宏福苑五級火｜情緒支援熱線
2025 哈爾濱自由行攻略：-30度極致浪漫！冰雪大世界、交通、必食俄式西餐、防寒貼士全集
隨住冬日旅遊熱潮席捲全球，一趟充滿異域風情嘅哈爾濱自由行已經成為好多香港人嘅首選！呢座被譽為「東方小巴黎」嘅冰雪之城，有獨一無二嘅俄羅斯風情建築、巧奪天工嘅冰雕藝術，同埋熱情好客嘅東北文化。透過 Trip.com 預訂機票酒店，你就可以無憂無慮開啟呢趟北國之旅，親身體驗零下 30 度嘅極致浪漫！
哈爾濱銀河歡樂世界溫泉洗浴（優質服務+休閒配套一應俱全+泡走疲憊解鎖放鬆感+水上樂園），低至HK$204(10人已購)
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(509733人已購)
哈爾濱紅門御宴體驗（宮廷盛宴+精彩演出+帝王用膳+遊戲互動+歷史文化+可選古代服飾體驗），低至HK$141(235人已購)
夜遊哈爾濱！松花江纜車🚠僅HK$64.09起，即買即用，隨時取消！
❄️哈爾濱極地公園｜4.8分熱門景點！HK$185起即日可用，親子必去🔥
哈爾濱1日遊🔥學府+俄式古堡+東北羅浮宮，明日可用！HKD 728起✨
伏爾加莊園童話之旅✨來回直通車+門票只需HK$38.68！
俄式莊園一日遊🇭🇰｜349HKD起，直通車+門票，明日可用！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🚌 哈爾濱自由行 | 交通指南
要規劃一趟完美嘅行程，交通部署係關鍵。哈爾濱有完善嘅地鐵、懷舊索道同網約車，穿梭冰城完全冇難度！
✈️ 機票優惠
👉山東航空股份有限公司44%Off：香港飛哈爾濱來回HK$1,484起！
機場往返市區（太平國際機場 HRB）
距離： 機場離市區約 38 公里。
機場巴士： 揀 1 號或 2 號線，直達中央大街或哈爾濱火車站，票價約 20 蚊人民幣。
網約車： 想舒服啲可以叫滴滴，車費大約 100-130 蚊人民幣，冬日溫暖直達。
地鐵出行（黃金旅遊線）
地鐵 2 號線： 自由行旅客嘅首選！串聯晒哈爾濱火車站、中央大街、太陽島、冰雪大世界同哈爾濱北站。
優點： 準時、溫暖，最緊要係可以避開冬季路面結冰引致嘅塞車。
圖片來源：Wikipedia
特色交通體驗
松花江索道： 橫跨江面直通太陽島，高空俯瞰冰封江景超震撼！
注意： 深冬氣候太嚴寒，市區共享電動車會暫停營運。建議以地鐵同步行結合為主。
支付貼士： 下載「哈爾濱城市通」App，或者直接用支付寶/微信嘅交通卡掃碼就搭得地鐵同巴士。
🏰 哈爾濱自由行 | 冰雪大世界：全球規模最大的冰雪主題樂園
喺你嘅哈爾濱自由行行程入面，絕對唔可以錯過呢座城市最閃耀嘅名片——哈爾濱冰雪大世界。作為每年冬季嘅必到之地，呢度嘅每一塊冰都係取自純淨嘅松花江，經過幾千名專業冰雕工匠嘅巧手雕琢，幻化成一座座宏偉壯觀嘅冰雪建築群同埋精緻絕倫嘅藝術品。
特別係 2025 年，冰雪大世界將會以超越往年嘅規模盛大登場，唔單止會呈現創紀錄高度嘅冰雕主塔，更有長達幾百米嘅超級冰滑梯，等你可以喺高低起伏之間盡情釋放速度與激情！當夜幕低垂，五彩繽紛嘅燈光點亮晶瑩剔透嘅冰塊，成座樂園瞬間變身做一座如夢似幻嘅水晶宮殿，震撼人心嘅美景真係令人嘆為觀止。
建議入場時間： 強烈建議喺下午 15:00 左右入場。
原因： 咁樣你唔單止可以欣賞到白天冰雕嗰種純粹嘅剔透感，仲可以無縫接軌到傍晚時分璀璨奪目嘅夜間燈光騷，一次過睇晒冰雪嘅兩種絕美姿態。
地址： 哈爾濱市松北區太陽島西側
交通方式： 搭地鐵 2 號線去到「冰雪大世界站」3 號出口直達。
⛪ 哈爾濱自由行 | 聖索菲亞大教堂：遠東地區最大的東正教堂
