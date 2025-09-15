「2025 數碼娛樂領袖論壇」圓滿閉幕 逾3,800參加者共同見證AI驅動數碼娛樂創新新時代

首映中國首部AI生成長篇電影 約300位長者同場電子競技

香港 - Media OutReach Newswire - 2025 年9月15日 - 數碼港主辦的年度旗艦盛事「2025 數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）昨日圓滿落幕。本屆論壇以「探知島：解鎖創新力量的關鍵拼圖」為主題，聚焦人工智能 （AI）等前沿科技在數碼娛樂、文化藝術、體育等領域的應用潛力，設有業界論壇、創新體驗博覽、精彩非凡表演、互動工作坊、電競比賽等豐富節目。一連三日的活動，共吸引了超過3,800名人士參加，總瀏覽量接近280,000次，成為匯聚數碼娛樂創新力量的重要平台。





廣告 廣告

參加者透過35個體驗展位及超過25個互動工作坊，親身感受創新科技在生活層面的實際應用。



繼活動首日有多位重量級嘉賓分享各種真知灼見，連日來參加者透過逾35個體驗展位及超過25個互動工作坊，親身感受創新科技在生活層面的實際應用；現場亦帶來多場科技與藝術深度融合的精彩表演，包括「無人機與機械人聯動匯演」、「HKITDA藝術x科技音樂會」等，以及「閃避球MR」電競運動等運動競技，讓參加者沉浸式體驗科技如何賦能創意與運動。



數碼港行政總裁鄭松岩博士表示：「AI等創新科技不僅能解鎖創意潛能，推動文化藝術及娛樂產業的創新發展，更成為促進社會共融、縮窄數碼鴻溝的重要力量。以『樂齡電競』為例，長者透過參與電子競技，既能享受數碼娛樂的樂趣，亦能提升數碼技能、促進跨代交流，讓科技真正惠及不同年齡和背景的社群。目前，AI已成為驅動產業革新的核心引擎，正重塑創作流程、商業模式與用戶體驗。數碼港將繼續發揮作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器的角色，連結本地與國際的創科力量，推動 AI 與數碼娛樂的深度融合，培育新一代創意科技人才，並促進香港在全球創新版圖中發揮更大影響力。面對AI的高速發展，我熱切期待下一屆論壇能帶來更多突破性的創新成果。」



中國首部AI 生成長篇電影香港首映



中國首部 AI 生成長篇電影《海上女王鄭一嫂》在DELF 2025上進行香港首映，吸引了眾多觀眾入場觀看。放映結束後，影片製作公司、數碼港園區企業FizzDragon 創辦人及行政總裁陳卓，以及香港專業電影攝影師學會名譽顧問魏天明，到場分享 AI 製作電影的心得與挑戰。此外，同場亦放映了香港科技大學AI電影節的五部精選短片，充分展現了創新科技與創作者思維的融合，印證AI技術在影視藝術領域的深遠影響。



此外，以「革新以圖像說故事方式，以AI轉化創意表達」為主題的Re:VISS AI電影節2025暨頒獎典禮亦以 DELF為舞台，吸引數以百計本地及海外創作者參與及交流。大會更設有導演與學生合作環節，傳承香港電影創意精神，進一步推動AI電影製作及人才培育。



樂齡電競突破數碼鴻溝 提升長者身心健康



DELF 2025另一重點環節是由智慧香港扶輪社策動的「樂齡電競錦標賽暨體驗日」，以數碼港社群成員Kelly John Studio之體感遊戲 「飛天勇者及平板大挑戰 」為比賽主題，約300名長者同場較勁。現場氣氛激烈，參賽長者全情投入電競比賽，以行動證明科技從來不設年齡門檻。



同日舉辦的還有由香港銀行華員會主辦的「2025 年全港銀行及金融業電競錦標賽」，齊集業界電競高手同場競技，透過科技連接業界人士，體現科技以不同方式賦能生活、凝聚社群活力的多元價值。



Hashtag: #DELF #Cyberport #數碼港



發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於數碼港

數碼港由香港特別行政區政府全資擁有，作為香港數碼科技樞紐及人工智能加速器，致力賦能產業數字化和智能化轉型，推動香港數字經濟和人工智能發展，並助力香港成為國際人工智能和創新科技中心。數碼港匯聚超過2,200間企業，包括11間上市公司及10間獨角獸企業；三分一園區企業創辦人來自26個國家及地區，數碼港企業亦已拓展至全球超過35個市場。



數碼港以全港規模最大的人工智能超算中心及人工智能實驗室為核心引擎，與多間業界領軍企業，及超過400間人工智能及數據科學初創企業，共同構建完善的人工智能生態圈。數碼港亦通過發展人工智能、數據科學、區塊鏈和網路安全等科技集群，賦能多元產業發展，涵蓋智慧城市及政務、銀行金融、數碼娛樂、文化旅遊、醫療健康、教育培訓、物業管理、建築工程、運輸物流及綠色環保等，並聚集香港最大的金融科技社群。數碼港亦獲香港特區政府委託，推行概念驗證和沙盒計劃、數碼科技應用資助、行業科技培訓及初創企業孵化，推動科技創新研發、轉化落地及商業化應用，加速社會業界的數字化轉型及智能化升級。



數碼港亦是香港主要的創業培育基地，為創業家提供資金及辦公空間，連結大型企業、投資者、科技公司及專業服務等龐大夥伴網絡，加速企業發展及拓展海内外市場，配合全方位的入駐支援服務、人才引進與培育計劃，助力處於不同發展階段的初創企業，邁向新高，成就非凡。



詳情請瀏覽：

https://www.cyberport.hk/zh_tw/

。







新聞稿由客戶提供

