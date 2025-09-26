2025上半年「洗腦歌」榜單，Rosé〈APT.〉不是冠軍？全球歌曲播放量排行榜Top10一次看

2025上半年「洗腦神曲」榜單，Rosé〈APT.〉不是冠軍？全球歌曲播放量排行榜Top10一次看

2025上半年最洗腦、最受歡迎的全球10大神曲已經出爐，成功上榜的歌手包括從TikTok爆紅的Benson Boone，到Hip Hop第一人Kendrick Lamar，再到美國小天后Billie Eilish，每位歌手都用獨特的音樂風格俘虜樂迷的心。根據Luminate音樂統計數據，即看看到底是哪10首歌曲登上2025上半年全球歌曲播放量的排名榜吧！

2025上半年全球歌曲播放量第10名：Bad Bunny〈BAILE INOLVIDABLE〉—— 9.02億次

拉丁天王Bad Bunny的〈BAILE INOLVIDABLE〉結合Reggaeton與Latin Trap元素，歌名意為「一場難忘的舞蹈」，節奏一響起就讓人忍不住舞動起來。其充滿感染力的節拍自帶魔力，歌曲推出後旋即在網上引發舞蹈挑戰熱潮，難怪會擁有超過9億的驚人播放量。

圖片來源：YouTube@Bad Bunny

2025上半年全球歌曲播放量第9名：Benson Boone〈Beautiful Things〉—— 9.25億次

在TikTok平台崛起的爆紅新生代創作歌手Benson Boone，以〈Beautiful Things〉唱出對美好事物的渴望與害怕失去的脆弱。副歌中那句「Please！Stay！」更是相當催淚，真摯到讓人淚崩，不少網友都大讚這是今年「最觸動人心」的歌曲！

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第8名：Kendrick Lamar〈Not Like Us〉—— 9.37億次

Kendrick Lamar的Diss曲〈Not Like Us〉不僅節奏編排極具爆炸性，歌詞更是字字珠璣。他在Super Bowl的舞台上現場演唱此曲時，迅速點燃了全場觀眾的熱情，被Hip Hop迷譽為「2025年度最強戰歌」！

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第7名：Gracie Abrams〈That’s So True〉—— 10.39億次

身為名導J.J. Abrams的女兒Gracie Abrams，她的音樂才華同樣耀眼。以清澈嗓音唱出分手後的百感交集，副歌直白又洗腦，精準描繪了戀愛關係中的種種真實心境，讓樂迷在歌曲中找到強烈共鳴。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第6名：Alex Warren〈Ordinary〉—— 10.44億次

YouTuber出身的Alex Warren用〈Ordinary〉向妻子Kouvr Annon獻上最溫柔的情歌。歌曲以乾淨簡潔的編曲，襯托出他溫暖而真誠的嗓音，娓娓道來兩人之間的珍貴情感。這份純粹的愛意使其成為社交平台短片的首選背景音樂，傳遞著生活中的點滴幸福。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第5名：Bad Bunny〈DtMF〉—— 11.63億次

Bad Bunny的另一首作品〈DtMF〉同樣擠身進2025上半年全球歌曲播放量第5名！歌名是「Debí Tirar Más Fotos」的縮寫，意指「我應該多拍些照片」，表達對逝去美好時光的無限追憶。雖然歌詞簡短卻帶有懷舊情懷，洗腦旋律巧妙融合了電子與雷鬼元素，迅速攻佔了全球各大夜店的播放列表。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第4名：Kendrick Lamar & SZA〈Luther〉—— 12.07億次

Kendrick Lamar攜手SZA推出的〈Luther〉，以已故R&B傳奇Luther Vandross命名。歌曲將復古氛圍與現代編曲完美融合，不僅一發行便空降美國告示牌Hot 100冠軍，兩位巨星更在Super Bowl上合體演出，將現場氣氛推向高潮。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第3名：Billie Eilish〈BIRDS OF A FEATHER〉—— 13.16億次

Billie Eilish這次不走暗黑風，而是帶來了一首觸動人心的溫柔情歌。〈BIRDS OF A FEATHER〉以英國諺語「物以類聚」為靈感，細膩地唱出靈魂伴侶間那份命中注定的命運感。歌曲更被大熱劇集《Heartstopper》第三季選用，完美烘托出劇中的浪漫氛圍。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第2名：Rosé & Bruno Mars〈APT.〉—— 16.24億次

BLACKPINK主唱Rosé搭檔Bruno Mars推出的〈APT.〉瘋靡全球，迅速霸佔各大音樂排行榜冠軍。輕快旋律加上易學的舞步，使它成為2025最受歡迎的派對歌曲。雖然最終屈居亞軍，但依舊是許多人心目中的冠軍神曲。

圖片來源：Spotify

2025上半年全球歌曲播放量第1名：Lady Gaga & Bruno Mars〈Die With a Smile〉—— 19.2億次

真正奪冠的是Lady Gaga與Bruno Mars首次合作的〈Die With a Smile〉。浪漫復古的旋律搭配深情歌詞，將至死不渝的愛情演繹到極致。兩人合唱的強大情感渲染力，讓歌曲不僅衝上Spotify全球榜首，並成功斬獲2025年格林美「最佳流行二重唱」大獎。

圖片來源：Spotify

KPOP「最佳忙內」2025最新10大排行榜出爐！子瑜穩坐前五、BTS柾國僅奪第二、第一名再度封冠

