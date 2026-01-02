2025 年時裝界十件大事回顧 | 從設計師洗牌到品牌重組，這一年真正改變了遊戲規則

2025 年的時裝界不再只論風格與趨勢，它真正改變了整個產業的架構與符碼。這一年不是由單一爆款或爆紅人物主導，而是由一連串具象、能夠量化的事件構成，設計師人事變動、品牌併購、零售模式重塑與數碼化轉型，立即回顧以下十件時裝大事。

1. Matchesfashion 正式清盤後重啟

PHOTO / IG@Matches

在 2025 年初，象徵精品買手電商模式的 Matchesfashion 完成清盤並退出營運，成為業界話題焦點。這一事件標誌着以往依賴大規模庫存與第三方零售平台的經營模式，在高成本與品牌直營壓力下已難為繼。到了年末，在新東家 Hulcan 集團之下 Matches 宣布回歸並重啟品牌與電商平台，試圖以更精緻、數位化的模式重建其全球位置。

2. 奢侈品牌創意總監洗牌席捲全行業

PHOTO / IG@dior

2025 年，時尚界的創意人事變動成為常態。Dior 將設計師 Jonathan Anderson 從 Loewe 帶到 Dior 主導其男女裝與高訂系列，試圖為品牌注入新思維，而像 CHANEL、Gucci、Balenciaga 等大牌都經歷了創意總監或相關高層重大調整，反映品牌在經濟壓力下對創意角色的全新定位。

3. Versace 的所有權轉移與創意總監更換

PHOTO /IG@versace

一年內最具象徵意義的事件之一，是 Prada Group 宣布完成對 Versace 的收購，這宗估值約 12.5 億歐元的交易改變了奢侈品版圖。與此同時，Versace 創意總監 Dario Vitale 在一年內走馬換將，上任與卸任的速度本身，就是品牌在整合期必須承受的高壓。

4. Giorgio Armani 逝世與接班計劃落地

PHOTO / IG@giorgioarmani

2025 年 9 月時尚界失去其最重要的時尚巨人 Giorgio Armani ，享年 91 歲。這不只是私人悲痛，也實際改變了這家百年品牌的治理結構。由於他多年提前籌劃的接班計劃已在運作中，Armani 從以創辦人個人經驗為核心的品牌，正式邁入制度化治理時代。

5. Y/Project 正式宣布關閉

PHOTO / IG@yproject_official

在 2025 年 1 月，曾以解構主義與模組化設計聞名的前衛品牌 Y/Project 正式關閉。這個在巴黎時尚圈具有實驗性與影響力的品牌未能找到買家而停擺，它的消失提醒業界：即便是具備文化評價與創意影響力的小眾品牌，也難以在資本與商業壓力下獨立求存。

6. CHANEL 歷史性首次公開詳細財報

PHOTO / IG@chanelofficial

CHANEL 在 2025 年首次主動公布其完整財務數據，包括銷售額、利潤與現金儲備等細項，這在奢侈品牌中極為罕見。此舉不只是數字公布，更象徵奢侈品牌在資本市場透明化壓力下的策略轉變，為未來與投資者溝通定位立下新標準。

7. Burberry 扭轉劣勢

PHOTO / IG@burberry

Burberry 的銷售在2025後段開始上升，在之前連續多季下滑後首次出現正增長。這個回暖主要由北美與歐洲客戶重返消費所驅動。調整後營業利潤也從去年同期的虧損轉為正數，顯示其策略在成本控制與經典產品組合上的初步成效。這些進展讓品牌營運負債與毛利率改善，亦重回英國藍籌股FTSE100 ，市場情緒與股價均產生正面影響。

8. Stella McCartney 進行裁員與關店

PHOTO / IG@stellamccartney

受到持續成本壓力與市場放緩影響，Stella McCartney 在 2025 年進行裁員並探討關閉部分門市，以求改善財務結構並重塑品牌方向。這揭示了即使具有明確品牌價值與永續定位的設計師品牌，在經濟壓力下仍需調整商業結構以求生存。

9. 虛擬時尚實際登場

PHOTO / IG@dressx

2025 年，虛擬時尚平台 DRESSX 成為業界焦點 ，它推出 AI 試穿、整合超過 4000 個奢侈品牌、並進入大型線上遊戲平台 Roblox，讓虛擬時尚不再是概念，而是真正可用於電商與社交體驗中的一部分。這不僅打破實體與數位的邊界，也為品牌尋找新商業模式提供實測。

10. 超奢侈單品引爆爭議：高價與文化敏感性成話題

PHOTO / IG@prada

2025 年不只在商業結構上動盪，具體產品也成為公開討論焦點。Prada 推出的高價 Kolhapuri 涼鞋，以及 Louis Vuitton 以印度三輪車為靈感的手袋等，都引發文化敏感性與價格合理性辯論。這些具爭議性的單品不僅是話題，更反映品牌在尋求話語權時可能面臨的抵抗。