喺你嘅哈爾濱自由行入面，聖索菲亞大教堂絕對係市中心最唔可以錯過嘅地標。呢座宏偉嘅拜占庭式建築始建於 1907 年，佢標誌性嘅「洋蔥頭」穹頂同埋墨綠色頂蓋，喺潔白雪花嘅映襯下，顯得格外神聖而且優雅，紅磚牆面更增添咗一份古典韻味。
呢度唔單止係攝影愛好者同遊客嘅熱門打卡點，更加係深入了解哈爾濱開埠歷史同埋多元文化交融嘅絕佳窗口。尤其係喺冬季黃昏時分，當成群嘅鴿子喺教堂上空盤旋，配合埋廣場上璀璨嘅歐式路燈，瞬間會令人產生置身喺俄羅斯街頭嘅浪漫錯覺。
目前用途： 教堂內部而家被闢為「建築藝術博物館」，珍藏並展出咗大量哈爾濱嘅歷史相片同埋精緻嘅城市模型，為你嘅冰城之旅增添一份文化深度。
地址： 哈爾濱市道里區透籠街 88 號
交通方式：
揀搭地鐵 2 號線去「尚志大街站」，出站後行大約 10 分鐘就到。
或者搭 1 路、13 路或 28 路巴士，喺「兆麟公園站」落車，行一陣就見到。
🥖 哈爾濱自由行 | 中央大街：百年建築藝術長廊
中央大街作為哈爾濱自由行嘅必訪之地，唔單止係呢座城市最繁華嘅商業動脈，更加係亞洲最長嘅步行街之一，全長達 1,450 米。整條街道由百年歷史嘅古老方石路鋪成，當地人親切咁叫佢做「麵包石」，你行嘅每一步都係踏喺歷史嘅印記上面。
街道兩旁，一棟棟融合咗文藝復興、巴洛克同埋折衷主義等風格嘅保護建築巍然矗立，散發住濃郁嘅異國情調。漫步其中，你唔單止可以品嚐到享譽盛名嘅「馬迭爾冰棍」，體驗喺零下嚴寒入面食雪糕嘅獨特樂趣，沿途仲有華梅西餐廳、馬迭爾西餐廳等多間百年老字號俄式餐廳，佢哋以卓越嘅口味同埋歷史沉澱贏得極高評價。中央大街唔單止係購物同美食嘅天堂，更加係一座活生生嘅露天歷史博物館。
地址： 哈爾濱市道里區（北起防洪勝利紀念塔，南至經緯街）
交通方式：前往中央大街，您可以選擇搭乘便捷的地鐵 2 號線至「中央大街站」直達；或者，乘坐巴士至「友誼路站」或「道里十二道街站」，步行幾分鐘即可融入這條百年老街的熱鬧氛圍。
地址： 哈爾濱市道里區（北起防洪勝利紀念塔，南至經緯街）
交通方式：
搭便捷嘅地鐵 2 號線去「中央大街站」直達。
或者搭巴士去「友誼路站」或「道里十二道街站」，行幾分鐘就可以融入呢條百年老街嘅熱鬧氛圍。
⛄ 哈爾濱自由行 | 太陽島風景區：雪雕藝術的發源地
位於松花江北岸嘅太陽島風景區，喺冬季會搖身一變，成為全球矚目嘅大型「雪博會」（雪雕藝術博覽會），係哈爾濱自由行入面唔可以缺少嘅雪景勝地。同冰雪大世界晶瑩剔透嘅冰雕唔同，呢度係以潔白、富有質感嘅巨型雪雕為主，每一件作品都凝聚住工匠們精湛嘅技藝，鬼斧神工令人嘆為觀止。
島上面仲保留住一個原汁原味嘅俄羅斯風情小鎮，入面有多座百年前嘅俄式民居錯落有致，遊客可以入入去參觀，親身感受當年異國居民嘅生活氣息。雖然夏天嘅太陽島係綠草如茵嘅避暑天堂，但冬日嘅雪博會就展現出截然不同嘅壯麗同純粹，無論幾時嚟到都別有一番韻味。
地址： 哈爾濱市松北區太陽島風景區警備路 3 號
交通方式：
最方便係搭地鐵 2 號線去「太陽島站」。
如果係冬天，你仲可以揀喺防洪紀念塔搭「松花江索道」，直接跨江抵達，沿途俯瞰冰封江景，為你嘅行程增添一份獨特嘅空中體驗。
🎢 哈爾濱自由行 | 松花江冰雪嘉年華：天然的巨型遊樂場
每到冬季，松花江嘅江面就會徹底結冰，厚度甚至足以支撐車輛行駛同埋臨時建築，形成一片天然嘅冰上樂園。松花江冰上嘉年華正係利用呢個得天獨厚嘅自然資源，打造出一個充滿歡聲笑語嘅開放式娛樂場。
喺呢度，你可以盡情體驗各式各樣嘅傳統冰上活動，例如趣味橫生嘅抽冰尜、刺激嘅滑冰車、風馳電掣嘅雪地摩托，甚至仲有浪漫嘅冰上熱氣球同埋驚險刺激嘅冰滑梯。對於嚟自香港嘅旅客嚟講，親自踏足厚實嘅冰面，漫步喺江心，無疑係一種極之新奇而且難忘嘅體驗。你可以由防洪紀念塔廣場出發，直接行入冰面，近距離感受大自然嘅雄偉壯麗。
