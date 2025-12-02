大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
2025秋冬必追「摩卡慕斯」穿搭！9款必收單品一次看，甜中帶酷的質感心動濾鏡
如果說去年秋冬是「美拉德一把火」，那今年就是＂摩卡慕斯＂全面接管時尚版面！深棕、卡其、駝色等中性色調不再只是安全牌，而是穿上後能立刻提升質感的魔法色系，不僅耐看、百搭，更藏著專屬秋冬的溫暖氣息。這次就來分享「摩卡慕斯」必收單品，讓秋冬穿搭甜而不膩、酷而不冷，質感直接滿級。
摩卡慕斯推薦單品：adidas舞動系列、運動休閒系列
秋冬穿搭想要舒服又要潮？adidas舞動系列就是這股氛圍的代名詞。以絲絨材質重新詮釋運動套裝的潮流，駝色與焦糖色更顯高級，穿起來就像把整個秋天披在身上。
最不能錯過的就是經典三線錐形褲，是小腿救星、臀腿修飾神器。側邊落地三線拉出俐落線條，瞬間把下半身變成收窄 A-line，超顯瘦、超顯比例。搭配同色 tracksuit 上身就是無敵套裝效果，活力、年輕、俐落，不穿真的會後悔。
摩卡慕斯推薦單品：STEVE MADDEN「摩卡甜心 Mocha Charm」
STEVE MADDEN直接把 2025 流行代表色「摩卡慕斯」端上伸展台，推出全新「摩卡甜心」系列，甜中帶苦、酷中透柔，率性女孩必收的長靴、叛逆×優雅的豹紋平底鞋、軟萌可愛到不行的毛絨瑪莉珍鞋～
色系以柔和棕調為核心，不只呼應秋冬氛圍，更能和任何大衣、針織、厚外套完美匹配。無論是甜系還是酷系，今年秋冬鞋櫃真的不能沒有一雙摩卡色！
摩卡慕斯推薦單品：CHARLES & KEITH 摩卡系新品
說到摩卡慕斯色調，就不能漏掉CHARLES & KEITH這季的高質感組合，結合復古輪廓與現代設計元素，優雅又實用。
第一款必收的是 Philomena 金屬鍊托特包。深咖啡色調沉穩又有力量，金屬鍊條帶出都會摩登感，無論上班或周末出遊都能瞬間提升整體精緻度。這種“低調奢華”就是摩卡穿搭最迷人的地方。
第二款則是 Silko 綁帶瑪莉珍休閒鞋。深棕絨面細膩溫潤，搭上粉嫩緞帶綁帶，甜美與成熟取得完美平衡。鞋型融合瑪莉珍的經典與運動鞋的舒適，穿上後包覆度超高、腿型直接變修長。通勤、逛街、週末小旅行，都能讓步伐輕盈又帶點小淘氣。
