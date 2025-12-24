2025 哈爾濱自由行攻略：-30度極致浪漫！冰雪大世界、交通、必食俄式西餐、防寒貼士全集

哈爾濱自由行

隨住冬日旅遊熱潮席捲全球，一趟充滿異域風情嘅哈爾濱自由行已經成為好多香港人嘅首選！呢座被譽為「東方小巴黎」嘅冰雪之城，有獨一無二嘅俄羅斯風情建築、巧奪天工嘅冰雕藝術，同埋熱情好客嘅東北文化。透過 Trip.com 預訂機票酒店，你就可以無憂無慮開啟呢趟北國之旅，親身體驗零下 30 度嘅極致浪漫！

哈爾濱銀河歡樂世界溫泉洗浴（優質服務+休閒配套一應俱全+泡走疲憊解鎖放鬆感+水上樂園），低至HK$204(10人已購)

廣告 廣告

中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(509733人已購)

哈爾濱紅門御宴體驗（宮廷盛宴+精彩演出+帝王用膳+遊戲互動+歷史文化+可選古代服飾體驗），低至HK$141(235人已購)

🚌 哈爾濱自由行 | 交通指南

要規劃一趟完美嘅行程，交通部署係關鍵。哈爾濱有完善嘅地鐵、懷舊索道同網約車，穿梭冰城完全冇難度！

✈️ 機票優惠

👉山東航空股份有限公司44%Off：香港飛哈爾濱來回HK$1,484起！

機場往返市區（太平國際機場 HRB）

距離： 機場離市區約 38 公里。

機場巴士： 揀 1 號或 2 號線，直達中央大街或哈爾濱火車站，票價約 20 蚊人民幣 。

網約車： 想舒服啲可以叫滴滴，車費大約 100-130 蚊人民幣，冬日溫暖直達。





地鐵出行（黃金旅遊線）

地鐵 2 號線： 自由行旅客嘅首選！串聯晒哈爾濱火車站、中央大街、太陽島、冰雪大世界同哈爾濱北站。

優點： 準時、溫暖，最緊要係可以避開冬季路面結冰引致嘅塞車。





哈爾濱地鐵

圖片來源：Wikipedia

特色交通體驗

松花江索道： 橫跨江面直通太陽島，高空俯瞰冰封江景超震撼！

注意： 深冬氣候太嚴寒，市區 共享電動車會暫停營運 。建議以地鐵同步行結合為主。

支付貼士： 下載「哈爾濱城市通」App，或者直接用支付寶/微信嘅交通卡掃碼就搭得地鐵同巴士。





🏰 哈爾濱自由行 | 冰雪大世界：全球規模最大的冰雪主題樂園

喺你嘅哈爾濱自由行行程入面，絕對唔可以錯過呢座城市最閃耀嘅名片——哈爾濱冰雪大世界。作為每年冬季嘅必到之地，呢度嘅每一塊冰都係取自純淨嘅松花江，經過幾千名專業冰雕工匠嘅巧手雕琢，幻化成一座座宏偉壯觀嘅冰雪建築群同埋精緻絕倫嘅藝術品。

特別係 2025 年，冰雪大世界將會以超越往年嘅規模盛大登場，唔單止會呈現創紀錄高度嘅冰雕主塔，更有長達幾百米嘅超級冰滑梯，等你可以喺高低起伏之間盡情釋放速度與激情！當夜幕低垂，五彩繽紛嘅燈光點亮晶瑩剔透嘅冰塊，成座樂園瞬間變身做一座如夢似幻嘅水晶宮殿，震撼人心嘅美景真係令人嘆為觀止。

建議入場時間： 強烈建議喺下午 15:00 左右入場。

原因： 咁樣你唔單止可以欣賞到白天冰雕嗰種純粹嘅剔透感，仲可以無縫接軌到傍晚時分璀璨奪目嘅夜間燈光騷，一次過睇晒冰雪嘅兩種絕美姿態。

地址： 哈爾濱市松北區太陽島西側

交通方式： 搭地鐵 2 號線去到「冰雪大世界站」3 號出口直達。

⛪ 哈爾濱自由行 | 聖索菲亞大教堂：遠東地區最大的東正教堂

喺你嘅哈爾濱自由行入面，聖索菲亞大教堂絕對係市中心最唔可以錯過嘅地標。呢座宏偉嘅拜占庭式建築始建於 1907 年，佢標誌性嘅「洋蔥頭」穹頂同埋墨綠色頂蓋，喺潔白雪花嘅映襯下，顯得格外神聖而且優雅，紅磚牆面更增添咗一份古典韻味。

