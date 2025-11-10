最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
2025限定眼影盤必買指南！Tom Ford、Dior、嬌蘭、SUQQU、RMK...5大品牌亮點、色號全解析
隨著年末鐘聲接近，空氣中開始瀰漫著派對與節慶的歡愉氣息。想在聖誕派對、跨年晚宴中成為最耀眼的存在，一款精緻的「限定眼影盤」絕對是你的決勝武器！2025年秋冬各大頂級彩妝品牌紛紛推出限定眼影盤，將最華麗的靈感、最細膩的粉質、最夢幻的包裝注入這小小的方盒中。今年的限定眼影盤簡直是神仙打架，不只實用，更堪稱藝術收藏品。
嬌蘭OMBRES G高訂深邃四色眼影盤 星芒奇想限定版520
嬌蘭今年首次以精緻的「摺紙藝術」為靈感，推出奢華非凡的全新聖誕系列。眼影盤換上白、金、銀交織的全新包裝，化作獨一無二的節慶贈禮。這盤#520限定色，充滿了明亮和諧的聖誕氛圍，內含2款絕美的金屬光眼影（金色與銀色），搭配日常也實用的緞光棕和深裸色。粉質細膩，既能打造節慶派對的閃耀妝感，也能兼顧日常的深邃優雅，是一盤零廢色的藝術品。
TOM FORD 太陽親吻限量高級訂製四格眼盤 #01 Chalet Mink
全新冬日光芒系列延續冬日雪地光芒靈感，今年再結合純白與銀色呈現包裝細節推出限定彩妝系列，其中高級訂製四色眼盤以光影堆疊出冬日眼神的深邃層次，四色柔霧光暈自香草米白、粉玫瑰至深梅可可色，細膩粉質服貼延展，輕刷即可呈現具透明感的煙燻效果。無論日間低調光澤或夜晚閃耀魅力，如陽光灑落雪面的微光流轉。
SUQQU 晶采盈緻眼彩盤 S02霜華SOUKA
SUQQU WINTER COLOR COLLECTION推出限定3色眼影盤，其中模特兒使用的S02霜華 - SOUKA是帶有暗感色澤流露時尚氣息的淡紫色調、搭配紅感棕色調的組合，一款展現暖色調的眼彩盤。左上方蘊含纖細粉紅色珠光為主的光感色，閃耀柔和溫暖的光燦，賦予雙眸更添柔美，絕對是日常必備神隊友。
迪奧經典五色眼影 奇幻星願#636烈焰馬戲
迎接聖誕佳節，《迪奧經典五色眼影》同步披上奢華金燦外衣，盤面綴以繁星點點的經典藤格紋與Dior LOGO，珠光粒子如星塵般閃耀，勾勒出華麗耀眼的聖誕氛圍。每盤眼影皆涵蓋 柔霧、緞光、珠光三種妝效。這盤「#636烈焰馬戲」以磚紅為核心色調，融合星燦金、古銅棕與珠光粉，交織出如烈焰般熱情奔放的華麗光彩。色彩層次豐富，宛如夜幕下舞動的火焰，閃爍出無可抗拒的魅力與活力。
RMK 微風之憩眼頰彩盤
今年年末RMK跳脫有別於常規的Holiday Collection。透過自然萬物令人感受到的一切，喚醒自身的五感，將這感受融入在每一款色彩的包裝之中，特別強調色彩碰撞的混搭感外與質感的對比，在開啟盒蓋時讓人驚豔的色彩對比、設計皆是亮點，打造出與以往不同的新穎雀躍的假日氛圍。RMK 微風之憩眼頰彩盤捕捉異國風情的陽光、砂粒的溫熱、綠葉映射陰影下的沁涼空氣，連同氣質氛圍也能襯托出靚麗雅緻的眼頰彩盤。
看更多 CTWANT 文章
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
網瘋傳「十大邪修減肥法」！「恐怖食物」、「瘦子日記」、「醜照刺激」抑制食慾，奇葩減肥偏方比去健身房有用？
其他人也在看
秋冬必入8款名牌「及膝長靴」推介！5折起入手顯瘦時尚CHLOÉ、Jimmy Choo、VALENTINO｜雙11優惠2025
當秋冬寒意悄然來襲，或許你需要一雙兼具保暖與時尚感的名牌長靴。趁著雙11來臨，Net-a-Porter多款人氣名牌長靴款式低至5折，不妨趁著特價入手一雙高質感長靴，讓整體造型更具層次。不論是想打造法式優雅還是街頭時尚風，都能輕鬆找到心頭好！Yahoo Style HK ・ 1 天前
