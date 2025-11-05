針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
2025最性感爹地排行榜出爐！「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen只排第2，輸給荷里活最強「爹系男神」
2025年最性感爹地排行榜出爐！近日由網民發起「最性感爹地」公開投票，而獲得冠軍的並不是「丹麥最性感男人」Mads Mikkelsen，而是與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》的 Pedro Pascal！
誰是 Pedro Pascal？荷里活最性感的「爹系男神」！
Pedro Pascal 由智利流亡至美國，憑《權力遊戲》Oberyn Martell 「紅毒蛇」一角爆紅，再成為了 Marvel Universe 的「驚奇先生」（Mr. Fantastic）。本年度與 Dakota Johnson、Chris Evans 合演《錢財心愛物》魅力再次爆發，成為荷里活最性感的「爹系男神」！
「誰人不愛 Pedro Pascal？我想把 Pedro Pascal 縮小並放進口袋，他真的太可愛了！」 －Dakota Johnson
Pedro Pascal 現年 50 歲，溫暖親切的個人特質，加上帥氣無比的精緻外表，就是男女通殺的帥氣熟男。但 Pedro Pascal 其實從未結婚生子，雖然曾與 Jennifer Aniston 傳出緋聞，但從沒有公開過任何戀情。「爹系男神」稱號源自《曼達洛人》與《最後生還者》中飾演溫柔的「養父」角色，讓他成為了公認的「荷里活最強奶爸」與「Internet Daddy」。
現實中 Pedro Pascal 個性十分溫柔，與「美恐女王」Sarah Paulson 更有超過 30 年的友情，二人於紐約戲劇學院認識，Pedro Pascal 初到荷里活時十分窮困， Sarah Paulson 為他提供情感與經濟援助，至今依然情誼深厚，盡顯 Pedro Pascal 的親切好個性。
除了 Dakota Johnson 盛讚 Pedro Pascal 溫柔又幽默，《驚奇4超人》中的 Vanessa Kirby 亦指 Pedro Pascal 坦然地展現脆弱個性，讓她感受到被重視及細膩真誠。「最性感爸爸」除了外表帥氣，柔軟的內心也備受喜愛呢～
2025最性感爹地排行榜
1. 《神奇4俠》 Pedro Pascal
2. 《漢尼拔》 Mads Mikkelsen
3. 《黑袍糾察隊》 Jensen Ackles
4. 《好預兆》 David Tennant
5. 《沙丘瀚戰》 Oscar Isaac
6. 《超人》 David Corenswet
7. 《購物狂的異想世界》 Hugh Dancy
8. 《搖滾歌手》 Gerard Way
9. 《洛基》 Tom Hiddleston
10. 《雷霆特攻隊*》 Sebastian Stan
11. 《陰屍路》 Jeffrey Dean Morgan
12. 《匹茲堡醫魂》 Noah Wyle
13. 《奧本海默》 Cillian Murphy
14. 《F1 車手》 Lewis Hamilton
15. 《死侍與狼人》 Hugh Jackman
