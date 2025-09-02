摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
2025 秋季廣交會 香港商戶參與全攻略 ，展會、交通、住宿、費用及注意事項一文掌握
「廣交會」——中國進出口商品交易會，這名字在國際貿易界響亮無比！作為中國內地歷史最悠久、規模最宏大的國際貿易盛會，它始終是全球商界人士翹首以盼的焦點。對於香港的企業家和商戶而言，廣交會更是一個不容錯過的黃金機遇，它不僅是您深入內地龐大市場的絕佳入口，更是拓寬國際視野、拓展全球業務版圖的關鍵跳板。別擔心複雜的參展流程，Trip.com 已經為您精心策劃了這份《2025年廣交會香港商戶參與全攻略》！從最詳盡的展會資訊、便捷的交通指引、舒適的住宿推薦，到精明的參展費用預算及實用的注意事項，我們將助您輕鬆掌握一切，確保您能滿載而歸，高效參與這場全球貿易的年度盛事！
🔥App內search【TripHK2025】, APP內新會員訂酒店即享高至20%優惠，即睇Trip.com優惠大集合(每週更新)
廣交會 | 簡介
廣交會自1957年創立以來，便承載著「中國第一展」的榮譽，成為中國內地歷史最悠久、規模最龐大的綜合性國際貿易展覽會。這項國家級盛事由中國商務部與廣東省人民政府聯手主辦，每年固定於春季和秋季在充滿活力的廣州盛大舉行兩屆。其核心宗旨，不僅在於全面展示中國經濟發展的最新成果，更在於搭建起一座連接國內外市場的堅實橋樑，促進全球商貿交流與合作。展會的永久舉辦地——位於廣州市琶洲島的中國進出口商品交易會展館，本身就是一個令人驚嘆的地標！這座巨型展館總建築面積高達332,750平方米，約合300萬平方呎，其規模之宏偉，甚至能容納2,620個標準籃球場，堪稱全球頂級的會議展覽中心之一。展館內部設計現代化，功能劃分清晰，主要由氣勢恢宏的展覽館、高效便捷的會議中心以及功能齊全的商務中心三大部分組成，配備了一流的設施，能夠完美滿足各類大型展覽、國際會議及商務洽談的多元需求。
廣交會 | 2025 年廣交會展會信息
展會日期
第 137 屆春季廣交會
春季廣交會（第一期）：2025年4月15日至4月19日
春季廣交會（第二期）：2025年4月23日至4月27日
第三階段：2025 年 5 月 1 日 - 5 月 5 日
第 138 屆秋季廣交會
秋季廣交會（第一期）：2025年10月15日至10月19日
秋季廣交會（第二期）：2025年10月23日至10月27日
秋季廣交會（第三期）：2025年10月31日至11月4日
圖片來源：Trip.com @冰咖啡彩虹糖
展會階段第一階段（10.15- 19, 2025）
第一期：電子電器、工業製造及新能源產品
此階段匯聚了全球領先的科技與工業創新成果，涵蓋家用電器、尖端消費電子及信息產品、電子電工產品、高效節能照明設備、前瞻性新能源與新材料、精細化工產品、實用五金工具、精密機械加工設備、可靠電力電氣設備、通用機械及關鍵機械零部件、先進工業自動化智能製造解決方案、重型工程機械、現代農業機械、引領潮流的新能源汽車及智能出行方案、摩托車、自行車以及各式汽車零配件與整車等，是尋求工業升級與科技合作的理想平台。
展會階段第二階段（10.23- 27, 2025）
第二期：家居用品、禮品及建築裝飾材料
本階段專注於提升生活品質與空間美學的產品，包括各類建築裝飾材料、時尚衛浴設備、實用家具與廚具、精美日用陶瓷、多樣化家居用品、精密鐘錶與光學儀器、獨特禮品及贈品、節日慶典用品、創意家居裝飾品、收藏級藝術陶瓷、璀璨玻璃工藝品、園藝用品、精巧編織品、藤藝與鐵藝製品、兼具藝術感的鐵石裝飾品，以及令人放鬆的戶外水療設施等，是家居軟裝與硬裝採購商的必訪之地。
展會階段第三階段（10.31- 11.04, 2025）
