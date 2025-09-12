2025 年仍未解決的 10 大科學謎團

科學不僅能為我們提供答案，有時候它的最佳魔法在於留給我們更好的問題。在過去幾年中，研究人員發現了來自深空的神秘信號，揭示了隱藏在海洋深處的奇特特徵，並發現了一些暗示其他世界生命秘密的線索。這些謎題中，某些或許即將被解開，而另一些則依然挑戰著我們最複雜的理論。

這些謎題並非舊時代的沉寂難題，而是新出現的問題，這些問題在2020年代湧現，並重新塑造了我們對地球、太空甚至自我的認知。從在銀河系中漂浮的完美圓形幽靈，到海床下隱藏的淡水海洋，這十個謎題展示了我們仍然不知道多少事物，並且這種未知是多麼令人興奮。

在2024年底，地質學家使用新的地震層析技術，發現了一片古老的海底，位於東太平洋隆起以東，深埋數百公里處。那裡的地幔「轉換帶」似乎異常厚實，暗示著古老的海洋地殼可能會停滯並聚集，而不是平穩地沉入下部地幔。這一發現對於板塊構造學說具有重大意義，因為這是我們理解地球如何回收岩石、推動火山活動和山脈形成的核心理論。然而，這一發現暗示著地球的內部運作比教科書所描述的更為複雜。現在的謎題在於這一塊岩石如何到達那裡，為何會卡住，以及這種「墓地」在海洋下有多普遍。

隨著更好的全球成像技術及模擬地幔壓力的實驗，研究人員將能夠確定這是否是一個異常現象，或是地球運作的缺失部分。這些問題的解答不僅影響我們對地球構造的理解，也可能重新定義我們對地球歷史的認識，並幫助我們預測地球未來的變化。

在2025年，科學家們在ASKAP的無線電影像中發現了一個名為「Teleios」的近乎完美圓形的超微弱氣泡，這一發現引發了眾多討論。這個氣泡在無線電波段中可見，但沒有明顯的X射線或光學對應物。雖然它可能是超新星殘骸，但其對稱性實在過於怪異，距離尚不確定，科學家無法確定其真正的大小或年齡。根據不同的估算，這顆氣泡可能是意外年輕且接近，也可能是龐大而古老。

其低表面亮度和缺乏明顯的極化進一步增加了研究的複雜性。模型顯示它擴展到了異常均勻且低密度的環境中，但為何如此完美，為何僅在無線電波段可見，仍然未有定論。隨著後續的搜尋未能找到相關的震波加熱氣體或高能量排放，Teleios在天文學中仍然是一個稀有的現象，一個簡單的形狀卻無法用簡單的故事解釋。這種神秘性促使科學家們繼續探索，尋找能夠解釋其存在的理論和證據。

在火星上，探測車「Perseverance」在2024年至2025年期間於耶澤羅隕石坑的Bright Angel地層中發現了有機物的跡象以及奇特的「豹紋」環形結構，這些結構與地球上的微生物過程有關的礦物質如vivianite和greigite一同被發現。這些資料由儀器PIXL和SHERLOC進行了詳細的地質和化學分析，從Cheyava Falls等地的泥岩樣本中獲得的「Sapphire Canyon」樣本如今成為火星上過去生命的最有希望候選者之一。

然而，每一條線索都有可能是非生物的逃脫通道。水熱反應、氧化還原梯度或純粹的地球化學途徑都可能模仿生命的跡象。現在的謎題在於，這些模式是否真的需要生命，或者僅僅是看起來像生命的樣子。明確的答案可能需要火星樣本返回任務，因為這將使地球上的實驗室能夠以更高的精確度測試同位素、微觀結構和有機物，但該計劃的範圍和時間安排仍在變動中。火星依然保持著它的秘密，Bright Angel的故事如同懸疑劇，令人期待未來的發展。

