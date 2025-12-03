2025香港直航航線選擇變化回顧！新增全港唯一直飛小松/常州/貴陽/麗江航線 日本多地直航受地震預言影響取消

2025年即將過去，大家到訪過那幾個地方嗎？今年香港新增了不少直航航班，包括全港唯一的小松、常州、貴陽、麗港等，亦有不少復飛的航線，包括石垣、芽莊、羅馬等；與此同時，受到地震傳言影響，多個日本航線被取消，包括鹿兒島、熊本、米子、德島、靜岡等；今次Yahoo Travel幫大家整合今年香港直航航線選擇的變化，一齊跟住Timeline回顧下吧！

1月17日：仙台

香港快運：每周四班直飛仙台，去程4小時5分鐘、回程5小時35分鐘機程，屬香港快運2025年首條開通的新航線。

1月27日：不丹

不丹航空：2025年營運16班香港直飛不丹的固定航班，不用再經曼谷或印度等地轉機。香港是繼越南和馬來西亞之後，不丹航空推出的第三個固定出發航點。

不丹航空於2025年營運16班香港直飛不丹的固定航班。（相片來源：Bhutan Airlines@Facebook）

3月30日：海德拉巴

國泰航空：恢復往返印度特倫甘納邦首府海德拉巴的直航，開辧初期每周設3對往返航班，2025年9月1日起增至每周5對，由空中巴士A330-300航機營運，提供商務及經濟客艙。

4月3日：石垣/芽莊

香港快運：復飛來往香港與日本石垣及越南芽莊航線，每日直飛石垣機場，並有每周四班航班直飛芽莊的金蘭國際機場，屬全港唯一直航航班，兩小時輕鬆抵達兩大渡假勝地。

4月15日：張家界/桂林

大灣區航空：一口氣推出張家界及桂林兩條直航航線，前者每星期3班、後者每星期2班。

大灣區航空一口氣推出張家界及桂林兩條直航航線。（相片來源：大灣區航空）

4月24日：達拉斯

國泰航空：首次開辦往來香港及達拉斯沃斯堡國際機場的直航，成為國泰航空第六個美國客運航點。每周4班，以最新型空中巴士A350-1000執飛，星期一、二、四及六運作，去程約14小時50分鐘，回程約16小時5分鐘。

4月24日：小松

香港快運：全港唯一一條連接香港與日本石川縣小松機場的定期航班，每星期3班，4小時直達小松，無需經東京轉乘新幹線，輕鬆暢遊日本北陸地區！

4月28日：烏魯木齊

國泰航空：每周4班往來香港與烏魯木齊的直航航班，採用空中巴士A330-300航機營運，設有商務客艙和經濟客艙，逢星期一、四、六及日運作，機程約5小時。

5月23日：常州

香港快運：全港唯一來往香港與江蘇省常州航線，每星期3班直飛常州奔牛國際機場，逢星期三、五、日運作，機程約2個多小時。

5月29日：義烏

香港快運：全港首條往返香港與浙江省義烏的新航線，每星期3班直飛義烏國際機場，逢星期一、四、六運作，機程約2小時10分鐘。

6月1日：沖繩

AirAsia：開辦香港直飛日本沖繩新航線，每日一班，香港去程起飛時間為12:55pm、預計抵達時間為當地的4:15pm，回程會在沖繩當地時間5:45pm、預計抵達時間為香港的7:20pm。

AirAsia開辦香港直飛日本沖繩新航線。（相片來源：AirAsia）

6月5日：羅馬

國泰航空：在1986年首次開辦香港往返羅馬的直航航班，今年6月5日重啟此航線，每周三班，逢星期一、四、六運作，採用空中巴士A350-900客機營運。

6月5及6日：韓國清州/大邱

香港快運：全新韓國清州及大邱航線分別於6月5日及6月6日正式開始營運！每周7班來回航班直達清州國際機場和大邱國際機場，能深入韓國中部及東南部探索！香港快運成為大灣區唯一直飛韓國五大城市（首爾、釜山、濟州、清州、大邱）的航空公司。

6月16日：慕尼黑

國泰航空：每星期4對直航慕尼黑航班，為國泰航空第二條德國航線，以空中巴士A350-900客機運作。

6月27日：宮古（下地島）

香港快運：只於6月27日至10月24日期間運行的夏季限定航線，每星期四班往，兩小時直飛宮古下地島。

香港快運只於2025年6月27日至10月24日期間運行的夏季限定宮古（下地島）航線。（相片來源：香港快運）

7月18日：西安

香港航空：新航線，每週五班，以A320客機營運。

7月31日：貴陽

香港快運：全港唯一來往香港與貴州省貴陽航線，每星期4班，2小時直達「中國避暑之都」貴陽。

8月1日：吉隆坡（梳邦）

香港快運：每日一班往返蘇丹阿都阿兹沙機場，4小時直達吉隆坡，旅客出關後最快30分鐘即可快捷抵達吉隆坡市中心，屬香港快運在馬來西亞第二個航點。

8月3日：布魯塞爾

國泰航空：屬重啟直航航線，每星期營運4班，以空中巴士A350-900客機運作，設有配備平臥睡床的商務客艙、特選經濟客艙和經濟客艙。

國泰航空屬重啟布魯塞爾直航航線。（相片來源：國泰航空）

7-8月：停運鹿兒島/熊本航班

香港航空：取消香港往返鹿兒島及熊本的航班。

9月：停運米子/德島航班

大灣區航空：終止香港來往米子及德島的航線。

9月8日：麗江

香港航空：每星期3班往返香港與麗江的新航線，以A320客機營運，是獨家營運此航線的本地航空公司。

9月18日：山西大同

大灣區航空：每星期2班來往香港與大同雲岡國際機場，逢星期二及星期六運作。

10月10日：湖北恩施

大灣區航空：每兩星期3班來往香港與恩施許家坪國際機場的航班。

10月26日：停運靜岡航班

香港快運：暫停來往香港與靜岡的航班。

11月4日：長沙

國泰航空：每日有一對往返航班，為今年第五個新增中國航點。航線採用空中巴士A321neo客機營運，配備商務及經濟客艙。以往香港沒有直航至長沙黃花國際機場，坐高鐵需時3至4小時，如今航程約一小時即達。

11月27日：亞庇

香港快運：每日一班直達亞庇國際機場，機程約3個小時，為香港快運在馬來西亞的第三個航點。

12月12日：墨爾本

香港航空：每星期3班往返航班，以A330客機執飛。

12月17日：札幌

大灣區航空：每星期提供6班來往香港與札幌新千歲機場。

12月17日至2026年1月3日：峴港

大灣區航空：12月17日至明年1月3日期間限定，合共10班來往香港與峴港國際機場的航班。

12月18日至2026年1月4日：福岡

大灣區航空：12月18日至明年1月4日聖誕新年期間限定，每日提供1班來往香港與福岡機場的航班。

12月19日：河內

香港航空：恢復每日一班來往香港與越南河內的直飛航線，去程5:40pm起飛、回程7:50pm起飛。

香港航空恢復每日一班來往香港與越南河內的直飛航線。（相片來源：Hong Kong Airlines 香港航空@Facebook）

