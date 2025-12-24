2025時尚品牌設計師大兜亂，6大亮眼系列請準備課金！Dior、Chanel成矚目焦點，盤點下年爆紅的春夏新手袋

2025 年多個品牌迎來全新氣象，新任創意總監上場，為低迷的時尚經濟注入新動力。本年度最矚目的新系列必數由 Jonathan Anderson 掌舵的 Dior、Matthieu Blazy 主理的 Chanel，一起來看看 2025 最值得回顧的新系列，準備好 2026 年大手課金吧！

1）Dior 男裝、女裝、高級訂製服創意總監－Jonathan Anderson

(Photo by Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images )

時尚界「拼命三郎」Jonathan Anderson 一手掌舵男裝、女裝與高級訂製服，成為繼 Christian Dior 先生後的第一人。

(Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior)

2026 春夏首個女裝系列帶來備受矚目的「蝴蝶結」元素，整體風格呈現清新柔美的新氣象，帶精緻而奢華的少女氣息。由 Jisoo、奧斯卡影后 Mikey Madison 率先公開的蝴蝶結手袋被睇高一線，喜愛知性典雅的法式風格的話，必要加入願望清單。

2）Chanel 創意總監－Matthieu Blazy

(Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

(Photo by Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images)

Matthieu Blazy 為 Chanel 帶來全新氣象，重新塑造新時代 Chanel 著裝，Tweed 外套、西裝版型裁短更俐落帥氣，Oversize 恤衫輕盈又隨性，整體風格更見屬於巴黎女人的低調優雅。手袋則以「巴黎奶奶風」為主調，線條廓形復古而簡約，中性的「郵差翻蓋包」被睇高一線，完美配襯日常都會著裝。

(Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)

Chanel Beauty 迎來 aespa Karina 與 BTS 田柾國為新任代言人，而時裝方面依然以 Jennie 與 G-Dragon 為主打，讓人期待未來會否有新血的加入。

3）Loewe 創意總監－Jack McCollough & Lazaro Hernandez

(Photo by Peter White/Getty Images)

(Photo by Peter White/Getty Images)

Loewe 迎來 Jack McCollough & Lazaro Hernandez 新朝代，主打 Loewe 180 年歷史工藝，換上了濃烈的地中海色彩，造型輪廓亦大膽而俐落。手袋方面，最具話題性的就是 Amazona 180 手袋，單手柄設計配上方形輪廓，帶自然垂墜感的開口，隨性又自然，看來 2026 年將會熱門大賣。

LOEWE 最近宣佈由韓國演員宋江出任最新的品牌大使，加上 aespa 人氣成員 Giselle 加持，看來 LOEWE 新時代依然主力向 Gen Z 進攻。

4）Bottega Veneta 創意總監－Louise Trotter

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

Louise Trotter 將現代女性視角帶到 Bottega Veneta，將經典 Intrecciato 編織工藝融入時裝，帶來柔美而舒適的現代著裝，深得女士們喜愛。手袋換上柔軟的結構更見隨性，新款的手拿包備受時尚界的追捧，帶低調奢華的時尚高級感。

(Photo by Jacopo Raule/Getty Images for Bottega Veneta)

(Photo by VCG/VCG via Getty Images)

BTS 成員金南俊 RM、舒淇、劉俊謙成為 Bottega Veneta 的品牌大使，喜愛 Quiet Luxury 風格的女士們必要鎖定 2026 年的新款手袋。

5）Balenciaga 創意總監－Pierpaolo Piccioli

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

(Photo by Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images)

大家也很好奇「時尚詩人」Pierpaolo Piccioli 如何改造 Balenciaga，而他亦交出漂亮的成績表。將優雅的女性柔美風格帶回 Balenciaga ，重現品牌最經典的小黑裙、溫柔極簡設計。手袋上亦更見隨性低調，City Bag 依然是 2026 年的主推手袋，而 Rodeo 亦換上更柔美的 Hobo 流浪包廓型，經典設計即永恆。

Balenciaga 迎來新任品牌大使 All Day Project 成員 Annie、盧允瑞，清新的臉孔為品牌帶來不一樣的新鮮感。

6）Fendi 創意總監－Maria Grazia Chiuri

Maria Grazia Chiuri 驚喜執掌 LVMH 旗下的 Fendi，並以首席創意總監的身份，於 2026 年 2 月發佈首個 2026 秋冬系列。作為 Dior 的首位女性時尚總監，Maria Grazia Chiuri 於設計中加入「女性力量」的理念哲學，讓大家十分期待她為 Fendi 所帶來的全新氣象，定必成為下年度的重頭戲！

Fendi 的品牌大使包括宋慧喬、安俞真及 Stray Kids 的隊長方燦，讓我們繼續期待她們與 Maria Grazia Chiuri 合作的時尚火花！

