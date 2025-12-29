宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
2025年日本大事回顧｜大地震預言嚇怕港人、世博劣評如潮、熊患危機、中日外交風波升溫
2025年日本對來說是多事之秋，年初世博劣評如潮、年中受地震預言影響、年底有熊患，還有中日外交風波升溫，種種事件有否影響港人返鄉下的決心呢？今次Yahoo Travel整理了2025年日本大事回顧，立即重溫！
4月：退稅新例第一階段實施 禁郵寄免稅品
日本將於2026年11月1日起，將退稅制度變更為「先付後退」，首階段措施已於今年4月1日起率先實施，廢除現行免稅品「別送（另行寄送）」的處理方式，遊客購買免稅商品後，若透過郵局或其他物流業者郵寄免稅品離境，需要繳納消費稅10%，換言之遊客必須親自攜帶商品離境才可享免稅。
4至10月：世博被指營運好差 地鐵多次故障大量旅客滯留
大阪世界萬國博覽會2025（大阪世博）於2025年4月13至10月13日舉行，是日本自1970年大阪萬博以來的第三次世界博覽會，主題為「讓生命更光輝的未來社會藍圖」（いのち輝く未来社会のデザイン），逾160個國家與地區參展，會場佔地約155公頃，接近3個環球影城般大，少一點策略都會浪費腳骨力！開幕當日進場人數超過14萬人，入場等2小時、藏壽司排8小時、壽司郎等近300組客人、連便利店都排，被指「營運好差」，而活動期間，連接會場的大阪地鐵多次發生故障，導致超過三萬名旅客滯留，被形容這是「世博最大災難」，整體劣評如潮。
7月：大地震預言 遊日港人連續三個月下跌
起源自《我所看見的未來》作者龍樹諒的「7月5日大地震」預言，不斷在網上發酵，一眾玄學及日本高僧均「買大細」般加把口，加上日本政府地震調查委員會將「南海海槽特大地震」在30年內發生規模8以上強震的機率，從「約70%至80%」已上調至「約80%」，而6月底日本南部鹿兒島縣外海的「吐噶喇群島」不斷發生地震，種種跡象令大地震預言似層層，打擊港人到日本旅遊的意慾，即使日本機票或旅行團大減價，7月遊日港人按年減36.9%，屬連續三個月下跌，香港航空先後取消往返香港與鹿兒島、熊本、米子、德島及靜岡的航班。
如今地震預言告一段落，但日本政府地震調查委員會將南海海槽大地震未來30年內的發生概率從「80%左右」修正為「60%至90%左右或更高」，意味遊日旅客仍要保持警惕並做好準備。
相關文章：7月5日大地震預言迫近！有人揚言「如今年沒災害就辭去職務」 一覽氣象廳局長/龍樹諒/楊天命/七仙羽/日本高僧三木大雲說法
10月：中日外交風波 取消近千前往日本航班
日本新首相高市早苗自10月21日上任後，其一系列涉及台灣及日本防衛政策的言行，掀起一輪中日外交風波，中國外交部及文化和旅遊部相繼發出提醒，呼籲公民暫緩赴日行程，跟據日媒報道，中國的航空公司已取消900多個於12月飛往日本的航班，受影響的航線涵蓋名古屋、福岡、札幌等地，尤以飛往關西國際機場的航線最為嚴重，不過駐日小編11月底走到心齋橋街頭依舊人頭湧湧呢。另外，濱崎步等多名日本藝人的內地演出被中方以「不可抗力因素」為由取消，多名藝人如鄭伊健都取消在日的演出。不過中日關係惡化，日本人普遍支持，高市早苗的支持率繼續上升，11月24日至30日期間的內閣支持率達74.7%。
11月：「熊患」危機
踏入秋季，日本熊蹤處處，頻頻出野生熊襲擊人類事件，岩手縣有溫泉旅館員工在清掃露天溫泉時遭熊攻擊並拖走、秋田縣能代市的AEON購物中心有小熊闖入、秋田縣一名82歲婦人一行出JR羽後長野站便遭熊襲擊等，非常誇張。根據日本環境省的最新統計， 從2025年4月至9月底，全國共發生99宗熊襲擊人事件，數字已超過上年度全年的總數，創下日本有統計以來最嚴重的紀錄。日本有學者指，今年春季氣溫偏高，熊主要食物橡實大幅失收，這可能造成牠們四出覓食，加上人類與野生動物的距離越來越近，熊輕易從山中進入人類生活圈。今後東北地區市區熊出沒已經成為常態，並且擴散到東京西部等近郊，甚至在全國範圍進一步擴大。
