新世界虧損163億收窄 鄭家純：時勢不由人
2025上半年「洗腦歌」榜單，Rosé〈APT.〉不是冠軍？全球歌曲播放量排行榜Top10一次看
2025上半年最洗腦、最受歡迎的全球10大神曲已經出爐，成功上榜的歌手包括從TikTok爆紅的Benson Boone，到Hip Hop第一人Kendrick Lamar，再到美國小天后Billie Eilish，每位歌手都用獨特的音樂風格俘虜樂迷的心。根據Luminate音樂統計數據，即看看到底是哪10首歌曲登上2025上半年全球歌曲播放量的排名榜吧！
2025上半年全球歌曲播放量第10名：Bad Bunny〈BAILE INOLVIDABLE〉—— 9.02億次
拉丁天王Bad Bunny的〈BAILE INOLVIDABLE〉結合Reggaeton與Latin Trap元素，歌名意為「一場難忘的舞蹈」，節奏一響起就讓人忍不住舞動起來。其充滿感染力的節拍自帶魔力，歌曲推出後旋即在網上引發舞蹈挑戰熱潮，難怪會擁有超過9億的驚人播放量。
2025上半年全球歌曲播放量第9名：Benson Boone〈Beautiful Things〉—— 9.25億次
在TikTok平台崛起的爆紅新生代創作歌手Benson Boone，以〈Beautiful Things〉唱出對美好事物的渴望與害怕失去的脆弱。副歌中那句「Please！Stay！」更是相當催淚，真摯到讓人淚崩，不少網友都大讚這是今年「最觸動人心」的歌曲！
2025上半年全球歌曲播放量第8名：Kendrick Lamar〈Not Like Us〉—— 9.37億次
Kendrick Lamar的Diss曲〈Not Like Us〉不僅節奏編排極具爆炸性，歌詞更是字字珠璣。他在Super Bowl的舞台上現場演唱此曲時，迅速點燃了全場觀眾的熱情，被Hip Hop迷譽為「2025年度最強戰歌」！
2025上半年全球歌曲播放量第7名：Gracie Abrams〈That’s So True〉—— 10.39億次
身為名導J.J. Abrams的女兒Gracie Abrams，她的音樂才華同樣耀眼。以清澈嗓音唱出分手後的百感交集，副歌直白又洗腦，精準描繪了戀愛關係中的種種真實心境，讓樂迷在歌曲中找到強烈共鳴。
2025上半年全球歌曲播放量第6名：Alex Warren〈Ordinary〉—— 10.44億次
YouTuber出身的Alex Warren用〈Ordinary〉向妻子Kouvr Annon獻上最溫柔的情歌。歌曲以乾淨簡潔的編曲，襯托出他溫暖而真誠的嗓音，娓娓道來兩人之間的珍貴情感。這份純粹的愛意使其成為社交平台短片的首選背景音樂，傳遞著生活中的點滴幸福。
2025上半年全球歌曲播放量第5名：Bad Bunny〈DtMF〉—— 11.63億次
Bad Bunny的另一首作品〈DtMF〉同樣擠身進2025上半年全球歌曲播放量第5名！歌名是「Debí Tirar Más Fotos」的縮寫，意指「我應該多拍些照片」，表達對逝去美好時光的無限追憶。雖然歌詞簡短卻帶有懷舊情懷，洗腦旋律巧妙融合了電子與雷鬼元素，迅速攻佔了全球各大夜店的播放列表。
2025上半年全球歌曲播放量第4名：Kendrick Lamar & SZA〈Luther〉—— 12.07億次
Kendrick Lamar攜手SZA推出的〈Luther〉，以已故R&B傳奇Luther Vandross命名。歌曲將復古氛圍與現代編曲完美融合，不僅一發行便空降美國告示牌Hot 100冠軍，兩位巨星更在Super Bowl上合體演出，將現場氣氛推向高潮。
2025上半年全球歌曲播放量第3名：Billie Eilish〈BIRDS OF A FEATHER〉—— 13.16億次
Billie Eilish這次不走暗黑風，而是帶來了一首觸動人心的溫柔情歌。〈BIRDS OF A FEATHER〉以英國諺語「物以類聚」為靈感，細膩地唱出靈魂伴侶間那份命中注定的命運感。歌曲更被大熱劇集《Heartstopper》第三季選用，完美烘托出劇中的浪漫氛圍。