呢度唔單止係攝影愛好者同遊客嘅熱門打卡點，更加係深入了解哈爾濱開埠歷史同埋多元文化交融嘅絕佳窗口。尤其係喺冬季黃昏時分，當成群嘅鴿子喺教堂上空盤旋，配合埋廣場上璀璨嘅歐式路燈，瞬間會令人產生置身喺俄羅斯街頭嘅浪漫錯覺。

目前用途： 教堂內部而家被闢為「建築藝術博物館」，珍藏並展出咗大量哈爾濱嘅歷史相片同埋精緻嘅城市模型，為你嘅冰城之旅增添一份文化深度。

地址： 哈爾濱市道里區透籠街 88 號

交通方式：

揀搭地鐵 2 號線去「尚志大街站」，出站後行大約 10 分鐘就到。 或者搭 1 路、13 路或 28 路巴士，喺「兆麟公園站」落車，行一陣就見到。



🥖 哈爾濱自由行 | 中央大街：百年建築藝術長廊

中央大街作為哈爾濱自由行嘅必訪之地，唔單止係呢座城市最繁華嘅商業動脈，更加係亞洲最長嘅步行街之一，全長達 1,450 米。整條街道由百年歷史嘅古老方石路鋪成，當地人親切咁叫佢做「麵包石」，你行嘅每一步都係踏喺歷史嘅印記上面。

街道兩旁，一棟棟融合咗文藝復興、巴洛克同埋折衷主義等風格嘅保護建築巍然矗立，散發住濃郁嘅異國情調。漫步其中，你唔單止可以品嚐到享譽盛名嘅「馬迭爾冰棍」，體驗喺零下嚴寒入面食雪糕嘅獨特樂趣，沿途仲有華梅西餐廳、馬迭爾西餐廳等多間百年老字號俄式餐廳，佢哋以卓越嘅口味同埋歷史沉澱贏得極高評價。中央大街唔單止係購物同美食嘅天堂，更加係一座活生生嘅露天歷史博物館。

地址： 哈爾濱市道里區（北起防洪勝利紀念塔，南至經緯街）

交通方式： 前往中央大街，您可以選擇搭乘便捷的地鐵 2 號線至「中央大街站」直達；或者，乘坐巴士至「友誼路站」或「道里十二道街站」，步行幾分鐘即可融入這條百年老街的熱鬧氛圍。

地址： 哈爾濱市道里區（北起防洪勝利紀念塔，南至經緯街）

交通方式：

搭便捷嘅地鐵 2 號線去「中央大街站」直達。 或者搭巴士去「友誼路站」或「道里十二道街站」，行幾分鐘就可以融入呢條百年老街嘅熱鬧氛圍。



⛄ 哈爾濱自由行 | 太陽島風景區：雪雕藝術的發源地

位於松花江北岸嘅太陽島風景區，喺冬季會搖身一變，成為全球矚目嘅大型「雪博會」（雪雕藝術博覽會），係哈爾濱自由行入面唔可以缺少嘅雪景勝地。同冰雪大世界晶瑩剔透嘅冰雕唔同，呢度係以潔白、富有質感嘅巨型雪雕為主，每一件作品都凝聚住工匠們精湛嘅技藝，鬼斧神工令人嘆為觀止。

島上面仲保留住一個原汁原味嘅俄羅斯風情小鎮，入面有多座百年前嘅俄式民居錯落有致，遊客可以入入去參觀，親身感受當年異國居民嘅生活氣息。雖然夏天嘅太陽島係綠草如茵嘅避暑天堂，但冬日嘅雪博會就展現出截然不同嘅壯麗同純粹，無論幾時嚟到都別有一番韻味。

地址： 哈爾濱市松北區太陽島風景區警備路 3 號

交通方式：

最方便係搭地鐵 2 號線去「太陽島站」。 如果係冬天，你仲可以揀喺防洪紀念塔搭「松花江索道」，直接跨江抵達，沿途俯瞰冰封江景，為你嘅行程增添一份獨特嘅空中體驗。



🎢 哈爾濱自由行 | 松花江冰雪嘉年華：天然的巨型遊樂場

每到冬季，松花江嘅江面就會徹底結冰，厚度甚至足以支撐車輛行駛同埋臨時建築，形成一片天然嘅冰上樂園。松花江冰上嘉年華正係利用呢個得天獨厚嘅自然資源，打造出一個充滿歡聲笑語嘅開放式娛樂場。