第三期：紡織服裝、醫藥保健及休閒消費品
最後一期則聚焦於日常消費與健康生活，展出個人護理用品、衛浴用品、藥品、保健品及各類醫療器械、寵物用品、精選母嬰用品、各式玩具、時尚兒童服裝、男女服裝、活力運動服及休閒服、舒適內衣、奢華毛皮、皮革、羽絨及相關製品、豐富的服裝輔料與配件、溫馨家用紡織品、優質紡織原料及面料、典雅地毯與掛毯、鞋材、實用辦公用品、時尚箱包、多功能體育及旅遊休閒用品、豐富食品，以及助力鄉村振興的特色產品等。這三階段的劃分，確保了參展商和採購商能夠更精準、高效地找到目標產品與合作夥伴。
廣交會 | 香港商戶參與辦法
參展資格
值得注意的是，廣交會是一場專業的B2B貿易盛會，並不對普通遊客開放。因此，作為海外買家（當然也包括香港商戶）的您，若想親臨現場，務必提前準備好以下關鍵文件，以確保順利入場：
廣交會（或中國內地企業）邀請函
香港回鄉證或海外護照及內地簽證
註冊和買家徽章（採購證）（邀請函可幫助獲取買家徽章）
買家徽章申請流程
根據是否首次參展，香港商戶可按以下流程申請買家徽章：
買家狀態
與會前準備工作
參會
未擁有徽章（採購證）的首次買家
在線預註冊和申請邀請函
參加廣交會
已擁有徽章（採購證）的常規買家
在線申請邀請函
參加廣交會
已擁有簽證但未線上預註冊的首次買家
在廣交會現場註冊並繳款 200 元人民幣獲取徽章（採購證）
參加廣交會
已擁有徽章（採購證）和簽證的常規買家
攜帶徽章（採購證）
參加廣交會
如何獲得邀請函
香港商戶可通過以下途徑獲得廣交會邀請函：
通過 BEST（買家電子服務工具）
聯絡中國對外貿易中心廣交會呼叫中心
聯絡所在地區的中國大使館經濟商務參贊處
聯絡中國對外貿易中心境外合作機構
聯絡廣交會香港代表處
參展費用
線上註冊：免費
現場報名：200 元人民幣
此外，提前在網絡上註冊的商戶將收到官方邀請函。
廣交會 | 交通方式
從香港前往廣州
飛機： 對於追求效率的香港商戶來說，從香港國際機場直飛廣州白雲國際機場是最快捷的選擇。航班班次頻繁，空中飛行時間僅需約1.5小時，讓您能以最快的速度抵達廣州，投入到緊張的展會行程中。
航班推薦
航線
航空公司
價格
類型
香港飛廣州
山東航空
低至HK$881(41% Off)
單程
香港飛廣州
山東航空
低至HK$1,289(48% Off)
來回
*(2025年9月更新)
香港去廣州高鐵
如果您更偏愛陸路交通，香港西九龍站的高鐵服務將是您的理想之選。搭乘高速列車前往廣州南站，全程僅需約45分鐘，票價約為210港元。高鐵不僅快速舒適，而且班次密集，非常適合商務出行。強烈建議您透過 Trip.com 提前預訂車票，通常能享受到更優惠的價格和便捷的服務。
香港去廣州跨境大巴
考量到預算和行李需求，環島中港通提供的香港至廣州跨境大巴服務也是一個不錯的選擇。雖然車程約3至4小時，但票價相對經濟，約為110港元，適合希望節省交通開支的商戶。新用戶經 Trip.com 預訂香港去廣州跨境大巴使用優惠碼可享受5%優惠。
廣州市內交通
廣州地鐵： 抵達廣州後，前往廣交會展館最便捷的方式莫過於搭乘廣州地鐵。只需乘坐8號線，在新港東站或琶洲站下車，出站後步行數分鐘即可輕鬆抵達展館入口，省時又省力。
有軌電車： 如果您想體驗不一樣的城市風情，同時又想便捷抵達展館，不妨選擇廣州有軌電車。您可以在會展西站、會展中站或會展東站下車，感受沿途風光，輕鬆步入會場。
巴士：從機場搭乘機場巴士 10 號線，直達廣交會展館。
的士/網約車： 對於時間寶貴的商務人士，的士或網約車提供了極大的靈活性和便利性。在中國內地，您可以透過「高德地圖」或「滴滴出行」App 輕鬆叫車，無論您身在何處，都能快速直達廣交會展館，省去尋找公共交通的煩惱。
廣交會附近酒店推薦
為了讓您在2025年秋季廣交會期間的參展體驗更加無憂高效，Trip.com 特別為您精選了一系列優質酒店。這些酒店不僅設施完善、服務周到，更貼心地提供往返廣交會展館的專屬接駁服務，讓您無需為通勤而煩惱，能夠將全部精力投入到商務洽談與展會交流中。