2025上半年全球歌曲播放量第2名：Rosé & Bruno Mars〈APT.〉—— 16.24億次
BLACKPINK主唱Rosé搭檔Bruno Mars推出的〈APT.〉瘋靡全球，迅速霸佔各大音樂排行榜冠軍。輕快旋律加上易學的舞步，使它成為2025最受歡迎的派對歌曲。雖然最終屈居亞軍，但依舊是許多人心目中的冠軍神曲。
2025上半年全球歌曲播放量第1名：Lady Gaga & Bruno Mars〈Die With a Smile〉—— 19.2億次
真正奪冠的是Lady Gaga與Bruno Mars首次合作的〈Die With a Smile〉。浪漫復古的旋律搭配深情歌詞，將至死不渝的愛情演繹到極致。兩人合唱的強大情感渲染力，讓歌曲不僅衝上Spotify全球榜首，並成功斬獲2025年格林美「最佳流行二重唱」大獎。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？
許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏
其他人也在看
深圳酒店優惠｜深圳安蒂婭美蘭酒店買一送一、人均$262.3起！限時預訂減$150、全年紅日周末不加價
不少港人認識安蒂婭美蘭酒店，可能因為其海鮮自助餐，價錢平、海鮮新鮮，因此獲封大眾點評「寶安區自助餐熱門榜」第一位！Klook及KKday推出多款住宿套票，其中一款最抵住的一定是買一晚送一晚優惠，折扣後每晚人均只需$262.3起，即可免費升級行政客房，而經Klook預訂則紅日、周末不加價。如果想嘆其人氣爆燈的自助餐，Yahoo購物專員都有好介紹，限時預訂減多$150或免費升級行政客房，人均低至$447.5起，即睇內文。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
TikTok美業務利潤 傳字節分半 出售後持股少於20% 由新合資企營運
字節跳動旗下影片分享平台TikTok在美國「不賣就禁」風波有望真正平息，美國總統特朗普周四（25日）在白宮簽署行政命令，批准TikTok賣盤交易建議，TikTok美國業務將由總部設於美國的新合資公司營運，字節跳動持股將降至不足20%。特朗普表示，中國國家主席習近平已同意有關協議；中國外交部表示，樂見企業達成符合中國法律法規的解決方案，期望美國為中國企業提供公平的營商環境。信報財經新聞 ・ 1 天前
俠醫大結局｜鄭子誠被網民讚「奸得嚟有良心」成功洗白 丁子朗成奸人接班人
TVB熱播劇集《俠醫》將於今晚（26日）播出大結局，日前劇情講到鄧世鏗（丁子朗飾）愈來愈衰，除咗狠心推姑媽鄧淑歡（盧宛茵飾）落樓梯、意圖對羅穎茵（譚凱琪飾）出手傷害，昨日（25）播出嗰集仲用刀插向父親鄧力圖（鄭子誠飾）背脊。而大結局中，鄧世鏗更綁架羅穎琛（張曦雯飾）及沈綺婷（劉佩玥飾），又向凌為民（陳豪飾）勒索一千萬贖金，連番行為展露喪心病狂一面。丁子朗今次喺《俠醫》嘅演出引起極大迴響，除咗有網民表示睇到把幾火，更有唔少人認為佢係「御用奸人」鄭子誠嘅接班人，鄭子誠亦肯定丁子朗嘅演技：「佢有同我講話個角色，好似當年佢喺真情一樣咁衰，所以佢成日同我講，阿仔你真係好有我影子， 有佢嘅肯定我已好開心。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
黃金升勢未完？摩通：明年中有望漲到4,150美元
在本周黃金價格創下新高之後，摩根大通策略師表示，到 2026 年年中黃金價格預估將達到每盎司 4,050 美元至 4,150 美元的區間，未來有望再創新高。鉅亨網 ・ 4 小時前
曾比特Mike傳跟隨師姐Gin Lee轉投英皇娛樂 霍汶希Mani親自回應
