2025 秋季廣交會 香港商戶參與全攻略 ，展會、交通、住宿、費用及注意事項一文掌握

廣交會

「廣交會」——中國進出口商品交易會，這名字在國際貿易界響亮無比！作為中國內地歷史最悠久、規模最宏大的國際貿易盛會，它始終是全球商界人士翹首以盼的焦點。對於香港的企業家和商戶而言，廣交會更是一個不容錯過的黃金機遇，它不僅是您深入內地龐大市場的絕佳入口，更是拓寬國際視野、拓展全球業務版圖的關鍵跳板。別擔心複雜的參展流程，Trip.com 已經為您精心策劃了這份《2025年廣交會香港商戶參與全攻略》！從最詳盡的展會資訊、便捷的交通指引、舒適的住宿推薦，到精明的參展費用預算及實用的注意事項，我們將助您輕鬆掌握一切，確保您能滿載而歸，高效參與這場全球貿易的年度盛事！

廣交會 | 簡介

廣交會自1957年創立以來，便承載著「中國第一展」的榮譽，成為中國內地歷史最悠久、規模最龐大的綜合性國際貿易展覽會。這項國家級盛事由中國商務部與廣東省人民政府聯手主辦，每年固定於春季和秋季在充滿活力的廣州盛大舉行兩屆。其核心宗旨，不僅在於全面展示中國經濟發展的最新成果，更在於搭建起一座連接國內外市場的堅實橋樑，促進全球商貿交流與合作。展會的永久舉辦地——位於廣州市琶洲島的中國進出口商品交易會展館，本身就是一個令人驚嘆的地標！這座巨型展館總建築面積高達332,750平方米，約合300萬平方呎，其規模之宏偉，甚至能容納2,620個標準籃球場，堪稱全球頂級的會議展覽中心之一。展館內部設計現代化，功能劃分清晰，主要由氣勢恢宏的展覽館、高效便捷的會議中心以及功能齊全的商務中心三大部分組成，配備了一流的設施，能夠完美滿足各類大型展覽、國際會議及商務洽談的多元需求。

中國進出口商品交易會（廣交會）展館

中國進出口商品交易會（廣交會）展館

廣交會 | 2025 年廣交會展會信息

展會日期

第 137 屆春季廣交會

春季廣交會（第一期）：2025年4月15日至4月19日 春季廣交會（第二期）：2025年4月23日至4月27日 第三階段：2025 年 5 月 1 日 - 5 月 5 日

第 138 屆秋季廣交會

秋季廣交會（第一期）：2025年10月15日至10月19日 秋季廣交會（第二期）：2025年10月23日至10月27日 秋季廣交會（第三期）：2025年10月31日至11月4日



廣交會

圖片來源：Trip.com @冰咖啡彩虹糖

展會階段 第一階段（10.15- 19, 2025）

第一期：電子電器、工業製造及新能源產品

此階段匯聚了全球領先的科技與工業創新成果，涵蓋家用電器、尖端消費電子及信息產品、電子電工產品、高效節能照明設備、前瞻性新能源與新材料、精細化工產品、實用五金工具、精密機械加工設備、可靠電力電氣設備、通用機械及關鍵機械零部件、先進工業自動化智能製造解決方案、重型工程機械、現代農業機械、引領潮流的新能源汽車及智能出行方案、摩托車、自行車以及各式汽車零配件與整車等，是尋求工業升級與科技合作的理想平台。

展會階段 第二階段（10.23- 27, 2025）

第二期：家居用品、禮品及建築裝飾材料

本階段專注於提升生活品質與空間美學的產品，包括各類建築裝飾材料、時尚衛浴設備、實用家具與廚具、精美日用陶瓷、多樣化家居用品、精密鐘錶與光學儀器、獨特禮品及贈品、節日慶典用品、創意家居裝飾品、收藏級藝術陶瓷、璀璨玻璃工藝品、園藝用品、精巧編織品、藤藝與鐵藝製品、兼具藝術感的鐵石裝飾品，以及令人放鬆的戶外水療設施等，是家居軟裝與硬裝採購商的必訪之地。

