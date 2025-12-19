宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
2025 年度十大必玩電玩遊戲精選
回顧 2025 年 10 大破格神作，重塑玩家眼界的一年。
對一眾遊戲玩家而言，2025 年無疑是特別難忘的一年，高品質新作接連登場、陣容精彩絕倫。當中既有畫面震撼的重量級續作，也有顛覆想像的獨立遊戲，不斷衝擊玩法設計的邊界，甚至徹底重塑玩家對不同遊戲類型的期待。為了紀念這輝煌一年，我們精選出 2025 年最出色的 10 款作品──它們不但把沉浸式娛樂的標準全面推高，亦勢必在未來數年持續形塑遊戲文化。
Kingdom Come: Deliverance II
發售日期: 2 月 4 日
2025 年由這套廣受好評的歷史題材動作角色扮演系列續作打頭陣，再次帶玩家深潛中世紀歐洲。新一集延續首作劇情，把玩家送回 15 世紀內戰中的波希米亞王國，以第一身視角探索龐大的開放世界。玩法核心圍繞極度寫實的劍術戰鬥、有份量的角色扮演抉擇，以及層層交織的中世紀系統設定，並以嚴謹考據的歷史細節作支撐。若你嚮往在中世紀歐洲化身騎士、體驗貼近真實的角色扮演，這款作品絕對是必玩之選。
Monster Hunter Wilds
發售日期: 2 月 28 日
作為 World 推出七年後的直接續作，Wilds 無疑是 2025 年最受期待的作品之一。今集在 World 的基礎上大幅進化，引入無縫開放世界、更爽快的戰鬥節奏，以及更大規模的多人連線大廳，令整體狩獵體驗更流暢、更符合當代玩家習慣。對首次接觸的玩家而言，《Monster Hunter》系列的核心，就是在廣闊多變的場景中接下高風險任務，追蹤並討伐體型龐大、戰力驚人的怪物，同時活用多樣而複雜的武器類型與可自訂裝備配置。Wilds正是新玩家投入狩獵世界的理想切入點。
Split Fiction
發售日期: 3 月 6 日
繼 It Takes Two 與 A Way Out 之後，Hazelight Studios 再下一城，交出一部合作冒險代表作，很快被玩家推崇為同類型中的天花板。遊戲要求兩名玩家全程緊密配合，一邊解開講求物理原理的複雜謎題關卡，一邊應付節奏明快的平台跳躍挑戰，並與緊湊的動作與射擊段落自然銜接。倘若缺乏默契合作便無法推進劇情，為敘事驅動的高門檻合作遊戲樹立了前所未有的新標準。
Blue Prince
發售日期: 4 月 10 日
繼續往下看，Blue Prince 是一款打破既有分類框架的 Roguelike 解謎冒險作品，也是獨立遊戲創意爆發的精彩示範。作品把傳統 Roguelike 模式，巧妙結合建築與機械設計概念，玩家要在不斷變換結構的魔法宅邸中行走，抽選房間方塊拼出動線，一邊破解環境謎題，一邊追索核心真相。遊戲設有每日步數限制，走完便會觸發大屋重置，迫使玩家在探索與策略之間拿捏平衡。這套設計令整個解謎體驗既充滿思考密度，又好像置身一個會呼吸、會「活起來」的謎題世界。
Clair Obscur: Expedition 33
發售日期: 4 月 24 日
勇奪 The Game Awards 2025 最大贏家寶座的 Clair Obscur: Expedition 33，再次證明小型獨立團隊同樣可以交出驚喜之作。自推出以來，遊戲憑藉「經典 JRPG 養成要素」與「講求操作技巧的即時戰鬥」這組獨特配搭備受讚譽。除了玩法成熟細膩外，其極具美感的美術風格、對生死課題深刻而細膩的情感書寫，以及由頂級聲演撐起的難忘劇情，同樣是關鍵亮點。這種把厚重主題與精緻系統緊密交織的處理，令作品成為今年 JRPG 愛好者絕不能錯過的一部代表作。
Death Stranding 2: On the Beach
發售日期: 6 月 26 日
作為小島秀夫久候多年的動作冒險續作，Death Stranding 2: On the Beach 在首集「運輸」玩法基礎上大幅優化，推出後廣受好評。新一集加入大量便利性調整、畫面全面升級，戰鬥亦更偏向動作向，令整體體驗更易上手同時保持娛樂性。系列的核心仍然是 Sam 橫越龐大的末日後世界，試圖重新連結人類文明的旅程。配合次世代級視覺表現、情感濃度極高且角色立體的劇情，以及一系列細緻打磨的系統，這部作品無論如何都是今年不容錯過的一款大作。
Donkey Kong Bananza
發售日期: 7 月 17 日
Donkey Kong 以《Bananza》之姿回歸，無疑成為 Nintendo 擁躉心目中的年度愛作之一。這款 3D 沙盒平台動作遊戲，由熟悉的大猩猩主角與拍檔 Pauline 一同展開全新歷險，其中一大亮點是極具爽快感的破壞系統，玩家可以盡情拆毀場景物件。同時，亦可運用各種獨特的動物變身能力來解謎、對抗敵人，並深入廣袤的地下區域探索。作品將「破壞」、「創造」與「探索」三大元素緊密結合，為經典的 Donkey Kong 系列寫下極為深刻的新一章。
Hollow Knight: Silksong
發售日期: 9 月 4 日
這款令玩家苦等多年的 Metroidvania 續作，與 2017 年原作相隔多年終於面世，並幾乎完美兌現所有期待。玩家這次將扮演新主角 Hornet，踏足一個比前作更遼闊的神秘國度。核心玩法以流暢、近乎雜技般的高自由度平台動作為主軸，配合精心調校的戰鬥節奏，對付設計複雜的敵人與極具挑戰性的頭目戰。同時，遊戲以細膩的手繪畫面呈現近乎藝術等級的表現，加上蘊含龐大世界觀與背景故事的角色塑造，令作品在深度與美學兩方面都足以令全球玩家為之著迷。
Hades II
發售日期: 9 月 25 日
Supergiant 今次的新作幾乎把整個類型打磨至極致，被普遍視為今年評價最高的 Roguelike 動作 RPG。相較前作，本作在戰鬥系統上更為立體深刻，角色養成與流派組合選擇更為多元，視覺表現亦再上一層樓。故事聚焦於新主角──Hades 之女 Melinoë，在希臘諸界展開旅程，試圖擊敗「時間泰坦」Chronos。作品憑藉高度自由而有層次的戰鬥設計，以及魅力十足的角色群備受讚賞，再加上極高的重玩價值與豐富的後期內容，成為今年最具黏性的一款佳作。
Ghost of Yōtei
發售日期: 10 月 2 日
這部承接 Ghost of Tsushima 的續作，延續了系列對 17 世紀日本風景的細膩描繪與武士題材魅力。遊戲依舊將潛行、正面戰鬥與開放世界探索三者自然融合，帶來高度代入感的武士體驗。為呼應全新年代背景，本作加入火器、望遠鏡等新道具，令戰鬥與探索玩法更具變化。與前作相比，今集尤其出色之處，在於支線與額外活動設計豐富且獨具特色，不再只是重複堆砌的填充內容。對玩法多樣性的堅持，成功令作品躋身今年最佳 PlayStation 5 獨佔遊戲之列。
