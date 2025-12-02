2025年旅遊大事回顧｜航空事故報告：鋰電池起火，致尿袋、藍牙耳機不能寄艙？空難引起飛機安全關注

2025年即將過去，回顧今年航空界發生了一場「尿袋禁令」，多國先後禁止旅客將尿袋託運或放於飛機行李架大大改變大家的出遊習慣；另外，2025年有多次嚴重空難，包括阿聯酋貨機衝出香港機場跑道；加上，11月份空中巴士A320急修、中國赴日航線停飛、台灣3間航空公司禁藍牙耳機寄艙等，今次Yahoo Travel幫大家整理2025年航空公司的大小事，邊回顧邊update大家搭飛機新安排！

2025航空大事回顧1. 航空公司「尿袋禁令」

3月｜韓國政府禁止託運行動電源

今年年初，一架由釜山飛往香港的釜山航空航班，疑因行動電源（俗稱「尿袋」）起火，引致機艙嚴重燒毀。韓國政府宣佈由3月1日起禁止「尿袋」託運，並要求乘客將「尿袋」端口貼上絕緣膠帶，以及用塑膠密封帶包裝後才可攜帶上機，並禁止放置在飛機行李架內，以及禁止在飛機內使用尿袋或為其充電。新規定可隨身攜帶上機的尿袋容量不得超過160Wh、100Wh以下的尿袋最多可攜帶5個，100至160Wh的尿袋最多可攜帶2個。

4月｜香港航班禁用「尿袋」

香港民航處於3月24日發出新公告更新飛機乘客攜帶鋰電池外置充電器上機的規定，表示由4月7日起，乘客不得在航班上使用尿袋充電，也不得把尿袋放置在行李架上，適用於所有本地航空公司營運的航班。

6月｜中國禁攜不合格Powerbank

中國民航局發布6月28日起禁止旅客攜帶沒有3C標識、3C標識不清晰、被召回型號或批次的尿袋乘坐中國境內航班，強調各機場安檢部門會加強查驗，嚴防旅客攜帶不合格的尿袋登機。

7月：日本「尿袋禁令」

日本國土交通省屬下的航空局（JCAB）於7月1日宣佈加強對尿袋登機作出限制，由7月8日起，搭乘日本航空公司班機時，尿袋不可放入寄艙行李，手提登機後亦不可將行動電源放在頭頂行李架，必須隨身保管，方便隨時監控電池狀態。100Wh以上、160Wh以下的尿袋最多帶2個 、超過160Wh的尿袋原則上禁止攜帶上機。

2025年各國多國先後禁止旅客將尿袋託運或放於飛機行李架。（相片來源：Getty Images）

2025航空大事回顧2. 印度航空嚴重空難

印度航空（Air India）一架波音787-8夢幻客機，原定於6月12日下午從印度西部城市艾哈邁達巴德飛往英國倫敦Gatwick機場，在起飛不足1分鐘便墜毀於機場附近的一座醫學院宿舍，地面冒出一股濃煙，導致當時正在宿舍內午休的無數學生死傷慘重。機上包括乘客和機組人員共載有242人，只有一位坐於11A座位的英籍印度人倖存。

印度航空（Air India）一架波音787-8夢幻客機，起飛不足1分鐘便墜毀於機場附近的一座醫學院宿舍。（相片來源：Getty Images）

2025航空大事回顧3. 香港快運降落衝往草坪 無人受傷

9月8日熱帶氣旋塔巴襲港、天文台發出八號風球期間，一架由北京大興國際機場抵港的香港快運航班編號UO235的A320客機，在香港國際機場北跑道降落時，機身突然向右偏離跑道，衝往草坪，機上137名乘客及機組人員沒有受傷，安全有序地離開機艙。機管局稱，航班滑行時懷疑撞到跑道旁的指示牌，北跑道一度暫時封閉，檢查後於當日中午12點15分重開。

2025航空大事回顧4. 阿聯酋貨機衝出香港機場跑道 兩機場員工死亡

10月20日凌晨阿聯酋航空公司貨機EK9788降落香港國際機場時，從北跑道滑出並墮海，過程中撞到一輛在地面的巡邏車輛，造成2名地勤車職員死亡，而貨機上4名機組人員就獲救送院，成為香港近27年最嚴重航空事故。

10月20日凌晨阿聯酋航空公司貨機EK9788降落香港國際機場時，從北跑道滑出並墮海，過程中撞到一輛在地面的巡邏車輛，造成2名地勤車職員死亡。（Getty Images）

2025航空大事回顧5. Eastern Airways全面停飛

英國區域航空公司Eastern Airways於2025年10月27日宣布全面停飛，所有航班即日起取消，裁撤330名員工。航空公司1997年起營運，曾提供英格蘭、蘇格蘭甚至部分歐洲航線服務，近年主要為荷蘭KLM旗下Cityhopper代營部分歐洲班次。

英國區域航空公司Eastern Airways於2025年10月27日宣布全面停飛。（相片來源：Eastern Airways網站截圖）

2025航空大事回顧6. Blue Islands破產停運

「藍色群島航空」（Blue Islands）在2025年11月14日突然宣布即時停運兼破產，所有航班即時取消，影響範圍波及數萬名旅客。這個營運長達22年的英國地方航空公司，總部位於海峽群島根西島，主要使用五架ATR-72飛機，提供往返澤西島與英國本土多個重要機場的服務，包括南安普敦、布里斯托、艾希特和東米德蘭等，是海峽群島地區重要的交通樞紐。

「藍色群島航空」（Blue Islands）在2025年11月14日突然宣布即時停運兼破產。（相片來源：Blue Islands）

2025航空大事回顧7. 台灣3間航空公司禁藍牙耳機寄艙

台灣3間航空公司包括立榮航空、台灣虎航及長榮航空宣布加強飛航安全管制，即日起禁止藍牙耳機及耳機盒以寄艙方式托運，旅客只能以手提或隨身方式攜帶上機。

2025航空大事回顧8. 中國赴日航線停飛

中日關係近期急轉直下，中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程，截至11月24日10am，已有12條中日航線取消所有航班，取消率飆升至21.6%，創一個月新高。受影響的航線涵蓋名古屋、福岡、札幌、大阪等地，尤以飛往關西國際機場的航線最為嚴重。

受影響的航線涵蓋名古屋、福岡、札幌、大阪等地，尤以飛往關西國際機場的航線最為嚴重。（相片來源：Getty Images）

2025航空大事回顧9. 空中巴士A320急修

歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）於11月28日宣布，需要緊急召回全球6,000架A320系列客機，進行維修和緊急更新軟件。日本全日空於11月29日上午宣布，當日65架次日本國內線航班取消，影響約9400名旅客。而擁有逾40架A320系列客機的香港快運（HK Express）表示，已順利完成空中巴士就A320系列客機所要求的軟件更新，暫未有任何航班取消。

日本全日空於11月29日上午宣布，當日65架次日本國內線航班取消，影響約9400名旅客。（相片來源：ANA）