展會階段 第三階段（10.31- 11.04, 2025）

第三期：紡織服裝、醫藥保健及休閒消費品

最後一期則聚焦於日常消費與健康生活，展出個人護理用品、衛浴用品、藥品、保健品及各類醫療器械、寵物用品、精選母嬰用品、各式玩具、時尚兒童服裝、男女服裝、活力運動服及休閒服、舒適內衣、奢華毛皮、皮革、羽絨及相關製品、豐富的服裝輔料與配件、溫馨家用紡織品、優質紡織原料及面料、典雅地毯與掛毯、鞋材、實用辦公用品、時尚箱包、多功能體育及旅遊休閒用品、豐富食品，以及助力鄉村振興的特色產品等。這三階段的劃分，確保了參展商和採購商能夠更精準、高效地找到目標產品與合作夥伴。

廣交會 | 香港商戶參與辦法

參展資格

值得注意的是，廣交會是一場專業的B2B貿易盛會，並不對普通遊客開放。因此，作為海外買家（當然也包括香港商戶）的您，若想親臨現場，務必提前準備好以下關鍵文件，以確保順利入場：

廣交會（或中國內地企業）邀請函 香港回鄉證或海外護照及內地簽證 註冊和買家徽章（採購證）（邀請函可幫助獲取買家徽章）

買家徽章申請流程

根據是否首次參展，香港商戶可按以下流程申請買家徽章：

買家狀態 與會前準備工作 參會 未擁有徽章（採購證）的首次買家 在線預註冊和申請邀請函 參加廣交會 已擁有徽章（採購證）的常規買家 在線申請邀請函 參加廣交會 已擁有簽證但未線上預註冊的首次買家 在廣交會現場註冊並繳款 200 元人民幣獲取徽章（採購證） 參加廣交會 已擁有徽章（採購證）和簽證的常規買家 攜帶徽章（採購證） 參加廣交會

如何獲得邀請函

香港商戶可通過以下途徑獲得廣交會邀請函：

通過 BEST（買家電子服務工具） 聯絡中國對外貿易中心廣交會呼叫中心 聯絡所在地區的中國大使館經濟商務參贊處 聯絡中國對外貿易中心境外合作機構 聯絡廣交會香港代表處

參展費用

線上註冊：免費 現場報名：200 元人民幣

此外，提前在網絡上註冊的商戶將收到官方邀請函。

廣交會 | 交通方式

從香港前往廣州

飛機： 對於追求效率的香港商戶來說，從香港國際機場直飛廣州白雲國際機場是最快捷的選擇。航班班次頻繁，空中飛行時間僅需約1.5小時，讓您能以最快的速度抵達廣州，投入到緊張的展會行程中。

航班推薦

航線 航空公司 價格 類型 香港飛廣州 山東航空 低至HK$881(41% Off) 單程 香港飛廣州 山東航空 低至HK$1,289(48% Off) 來回

*(2025年9月更新)

香港去廣州高鐵

如果您更偏愛陸路交通，香港西九龍站的高鐵服務將是您的理想之選。搭乘高速列車前往廣州南站，全程僅需約45分鐘，票價約為210港元。高鐵不僅快速舒適，而且班次密集，非常適合商務出行。強烈建議您透過 Trip.com 提前預訂車票，通常能享受到更優惠的價格和便捷的服務。

即時優惠預訂香港去廣州高鐵

香港去廣州跨境大巴

考量到預算和行李需求，環島中港通提供的香港至廣州跨境大巴服務也是一個不錯的選擇。雖然車程約3至4小時，但票價相對經濟，約為110港元，適合希望節省交通開支的商戶。新用戶經 Trip.com 預訂香港去廣州跨境大巴使用優惠碼可享受5%優惠。

即時預訂環島中港通港粵快線

廣州市內交通

廣州地鐵： 抵達廣州後，前往廣交會展館最便捷的方式莫過於搭乘廣州地鐵。只需乘坐8號線，在新港東站或琶洲站下車，出站後步行數分鐘即可輕鬆抵達展館入口，省時又省力。

有軌電車： 如果您想體驗不一樣的城市風情，同時又想便捷抵達展館，不妨選擇廣州有軌電車。您可以在會展西站、會展中站或會展東站下車，感受沿途風光，輕鬆步入會場。

巴士：從機場搭乘機場巴士 10 號線，直達廣交會展館。

的士/網約車： 對於時間寶貴的商務人士，的士或網約車提供了極大的靈活性和便利性。在中國內地，您可以透過「高德地圖」或「滴滴出行」App 輕鬆叫車，無論您身在何處，都能快速直達廣交會展館，省去尋找公共交通的煩惱。