喺呢度，你可以盡情體驗各式各樣嘅傳統冰上活動，例如趣味橫生嘅抽冰尜、刺激嘅滑冰車、風馳電掣嘅雪地摩托，甚至仲有浪漫嘅冰上熱氣球同埋驚險刺激嘅冰滑梯。對於嚟自香港嘅旅客嚟講，親自踏足厚實嘅冰面，漫步喺江心，無疑係一種極之新奇而且難忘嘅體驗。你可以由防洪紀念塔廣場出發，直接行入冰面，近距離感受大自然嘅雄偉壯麗。

哈爾濱松花江冰雪嘉年華

地址： 哈爾濱市道里區斯大林公園旁松花江江面

交通方式： 行去中央大街北端終點「防洪勝利紀念塔」就可以到達江邊。

🏮 哈爾濱自由行 | 中華巴洛克風情街：老道外的建築奇蹟

喺哈爾濱自由行入面，位於老道外區嘅中華巴洛克風情街，將會為你展現冰城另一種獨特嘅建築美學——「中西合璧」嘅完美融合。呢度嘅建築外觀沿襲咗華麗繁複嘅歐式巴洛克裝飾風格，但內部就巧妙咁保留咗中國傳統嘅四合院或院落結構，呢種視覺上嘅強烈反差令人驚嘆。

漫步喺呢度，你可以真切感受到哈爾濱最原汁原味嘅市井氣息，呢度更加係「老哈爾濱」地道美食嘅匯聚地。張包鋪、老范記等傳承百年嘅老字號都喺呢度。穿梭喺青磚巷弄之間，耳畔好似可以迴盪起歷史嘅低語，係攝影愛好者嘅天堂。

地址： 哈爾濱市道外區靖宇街與南四道街交口處

交通方式：

搭地鐵 3 號線去「中華巴洛克風情街站」直達。 或者揀搭 1 路或 28 路巴士，喺「靖宇七道街站」落車。



🐧 哈爾濱自由行 | 哈爾濱極地公園：與可愛極地生物近距離接觸

作為全球首個極地演藝遊樂園，哈爾濱極地公園係你喺寒冬時節唔可以錯過嘅溫暖室內景點。呢度最出名嘅就係「白鯨表演」，兩隻白鯨同潛水員默契配合拼出心形，場面極之浪漫。

此外，你仲有機會見到全世界第一隻喺內陸城市出世嘅南極企鵝，以及因 2024 年冬季背住書包喺雪入面行路而爆紅嘅「逃學企鵝」。極地公園提供全程室內觀賞，確保你喺嚴寒冬日都可以舒服咁近距離睇北極熊、企鵝同埋海豹，係親子旅行或者情侶約會嘅理想聖地。

地址： 哈爾濱市松北區太陽島太陽大道 3 號

交通方式： 搭地鐵 2 號線喺「太陽島站」落車，行大約 5 分鐘就到。

🏛️ 哈爾濱自由行 | 黑龍江省博物館：探尋金源文化與遠古奧秘

如果你想深入探究呢片土地嘅深厚歷史，黑龍江省博物館絕對係必訪之地。呢座國家一級博物館坐落喺市中心繁華地段，本身就係一座莊重典雅嘅歐式古典建築。

館內收藏品極之豐富，最震撼嘅莫過於保存完好嘅猛獁象化石骨架同埋披毛犀化石，生動展示咗冰河時期嘅自然奇觀。此外，關於金代歷史（女真族）嘅專題展覽亦好有睇頭，等遊客全面了解哈爾濱作為金王朝發祥地嘅歷史。呢度唔單止增加文化深度，更加係冬日裏面一個溫暖舒適嘅避寒好去處。

