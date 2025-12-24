宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
2025時尚品牌設計師大兜亂，6大亮眼系列請準備課金！Dior、Chanel成矚目焦點，盤點下年爆紅的春夏新手袋
2025 年多個品牌迎來全新氣象，新任創意總監上場，為低迷的時尚經濟注入新動力。本年度最矚目的新系列必數由 Jonathan Anderson 掌舵的 Dior、Matthieu Blazy 主理的 Chanel，一起來看看 2025 最值得回顧的新系列，準備好 2026 年大手課金吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
1）Dior 男裝、女裝、高級訂製服創意總監－Jonathan Anderson
時尚界「拼命三郎」Jonathan Anderson 一手掌舵男裝、女裝與高級訂製服，成為繼 Christian Dior 先生後的第一人。
2026 春夏首個女裝系列帶來備受矚目的「蝴蝶結」元素，整體風格呈現清新柔美的新氣象，帶精緻而奢華的少女氣息。由 Jisoo、奧斯卡影后 Mikey Madison 率先公開的蝴蝶結手袋被睇高一線，喜愛知性典雅的法式風格的話，必要加入願望清單。
2）Chanel 創意總監－Matthieu Blazy
Matthieu Blazy 為 Chanel 帶來全新氣象，重新塑造新時代 Chanel 著裝，Tweed 外套、西裝版型裁短更俐落帥氣，Oversize 恤衫輕盈又隨性，整體風格更見屬於巴黎女人的低調優雅。手袋則以「巴黎奶奶風」為主調，線條廓形復古而簡約，中性的「郵差翻蓋包」被睇高一線，完美配襯日常都會著裝。
Chanel Beauty 迎來 aespa Karina 與 BTS 田柾國為新任代言人，而時裝方面依然以 Jennie 與 G-Dragon 為主打，讓人期待未來會否有新血的加入。
3）Loewe 創意總監－Jack McCollough & Lazaro Hernandez
Loewe 迎來 Jack McCollough & Lazaro Hernandez 新朝代，主打 Loewe 180 年歷史工藝，換上了濃烈的地中海色彩，造型輪廓亦大膽而俐落。手袋方面，最具話題性的就是 Amazona 180 手袋，單手柄設計配上方形輪廓，帶自然垂墜感的開口，隨性又自然，看來 2026 年將會熱門大賣。
LOEWE 最近宣佈由韓國演員宋江出任最新的品牌大使，加上 aespa 人氣成員 Giselle 加持，看來 LOEWE 新時代依然主力向 Gen Z 進攻。
4）Bottega Veneta 創意總監－Louise Trotter
Louise Trotter 將現代女性視角帶到 Bottega Veneta，將經典 Intrecciato 編織工藝融入時裝，帶來柔美而舒適的現代著裝，深得女士們喜愛。手袋換上柔軟的結構更見隨性，新款的手拿包備受時尚界的追捧，帶低調奢華的時尚高級感。
BTS 成員金南俊 RM、舒淇、劉俊謙成為 Bottega Veneta 的品牌大使，喜愛 Quiet Luxury 風格的女士們必要鎖定 2026 年的新款手袋。
5）Balenciaga 創意總監－Pierpaolo Piccioli
大家也很好奇「時尚詩人」Pierpaolo Piccioli 如何改造 Balenciaga，而他亦交出漂亮的成績表。將優雅的女性柔美風格帶回 Balenciaga ，重現品牌最經典的小黑裙、溫柔極簡設計。手袋上亦更見隨性低調，City Bag 依然是 2026 年的主推手袋，而 Rodeo 亦換上更柔美的 Hobo 流浪包廓型，經典設計即永恆。
Balenciaga 迎來新任品牌大使 All Day Project 成員 Annie、盧允瑞，清新的臉孔為品牌帶來不一樣的新鮮感。