憑爆炸頭造型亮相成功入屋的歌手曾比特Mike參加選秀節目《全民造星II》嶄露頭角，之後簽約環球唱片正式加入樂壇，推出《我不如》等歌曲在各個樂壇頒獎禮均有收穫。其後，Mike轉戰內地市場，在《聲生不息》和《披荊斬棘》等節目均有好表現，名氣大增，23年更被導演王家衛欽點為其首部執導電視劇《繁花》獻唱插曲，Mike分別翻唱蘇芮的《再回首》和陳百強的《一生何求》，人氣旺盛。不過，今日就有傳Mike將約滿環球唱片，並轉投英皇娛樂。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【惠康】買4支牙齦適牙膏 即送總值$216禮品（即日起至02/10）
今期惠康有豐富禮品優惠，買桂格穀物早餐產品滿$43，即送總值$43豐富禮品；買全線佳能產品滿$98，即送總值$78豐富禮品；買4支牙齦適精選單支裝牙膏，即送總值$216豐富禮品！YAHOO著數 ・ 1 天前
莫文蔚55歲美到犯規！「透視黑紗」藏不住超狂鉛筆長腿 網嘆：比例完美
誰說55歲不能在舞台上發光？莫文蔚在9月24日的微博音樂盛典（WMA）上，以一襲黑色透視紗裙搭配過膝長靴登場，167公分的高挑身形展現修長美腿，狀態緊緻，令全場驚豔。網友大讚她氣質依舊，也有人大嘆：「我55歲若能維持這樣，什麼都不怕了！」姊妹淘 ・ 1 天前
張栢芝趕「撕拉片」尾班車行Y2K風 減齡20年真實狀態曝光
【on.cc東網專訊】藝人張栢芝近日在內地出席時尚活動睇騷，工作之餘也不忘拍攝小片段分享給粉絲，適逢今年內地娛圈掀起「撕拉片」熱潮，大多藝人都有拍攝，雖然熱潮已漸漸減退，不過一向敢於嘗試的栢芝亦趕在熱潮完結前，拍攝其獨特的千禧風「撕拉片」，並在社交平台派福利。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
關智斌演唱會爆肌開鑼 容祖兒阿Sa阿嬌台上瘋狂抽水 鄭希怡皮鏈誘惑
一連兩場的「關智斌《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會」昨晚（26日）於啟德體藝館正式開鑼！英皇集團主席楊受成博士同太太陸小曼、霍汶希（Mani）、容祖兒、阿Sa蔡卓妍、阿嬌鍾欣潼、泳兒（Vincy）、周家怡、鄧小巧、吳千語同老公施伯雄、蔡一智、彭秀慧、楊天宇（Angus）、黎展峯（Andy）、黎峻（Kenneth）、樂隊Locksmiths開鎖佬、Daze In White同The Lemon Ones均到來支持。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
金式森林｜莊子璇演技遭批評 經理人望理解：始終都係第一套
莊子璇（Hilary）主演的無綫劇《金式森林》在內地首播，得到不少迴響，但同時演技遭到不少網民質疑。日前她出席活動指知自己表現未如理想，會上戲劇班改善Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港迪士尼樂園20周年美食之旅搶先看！大熱萬聖節「阿Jack怪誕大餐」、必入手聖誕節「米奇節日慶典爆谷桶」
香港迪士尼餐飲團隊將餐飲轉化為結合娛樂的「EATertainment」體驗，透過迪士尼角色、故事及現場互動為大家客帶來奇妙感受。萬聖節的「阿Jack怪誕大餐」自2022年推出以來已成為節日經典，2024年銷量超過7,000套，今年回歸後部分日子預約已爆滿 ！Duffy與好友主題餐飲，「魔雪奇緣世界」的小白主題夏雪節軟雪糕同樣大受歡迎，大家準備好迎接不同驚喜了沒？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜傳牛角扣員工假 黃傑龍澄清︰冇能力超越法例
超強颱風樺加沙襲港期間，本港多區有水浸及塌樹事故，大部分多間商戶暫停營業。颱風過後，有不少從事飲食業及零售業的員工在網上透露，遭公司扣年假或例假，以代替風假等；近日有人指連鎖日本燒肉店牛角「打風冇營業就逼員工放例假」，引起多人關注。因餐飲業採用輪更制度，不像白領固定周一至五工作，因此僱主如何處理「颱風假」則成為灰色地帶am730 ・ 18 小時前
關智斌啟德騷發生意外 引體上升失手撻落台
