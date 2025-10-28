2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

屯門悦品酒店自助餐 加 $1 多一位 人均 $175 起
2025 的秋冬，色彩早就不只是季節更替的代號，而是一場關於情緒與態度的時尚辯論會。全球的色彩權威機構Pantone指出，2025秋冬的色彩更講求情緒層次與平衡感，不論是材質混搭還是大膽拼色，在「經典」與「前衛」之間大玩走鋼索，用更細膩的筆觸重新定義「柔與強」的界線。
粉彩不再只是甜美代表，而是內斂力量的代名詞；大地色與棕調為整體注入溫度與深度，讓每一個色塊都像情緒的延伸。至於今年秋冬必收的色票？淡紫、乳白、天空藍與開心果綠交織在一起，冷暖交錯間散發剛剛好的張力。這一季的關鍵字：「溫柔但不退讓、低調卻有記憶點」。
2025 秋冬色彩趨勢：柔和彩調（Pastel）、夢幻復甦的柔光色調
粉彩在2025秋冬被重新定義，不再屬於春日的輕盈，而是化為寒冬裡的一抹溫柔光。薄荷綠、天空藍與淡紫色在厚實羊毛、細針織與霧面紋理中交錯，營造出柔軟卻有輪廓的層次感。這類色彩散發著一種近乎「靜音」的氣質，像是在灰霾季節裡注入一絲透明呼吸。
2025 秋冬色彩趨勢：美拉德色（Maillard）、焦糖光譜下的現代溫度
波西米亞精神與街頭不羈被重新演繹，形成「都市遊牧」的新語彙。揮別泛泛而談的自由，轉向成熟精緻的混搭藝術。流蘇、刺繡、簍空蕾絲和飄逸下襬等經典元素，透過低飽和色調與材質質感，成為展現自由靈魂的時髦語彙。靴款以帶有垂墜感的靴款或西部靴延續波希米亞的自然氣息，讓穿搭看似隨意，在視覺碰撞中散發出一抹自由浪漫的性感。
延續去年話題不斷的「美拉德風」，今年秋冬的棕調更趨層次化。焦糖、可可、榛果與摩卡等色在面料之間錯落，形成如光影般流動的暖意。這不只是色彩趨勢，更是一種「中性高級感」的回歸——既不張揚，也不冷漠，在低飽和的氛圍裡蘊藏質感。
2025 秋冬色彩趨勢：開心果綠（Pistachio）、冷靜中藏著療癒
非常討討喜的開心果綠、在 2025 秋冬正式躍升為主角色之一，當然要收！介於灰與綠之間的微妙色調，帶有一種低溫的溫柔氣息——乾淨、平靜、卻不乏存在感。它不像春夏的嫩綠那樣明快，而是更內斂、更有餘韻，讓視覺在冷色光譜中獲得喘息。
木星在巨蟹衝刺期間，家裡的事被放得很大，影響每一個人的心情，但現在木星開始停滯，將帶來逆行的效應，讓人們開始反思這些事情，也產生想要處理問題的念頭，情緒波動變小，可把握這段停滯期，冷靜下來把事情做好。姊妹淘 ・ 1 天前
通勤包推薦：Cafuné Ori Tote托特包小眾時髦品牌Cafuné 全新 Ori Tote 系列，靈感源自日本摺紙藝術 Origami，包身線條簡約流暢，兩側褶皺呼應摺紙工藝。包款選用頂級義大利納帕皮革 (Nappa) 製作，輕盈柔軟卻能保持立體輪廓。奢華觸感與舒適實用兼具，既能提升造型...styletc ・ 1 天前
Jennie在BLACKPINK高雄巡演裡，復刻了Chanel 1993年由老佛爺Karl Lagerfeld設計的經典山茶花泳衣，完美駕馭32年前的老佛爺經典設計！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【on.cc東網專訊】馬來西亞女神黃潔琪（Miko Wong）樣子甜美，加上擁人一副驕人身材，又毫不吝嗇不時於社交網派福利，故深受粉絲愛戴。Miko日前在社交網上載短片，教大家如何製作日式髮型，她寫道：「手殘黨也能輕易學會的『日式翘翘頭』，重點筆記 - 小量多次東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
在巴黎時裝周的秋風中，agnès b於貝爾納丹學院，隆重推出2026春夏系列，而本次時裝騷特別在不單是服飾的展示，更是品牌創辦人Agnès Troublé親自掌舵，慶祝品牌50周年的紀念盛會。JESSICA ・ 14 小時前
【on.cc東網專訊】內地有多名印度人在廣東深圳地鐵車廂內吃手抓飯，由於未有人阻止，網民質疑執法雙重標準。深圳地鐵周一（27日）回應時強調會一視同仁，只是巡查人員當時沒看見；又稱之後會加強管理及培訓，事情已處理，也會發相關通告。on.cc 東網 ・ 10 小時前