6）Fendi 創意總監－Maria Grazia Chiuri
Maria Grazia Chiuri 驚喜執掌 LVMH 旗下的 Fendi，並以首席創意總監的身份，於 2026 年 2 月發佈首個 2026 秋冬系列。作為 Dior 的首位女性時尚總監，Maria Grazia Chiuri 於設計中加入「女性力量」的理念哲學，讓大家十分期待她為 Fendi 所帶來的全新氣象，定必成為下年度的重頭戲！
Fendi 的品牌大使包括宋慧喬、安俞真及 Stray Kids 的隊長方燦，讓我們繼續期待她們與 Maria Grazia Chiuri 合作的時尚火花！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
2025回顧：
2025名牌手袋爆紅大盤點！Jennie同款Chanel 25、舒淇同款BV、Coach 「平替The Row」引搶購潮
2025名人情侶訂婚結婚甜蜜喜訊大驚喜Top10！Taylor Swift閃曬8卡巨鑽、金宇彬與申敏兒戀愛長跑10年開花結果
Spotify Wrapped 2025年度總回顧新增「聽歌年齡」，歌單反映心境，網民為令年齡降低狂聽《Baby Shark》？
其他人也在看
IU代言New Balance劈價4折起！最平$400入手一雙550；熱賣1906、2002R、9060、美製款齊齊減價
New Balance的數字鞋款向來是品牌的代表系列，型號如574、990、2002R、1906、9060等皆以數字區分定位與功能。低數字系列多為入門與經典百搭款，中高數字則象徵更高端的技術與舒適度，而2002R、1906、9060等則融合復古與潮流設計，成為時尚愛好者的焦點。我們特別為你整理NET-A-PORTER最新折扣情報，涵蓋多款New Balance人氣鞋履，包括1906、2002R、1000、9060以及美製系列，降價低至4折，讓你以至抵價入手最潮鞋履迎接新一年。Yahoo Style HK ・ 1 天前
《新聞女王2》黃宗澤「嘴賤」角色深入民心 角逐視帝獲半個電視圈力撐
演技一直備受肯定的黃宗澤（Bosco），近年憑藉多元角色展現精湛演技，在剛播畢的劇集《新聞女王2》中飾演「嘴賤」男角Kingston，再度成為全城熱話。Bosco活靈活現的演繹不僅掀起觀眾熱烈討論，更成功躋身《2025萬千星輝頒獎典禮》「最佳男主角」十強，實力備受矚目。目前正拍攝邵氏新劇《風華背後》（簡稱《風華》）的台前幕後，趁聖誕派對齊齊呼籲觀眾投票支持Bosco，為他角逐視帝注入強心針。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Dior 2026早春飾物超美來襲！「小雛菊系列」春日感爆棚，這6款耳環頸鏈精緻細節藏不住
繼品牌新任創意總監Jonathan Anderson將俏皮的小雛菊元素帶入Dior的時裝世界後，這個充滿朝氣的符號便成為了新的設計焦點！2026早春系列更進一步，推出多款以雛菊為主題的飾物，將柔美浪漫的花卉意象化為可佩戴的精緻工藝，為日常造型注入輕快清新的早春氣息！Yahoo Style HK ・ 1 天前
聖誕派對妝容推介Top3！極速換妝、新手化到：Jennie熱愛「草莓女孩」妝容、善用可愛貼紙幫眼妝大加分
聖誕節到了，一眾聖誕派對都要開始！想在聖誕派對搶鏡的話，化一個聖誕派對妝容就得花點心思。這裡給你3個聖誕派對妝容推提案，新手也能化到的明星妝容，是的，是明星也熱愛化的妝容你都可以輕鬆駕馭，讓你在聖誕派對場合之上變成美美的聖誕花蝴蝶！Yahoo Style HK ・ 1 天前
尾牙必備戰袍公開！4大穿搭心機全解析：紅粉色系幸運加持、自帶Spotlight要這樣穿
尾牙穿搭：華麗洋裝、一轉身就自帶Spotlight尾牙就是要閃！選擇緞面、亮片或帶點鑽飾的華麗洋裝，燈一打下來，全場自動對焦你。俐落剪裁勾勒身形、裙襬隨步伐搖曳，不用多說話，氣勢已經先贏一半、登場就是全場焦點。尾牙穿搭：蕾絲洋裝、柔美氣質且優雅如果是走溫柔系路線，...styletc ・ 18 小時前
