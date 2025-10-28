2025 秋冬色彩趨勢！3大色系秒穿出層次高級感、這顏色超討喜必收

（圖／品牌提供）

2025 的秋冬，色彩早就不只是季節更替的代號，而是一場關於情緒與態度的時尚辯論會。全球的色彩權威機構Pantone指出，2025秋冬的色彩更講求情緒層次與平衡感，不論是材質混搭還是大膽拼色，在「經典」與「前衛」之間大玩走鋼索，用更細膩的筆觸重新定義「柔與強」的界線。

（圖／KENZO、self-portrait、GANNI）



粉彩不再只是甜美代表，而是內斂力量的代名詞；大地色與棕調為整體注入溫度與深度，讓每一個色塊都像情緒的延伸。至於今年秋冬必收的色票？淡紫、乳白、天空藍與開心果綠交織在一起，冷暖交錯間散發剛剛好的張力。這一季的關鍵字：「溫柔但不退讓、低調卻有記憶點」。

2025 秋冬色彩趨勢：柔和彩調（Pastel）、夢幻復甦的柔光色調

粉彩在2025秋冬被重新定義，不再屬於春日的輕盈，而是化為寒冬裡的一抹溫柔光。薄荷綠、天空藍與淡紫色在厚實羊毛、細針織與霧面紋理中交錯，營造出柔軟卻有輪廓的層次感。這類色彩散發著一種近乎「靜音」的氣質，像是在灰霾季節裡注入一絲透明呼吸。

（圖／self-portrait外套 、ISABEL MARANT襯衫）

（圖／KENZO煙燻粉無領外套、GANNI毛絨感迷你流浪包）





2025 秋冬色彩趨勢：美拉德色（Maillard）、焦糖光譜下的現代溫度

波西米亞精神與街頭不羈被重新演繹，形成「都市遊牧」的新語彙。揮別泛泛而談的自由，轉向成熟精緻的混搭藝術。流蘇、刺繡、簍空蕾絲和飄逸下襬等經典元素，透過低飽和色調與材質質感，成為展現自由靈魂的時髦語彙。靴款以帶有垂墜感的靴款或西部靴延續波希米亞的自然氣息，讓穿搭看似隨意，在視覺碰撞中散發出一抹自由浪漫的性感。

（圖／GANNI短洋裝、GANNI摺皺中長裙、A.P.C. VERA深咖肩背包）

延續去年話題不斷的「美拉德風」，今年秋冬的棕調更趨層次化。焦糖、可可、榛果與摩卡等色在面料之間錯落，形成如光影般流動的暖意。這不只是色彩趨勢，更是一種「中性高級感」的回歸——既不張揚，也不冷漠，在低飽和的氛圍裡蘊藏質感。

（圖／ISABEL MARANT肩背包、ISABEL MARANT絨毛背心、ISABEL MARANT襯衫）





2025 秋冬色彩趨勢：開心果綠（Pistachio）、冷靜中藏著療癒

非常討討喜的開心果綠、在 2025 秋冬正式躍升為主角色之一，當然要收！介於灰與綠之間的微妙色調，帶有一種低溫的溫柔氣息——乾淨、平靜、卻不乏存在感。它不像春夏的嫩綠那樣明快，而是更內斂、更有餘韻，讓視覺在冷色光譜中獲得喘息。

（圖／KENZO連帽上衣、GANNI V領針織上衣、A.P.C. 帆布包）





