嘅冬季增添咗唔少璀璨光彩。今年，時之栖以「魔法森林」做主題，運用咗大約 550 萬粒 LED 燈泡，將成個園區佈置到好似一個如夢似幻嘅燈光仙境咁。

五大感官隧道： 園區入面最受歡迎嘅就係嗰條全長 300 米嘅「光之隧道」，佢被巧妙咁劃分做「起始之森」、「幻想之路」、「星夜大道」等五大主題區域。每個區域都有獨特嘅光色配置同埋背景音樂，行喺入面，你會感受到唔同嘅氣氛變化，好似穿梭喺唔同嘅魔法世界咁，係「 名古屋聖誕 」之旅入面難得一見嘅浪漫體驗。

富士山聖誕樹： 時之栖另一個大亮點，就係嗰棵高達 20 米嘅巨型聖誕樹。今年佢換上咗全新嘅藍白相間燈飾，喺夜色入面閃耀住清冷又優雅嘅光芒，同背後巍峨嘅富士山剪影互相輝映，形成一幅極具日本特色嘅冬日畫卷，為你嘅「名古屋聖誕」加多一份獨特嘅靜謐美感。





靜岡御殿場高原時之栖：光之棲所

活動日期： 2025/10/11 – 2026/03/08

交通方式： JR「御殿場站」搭乘免費接駁車，車程大約 25 分鐘。

地點： 靜岡縣御殿場市

💳 Trip.com 小貼士：

溫泉 + 燈光： 我哋特別推介你去「茶目湯殿」溫泉館留一留，體驗吓呢度獨特嘅溫泉文化。你可以喺溫暖舒服嘅泉水入面，一邊放鬆身心，一邊遠眺窗外壯麗嘅富士山美景，享受身心靈嘅雙重療癒，為你嘅「 名古屋聖誕 」之旅注入一份寧靜同埋奢華感。

美食： 嚟到時之栖，絕對唔可以錯過呢度聞名遐邇嘅「御殿場高原啤酒（GKB）」。好多遊客喺欣賞完璀璨燈飾之後，都會去園區入面嘅酒廠餐廳（Bakery & Beer）享用豐富嘅晚餐，再配埋一杯新鮮釀造嘅生啤。呢個幾乎已經成為體驗時之栖嘅 Standard 行程，為你嘅「名古屋聖誕」之旅劃上完美句號。

🏨 名古屋聖誕住宿指南

想輕鬆玩轉上面呢啲精彩嘅「名古屋聖誕」點燈景點？將住宿地點揀喺名古屋車站周邊，絕對係最明智嘅策略。無論你係計劃搭火車去靜岡地區，定係搭巴士去名花之里或者白川鄉合掌村，喺名古屋車站出發都極之方便，可以幫你慳返大把交通時間同精力。

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

為了讓您的「名古屋聖誕」之旅更加划算，即日起至優惠售完為止，只要透過 Trip.com 網站或應用程式註冊成為會員，即可享有高達8%的專屬折扣！立即點擊此處，把握機會，為您的日本中部聖誕行省下一筆。此處查看更多！

🚌 名古屋聖誕交通攻略：市區、近郊點燈行程指南

名古屋市內交通：輕鬆穿梭燈飾熱點

規劃「名古屋聖誕」市區點燈行程，主要燈飾景點（哈利波特魔法花園、榮區聖誕市集、地標 Nana 醬）都集中喺「名古屋站」同「榮站」呢兩個中心區，交通極之方便。

地下鐵（東山線/名城線）：

路線： 從「名古屋站」搭黃色東山線，只需 5 分鐘（2 站）就到「榮站」。 費用： 單程約 210 日圓。 💳 Trip.com 小貼士： 建議買**「名古屋地下鐵一日乘車券」**，只要一日搭超過 3 次地鐵就已經回本，啱晒傍晚連衝幾個燈飾區影相打卡。

觀光巴士 Me~guru (メーグル)：

優點： 環繞名古屋城、電視塔、名古屋站等主要景點。適合下晝去遊覽，傍晚啱啱好返到榮區或者名站睇點燈。



近郊燈飾交通：名花之里與樂高樂園

名花之里同白川鄉雖然係「名古屋聖誕」必去，但由於位於市中心以外，規劃行程一定要睇清楚交通班次。

【名花之里】(三重縣)：

直達巴士： 喺名古屋車站旁「名鐵巴士中心」4 樓，搭去「長島溫泉」方向嘅直達巴士，車程約 35 分鐘。 💳 Trip.com 小貼士： 聖誕旺季回程巴士排隊人潮極恐怖！落車後第一時間睇清楚末班車時間，建議提早 30 分鐘返去排隊，或者預訂私人接送，廢事返唔到市區。

