【2025過江龍火鍋Top10】第一這家 日本A4和牛/波士頓龍蝦只需$138 連明星都瘋狂追捧？肉多多｜湊湊火鍋｜海底撈
2025過江龍火鍋冠軍是哪一家？來自台灣的肉多多（Rododo），以超高CP值與大份量的肉類和海鮮攻陷香港食客的心！在食評網上獲選為No. 1，網民直呼「想瘋狂吃肉就是去這間！」無論是朋友聚會、家庭饗宴，還是生日慶祝想打邊爐，這家位於銅鑼灣的熱門火鍋店絕對是你的首選。
網民激讚 「食肉獸」指定火鍋店
肉多多在台灣榮獲「十大超夯台式連鎖鍋物冠軍」。進軍香港短短一年，已迅速躍升為《網路溫度計》2025過江龍火鍋好評聲量Top10榜的No.1，市場熱度爆燈，服務零負評，擊敗湊湊火鍋和海底撈，成為網民心目中的首選；並在Google獲4.9星的高度評價。網民大讚肉多多為「肉食天堂」，是「大份量、高CP值」的代名詞。難怪連明星關智斌、陳凱琳都是其座上客，成為香港火鍋界的話題焦點！
日本A4和牛/波士頓龍蝦 只需$138
肉多多人氣急升，除了份量取勝，質素亦有保證。全因它隸屬台灣樂多多集團，餐飲經驗豐富，嚴選上等鮮活食材，加上團隊用心，經常推出CP值極高的優惠，贏得良好口碑。最近推出日本A4和牛／波士頓龍蝦優惠，逢星期五、六、日及公眾假期下午6時前或8時半後入座，加$138便可品嚐入口即化的A4和牛，或鮮甜彈牙的波士頓龍蝦，兩者皆是食客喜愛的火鍋食材，因此廣受歡迎。
$168升級精選 豐富美食一次滿足
說到高CP值，不得不提慶祝進駐香港一周年推出的「肉多多精選升級包」，點湯加$168，即可嚐盡6款美食及1款飲料，比起單點（原價$286）平差不多$120，十分抵食。「精選升級包」美食豐富，足以讓味蕾大滿足：
•1份肉類 (牛/豬/羊/雞選一)
•1份時令鮮菜
•1份豆類製品
•1份丸子拼盤
•1份香菇類
•1份主食 (選一)
•1份飲料 (選一)
生日免費「肉蛋糕」為壽星炮製打卡驚喜
要讚的還有餐廳環境舒適，採用木系裝潢，感覺溫馨柔和，配合窗外開揚綠化景致，在這裏打邊爐實在是賞心樂事。座位設計寬敞，適合2-10人聚會，無論是好友相聚還是家庭大餐，都適合不過，慶祝生日更是不二之選，因為客人於生日月份惠顧，免費送「豚肉蛋糕」，為壽星送上驚喜，令人不只吃得開心，IG打卡率亦超高！立即訂座，體驗肉多多的超凡「味」力！
肉多多火鍋 Rododo HongKong
地址：銅鑼灣糖街25-31號 Sugar+ 3樓
電話：2982 2118
訂位網站：https://inline.app/booking/rododohk/cwb
營業時間：星期一至日 12:00 - 22:30
*資料來源：《網路溫度計-香港版》2025過江龍火鍋好評聲量Top10 - 肉多多連兩年奪冠 https://dailyview.hk/daily/5095
（資料由客戶提供）