「唔使錢嘅嘢做多啲！」頓時開竅！美言不用錢，多做；千字不用錢，多做；惹麻煩惹小人要好大精力，精力本可用來工作，賠錢就別做。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
如果一直想入手一個經典及復古款的名牌手袋，FARFETCH的Pre-Owned區是一個不錯的尋寶之地！最近FARFETCH突發推出Fendi二手手袋限時低至65折優惠，而且更加碼推出指定款式額外85折，折上折後最平55折就買到，簡直不可思議！Yahoo購物專員率先望過，FARFETCH入面不少Fendi手袋的品質及款式都幾吸引，經典款如Baguette、Peekaboo、水桶袋等都有，非常難得。想輕鬆以半價入手夢寐以求的Fendi手袋的話，不容錯過今次FARFETCH Pre-Owned減價！Yahoo Style HK ・ 1 天前
「NY Cheese」這次未入榜，反而由「焦糖烤布蕾」奪下第一名、成為最難買的爆款。想知道東京車站一番街必買伴手禮有哪些？以下盤點十款人氣甜點清單，一次收好！bella儂儂 ・ 7 小時前
每年10月10日為「世界精神衞生日」，由世界心理健康聯合會及世界衞生組織早於1992年共同倡議，旨在提高全球對精神健康議題的關注，並動員社會各界支持受精神健康問題影響的人士。今年的主題為「災難與緊急情況下獲取精神健康服務」（Access to Services – Mental Health in Catastrophes and Emergencies）。筆者響應是次主題，特此關注市民在生活壓力與突發事件下的心理健康。Yahoo 健康 ・ 14 小時前
Sisley這個來自巴黎的貴婦級品牌，今個聖誕推出聖誕倒數月曆，以及聖誕套裝，包裝更聯名英國藝術家Luke Edward Hall，推出以「劇院」為主題的聖誕套裝，絕美到不行，絕對可以加入聖誕禮物名單當中。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
瑞典官方強調，瑞典的工會在合作框架下運作，這種模式對雇主和工人都帶來了好處。這種合作精神促進了各方之間的對話與 […]TechRitual ・ 4 小時前
KISSME花漾美姬 LASH HYPE 睫風暴激濃翹防水睫毛膏品牌首創「捲翹立體刷頭」技術，獨家的梳齒設計能深入睫毛根部的長邊，強力提拉每一根睫毛，形成濃密捲翹的效果！而尖端刷頭設計，即使是細短毛或下睫毛也能精準掌控。搭配上全新「雙效濃長配方」，輕輕一刷就能同時滿足濃密...styletc ・ 9 小時前
宣傳更貼近年輕人是個好想法，不過是不是該作品同意或者民眾認為適合是另一回事，美國國土安全部、白宮在同一天使用了《最後一戰》的截圖或者 AI 圖片，引起玩家討論無論支持或者吐槽都有。Yahoo Tech HK ・ 6 小時前
7仔預購又有新品！今期「7仔預購」推出Disney Lotso家庭娛樂麻雀套裝。 另外，7仔預購匯聚多款人氣動漫《膽大黨》精品，由本季全新 T 恤系列、 限量模型、貼紙包，以至流動電源都有。同時亦推出蠟筆小新及迪士尼產品！想換購的朋友就不要錯過，立即看內文了解下換購詳情。Yahoo Food ・ 5 小時前
感情世界裡，總有些星座男一旦動了真情，整個人就像被點燃——表面冷靜，內心卻滿滿渴望。這4個星座男，看似性格各異，有的熱情、有的穩重、有的高冷，但共同點是：越愛越主動，越親近越深情。姊妹淘 ・ 8 小時前
雙11購物節快到，各大平台都提早送上優惠！深圳眾多酒店之中，Yahoo購物專員今次為大家介紹位於南山CBD、五星級的凱賓斯基酒店，有多款優惠住宿套票，其中最平一晚房價平均只需$817起，即每晚人均$408.5起！入住豪華房或行政房可享用免費游泳池及24小時健身室，還有包早餐、全日酒廊禮遇、管家服務等套票，重緊要是萬聖節及周末不加價，入住日期到12月尾，即睇內文介紹！Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
音樂劇，顧名思義，音樂是最重要的元素。作為《大狀王》的作曲、編曲及音樂總監，高世章在全劇19首曲目裏，中、西樂並用，大膽運用了粵劇、童謠、圓舞曲、梵音等不同風格，譜出各有特色又扣人心弦的樂曲。入行二十餘年，高世章離不開「大膽」二字，抱著大膽嘗試的心態在大學修讀音樂，秉持「敢寫就得」的座右銘創作，又勇於起用新人，為業界注入新血。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 9 小時前