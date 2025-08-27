2025讓人最心動唇膏色選公開！瘦子放話要包色送老婆，詹子萱愛焦糖裸杏色、「史艾瑪」林廷憶剪短髮擦蜜桃裸粉更有型

（圖／品牌提供）

2025年各大品牌都推出了讓人心動的新系列，從迪奧《巨星持色唇膏》的鎂光燈級紅毯色選，到KANEBO以「呼吸持久科技」打造的星燦嫣紅唇膏，都在質地、色彩和持久度上全面升級。今年的唇膏不只講究顏值與色澤，還兼顧保濕與護唇效果，讓你卸妝後雙唇依然柔嫩。從明星愛用色到日本熱銷黑馬款，挑對唇膏，你就是自己生活中的巨星！

自1953年《迪奧藍星唇膏》誕生以來，已成為永恆經典的代名詞，七十多年來持續風靡全球。2025年，在迪奧全球彩妝創意形象總監 Peter Philips引領下，全新《迪奧巨星持色唇膏》閃耀登場！從質地、妝效、色彩到管身設計全面革新，8款巨星色選，涵蓋紅毯玫瑰色調、巨星裸色調以及氣場紅棕色調，滿足各種妝容需求。

詹子萱票選紅毯色選，最心動唇膏#222焦糖裸杏

最近忙著拍戲，特別排開行程出席的詹子萱分享道：「選擇經典的深藍色套裝搭配#222焦糖裸杏，一上場就覺得自己瞬間變身巨星！這可是我特別請劇組的演員們票選的紅毯色選，結果#222焦糖裸杏拿到最高票，榮登我今年最心動唇膏！鏡面光澤超有質感，一擦上去整個氣場瞬間開啟，感覺自己都能被鎂光燈包圍！」使用《迪奧巨星持色唇膏》一陣子的子萱更提到：「全新的唇膏造型非常貼心，讓我在忙碌的劇組生活，即使沒有化妝師的時候，自己補妝也能非常好上手，讓我隨時擁有立體的飽滿唇形。」

全球OTT大獎最佳新人獎林廷憶，公開紅毯命定色#226蜜桃裸粉

以「影后」史艾瑪這個角色拿下2025「全球OTT大獎」最佳新人獎的林廷憶大方公開紅毯色號：「知道今天要走紅毯，在飛機上就找空檔試了8個顏色，特別選了#226蜜桃裸粉，覺得它就是我的#紅毯命定色，蜜桃裸粉帶有甜美又摩登的感覺，在鎂光燈下特別閃亮！而且這次唇膏完全顛覆想像，很有光澤又能讓顏色牢牢鎖在唇上，非常滋潤，在飛機上試色完全不乾，超保濕又持色，讓我下了飛機還是氣色滿滿！」

以短髮造型亮相的廷憶特別透露挑戰新造型的唇色搭配祕訣：「剪了短髮之後，在唇色的選擇會更有想法，因為不同唇色真的可以帶出完全不一樣的風格。這次用的巨星持色唇膏有 8 個色選，從溫柔的裸粉到氣場全開的紅棕色都有，讓我的短髮造型可以自由切換，今天甜一點、明天酷一點都沒問題！像我這樣喜歡變換造型的人，包包裡真的不能只放一支唇膏！」

瘦子七夕情人節大器包色「迪奧巨星持色唇膏」

在DIOR CLUB驚喜獻唱的瘦子彩排時就先逛了一圈，他說：「看見全場的鎂光燈LOGO設計，整個巨星感就來了！現場BAR台真的像夜店的感覺，演場會規格的表演，待會PARTY一定會讓大家超嗨！」七夕將至，瘦子也推薦情人節禮物：「這次的迪奧巨星持色唇膏有8色，外殼又很時尚，很適合當情人節禮物，男人就是直接包色包起來！」

為迎接迪奧唇膏嶄新篇章，2025年8月27日至9月7日，迪奧於華山文創園區-中2館打造2025最時尚摩登的「迪奧巨星派對」，派對入口以標誌性的三米高「CD LOGO」鎂光燈牆面閃耀夜空，宛如國際星光盛事，成為台北最摩登時髦打卡地標！接著會場中有「巨星紅毯」、「紅毯簽名牆」、360度環形「巨星攝影棚」以及「極光拍照機」，現場更規劃國際影展規格的「巨星化妝間」與「閃耀試妝台」邀您盡情玩色，打造巨星紅毯妝容！

即刻點擊連結報名參加「迪奧巨星派對」，名額有限，手刀報名！活動資訊如下：

活動日期：2025/8/27-2025/9/7 每日11:30-19:30

活動地點：華山1914文創產業園區 – 中2館 (台北市八德路一段1號)

報名網址：https://diorvipevent.com.tw/event/25rougeparty

*報名場次每一小時一場，每人限報名一場，預約報名後恕無法更改時間場次

2024日本專櫃銷售NO.1就是這支！2025持續熱銷的黑馬單品

KANEBO星燦嫣紅唇膏推出兩款質地新色，其中活力唇膏(#心跳口紅)主打水漾光澤妝效，保濕薄膜能守護雙唇，有效鎖住水潤，遠離乾燥與粗糙。卸妝後素唇依然柔嫩動人，持續展現水潤光采的美容液唇膏。本季推出-深邃亮澤，令人矚目的鮮明大膽新3色。

另外一款悸動唇膏(#悸動口紅)則是使用「呼吸持久科技」柔焦暈染妝效，「生命感持色成分」和「霧感凝膠」的完美結合，打造獨特的「呼吸柔霧質地」，一抹即現水潤光澤與自然紅潤，令人忍不住想輕觸的豐潤柔嫩雙唇。本季推出-經典深邃與柔焦暈染完美融合的時尚新3色。特別推薦限定色EX6 Roast Fig醺烤無花果，熟成無花果的深邃與一抹冷調藍，演繹獨特時尚風情的棕調玫瑰。

