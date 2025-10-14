妊娠糖尿病或令子女日後肥胖、血糖異常
2025最值得入手的 5 款秋冬身體保養推薦！告別乾燥粗糙，柔嫩肌膚這樣養
秋冬乾肌救星 × 儀式系放鬆：從肌膚到心情的潤澤儀式入秋後，氣溫轉涼、濕度降低，肌膚容易出現乾燥與粗糙的情況。這時候的保養不只是「擦乳液」，而是替自己開啟一場從臉到腳的全方位舒心儀式。今年秋冬，我們精選4大品牌療癒提案：從凡士林的萌系守護，到RMK的香氣柔膚、SABON的死海能量，再到Melvita的法式芳療，每一步都像在好好愛自己。
1.凡士林身體乳推薦：DINOTAENG 萌系聯名，柔潤守護乾燥肌
開架最強身體乳品牌，擁有 150 多年歷史的世界經典修護品牌凡士林，以簡單有感配方，致力於解決肌膚乾燥問題。2025 年冬季，凡士林首次攜手超人氣療癒 IP 「DINOTAENG」，推出冬日限定療癒組包。這對「陪伴守護系」的搭檔，為您的肌膚與情緒帶來溫柔紓壓的陪伴感。
舒敏大白瓶 (BOBO)：乾燥冬季裡，最溫和的水潤存在被
暱稱為 #舒敏大白瓶 的凡士林專業修護潤膚露，專為乾燥肌設計。配方無酒精、無香料、無色素，敏感肌都能安心使用！蘊含百年經典「三重精煉修護成分」與 24% 高濃度甘油，乾燥不適，迅速滋潤肌膚，回到柔滑狀態。
修護大黃瓶 (QUOKKA)：長時間保濕加強潤澤
針對手肘、膝蓋、小腿等特別乾燥處，#修護大黃瓶 深層修護潤膚露提供潤澤力升級、長時間保濕。富含凡士林修護微因子™、燕麥萃取，並升級助生神經醯胺配方，照顧好肌膚的第一防線屏障，給予最深層的滋潤照顧。
2.最強即時修復力！「理膚寶水 B5 萬用霜」
一條最方便最舒心的萬用霜！這個歷經50年的理膚寶水B5萬用霜，以維生素原B5為核心，結合積雪草苷與品牌獨家「複合益生精粹」概念，B5萬用霜真正打造出柔潤卻不厚重的保養膜感；質地推開後服貼肌膚，帶來安撫般的舒適觸感。無論是換季乾燥、口罩摩擦後的小不適，或長時間冷氣房的緊繃與粗糙，日常薄擦可加乘保濕與柔滑度，局部厚敷則提供加倍的包覆感，讓膚觸回到安定與柔軟。
一條在手，多情境都派得上用場：白天可在底妝前作為乾燥區域的打底，提升貼妝度；夜間作為最後一步鎖水，幫助乾燥處維持水潤觸感。若需要進一步的層次保養，先以「B5繃帶精華」打底，再疊擦B5萬用霜，形成水潤×油潤的雙層呵護，從臉到身（如指緣、手肘、膝蓋）都能擁有細緻滑順的保養體驗。
多年來深受各年齡層喜愛的關鍵，在於它的「簡單、好用、超溫和安心」：無多餘香氣、觸感溫和，出門補妝前的乾裂小區域、運動後的臉頰乾燥、旅行時的環境轉換，都能用一條B5萬用霜，替肌膚補上一份被好好照顧的安心感。
3.RMK 潤膚油乳：療癒柑橘花香，打造從手到身的水潤儀式以極簡保養哲學聞名的RMK，今年冬天推出限定「柑橘花香系列」，為日常注入溫柔香氣。「RMK潤膚油乳（柑橘花香）」滑潤細緻，塗抹後立即融化成柔潤油感，讓肌膚感受輕盈保濕；「RMK潤膚護手精華（柑橘花香）」則以水潤質地搭配多重油分，兼具柔膚與保濕效果，打造清爽又不黏膩的護手體驗。加上明亮輕快的柑橘花香氣息圍繞，讓保養也成為放鬆身心的小儀式。
4.SABON 死海黑礦泥極致護膚系列：柔滑拋光 × 溫和潔淨，全方位死海能量SABON 從 1997 年起便與死海結下不解之緣，成功創造全身肌膚的柔滑奇蹟。今年十月，SABON 將死海的「尊榮黑金」能量傾注於臉部護理。
死海黑礦泥：臉部磨砂膏新品，天天溫和拋光
全新登場的「死海黑礦泥尤加利二合一臉部磨砂膏」，以黑礦泥、有機尤加利精油等打造，是一款適合天天使用的溫和潔淨型臉部磨砂膏。黑礦泥富含礦物元素，吸附多餘油脂，使用後肌膚感受滑嫩潔淨。
經典口碑神物：光采煥顏三效死海泥面膜
作為每週特殊護理，SABON 「光采煥顏三效死海泥面膜」 結合死海礦泥的吸附力與微晶矽藻土，能深度清潔毛孔髒污與老廢角質，同時提供水感。
秋冬儀式感：死海黑礦泥身體保養組
「死海黑礦泥身體保養組」 內含沐浴露、身體磨砂膏與身體乳霜，能一次滿足身體的潔淨與滋潤需求。
5.Melvita 法式SPA課程：無痛「植物性類A醇」護膚，調理肌膚與情緒感受法國有機保養品牌Melvita推出全新「極萃全能青春調理課程」，將法式SPA美學帶入日常保養。課程以「手技為核心」，搭配植物性類A醇——法國國寶級「海茴香精萃」與發酵茉莉花等調理配方，打造結合身心平衡與肌膚水潤的深度SPA體驗。
無痛青春解鎖！肌膚與身心狀態雙重 Reset
本課程訴求「情緒美療」，透過專業美療師手技，幫助肌膚舒緩身心壓力，透過深層放鬆讓肌膚青春解鎖。核心配方無傳統A醇的刺激感，能安心使用。
超值寵愛優惠，雙倍享受：
方案一： 購買3堂課程（青春價 NT.6,000），即加贈乙堂。
方案二： 購買3堂課加贈「極萃全能青春霜 50ml」（正貨，市價 NT.3,280）。