地址： 哈爾濱市道里區斯大林公園旁松花江江面
交通方式： 行去中央大街北端終點「防洪勝利紀念塔」就可以到達江邊。
🏮 哈爾濱自由行 | 中華巴洛克風情街：老道外的建築奇蹟
喺哈爾濱自由行入面，位於老道外區嘅中華巴洛克風情街，將會為你展現冰城另一種獨特嘅建築美學——「中西合璧」嘅完美融合。呢度嘅建築外觀沿襲咗華麗繁複嘅歐式巴洛克裝飾風格，但內部就巧妙咁保留咗中國傳統嘅四合院或院落結構，呢種視覺上嘅強烈反差令人驚嘆。
漫步喺呢度，你可以真切感受到哈爾濱最原汁原味嘅市井氣息，呢度更加係「老哈爾濱」地道美食嘅匯聚地。張包鋪、老范記等傳承百年嘅老字號都喺呢度。穿梭喺青磚巷弄之間，耳畔好似可以迴盪起歷史嘅低語，係攝影愛好者嘅天堂。
地址： 哈爾濱市道外區靖宇街與南四道街交口處
交通方式：
搭地鐵 3 號線去「中華巴洛克風情街站」直達。
或者揀搭 1 路或 28 路巴士，喺「靖宇七道街站」落車。
🐧 哈爾濱自由行 | 哈爾濱極地公園：與可愛極地生物近距離接觸
作為全球首個極地演藝遊樂園，哈爾濱極地公園係你喺寒冬時節唔可以錯過嘅溫暖室內景點。呢度最出名嘅就係「白鯨表演」，兩隻白鯨同潛水員默契配合拼出心形，場面極之浪漫。
此外，你仲有機會見到全世界第一隻喺內陸城市出世嘅南極企鵝，以及因 2024 年冬季背住書包喺雪入面行路而爆紅嘅「逃學企鵝」。極地公園提供全程室內觀賞，確保你喺嚴寒冬日都可以舒服咁近距離睇北極熊、企鵝同埋海豹，係親子旅行或者情侶約會嘅理想聖地。
地址： 哈爾濱市松北區太陽島太陽大道 3 號
交通方式： 搭地鐵 2 號線喺「太陽島站」落車，行大約 5 分鐘就到。
🏛️ 哈爾濱自由行 | 黑龍江省博物館：探尋金源文化與遠古奧秘
如果你想深入探究呢片土地嘅深厚歷史，黑龍江省博物館絕對係必訪之地。呢座國家一級博物館坐落喺市中心繁華地段，本身就係一座莊重典雅嘅歐式古典建築。
館內收藏品極之豐富，最震撼嘅莫過於保存完好嘅猛獁象化石骨架同埋披毛犀化石，生動展示咗冰河時期嘅自然奇觀。此外，關於金代歷史（女真族）嘅專題展覽亦好有睇頭，等遊客全面了解哈爾濱作為金王朝發祥地嘅歷史。呢度唔單止增加文化深度，更加係冬日裏面一個溫暖舒適嘅避寒好去處。
地址： 哈爾濱市南崗區紅軍街 123 號
交通方式： 搭地鐵 2 號線去到「博物館站」直達，車站出口就係博物館入口。
😋 哈爾濱自由行 | 必吃特色美食
1. 俄式西餐
作為中國西餐發源地之一，呢度嘅俄式西餐地位舉足輕重。
推薦餐廳： 華梅西餐廳、波特曼西餐廳、塔道斯西餐廳。
必試菜式： 酸甜開胃嘅紅菜湯、香醇軟糯嘅罐燜牛肉、口感細膩嘅軟煎馬哈魚。
2. 正宗東北菜
東北菜以「分量十足」同埋「味道濃郁」出名：
必點菜色： 老廚家嘅鍋包肉（外皮金黃酥脆，內裡鮮嫩多汁）、溫暖滋補嘅小雞燉蘑菇、熱氣騰騰嘅鐵鍋燉。
3. 街頭必買手信
馬迭爾冰棍： 喺零下氣溫下食冰棍係當地嘅儀式感。
哈爾濱紅腸： 推薦「秋林·里道斯」品牌，帶有濃郁煙燻味。
大列巴： 巨大嘅俄式麵包，口感扎實且帶有酒花香。
🧥 哈爾濱自由行 | 實用防寒與住宿指南
穿著建議（洋蔥穿衣法）
哈爾濱冬季氣溫通常喺 -10°C 至 -30°C 之間：
最內層： 導濕排汗嘅保暖內衣，保持乾爽。
中層： 羊 cashmere 衫或抓絨衣，提供保暖性能。
最外層： 長款、防水防風嘅厚羽絨。
必備配件： 毛帽、厚圍巾、雙層防風手套、防滑耐磨嘅雪地靴。
🏠 住宿推薦
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