潘海利根、BYREDO、TRUDON頂奢香氛聖誕新作登場！從倒數月曆到藝術蠟燭…美到捨不得用
潘海利根：雪地裡的英式奇想，香氣倒數旅程啟動今年潘海利根以「迷人錯位」為主題，用英式聖誕毛衣與幽默筆觸重新演繹節慶精神！其中粉絲最期待的標誌性倒數月曆，化身可愛禮盒以針織圖紋包裝出冬季的溫度與儀式感，24格香氛驚喜中藏著兩款正裝香水—「月亮女神淡香水」與「黑...styletc ・ 1 天前
警搜旺角酒店房檢46萬元冰毒 兩男女被捕
油尖警區特別職務隊人員根據深入調查及分析後，昨日(9日)晚上約9時於砵蘭街一酒店展開打擊毒品行動。 行動中，人員在該酒店一房間內檢獲約850克「冰」毒，以及一批懷疑毒品分拆及包裝工具，毒品市值約46萬元。經調查後，人員拘捕該單位內一名32歲姓邱本地男子及一名44歲姓潘本地女子，涉嫌「販運危險藥物」，他們現正被扣留am730 ・ 1 天前
「不開心」與「抑鬱」的自救心理思維，22歲曾患抑鬱症過來人分享：自我察覺異常就是療癒的開始｜周靈山《只在你心頭》
社會上太多人分不清「不開心」與「抑鬱」，自己有事不知道、別人有事也不知道。甚至，人們會在見到有朋友深陷谷底時，說些「想開點」、「你不能再負面」、「還有人比你慘」的話，以為在鼓勵，實則如利刃穿心。Yahoo Style HK ・ 1 天前
告別反覆敏感！ 科學博士推薦Aveeno 從根源擊退乾敏痕癢
[caption id="attachment_101585" align="alignnone" width="700"]Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
實測6大開架眼線液筆 低至$75入手！最後一枝實至名歸「眼線筆王」 CP值之選Kiss Me、 Kate防水力強｜美編實測
每月一篇美編實測登場！今次輪到眼妝的靈魂「眼線筆」，一條完美的眼線能讓妝容更加立體，雙眸更加有神。市面上的眼線筆種類繁多，防水型、速乾型、凝膠筆、液體筆甚至還有不同的筆尖設計。Yahoo美編個人更偏向可以畫出幼細眼線的液體筆，所以這次為大家精選了6款平價親民的開架品牌眼線液筆，價錢皆$150以下，全部主打防暈染、防水及控油。以下將針對顯色度、防暈染度、防油度、防水度以及卸妝難易度進行全面實測，為各位找出最適合你的眼線液筆，輕鬆畫出自然柔和的內眼線到魅惑拉長的貓眼線。Yahoo Style HK ・ 59 分鐘前
唐綺陽星座運勢／巨蟹注意「桃花就在職場中」 金牛遇到反對意見請耐心磨合
週一水星逆行射手座，太自以為是、講話太直、粗心大意都可能造成溝通不良的狀況，這段時間請謹言慎行，否則容易得罪人。姊妹淘 ・ 1 天前
Self-Portrait雙11優惠低至3折！凱特王妃、Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都愛穿的貴婦裙減價$1,0XX起｜雙11優惠2025
Self-Portrait又有驚喜優惠！品牌多款人氣「貴婦感」洋裝限時低至3折，最平只需$1,0XX就可以入手明星同款～BLACKPINK Jisoo、鞏俐、劉嘉玲都曾穿上Self-Portrait出席活動，優雅剪裁配上蕾絲、網紗、珍珠等細節，完美演繹高級感與女人味。Yahoo Style HK ・ 1 天前
爆紅捲捲意粉是甚麼？推介5間餐廳有得食+香港購買優惠（附網購連結）
近日不少食客在社交平台上熱議一款造型可愛、口感彈牙的新興意粉，「卷卷意粉」坊間又叫「QQ麵」，其實學名是 Fusilli Lunghi Bucati，是一款意大利長條螺旋通心粉，中空捲曲而且掛汁力強，咬落口感特別彈牙又紮實。這款意粉不但打卡一流，而且百搭不同醬汁，最近更成為不少餐廳的招牌新寵，以下為大家精選5間有供應「卷卷意粉」的餐廳，即睇有沒有未試過的口味！Yahoo Food ・ 1 天前
