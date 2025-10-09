Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新
2025 年全球 10 大太陽能巨頭的能源前景
隨著可再生能源的需求不斷增加，太陽能發電已經從遙不可及的理想變成了一種現實。如今，太陽能電廠如同陽光般遍布各地，無論是在沙漠還是偏遠地區，都能見到一排排太陽能板在陽光下閃耀。對於2025年實際運行並產生電力的太陽能電廠，以下將列出十個目前最大的太陽能電廠，這些電廠都是真實存在的實體，並且具備良好的運行紀錄。這份名單不僅包括這些巨型電廠的基本數據，還反映了人類朝向清潔能源轉型的努力。這些電廠是當今的巨頭，未來還將有更多新興的太陽能農場崛起，重新定義「最大」的意義。
位於中國新疆的米東太陽能電廠是目前最大的一個，其裝機容量達到3,500 MW。這個項目於2024年6月成功並網，成為當時世界上最大的單一運行光伏電廠。該電廠位於沙漠地帶，年發電量約為60.9億千瓦時。儘管一些媒體和資料來源聲稱其裝機容量為5,000 MW，但可靠的資料來源，如路透社和PV Magazine確認其為3,500 MW，並且有進一步擴容的計劃。
印度的巴德拉太陽能公園同樣是全球最大的運行電廠之一，裝機容量為2,245 MW。該公園位於拉賈斯坦邦的塔爾沙漠，自2015年起分階段建設，並於2020年全面投入運行。其面積約為56平方公里，並且接收到了極高的陽光輻射，這使得該項目成為印度清潔能源戰略中的重要一環。儘管有小型擴建項目，但2,245 MW的核心數據保持穩定。
位於青海省的黃河太陽能公園擁有2,200 MW的運行容量，是一個多階段開發的項目，並且是更大規模太陽能和水電互補計劃的一部分。該電廠經常出現在「最大太陽能農場」的排名中，由於其穩定的運行狀態，未來還有計劃進一步整合風能或其他擴展。印度的帕瓦加達太陽能公園則擁有2,050 MW的容量，主要於2019年投入使用，並且計劃在未來進一步擴展至3,000 MW，但這些計劃尚未完全確認。
阿布扎比的阿爾達夫拉太陽能光伏電廠於2023年6月達到全面運行的狀態，其名義容量為2,000 MW，並且被廣泛宣稱為世界上最大的單一場址太陽能光伏電廠，能夠為約20萬個家庭供電，同時每年減少240萬噸二氧化碳排放。埃及的本班太陽能公園則以1,650 MW的容量聞名，並且由41個單獨的太陽能電廠組成，於2019年全面投入運行，是非洲最大的太陽能設施之一。
隨著全球對可再生能源的需求持續上升，未來的太陽能巨型項目將更加令人期待。印度的Khavda混合可再生能源公園計劃總容量達到30 GW，並將結合太陽能和風能，目標是為1800萬個家庭供電，並減少數千萬噸的二氧化碳。中國在青海和新疆等地區的擴建計劃也正在進行中，預計將產生超過15,600 MW的容量。這些新興的太陽能電廠將重新塑造全球能源格局，而當前的名單在未來十年內可能會顯得相對簡單。太陽能行業的發展正進入一個全新的激動人心的階段。
