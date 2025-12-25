2025 暢遊澳洲及紐西蘭攻略：機票酒店 HK$500 優惠、門票買 1 送 1

暢遊澳紐限時狂賞

想飛去大洋洲玩？而家就係最好時機！由 12 月 8 日到 1 月 4 日，Trip.com 推出咗暢遊澳洲同紐西蘭嘅專屬優惠 。無論你係想去睇悉尼劇院，定係去紐西蘭感受大自然，呢份清單幫你攞盡高達 HK$500 嘅機票同酒店折扣！

Yahoo 用戶專享優惠碼

機票與酒店大額優惠代碼

呢度係最直接減現金嘅部分，記得 Mark 實日期搶代碼：

暢遊澳紐限時狂賞

機票酒店最高扣減：活動期間機票同酒店高達 HK$500 優惠 。

機票專屬代碼：提供 HK$400 機票優惠代碼 。

酒店折扣代碼：提供酒店九折優惠代碼 。

酒店半價起：指定酒店優惠低至半價起 。

新用戶特別驚喜：提供新用戶專屬優惠代碼。

連住賞：連續入住 3 晚可享連住優惠 。

玩樂門票與必搶買 1 送 1

每日下晝都有重頭戲，想慳一半門票錢就靠呢轉：

暢遊澳紐限時狂賞

買 1 送 1 超級賞：每日 12:30 準時開搶門票或體驗買 1 送 1 。

雙月特賞：針對澳洲同紐西蘭目的地提供雙月玩樂推介 。

門票推介：提供多項精選澳洲及紐西蘭熱門景點門票推介 。

交通接送與租車優惠

去大洋洲自駕或者搵接送，用咗代碼可以慳唔少：

機場接送優惠：提供專屬機場接送優惠代碼 。

接送 92 折：預訂澳大利亞及紐西蘭機場接送服務享有 92 折 。

租車折扣：提供租車優惠代碼 。

租車 92 折：預訂澳洲或紐西蘭租車服務享有 92 折 。

通訊與實用小工具

落機即刻上到網，仲要係最抵價錢：

暢遊澳紐限時狂賞

SIM 卡優惠：提供多款旅遊 SIM 卡及通訊產品推介 。

流量包推介：提供多種數據流量包選擇 。

超級目的地：暢遊澳洲&紐西蘭