【樂高樂園】(名古屋港區)：

鐵路： 從名古屋站搭「青波線 (Aonami Line)」去終點站「金城埠頭站」，車程約 24 分鐘。 💳 Trip.com 小貼士： 青波線唔屬於地下鐵系統，用唔到一日券。直接刷 ICOCA 或者 Suica 飛就最方便。



跨縣點燈交通：白川鄉、御殿場

【白川鄉合掌村】： 必須搭預約制嘅「濃飛巴士」或「岐阜巴士」。點燈日飛極難買，建議喺 Trip.com 訂**「白川鄉點燈一日遊」**，包埋車、飛同保證入場，唔使自己煩。

【靜岡御殿場】： 搭新幹線從名古屋到「三島站」再轉車。建議買**「富士山、靜岡地區周遊券 Mini」**，去埋周邊景點最抵。

【名古屋機場 ↔ 市區】： 搭「μ-SKY」特急最快 28 分鐘到。聖誕行李多，建議提前喺 Trip.com 買定電子指定席車票。

名古屋機場-市區火車票鐵道票【名古屋中部國際機場～名古屋站】，低至HK$49(1487人已購)

名古屋市區及周邊遊-白川鄉/高山/下呂/富山/金澤/福井，低至HK$440(97人已購)

飛驒高山+白川鄉合掌村|可選9人小團，每日兩班|名古屋來回，低至HK$367(482人已購)

名古屋交通攻略 2025：地鐵、名鐵、JR等介紹，連交通票券優惠

😋 香港人專屬：名古屋必食與掃貨貼士

舌尖上的名古屋：必食名物

名古屋美食口味偏重（味噌、辛辣），非常合香港人口味！

鰻魚飯三吃 (Hitsumabushi)： 必食名店「蓬萊軒」或「備長」。一碗飯有三種食法：原味、加配料、茶漬飯。呢份豐富層次感係「 名古屋聖誕 」美食之魂！

手羽先 (炸雞翼)： 「世界之山 (Sekai no Yamachan)」雖然香港有，但名古屋本店更有風味；或者試下「風來坊」，鹹香惹味。

味噌炸豬扒： 「矢場 Ton (Yabaton)」嘅秘製味噌醬汁真係送飯一流。

小貼士： 聖誕期間熱門餐廳 18:00-20:00 一定排長龍。建議香港讀者提早預訂，或者揀 15:00 呢類非繁忙時段用餐，避開人潮。

掃貨戰場：最後衝刺聖誕禮物

名站 (Nagoya Station)： 集中晒高島屋同名鐵百貨，買化妝品、名牌同精品最方便。仲有 Nana 醬周邊必買！

榮區 (Sakae)： 後生仔最愛！有地標摩天輪嘅「唐吉訶德 (Donki)」旗艦店、PARCO 百貨同埋超多大型藥妝店。

大須商店街： 類似東京上野，平價衫、個性古著同埋街頭小食一應俱全，CP 值極高。

💳 Trip.com 小貼士： 隨身帶護照！單筆消費滿 5,000 日圓（未稅）就可免稅，聖誕掃貨更加划算。

🌡️ 穿搭建議：防風比厚衫更重要

名古屋冬天海風好刺骨，但室內暖氣好勁。

洋蔥式穿法： 防風長褸 + 輕薄 Heattech + 羊毛衫。

保暖神器： 去便利店買「貼式暖包」，貼喺後背抗冷風效果超好，戶外睇燈飾必備。

💴 支付與上網

電子支付： 市內大部分地方接受 AlipayHK 、WeChat Pay HK 或信用卡，但大須商店街小店建議準備現金。

上網卡： 喺 Trip.com 預訂 eSIM，落機即開即用，隨時即時分享「名古屋聖誕」靚相去 IG/FB 呃 Like！

✈️ 機場回程必買手信

回程前去中部國際機場 4 樓「藍天城」最後衝刺。必買：

「坂角總本舖」蝦餅

「赤福」紅豆年糕 （雖然係三重名物但機場必搶）

💳 Trip.com 小貼士： 行李太多太重？喺 Trip.com 預訂機場接送服務，司機直接酒店門口接你，舒舒服服去機場，唔使自己搬行李去搭 μ-SKY。





名古屋車站實用資訊 2025 最新指南 7大車站+5大出口

【2025名古屋滑雪】精選 5 大名古屋滑雪勝地、人氣滑雪住宿推介！滑雪度假村、親子滑雪場

名古屋手信 2025 10 大名古屋必買手信推薦及最齊全手信購買地點推介