Banksy英法院外新作被清除 盤點過去著名作品
2025 年仍未解決的 10 大科學謎團
科學不僅能為我們提供答案，有時候它的最佳魔法在於留給我們更好的問題。在過去幾年中，研究人員發現了來自深空的神秘信號，揭示了隱藏在海洋深處的奇特特徵，並發現了一些暗示其他世界生命秘密的線索。這些謎題中，某些或許即將被解開，而另一些則依然挑戰著我們最複雜的理論。
這些謎題並非舊時代的沉寂難題，而是新出現的問題，這些問題在2020年代湧現，並重新塑造了我們對地球、太空甚至自我的認知。從在銀河系中漂浮的完美圓形幽靈，到海床下隱藏的淡水海洋，這十個謎題展示了我們仍然不知道多少事物，並且這種未知是多麼令人興奮。
在2024年底，地質學家使用新的地震層析技術，發現了一片古老的海底，位於東太平洋隆起以東，深埋數百公里處。那裡的地幔「轉換帶」似乎異常厚實，暗示著古老的海洋地殼可能會停滯並聚集，而不是平穩地沉入下部地幔。這一發現對於板塊構造學說具有重大意義，因為這是我們理解地球如何回收岩石、推動火山活動和山脈形成的核心理論。然而，這一發現暗示著地球的內部運作比教科書所描述的更為複雜。現在的謎題在於這一塊岩石如何到達那裡，為何會卡住，以及這種「墓地」在海洋下有多普遍。
隨著更好的全球成像技術及模擬地幔壓力的實驗，研究人員將能夠確定這是否是一個異常現象，或是地球運作的缺失部分。這些問題的解答不僅影響我們對地球構造的理解，也可能重新定義我們對地球歷史的認識，並幫助我們預測地球未來的變化。
在2025年，科學家們在ASKAP的無線電影像中發現了一個名為「Teleios」的近乎完美圓形的超微弱氣泡，這一發現引發了眾多討論。這個氣泡在無線電波段中可見，但沒有明顯的X射線或光學對應物。雖然它可能是超新星殘骸，但其對稱性實在過於怪異，距離尚不確定，科學家無法確定其真正的大小或年齡。根據不同的估算，這顆氣泡可能是意外年輕且接近，也可能是龐大而古老。
其低表面亮度和缺乏明顯的極化進一步增加了研究的複雜性。模型顯示它擴展到了異常均勻且低密度的環境中，但為何如此完美，為何僅在無線電波段可見，仍然未有定論。隨著後續的搜尋未能找到相關的震波加熱氣體或高能量排放，Teleios在天文學中仍然是一個稀有的現象，一個簡單的形狀卻無法用簡單的故事解釋。這種神秘性促使科學家們繼續探索，尋找能夠解釋其存在的理論和證據。
在火星上，探測車「Perseverance」在2024年至2025年期間於耶澤羅隕石坑的Bright Angel地層中發現了有機物的跡象以及奇特的「豹紋」環形結構，這些結構與地球上的微生物過程有關的礦物質如vivianite和greigite一同被發現。這些資料由儀器PIXL和SHERLOC進行了詳細的地質和化學分析，從Cheyava Falls等地的泥岩樣本中獲得的「Sapphire Canyon」樣本如今成為火星上過去生命的最有希望候選者之一。
然而，每一條線索都有可能是非生物的逃脫通道。水熱反應、氧化還原梯度或純粹的地球化學途徑都可能模仿生命的跡象。現在的謎題在於，這些模式是否真的需要生命，或者僅僅是看起來像生命的樣子。明確的答案可能需要火星樣本返回任務，因為這將使地球上的實驗室能夠以更高的精確度測試同位素、微觀結構和有機物，但該計劃的範圍和時間安排仍在變動中。火星依然保持著它的秘密，Bright Angel的故事如同懸疑劇，令人期待未來的發展。
推薦閱讀
其他人也在看
馬斯克：人類智力處於停滯狀態 明年可能被AI超越
馬斯克對人工智慧做出大膽預測，認為 AI 最早可能在 2026 年超越任何單一人類的智力，到 2030 年甚至可能超過所有人類的總智力。鉅亨網 ・ 23 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 16 小時前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
「斯文敗類」眼鏡型男帥到心癢？全靠一副眼鏡，盤點港、韓、台、美「眼鏡高材生」
近期興起「眼鏡型男」熱潮，帶復古感的幼框眼鏡配上高顏值予人「禁慾系」的專注又深情的感覺，但同時又帶點「斯文敗類」的「壞壞感」，充滿獨特的「正經壞男人」魅力。以下四位港、韓、台、美「眼鏡型男」代表，帥得讓人心癢癢呢～Yahoo Style HK ・ 1 天前
黃埔花園樓價升幅稱冠 「新光小紅館」托起區內樓價？
十大屋苑中黃埔花園跑出，與此同時黃埔出現「新光黃埔影藝城」文化地標，未來更會發展為「小紅館」，區內樓價會否繼續成為逆市奇皅？Yahoo 地產 ・ 1 天前
明日大嶼突煞停 聚焦北都發展
預計耗資逾5000億元的「明日大嶼」計劃突然叫停，政府改變打算2027年中前啟動交椅洲填海工程的立場，昨天表明現時沒有為項目制定推展時間表，填海工程亦未有條件於本屆政府任期內、即2027年中前開展。信報財經新聞 ・ 1 天前
美國上周首次申請失業救濟人數飆升至26.3萬近四年高位 遠超預期