AI機械人高峰會及主題周開展 生產力局鼓勵應用AI惟需用得其所
【on.cc東網專訊】香港生產力促進局主辦，今日(10日)揭幕的「粵港澳大灣區國際人工智能與機器人高峰會2025」，匯聚來自內地、瑞士、德國、意大利、日本、南韓及本港的專家，探討人工智能(AI)與機械人技術的產業化發展。對於近日香港大學有社工系博士生論文涉及懷疑on.cc 東網 ・ 1 天前
壓力導致頭赤、胃脹、忟憎？ 中西醫：身體在求救 揭壓力真相
[caption id="attachment_101604" align="alignnone" width="700"]Medical Inspire 醫．思維 ・ 1 天前
Balenciaga手袋低至7折！楊紫瓊同款Rodeo袋、張曼玉同款Le City同步減價低至$15,XXX｜雙11優惠2025
今年雙11，Balenciaga於FWRD平台推出限時快閃優惠，人氣手袋系列包括Rodeo、Le City、Crush 等熱賣款式，全面低至7折。Yahoo Style HK ・ 1 天前
NBA傳奇人物威肯斯辭世 史上首位千勝教頭享壽88歲
（法新社洛杉磯9日電） 美國職籃NBA傳奇人物威肯斯（Lenny Wilkens）今天過世，享壽88歲。威肯斯曾以球員和教練身分雙雙獲選為籃球名人堂成員，他過世消息已獲家屬證實。法新社 ・ 1 天前
李洙赫加持Tory Burch手袋快閃75折！雙11秒搶宋雨琦同款水桶袋$2,9XX起｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！名牌林立的網購平台FARFETCH亦突發推出Tory Burch限時快閃75折優惠，多款指定人氣手袋、銀包、鞋、服飾等統統有減價，好多折後都比官網價平一截，非常抵買！FARFETCH買滿$3,000即有免運費送貨，還等什麼？一於找朋友一齊夾單就買買買喇！Yahoo Style HK ・ 1 天前
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 21 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限12/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌潤唇膏及潤膚產品系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60送你萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 29 分鐘前
83歲盧海鵬爆曾被相士批「得79歲」 靠周潤發帶起跑步鍛鍊：阿鵬！我帶你跑過79歲！
現年83歲的資深藝人盧海鵬演而優則唱，作為《歡樂今宵》元老及TVB扮嘢界鼻祖，一直備受觀眾歡迎。不過，年紀漸長的鵬哥近年健康頻頻出現問題，早前被指因糖尿病引致青光眼，右眼已經失明，多年受腳疾困擾，亦一度要靠輪椅出入。不過，今日（11日）鵬哥就現身記者會，更大談曾被相士批「得79歲」，全靠周潤發自己才能撐過去。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 1 天前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 1 天前
許紹雄離世 ｜11.17設靈 安排公眾公祭時段 愛女許惠菁公布治喪事宜
資深演員「Benz雄」許紹雄於10月28日與世長辭，愛女許惠菁（Charmaine）於社交平台公布治喪事宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前