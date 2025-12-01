精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
2025十大最受歡迎「療癒IP」公仔角色排行榜！POPMART、Sanrio、G-Dragon以愛貓之名品牌引起瘋搶潮
2025 十大最受歡迎療癒 IP 盤點！近年「療癒文化」興起，新世代喜愛收集「可愛東西」為內心重注力量，大家的家中也放滿了喜愛的「角色 IP」吧！由日本可愛文化 Chiikawa 、中國潮玩 Labubu 至英國療癒系 Jellycat ，一起來細數 2025 年最受歡迎的「角色 IP」！
十大最受歡迎 IP 1）POPMART 泡泡瑪特
中國潮玩 PORTMART 泡泡瑪特爆紅，掀起 Labubu 、Cry Baby 等盲盒公仔熱潮，由「醜萌又趣怪」的潮玩角色，掀起了全球「療癒收藏文化」，更透過各式展覽、聯名、盲盒產品建立與粉絲間的情感連結。雖然盲盒潮流稍有放緩，但亦無阻 POPMART 的「角色IP」成為 2025 的「風雲IP」！
十大最受歡迎 IP 2）Sanrio
大家最愛的 Sanrio 回歸了！Sanrio 在 2020 年時營利錄得 6 年衰退，由 31 歲的辻朋邦接手公司後，重新建立粉絲與 Sanrio 角色之間的「Sanrio Time 療癒時間」情感聯繫，重塑 Hello Kitty、Kuromi、玉桂狗、人魚漢頓等經典角色，讓公司股價 3 年內翻了 4.5 倍！大家又再重新愛上可愛的 Sanrio 家族了嗎？
十大最受歡迎 IP 3）Chiikawa
Chiikawa 近年成為「現象級 IP」，由日本插畫家 Nagano 老師創作，圓滾滾的角色加上可愛畫風，卻訴說著角色們日常中的求生掙扎，讓大家也有著深層的情感連繫，並獲得療癒與安慰。Chiikawa 不論動畫、商品、快閃店亦全城爆紅，絕對是 2025 最受歡迎 IP 之一！
十大最受歡迎 IP 4）G-Dragon 愛貓《ZO&FRIENDS》
2025 年是「權志龍回歸年」，除了推出全新個人專輯並展開世巡，愛貓亦與 IPX (前身為 LINE FRIENDS) 合作推出《ZO&FRIENDS》「角色IP」。由 G-Dragon 親自參與創作，插畫化的可愛貓咪，配上 GD 招牌標誌「小雛菊」，加上療癒的故事線而掀起搶購風潮，大家也搶到了嗎？
十大最受歡迎 IP 5）Jellycat
英國玩具品牌 Jellycat 全球爆紅，將日常可見的小物件，擬人化成可愛又療癒的毛絨公仔，被封為「世界上最柔軟的療癒玩具」，為成年人帶來心靈上的慰藉。Jellycat 近年更積極推出限定快閃店，近期推出的「外星人」系列亦大獲好評，當然能成為 2025 的十大最受歡迎 IP 化一！
十大最受歡迎 IP 6）Joguman
來自韓國的插畫 IP 人氣漸高，當中必數可愛又療癒的 Joguman！一系列草食性恐龍角色，線條簡單而圓潤可愛，插畫展現生活微小而幸福的瞬間，就如你我日常生活的縮影，加上童趣的牛奶粉色畫風，難怪獲得大家的一致喜愛！
十大最受歡迎 IP 7）Noodoll
來自英國的 Noodoll 人氣極高，角色設有「Ricetown 米飯城」宇宙，最受歡迎的就是「Ricespud 馬鈴薯家族」，圓滾滾的馬鈴薯設有不同的角色，亦會為不同的節日變裝，帶來「無窮無盡」的新裝，以「療癒初心」陪伴大家度過每一天！
十大最受歡迎 IP 8）Fuggler
由英國藝術家 Mrs McGettrick 創作的 Fuggler，被網民封為「比 Labubu 更醜萌」的「角色IP」，角色發想自「如果泰迪熊有假牙會怎樣」，扭曲的身體與奇怪的五顏六色，讓這隻「醜萌小怪獸」引起了瘋搶熱潮。
十大最受歡迎 IP 9）Pokemon
Pokemon 就是從不退潮的經典 IP！隨著新遊戲與遊戲卡牌持續爆紅，Pokemon 的經典角色人氣依舊。Pokemon 至今依然穩企全球最吸金的 IP 之一，單是 2024 年營收已達 1,470 億美金，The Pokemon Company 的 CEO 石原恆更相信此系列將會持續發展 100 年！
十大最受歡迎 IP 10）線條小狗
最後就是來自韓國的「線條小狗 Maltese」了！簡潔的畫風，配上可愛表情，讓這款療癒感十足的 IP 全球爆紅，即使沒有買過商品，也必定有看過萌萌的插畫。線條小狗猶如天邊的雲朵，充滿活力又熱情的個性，經常向大家送出愛心，成為了最典型大小通吃的療癒IP！