歌手關智斌（Kenny）於啟德體藝館舉行兩場《The Endless Adventure Live in Hong Kong》演唱會，今晚舉行尾場，歌手謝霆鋒、內地歌手胡彥斌、何佩瑜、李靖筠、洪卓立，女團VIVA，曾樂彤、郭思、劉若寶、艾妮及昔日SUN BOYZ隊友麥子豪等捧場。頭場玩到出神入化的街頭健身架，挑戰人體力學，今晚挑戰時卻不慎失手，Kenny整個人撻落台，不過Kenny反應好快，立即起身亦無受傷，若無其事與Dancers繼續跳，但無再上架。東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
上山詩鈉女兒Hilary與型男家中砌梳化 疑似新戀情曝光？
上山詩鈉女兒Hilary，遺傳母親的優良基因，混血美貌及出眾外形被外界譽為「最索星二代」。深受各大品牌及廣告商鍾愛嘅Hilary，大家一直都非常好奇佢嘅感情狀況，佢喺2019年與富三代施仲樂（Eric）到沙田馬場觀賞賽事兼拉頭馬，令戀情曝光，更被Eric爸爸施榮懷激讚賞，不過可惜二人最後分手收場，豪門夢破碎。去到最近Hilary喺IG上載一條片段，導致外界猜測佢疑有新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
71歲的八両金否認患癌後最新狀態曝光 八両仔顏值升級網民讚靚仔
被指是「周星馳御用綠葉」的71歲藝人八両金（真名葉競生），早前被前妻「八両菜」（何顓彤）爆料狂數多宗罪，又指他患癌，八両金當時已立即否認Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何超蓮屢被傳婚變 現身機場黑面被拍 網民留言平反
賭王「最美千金」 何超蓮2023年4月與內地男星竇驍在峇里島舉行世紀婚禮後，正式拉埋天窗。婚後兩人繼續專注事業，竇驍繼續闖蕩演藝圈，何超蓮早前亦當上電影女主角，踏進影壇發展。近日，超蓮現身機場出發前往米蘭，就被拍到罕有「黑臉」，更被網民聯想起其婚變傳聞。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
白石角站「難產」？網民笑指「業主RIP」 勾起啟德單軌鐵路回憶
白石角站傳「難產」，網民笑稱「業主RIP」，亦被拿來對比啟德輕軌「走數」及跑馬地拒鐵前車之鑑。Yahoo 地產 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期熱選（27/09-01/10）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，Presto螺絲粉/ 長通粉/ 貝殼粉/ 通心粉/ 7號天使麵 $13.9/3件、Espana西班牙香腸片/西班牙辣肉腸片買一送一、Real Compania西班牙卡帕尼阿酒莊添百利路陳釀紅酒/百利路陳釀紅酒/加納查紅酒/添百利路紅酒 $99/3件、武平作濃厚蝦味脆蝦餅 $19.9/2件！YAHOO著數 ・ 20 小時前
男子火鍋放題打包食材 海鮮肥牛塞滿食物盒 職員踢爆勸交還：咁大袋？｜有片
【Yahoo 新聞報道】火鍋放題是不少港人熱衷的用餐選擇，但一般只限顧客在店內食用。今（27 日）社交平台瘋傳影片，一對男女在荃灣一間水產海鮮火鍋放題食肆用餐，期間被職員發現擅自將蝦、蟹、蠔、肥牛等新鮮食材放進食物盒及保鮮袋中，行為令人譁然。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
BTS Jin「門面大哥」也到場，Demna入主Gucci時代來了！首個家庭主題系列《La Famiglia》在米蘭亮相
前巴黎世家設計師 Demna Gvasalia 主導的 GUCCI 終於發布首個系列「La Famiglia」，為品牌揭開新時代的序幕！系列聚焦於挖掘 GUCCI 的核心精神「Gucciness」，以性感、奢華與前衛的設計風格，重新定義品牌精神。Yahoo Style HK ・ 1 天前