現在就行動，為您的哈爾濱自由行省下更多！即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 網站或手機應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣。點擊此處[請在此處插入連結]，立即預訂您的冰城之旅，享受更多優惠與便利！此處查看更多！
哈爾濱中央大街哈布斯堡江景酒店（索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.6/10.0
【尊崇禮遇，服務周全】 從抵達時協助行李、送至房間，到離店時的鞠躬送別，服務主動細膩，充滿尊重。 【温暖居停，細節滿分】 客房設施齊全，環境舒適。特別配備的暖水設備，是冬日裏最貼心的存在。 【驚喜早餐，貼心升級】 早餐品質豐盛，工作人員更會主動提供特製酸奶，服務熱情耐心，帶來超出預期的味覺體驗。 【便捷區位，出行無憂】 地理位置優越，周邊出行、遊覽都非常方便。 整體而言，是一次完美無瑕的入住體驗，值得全力推薦。 唯一感到不便的是，客房內撥打前台電話的流程不夠順暢。電話機上缺乏明確標識，操作時經常需要多次轉接，導致響應延遲，在趕時間時尤其影響體驗。
哈爾濱中央大街大公館1903酒店（索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.6/10.0
環境：挑選酒店時，一眼就被大公館1903的環境所吸引，裝修極具俄式風情，還可以乘坐歷經百年的老式電梯，如此別樣的體驗，絕對不容錯過。 設施：房間設施很齊全，升級後的套房內有浴缸，寒冷的冬天非常需要泡一個舒服的熱水澡驅寒。 服務：員工服務態度非常熱情，入住有歡迎水果，退房時也會贈送小禮物留念。酒店早餐很豐富，班尼迪克蛋味道不錯。 衞生：房間打掃得很乾凈，床墊軟硬適中，床品特別舒適。
哈爾濱香格里拉大酒店
用戶評分: 9.1/10.0
不得不説這家老香格里拉雖然年代有點久遠，但是設施維護得還不錯特別是服務！到達酒店快要中午了，就先在中餐廳香宮用餐，餐廳經理Richard 真是熱情又有禮！哈哈符合東北的熱情好客！送餐部Keven小周在聽到我們想要把打包的菜寄存的時候十分幫忙！感覺餐飲部的培訓十分到位，服務意識非常強。同時也要非常感謝餐飲部總監雖然在休假但依舊給我們安排得非常到位！點贊👍
勃萊梅酒店（中央大街索菲亞教堂店）
用戶評分: 9.0/10.0
安靜,牀枕頭非常舒適,所以睡個好覺。簡單的早餐。有浴缸,有毛巾^^與其他地方不同,Amerity Pouch每天都換新衣服!當您在門前走時,中央大院是一個寬板!!!步行5分鐘即可到達趙市場夜市?哇!每天白天晚上都進來。累的話會進來洗漱嘆息如果再出去累的話~這裏的位置是可能的~吃的天地四方!!肚子飽了不能吃傷心!!我再去哈爾濱不管原因!我要去這裏。
⚠️ 特別提醒
手機保暖： 極冷環境會令手機電池飛速耗盡，記得隨身帶多幾個暖包貼喺手機背面，幫手維持電量。
提前預訂： 冬季係旅遊超級旺季，建議至少提前 2-4 週喺 Trip.com 訂定酒店同熱門門票，避免滿房或門票賣晒。
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
香港機場行李帶爆開「炒起」 機管局：維修後恢復運作(有片)
聖誕將近不少市民外遊，亦有不少港人及遊客抵港。近日社交平台有網民拍照，目擊香港國際機場抵港層其中一條行李輸送帶在運作期間突然「爆開」，輸送帶多塊金屬板移位變形「炒起」分離，零件滑輪外露，樓主在帖文中寫道事件於周二(23日)凌晨1時多發生：「望住行李帶爆開！」，他稱等攞行李期間，突然無啦啦爆開，多名網民亦留言及發圖稱目擊am730 ・ 20 小時前