廣交會附近酒店推薦

為了讓您在2025年秋季廣交會期間的參展體驗更加無憂高效，Trip.com 特別為您精選了一系列優質酒店。這些酒店不僅設施完善、服務周到，更貼心地提供往返廣交會展館的專屬接駁服務，讓您無需為通勤而煩惱，能夠將全部精力投入到商務洽談與展會交流中。

廣交會威斯汀酒店

評分：9.5/10.0

地址：鳳浦中路681號廣交會展館C區, 海珠區, 廣州, 510335

距離：0.45 公里（約 5 分鐘車程）

服務與設施：提供貼心的機場接機服務，多語言支持（英語、粵語），並設有舒適咖啡廳及多間風味餐廳，滿足您的餐飲需求。

接駁車服務時間：與廣交會秋季展會期同步，即10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月30日至11月4日。

廣州廣交會威斯汀酒店(The Westin Pazhou)

廣州廣交會威斯汀酒店(The Westin Pazhou)

立即預訂

廣州香格里拉大酒店

評分：9.3/10.0

地址：會展東路1號, 海珠區, 廣州, 510308

距離：3.1 公里（約 7 分鐘車程）

服務與設施：配備機場接機服務，提供多語言支持（英語、日語），酒店內設有兩間精緻餐廳和一間咖啡廳，為您提供多樣化的餐飲選擇。

接駁車服務時間：展會期間全程提供，具體為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月30日至11月4日。

廣州香格里拉大酒店(Shangri-La Guangzhou)

廣州香格里拉大酒店(Shangri-La Guangzhou)

立即預訂

廣州富力麗思卡爾頓酒店

評分：9.4/10.0

地址：珠江新城興安路3號, 天河區, 廣州, 510623

距離：6.1 公里（約 13 分鐘車程）

服務與設施：提供便捷的機場接機服務，支持多種語言（英語、德語、法語），並設有典雅的餐廳和咖啡廳，讓您在忙碌之餘也能享受美食與休憩。

接駁車服務時間：為確保您的參展順暢，接駁車服務時間為10月15日至18日、10月23日至26日，以及10月31日至11月3日。

廣州富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Guangzhou)

廣州富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Guangzhou)

立即預訂

廣州大學城雅樂軒酒店

評分：9.1/10.0

地址：大學城小谷圍街立德街66號, 番禺區, 廣州, 510006

距離：14.3 公里（約 22 分鐘車程）

服務與設施：語言支持（英語），貨幣兌換，配有餐廳、酒吧等

接駁車服務時間：精準覆蓋廣交會秋季各期展會，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州番禺大學城雅樂軒酒店(Aloft Guangzhou University Park)

廣州番禺大學城雅樂軒酒店(Aloft Guangzhou University Park)

立即預訂

廣州廣交會萬怡酒店

評分：9.7/10.0

地址：鳳浦中路671號, 海珠區, 廣州

距離：7.3 公里（約 15 分鐘車程）

服務與設施：提供英語語言支持，設有便捷的貨幣兌換服務，內含兩間特色餐廳及貼心行李寄存服務，讓您的住宿體驗更加無憂。

接駁車服務時間：全程覆蓋廣交會秋季各展期，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州廣交會萬怡酒店(Courtyard By Marriott Guangzhou Pazhou)

廣州廣交會萬怡酒店(Courtyard By Marriott Guangzhou Pazhou)

立即預訂

廣州四季酒店

評分：9.4/10.0

地址：珠江新城珠江西路5號 (西塔69層至100層), 天河區, 廣州, 510623

距離：6.7 公里（約 14 分鐘車程）

服務與設施：提供英語語言支持，便捷的貨幣兌換服務，並設有高達九間風味各異的餐廳、時尚酒吧及完善的會議室設施，滿足您的商務與休閒需求。

接駁車服務時間：與廣交會秋季展會時間完全同步，為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州四季酒店(Four Seasons Hotel Guangzhou)

廣州四季酒店(Four Seasons Hotel Guangzhou)