美國勞工部數據顯示，美國初次申請失業救濟金的人數在9月第一周增加27,000，達到26.3萬，是自2021年10月以來的最位，且遠高於市場預期的23.5萬。AASTOCKS ・ 11 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
東亞「債主變業主」 7.9億承接陳紅天歌賦山道15號銀主盤
原由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天持有的山頂歌賦山道15號豪宅銀主盤，上月中旬以7.9億沽出。資料顯示，新買家為東亞銀行(0023.HK)，價格較陳紅天2016年屋地買入價21億元，大幅低出約13.1億或約62%(未計重建等開支)。成交實用呎價約4.37萬元。AASTOCKS ・ 1 天前
iPhone 17 Pro「宇宙橙」瘋狂撞樣 網民創意聯想：大快活橙？垃圾桶？｜網上熱話
蘋果公司(美：AAPL)今日凌晨發布全新iPhone 17系列，包括入門版iPhone 17、歷來最薄的iPhone Air，以及主打八倍遠攝的iPhone 17 Pro與Pro Max。雖然眾所期待的人工智能(AI)功能仍未亮相，但新機外觀顏色卻意外成為社交媒體焦點，其中iPhone 17 Pro系列的「宇宙橙」新色更引發熱烈討論，被網友戲稱與連鎖快餐店大快活(052)的橙色極為相似。am730 ・ 1 天前
李啟言父親憂慮阿Mo醫療費用日後冇著落 Makerville回應「過去超過三年有負責阿Mo醫療等開支」
MIRROR 2022年紅館演唱會發生大屏幕墮下意外，舞者李啟言（阿Mo）被大電視擊中受重傷，至今仍需接受治療。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo「Old Money」穿搭氣場盡開！Tommy Hilfiger廣告告別甜美，變身低調奢華名媛
Jisoo最新為Tommy Hilfiger拍攝的廣告造型曝光，一改往日斯文甜美形象，轉走經典「Old Money」風格，完美演繹優雅又帶氣場的霸總造型，即時成為熱話！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
台灣著名綜藝節目主持陳漢典、黃路梓茵Lulu突發宣布婚訊 甜晒求婚照：最有默契的那一位
曾主持《康熙來了》、《綜藝大熱門》等人氣綜藝節目的台灣知名模仿藝人兼主持人陳漢典，今日（11日）突發宣布與主持多個大型頒獎禮的黃路梓茵（Lulu）拉埋天窗，更甜晒求婚照。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前
高力料到2028年本港學生宿位短缺將達12萬個
高力發佈了一份報告《打造香港成為國際教育樞紐》，提出一項旨在將香港發展為國際教育樞紐的願景。infocast ・ 21 小時前
Lady Gaga VMAs給「小怪獸」的催淚感言：活出自己獨特的標誌，不要忘記夢想
2025 MTV音樂錄影帶大獎圓滿落幕，Lady Gaga 奪得年度歌手獎實至名歸，而她所分享的得獎感受，更是充滿勵志的正能量！Yahoo Style HK ・ 1 天前
大閘蟹連片皮鴨放題人均$80起！羲和雅苑放題突發1折起 任食馳名羲和烤鴨/清蒸大閘蟹/鮮蝦炸雲吞（同場加映點心烤鴨放題）
適合全家大小一起去飲茶的中菜館「羲和雅苑」東涌分店及尖沙咀分店，限定推出點心及片皮鴨放題買一送一優惠！90分鐘可任食多款特色點心、小食、主食及甜品，包括了蟹籽燒賣、晶瑩蝦餃，也有紅豆糕、豌豆黃、陳皮紅豆沙、薑汁小桃膠等，款式豐富絕對夠誠意！更意想不到的是，連馳名羲和烤鴨都可以任食，人均也只需$114起，性價比極高！除此之外，餐廳同時亦推出精品大閘蟹烤鴨放題，人均低至一折只需$80，即可隨意品嚐北京烤鴨、清蒸大閘蟹，亦可從中再選磯煮鮑魚、黄扒魚肚、清酒鵝肝、燕窩濃湯菜膽等用料不菲的菜式，誠意十足！以上優惠9月10日下午三點在KKday搶購，立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 1 天前
少了鏡頭更吸睛？iPhone Air或帶動換機潮
《路透》周三 (10 日) 報導，蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克昨日在加州庫比提諾 (Cupertino) 總部發表 iPhone Air，這是蘋果史上最薄的手機，也是八年來 iPhone 系列最大的改版。市場原先預期反應平平，但分析鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普研行政令 遏制中國藥品崛起
據《紐約時報》報道，美國總統特朗普政府一直在討論對來自中國的藥品實施嚴格限制措施，一旦成真，可能會顛覆美國製藥業，波及從通用名藥物到尖端療法等各種藥物的供應。信報財經新聞 ・ 1 天前