【香港航空】曼谷來回低至 $124、悉尼/墨爾來回低至 $1,109（23/12起）
香港航空逢週二推出來回及單程優惠機票，今期優惠機票旅遊日期由 2025 年 12 月 23 日至 2026 年 6 月 24 日，飛長航線航點旅遊日期更覆蓋下年上半年！精選航線包括三亞來回票價港幣 $172起、布吉單程票價港幣 $238起、河內來回票價港幣 $375 起，仲有北京、南京，杭州，上海、成都天府、海口及溫哥華航線嘅優惠機票！YAHOO著數 ・ 23 小時前
平安夜早上港人趁長假期出外旅遊
【Now新聞台】今日是平安夜，不少港人趁長假期外出過節。 早上機場離境大堂人頭湧湧，多個登機櫃位出現人龍，不少是一家大小出遊。有市民稱請一日假，可以連放六日，因此一早已經買定機票與家人外遊放鬆。黃小姐：「四、五月已經訂了機票，所以都不算是很貴。都是觀光為主，悠閒一點。(中日關係緊張)可能少點旅客，對我們而言可能會輕鬆少許。」鄭先生：「日常都有在香港消費，假期便外出。(打算花費多少？)都是視乎情況，有東西買便買。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
東莞好去處│東莞嘉輝會麗呈華廷酒店住宿＋來回車票＋夜遊演藝門票、低至HK$268玩轉「廣東版迪士尼」
節日氣氛未完，放假出走心情仍然繼續。香港人週末短途旅行，北上一直是熱門選擇！距離蓮塘口岸僅30分鐘車程的中國東莞嘉輝會麗呈華廷酒店（龍鳳山莊店），緊鄰國家4A級景區「龍鳳山莊影視度假村」，被譽為「廣東版迪士尼」。KKday推出快閃優惠，開放預定至2026年1月31日，帶你直奔中國東莞人氣景點，酒店住宿連來回交通低至 HK$268/位起，更有機會加送夜遊演藝門票！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳交通優惠｜深圳前海華發冰雪熱雪奇蹟直通巴單程只需$70！市區多個上落點、1小時直達
前海華發冰雪熱雪奇蹟成深圳近期最熱門景點，現時想特登安排北上去玩雪，已經有得選擇由香港點對點直達的交通方式——直通巴士！港九新界多區都有上車點，約1小時就去到華發冰雪世界，部分車站每日更有超過20個班次，輕鬆隨時出發，單程車票只需$70，即睇內文上車地點！Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
北海道聖誕全攻略：札幌燈飾、小樽運河、函館煙花打卡好去處 + 預訂優惠
想過一個夢幻白色聖誕？北海道聖誕最強攻略：推介札幌大通公園燈飾、慕尼黑聖誕市集、小樽青之運河及函館聖誕夢幻節。即睇 Trip.com 獨家機票酒店優惠、JR Pass 預訂貼士及雪地穿著建議，提早佈局你嘅夢幻雪國之旅！Trip.com ・ 22 小時前
Priority Pass營運商Collinson因亞太強勁出遊 拓區域機場貴賓室與旅行體驗
Priority Pass 計劃的所有者與營運商 Collinson International表示，注意到亞太地區正成為全球旅遊業的一大關鍵成長引擎，為此，將持續拓展其機場貴賓室與旅行體驗項目網絡的規模，以滿足該地區旅客不斷增長的需求和越發提升的期望。2025 年 1 月至 11 月間，到訪亞太機場體驗的人次與去年同期相比增長了 18%，其中亞太旅客佔 2025 年亞太總訪問人次的近 70%。亞太區排名前五的目的地分別為印度、中國、泰國、日本和新加坡。