黑龍江省博物館

地址： 哈爾濱市南崗區紅軍街 123 號

交通方式： 搭地鐵 2 號線去到「博物館站」直達，車站出口就係博物館入口。

😋 哈爾濱自由行 | 必吃特色美食

1. 俄式西餐

作為中國西餐發源地之一，呢度嘅俄式西餐地位舉足輕重。

推薦餐廳： 華梅西餐廳、波特曼西餐廳、塔道斯西餐廳。

必試菜式： 酸甜開胃嘅紅菜湯、香醇軟糯嘅罐燜牛肉、口感細膩嘅軟煎馬哈魚。

2. 正宗東北菜

東北菜以「分量十足」同埋「味道濃郁」出名：

必點菜色： 老廚家嘅鍋包肉（外皮金黃酥脆，內裡鮮嫩多汁）、溫暖滋補嘅小雞燉蘑菇、熱氣騰騰嘅鐵鍋燉。

3. 街頭必買手信

馬迭爾冰棍： 喺零下氣溫下食冰棍係當地嘅儀式感。

哈爾濱紅腸： 推薦「秋林·里道斯」品牌，帶有濃郁煙燻味。

大列巴： 巨大嘅俄式麵包，口感扎實且帶有酒花香。

🧥 哈爾濱自由行 | 實用防寒與住宿指南

穿著建議（洋蔥穿衣法）

哈爾濱冬季氣溫通常喺 -10°C 至 -30°C 之間：

最內層： 導濕排汗嘅保暖內衣，保持乾爽。

中層： 羊 cashmere 衫或抓絨衣，提供保暖性能。

最外層： 長款、防水防風嘅厚羽絨。

必備配件： 毛帽、厚圍巾、雙層防風手套、防滑耐磨嘅雪地靴。

🏠 住宿推薦

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

現在就行動，為您的哈爾濱自由行省下更多！即日起至優惠售完為止，透過 Trip.com 網站或手機應用程式註冊成為會員，即可享有高達 8% 的專屬折扣。點擊此處[請在此處插入連結]，立即預訂您的冰城之旅，享受更多優惠與便利！此處查看更多！

用戶評分: 9.6/10.0

【尊崇禮遇，服務周全】 從抵達時協助行李、送至房間，到離店時的鞠躬送別，服務主動細膩，充滿尊重。 【温暖居停，細節滿分】 客房設施齊全，環境舒適。特別配備的暖水設備，是冬日裏最貼心的存在。 【驚喜早餐，貼心升級】 早餐品質豐盛，工作人員更會主動提供特製酸奶，服務熱情耐心，帶來超出預期的味覺體驗。 【便捷區位，出行無憂】 地理位置優越，周邊出行、遊覽都非常方便。 整體而言，是一次完美無瑕的入住體驗，值得全力推薦。 唯一感到不便的是，客房內撥打前台電話的流程不夠順暢。電話機上缺乏明確標識，操作時經常需要多次轉接，導致響應延遲，在趕時間時尤其影響體驗。

預訂酒店

用戶評分: 9.6/10.0

環境：挑選酒店時，一眼就被大公館1903的環境所吸引，裝修極具俄式風情，還可以乘坐歷經百年的老式電梯，如此別樣的體驗，絕對不容錯過。 設施：房間設施很齊全，升級後的套房內有浴缸，寒冷的冬天非常需要泡一個舒服的熱水澡驅寒。 服務：員工服務態度非常熱情，入住有歡迎水果，退房時也會贈送小禮物留念。酒店早餐很豐富，班尼迪克蛋味道不錯。 衞生：房間打掃得很乾凈，床墊軟硬適中，床品特別舒適。

預訂酒店

用戶評分: 9.1/10.0

不得不説這家老香格里拉雖然年代有點久遠，但是設施維護得還不錯特別是服務！到達酒店快要中午了，就先在中餐廳香宮用餐，餐廳經理Richard 真是熱情又有禮！哈哈符合東北的熱情好客！送餐部Keven小周在聽到我們想要把打包的菜寄存的時候十分幫忙！感覺餐飲部的培訓十分到位，服務意識非常強。同時也要非常感謝餐飲部總監雖然在休假但依舊給我們安排得非常到位！點贊👍

預訂酒店

用戶評分: 9.0/10.0

安靜,牀枕頭非常舒適,所以睡個好覺。簡單的早餐。有浴缸,有毛巾^^與其他地方不同,Amerity Pouch每天都換新衣服!當您在門前走時,中央大院是一個寬板!!!步行5分鐘即可到達趙市場夜市?哇!每天白天晚上都進來。累的話會進來洗漱嘆息如果再出去累的話~這裏的位置是可能的~吃的天地四方!!肚子飽了不能吃傷心!!我再去哈爾濱不管原因!我要去這裏。

預訂酒店

⚠️ 特別提醒

手機保暖： 極冷環境會令手機電池飛速耗盡，記得隨身帶多幾個暖包貼喺手機背面，幫手維持電量。 提前預訂： 冬季係旅遊超級旺季，建議至少提前 2-4 週喺 Trip.com 訂定酒店同熱門門票，避免滿房或門票賣晒。





哈爾濱旅行團 | 哈爾濱旅遊行程、景點及交通指南