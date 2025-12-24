2025 回顧｜你跟 ChatGPT 談了多少心事？OpenAI 推出「Your Year with ChatGPT」！一鍵生成年度 AI 紀錄（附開啟教學）

踏入 12 月，除了 Spotify Wrapped 或 Instagram 的年度回顧外，現在連你的 人工智慧 (AI) 夥伴也能為你總結過去一年的點滴。 OpenAI 正式宣佈推出名為「Your Year with ChatGPT」的全新功能，讓用戶查看自己與 ChatGPT 在 2025 年 的互動數據與精彩時刻。

哪些用戶符合資格？

根據 OpenAI 的官方公告，這項功能目前正逐步推送給位於美國、英國、加拿大、紐西蘭以及澳洲的用戶。

若要開啟此功能，用戶必須滿足以下兩個條件：

已開啟記憶 (Memory) 功能。

已開啟對話紀錄 (Chat History) 功能。

如何查看你的年度回顧？

如果你身處上述地區，或你的帳戶已獲得推送，可以嘗試以下步驟：

確保你的 ChatGPT app 已更新至最新版本。 在對話介面點擊 + 號。 直接輸入指令：「show me my year with ChatGPT」。 系統隨即會根據你過去一年的提問習慣、常用話題以及與 AI 的互動次數，生成一份專屬的年度報告。