紅到韓國小姐姐跨海掃貨！2025 冬季「救急嫩膚」保養品推薦：Dr.CINK 米粹姬安瓶、契爾氏急護霜、肌研保濕精華
DR.CINK 米粹姬光神經醯胺水潤安瓶已經熱銷超過千萬條的日本米粹神經醯胺，在日本已經是貴婦圈最熱愛的美妍保健，不只在日本、台灣有眾多追隨者，更有網友在Threads分享已經紅到韓國的小姐姐都來台灣掃貨！首次突破性的安瓶劑型，也替這款新品帶來截然不同的使用體驗。質地輕...styletc ・ 1 天前
過期及不適合的面膜先不要急著丟！美容師親授，靠這4大方法不浪費！
現在宅家防疫，在經過斷捨離整理後，發現很多藏在櫃子裡沒用完且過期的面膜不知道怎麼處理嗎？其實就算是過期或是不適合的面膜還是有可以利用的地方，先不要急著丟掉啊！小編整理四個過期面膜可以再利用的方式！！ ＃面膜多久會過期？不適合的怎麼處理？ 放了好幾季依然沒有使用完的面膜，在經過整理了卻不知如何是好？小編聽到大家的心聲了！許多女孩們一買起面膜總是10片、100片為單位再下手的，有神後甚至會被櫃姐推銷、話術，或是因為廣告推坑而購入不適合自己膚質的面膜！ 面膜多久才會過期呢？一般來說，市面上片狀面膜的保質期為3年，過了期限的面膜，裡面的精華液可能會開始變質、失去原有的保養作用，有些肌膚不慎接觸到後，可能會引起敏感等問題。因為如此許多女孩們可能會退而求其次，將過期的面膜拿來敷在手、腳甚至是脖子上，除了一般的這些方法，美容師更公開了新的解決方法！！ ＃泡澡 使用面膜澡可以使得皮膚像剛泡玩牛奶浴一樣，柔嫩、細緻且有光澤！但是小編在這裡要先提醒，推薦用來泡澡的面膜『不能是過期品』，而是那些使用過後，發現不適合自己膚質的面膜們！使用步驟十分簡單，只需將面膜及面膜中的精華液體倒入浴缸的水中，一次最多用量三女生集合Tagsis.com ・ 1 天前
謝霆鋒明年主力開騷 暗示《新警察故事2》暫開拍無期
【on.cc東網專訊】藝人謝霆鋒今年忙於巡唱，先後吸引逾60萬粉絲入場支持，熱度高企令他成年度風雲人物之餘，錢包亦因而相當腫脹。早前當完蘇州演出後，他即短暫「封咪」，宣布來年繼續，更預告2026年將以開唱為主，暗指其主演電影《新警察故事2》暫時開拍無期。而近日有東方日報 OrientalDaily ・ 21 小時前
「最Hot主廚」Jeremy Allen White，粗獷外表卻有顆柔情花藝心！男生愛花藝「園藝療法」6個調整好情緒好處
在這個多元化的時代，「男生愛花藝」已從小眾興趣蛻變為時尚潮流，散發獨特「另類柔情」，重新定義男性魅力。演員Jeremy Allen White經常以花束表達溫柔，成為街頭焦點；日本花藝師中島一希則將花藝升華為專業藝術，作品融合自然與情感，吸引47.5萬粉絲。這股風潮不僅展現男性細膩體貼，更強調對生活美感的追求，讓「男性花藝師」成為新興職業亮點。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
吃冰就會經痛、分泌物增加？醫師推5款「暖宮茶飲」在家就能煮，教妳用對方法抗寒調理
妳總是手腳冰冷、腹部寒涼、月經不順嗎？吃冰就會經痛、分泌物增加？別怪罪冷底體質，現在起做好保暖、促進循環，5款暖宮茶飲還能助妳調經備孕！姊妹淘 ・ 18 小時前
現在已不流行只看太陽星座了！星盤中還有月亮星座、上升星座等，你知道是什麼意思嗎？
相信對星座稍微有點研究的朋友都知道，一個人的性格不太可能只有被一個星座所決定。就像大家常討論的太陽星座，其實只是性格中的一部分，星盤中還有月亮星座、上升星座等，甚至連命主星星座都存在一定的影響。女生集合Tagsis.com ・ 1 天前
張曼玉擔任MO&Co.全球形象大使！「曼玉式時尚」黑白造型照，示範高級從容穿搭趕快收藏
MO&Co.宣布張曼玉成為品牌全球形象大使，中性有型又從容的時尚造型，正好是現在很多女生會追求的鬆弛時尚，期待張曼玉會帶來更多的時尚靈感給大家！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Hermès愛馬仕新手袋又有爆款來襲！Garden系列加入編織元素，兩款新作是你的夢幻手袋嗎？