另外，過去 24 個月，Collinson International 將其在亞太地區的機場貴賓室與旅行體驗項目網絡的規模擴展了 21%，以回應強勁的旅遊成長趨勢。Priority Pass 會員現可使用全球超過 1800 個機場貴賓室與旅行體驗項目，其中超過 770 個位於亞太區。東南亞正崛起成為出遊主力市場，入境貴賓室接待的全球旅客人數較去年同期增長 11%。泰國、新加坡和越南，繼續成為亞太區接待國際旅客最多的國家。這一強勁增長突顯出消費者的期望正在轉變，他們更加看重富有意義的時刻和更優質的體驗。Collinson Internatinfocast ・ 23 小時前
今年訪韓外國遊客有望逾1,870萬人次 創歷史高
《韓聯社》報道，據南韓文化體育觀光部今日(23日)展望，今年訪韓外國遊客有望超過1,870萬人次，創歷史新高。在新冠疫情爆發前，2019年訪韓外國遊客創下最高紀錄，為1,750萬人次。 數據顯示，今年中國遊客依然穩居遊客來源國榜首，尤其是7至8月，中國遊客規模大增。文體部表示，這歸功於加大面向20至49歲年齡段女性的宣傳力度，積極推廣團體旅遊和大學生遊學產品。 來自台灣的遊客按年增長27%，刷新歷史紀錄；來自日本的遊客同樣創2012年以來的最高紀錄，達361萬人次；來自亞洲和中東地區的遊客按年增長11.8%；來自歐美和大洋洲的遊客規模增長14%。 文體部為紀念外國遊客規模創紀錄，當天在仁川機場第二航廈面向今年入境的第1,850萬個遊客舉行了歡迎儀式。(hc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
國泰航空(00293)首11個月載客量增27% 11月單月增26%
國泰航空(00293)公布，2025年11月份的載客量較去年同月增加26%，可用座位公里數按年增加22%。2025年前11個月的載客量較去年同期增加27%。11月的載貨量較2024年同月增加10%，可用貨物噸公里數按年增加7%。2025年前11個月的載貨量亦較去年同期增加10%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，儘管香港於月內並無長假期，客運量仍然保持強健，運載率達到87%，創兩年單月新高。集團於11月繼續擴展環球航線網絡。國泰航空在月內開通每日往返長沙的服務，並新增阿德萊德季節航線。香港快運亦有每日往返亞庇（沙巴）的航班啟航。在2025年，集團新增20個客運航點，網絡覆蓋全球103個目的地，進一步提升香港國際航空樞紐的環球連繫。 (WH)infocast ・ 1 天前
《尋秦記》定檔除夕上映！古天樂寸爆TVB記者問題奇怪 場面勁尷尬｜有片
2001年TVB劇集《尋秦記》由古天樂、林峯、宣萱、雪兒、郭羨妮等演員演出，劇集大受歡迎；劇集喺2005年及2015年分別喺凌晨時段重播，均勾起唔少網民嘅集體回憶。古天樂早年買下版權並親自召集原班人馬演出，共投資3.5億拍攝電影版，電影版喺2019年拍攝完畢，等待多年終鐵定喺今年12月31日跨年檔登陸大銀幕。喺噚日（22日），男主角古天樂率領原班人馬，以及苗僑偉（三哥）、徐浩昌（肥腸）及伍詠詩等新角色演員，齊齊出席宣傳啟動禮，現場氣氛熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
食客發帖指去大鴻輝食飯要帶滅火筒 網民：唔去最安全
近日有網民於 Facebook 群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，分享自己到荃灣大鴻輝中心用餐時的一個「保命習慣」，直言：「每次去大鴻輝食飯，我都會帶住支滅火筒喺身，我覺得大家都應該要咁做」。帖文一出隨即引起網民熱烈討論，不少網民半認真半搞笑回應，反映出大家對大鴻輝安全問題的高度關注與憂慮。Yahoo Food ・ 4 小時前