立即預訂

廣州康萊德酒店

評分：9.6/10.0

地址：珠江新城興民路222號, 天河區, 廣州

距離：5.6 公里（約 12 分鐘車程）

服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有五間精選餐廳、酒吧、室內外泳池以及多功能會議室，讓您在商務之餘也能盡享休閒。

接駁車服務時間：確保您參展無憂，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州康萊德酒店(Conrad Guangzhou)

廣州康萊德酒店(Conrad Guangzhou)

立即預訂

廣州星河灣半島酒店

評分：9.4/10.0

地址：沙溪大道沙滘島東端海怡花園會所, 番禺區, 廣州, 511430

距離：13.4 公里（約 20 分鐘車程）

服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有三間特色餐廳、酒吧、舒適泳池以及現代化會議室，兼顧您的商務與度假體驗。

接駁車服務時間：全程覆蓋廣交會秋季展期，時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州星河灣半島酒店(Chateau Star River Peninsula)

廣州星河灣半島酒店(Chateau Star River Peninsula)

立即預訂

廣州富力麗思卡爾頓酒店

評分：9.4/10.0

地址：珠江新城興安路3號, 天河區, 廣州, 510623

距離：5.8 公里（約 12 分鐘車程）

服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有七間風格各異的餐廳、酒吧、室內外泳池及功能完善的會議室，是商務出行的理想選擇。

接駁車服務時間：為您的出行提供便利，服務時間為10月15日至18日、10月23日至26日，以及10月31日至11月3日。

廣州富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Guangzhou)

廣州富力麗思卡爾頓酒店(The Ritz-Carlton, Guangzhou)

立即預訂

廣州W酒店

評分：9.3/10.0

地址：珠江新城冼村路26號, 天河區, 廣州, 510623

距離：6.1 公里（約 12 分鐘車程）

服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有七間特色餐廳、酒吧、舒適泳池以及現代化會議室，滿足您多重需求。

接駁車服務時間：確保您參展期間交通無憂，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。

廣州W酒店(W Guangzhou)

廣州W酒店(W Guangzhou)

立即預訂

廣交會 | 注意事項

網絡服務

對於參加廣交會的商務人士而言，保持暢通無阻的網絡連接至關重要。為了避免更換實體SIM卡的繁瑣，並確保在關鍵時刻的會議與通訊不被中斷，我們強烈建議您提前辦理內地eSIM卡。這將讓您在廣州期間隨時隨地保持高效連線，輕鬆處理各項商務事宜。

交通 App

高德地圖： 這款App是您在廣州出行的必備神器！它不僅提供極為全面的導航功能，無論是步行、搭乘公共交通還是騎行，都能為您規劃最佳路線。更貼心的是，它還能預估計程車費用，並支援一鍵叫車服務，讓您的出行規劃與實施變得前所未有的便捷高效。

滴滴出行： 作為中國內地最知名、用戶量最大的網約車平台，滴滴出行能為您提供計程車、拼車、甚至代駕等多種出行服務。其操作簡便、響應迅速，是您在廣州商務出行時確保交通便利的可靠選擇。

廣州地鐵官方App： 這款應用程式是您在廣州高效穿梭的智能助手。它能即時查詢地鐵路線、票價信息及列車實時運行狀況，助您精準規劃行程，避免擁堵，輕鬆抵達廣交會展館及市區各個目的地。

廣交會 | 常見問題

什麼是廣交會？

廣交會，其全名是中國進出口商品交易會，無疑是中國內地規模最大、最具國際影響力的綜合性貿易盛會。它的核心使命，在於搭建一個高效的國際貿易與合作平台，持續推動全球經濟的繁榮發展。

廣交會的 展覽時間是何時？

廣交會每年春秋兩季舉行，具體的展期（第一期、第二期、第三期）和換展期會有所調整，請參考當屆的官方公告，例如2025年秋季的展覽時間是第一期10月15日-19日、第二期10月23日-27日、第三期10月31日-11月4日。

如果買家證遺失怎麼辦？

買家證遺失： 務必妥善保管您的廣交會買家證！一旦不慎遺失，需要重新購買補辦。請注意，現場補辦的費用為人民幣200元，這是一筆不必要的開支，所以請您務必小心保管。