2025 年最強超級電腦排名前十位
超級計算機是為特定目的而設計的、如倉庫般大小的計算集群，能處理普通筆記本電腦需要數世紀才能解決的複雜數學運算。它們的速度以每秒浮點運算次數（FLOPS）來衡量，當前最大的系統在一項名為 LINPACK 的嚴格測試中已能達到 exaFLOPS 級別。TOP500 項目每年更新兩次全球排名，根據 HPL 的 “Rmax” 分數提供清晰的速度快照。到了 2025 年 6 月，三台美國實驗室的 exascale 計算機位居榜首，歐洲則首次推出一個新的重量級系統，而雲計算和工業系統也在前十名之內，這清楚地顯示出尖端計算技術正在超越傳統的國家實驗室。
在美國，El Capitan 是當前世界上最強的超級計算機，其 Rmax 可達 1.742 exaFLOPS。這台計算機基於 HPE 的 Cray EX255a 設計，搭載 AMD 第四代 EPYC 處理器和 Instinct MI300A 加速器，並通過 Slingshot-11 網絡相互連接。El Capitan 在更艱難的 HPCG 基準測試中也表現出色，這表明它不僅僅是“基準賽跑者”，而是為真實科學進行平衡設計的。自去年底奪冠以來，該機器在 2025 年 6 月仍然保持領先地位，標誌著 exascale 計算技術在美國國家實驗室成為新常態的開始。
第二快的 Frontier 也是位於美國的計算機，其 Rmax 為 1.353 exaFLOPS。Frontier 的設計同樣驚艷，採用 HPE Cray EX235a 櫃、AMD EPYC 處理器及 Instinct MI250X GPU，並通過 Slingshot-11 進行連接。從 2022 到 2024 年，Frontier 一直排名第一，現在排名第二，這不僅是排名的下降，而是反映出一旦達到 exascale 門檻，領域的變化之快。它在能源、材料、生物科學和天體物理學等領域的計算需求依然保持前沿水準。
Aurora 是位於美國阿貢國家實驗室的新一代 exascale 超級計算機，其 Rmax 為 1.012 exaFLOPS。Aurora 結合了 HPE Cray EX、Intel Xeon CPU Max 及 Intel Data Center GPU Max 加速器，並同樣依賴 Slingshot-11 網絡。經過幾年的建設，Aurora 現在在 HPL 測試中穩定運行 exaflop 的性能，並鎖定了第三的位置。這台計算機的設計旨在將模擬與科學 AI 相結合，特別適合於核聚變研究、氣候變化以及大規模語言模型實驗等研究。
歐洲方面，JUPITER Booster 位於德國，是歐洲最快的超級計算機，其 Rmax 可達 793.4 petaFLOPS。這台新型旗艦計算機直接進入了前列，基於 BullSequana XH3000 平台，搭載 NVIDIA GH200 Grace-Hopper 超級晶片，並結合四路 NDR200 InfiniBand，形成了 JUPITER 設計的“增強器”部分。與去年榜單相比，這是歐洲的重大進展，現在成為該大陸最高排名的系統，顯示出 EuroHPC 推進的加速趨勢。
接下來，Eagle 超級計算機位於美國的 Microsoft Azure 雲端，其 Rmax 為 561.2 petaFLOPS。這是一台可按小時租用的頂級機器，運行 Intel Xeon Platinum 8480C 主機，並搭載 NVIDIA H100 GPU，通過 NDR InfiniBand 連接。由於 JUPITER Booster 的進入，Eagle 僅下降一位，硬體和性能保持不變，再次成為本周期中排名最高的雲計算超級計算機。
隨著超級計算技術的不斷進步，未來的目標將不僅止於 exascale，還將邁向 zeta 級超級計算機，這些系統能夠達到驚人的 1,000 exaFLOPS。日本已經瞄準了這一前沿，計劃在 2030 年左右推出 Fugaku Next，可能會再次重新定義全球的領導地位。然而，整體情況仍不完整，中國已停止向 TOP500 提交數據，這讓其系統的真實規模成為謎團。這層神秘感為全球超級計算機的競爭增添了更多的趣味，世界也在關注哪個國家將主導下一次邁向 zeta 級計算能力的飛躍。