碧咸一家被大仔布魯克林封鎖原因曝光 因為一隻雞
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）家變風波不斷，大仔布魯克林（Brooklyn）完全投靠美國豪門女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）一方，被爆於社交網站封鎖父親、母親Victoria、二細佬羅密歐（Romeo）、三細佬告斯（東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
43歲玄彬男神顏值不再？為角色犧牲增肥14kg變「油膩大叔」，讓歲月痕跡漸變中年男人魅力
43歲玄彬男神顏值下降引熱議！即使是男神也未必能對抗殘酷的歲月，但歲月痕跡也許是中年男性的魅力來源，只是戰線不再局限於顏值上了！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
佘詩曼把50歲活成30歲！神級瘦身方法公開，1招還被譽為「炸屎神器」解便秘、減重超有感
《新聞女王》續作《新聞女王2》一開播，佘詩曼又把全網驚呆！已經50歲的她，臉不僅細緻透亮，線條緊緻度根本跟30歲沒兩樣，完全是行走的凍齡範本。到底她怎麼做到歲月不敢動她？原來她的日常瘦身飲食與作息超自女人我最大 ・ 22 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限24/12）
萬寧今個星期三帶嚟精選Mannings Guardian 旅行系列！另外，而家購買萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌/Mannings Guardian 自家品牌/注目品牌產品更可專享9折優惠(不包括會員價)，出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 2 小時前
張柏芝錄影接小兒子電話 寧靜一聽吐槽「全是賠錢貨」掀戰
大陸綜藝節目《一路繁花2》近期播出片段引起討論。節目錄製過程中，張柏芝一度接到兒子的電話，聊了幾句，一旁的寧靜脫口說出「全是賠錢貨」，在節目播出後掀起網路熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
郭富城10年來每天只吃1.5餐！唯一破戒「是為了妻女」 網嘆：好爸爸好丈夫
天王郭富城近日在訪談中談到自己的飲食習慣，坦言為了維持體態，過去十多年來幾乎每天只吃「1.5餐」。不過，這套嚴格自律的生活方式，近年因為家庭出現了明顯轉變。他笑說，現在願意為了陪伴太太方媛和女兒，恢復正常三餐，形容這樣的改變是「甜蜜的負擔」。姊妹淘 ・ 19 小時前
61歲張曼玉一穿西裝帥到封神！久違拍時尚大片 每張都像「時髦教科書」！
從黑白畫面中的俐落西裝，到淺色調沙發上的針織衫造型，張曼玉把「鬆弛感」穿成一種高度自律後的從容。寬肩剪裁、柔軟襯衫、自然垂墜的褲型，在她身上不只是衣服，而是一種歷經時間後才懂得的節奏感。沒有刻意裝年輕，卻比任何流行關鍵字都更耐看。另一組牛仔造型則完全是教...styletc ・ 1 小時前
吳君如曾想撮合古天樂、陳妍希！趁生日派對「把他送出去」 結局卻爆笑收場
近期，陳妍希因新劇《狙擊蝴蝶》播出而備受關注，網友翻出吳君如曾撮合古天樂與陳妍希的趣事，這段「媒婆失敗名場面」也隨之受到熱議。姊妹淘 ・ 1 天前