Hermès 近期推出悄悄推出了兩款新袋，其中加入編織元素的 Garden 系列新作備受關注，另一款 Faubourg Express 包則以極簡設計亮相，兩者各有亮點，即看哪款能成為你的心頭好？Yahoo Style HK ・ 22 小時前
衛蘭讚姜濤得意聲線獨特 孫耀威走出父母逝世悲痛
【on.cc東網專訊】歌手衛蘭（Janice）、衛詩（Jill）、孫耀威、王菀之及王祖藍等昨晚（23日）現身西九出席《普世歡騰星光夜》音樂會，Janice與Jill以姊妹檔合唱，Jill更向觀眾分享前年在以色列遇上戰亂一事，受訪時Jill憶述當時聽到爆炸聲很驚，東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
小儀聖誕節宣布已婚：令我人生下半場更精彩
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，日前在另一節目中更大談「單身焦慮」，想不到她今日（25日）即趁聖誕節報喜，宣布已婚嫁作人妻！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
78歲林子祥面色蠟黃頸部滿佈深色斑點 健康狀況惹網民關注
78歲殿堂級歌手林子祥與64歲老婆葉蒨文（Sally）《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會》日前喺武漢舉行，佢哋難得去到當地，當然要到訪老字號餐廳品嘗武漢美食「過早九宮格」早餐啦！不過拍攝片段出街後，有網民留意到林子祥面色及頸部滿佈密集嘅深色斑點，令網民擔心其健康狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛回家｜回顧16位已離家經典角色 Mandy承諾隨時Ready？
TVB處境劇《愛． 回家》系列於2017年閞播至今，堪稱長壽劇，陪伴唔少觀眾成長。劇組不時加入新角色，以配合演員檔期、離巢以及劇情需要，但當然新人加入，自然有舊人離開劇組，有些更是靜悄悄地被離開。下文與你回顧16位已離開《愛． 回家》嘅經典角色。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
洪天明周家蔚全家移居深圳 棄大埔2000呎獨立屋 親自搬重物呻：這輩子不想再搬家
51歲洪天明近年亦長駐內地發展，與定居香港的42歲太太周家蔚（Janet）因長期分隔兩地，夫婦結婚13年來屢傳婚變。周家蔚前日在小紅書發布影片，宣布「我們從香港來到深圳啦✌️」，更乘機「曬恩愛」，指丈夫在搬屋過程中親力親為，形容一家人同甘共苦，又指「我這一輩子都不想再搬家了！」Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
55歲小儀認單身焦慮 30歲關口似萬劫不復恐無人要 至今無法單獨看戲吃晚飯
早前離開商台的55歲阮小儀出名是單身貴族，數年前她曾在ViuTV節目《吃掉前男友》上自爆情路坎坷，她曾與出版社CEO拍拖7年，雙方已達談婚論嫁，但對方出軌及在她30歲時提出分手，令她飽受情傷，更慨嘆「每次戀情都輸畀第三者」。而她日前在另一節目中大談「單身焦慮」，更稱至今仍沒法自已去餐廳吃晚飯或看演唱會。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
38歲前華姐朱璇激罕現身宋熙年YouTube 兩孩之母零走樣女人味爆棚
朱璇於2018年與內地富二代Vincent結婚，先後誕下兩名兒子，自此專心照顧家庭，淡出娛樂圈，甚至極少公開露面。日前，朱璇激罕現身好友陳智燊與宋熙年YouTube頻道，38歲朱璇即使已是兩孩之母，其身材保養依舊出色，完全冇走樣，皮膚光滑，女人味爆棚，讓人驚嘆歲月對佢嘅眷顧。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前