廣交會威斯汀酒店
評分：9.5/10.0
地址：鳳浦中路681號廣交會展館C區, 海珠區, 廣州, 510335
距離：0.45 公里（約 5 分鐘車程）
服務與設施：提供貼心的機場接機服務，多語言支持（英語、粵語），並設有舒適咖啡廳及多間風味餐廳，滿足您的餐飲需求。
接駁車服務時間：與廣交會秋季展會期同步，即10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月30日至11月4日。
廣州香格里拉大酒店
評分：9.3/10.0
地址：會展東路1號, 海珠區, 廣州, 510308
距離：3.1 公里（約 7 分鐘車程）
服務與設施：配備機場接機服務，提供多語言支持（英語、日語），酒店內設有兩間精緻餐廳和一間咖啡廳，為您提供多樣化的餐飲選擇。
接駁車服務時間：展會期間全程提供，具體為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月30日至11月4日。
廣州富力麗思卡爾頓酒店
評分：9.4/10.0
地址：珠江新城興安路3號, 天河區, 廣州, 510623
距離：6.1 公里（約 13 分鐘車程）
服務與設施：提供便捷的機場接機服務，支持多種語言（英語、德語、法語），並設有典雅的餐廳和咖啡廳，讓您在忙碌之餘也能享受美食與休憩。
接駁車服務時間：為確保您的參展順暢，接駁車服務時間為10月15日至18日、10月23日至26日，以及10月31日至11月3日。
廣州大學城雅樂軒酒店
評分：9.1/10.0
地址：大學城小谷圍街立德街66號, 番禺區, 廣州, 510006
距離：14.3 公里（約 22 分鐘車程）
服務與設施：語言支持（英語），貨幣兌換，配有餐廳、酒吧等
接駁車服務時間：精準覆蓋廣交會秋季各期展會，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣州廣交會萬怡酒店
評分：9.7/10.0
地址：鳳浦中路671號, 海珠區, 廣州
距離：7.3 公里（約 15 分鐘車程）
服務與設施：提供英語語言支持，設有便捷的貨幣兌換服務，內含兩間特色餐廳及貼心行李寄存服務，讓您的住宿體驗更加無憂。
接駁車服務時間：全程覆蓋廣交會秋季各展期，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣州四季酒店
評分：9.4/10.0
地址：珠江新城珠江西路5號 (西塔69層至100層), 天河區, 廣州, 510623
距離：6.7 公里（約 14 分鐘車程）
服務與設施：提供英語語言支持，便捷的貨幣兌換服務，並設有高達九間風味各異的餐廳、時尚酒吧及完善的會議室設施，滿足您的商務與休閒需求。
接駁車服務時間：與廣交會秋季展會時間完全同步，為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣州康萊德酒店
評分：9.6/10.0
地址：珠江新城興民路222號, 天河區, 廣州
距離：5.6 公里（約 12 分鐘車程）
服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有五間精選餐廳、酒吧、室內外泳池以及多功能會議室，讓您在商務之餘也能盡享休閒。
接駁車服務時間：確保您參展無憂，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣州星河灣半島酒店
評分：9.4/10.0
地址：沙溪大道沙滘島東端海怡花園會所, 番禺區, 廣州, 511430
距離：13.4 公里（約 20 分鐘車程）
服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有三間特色餐廳、酒吧、舒適泳池以及現代化會議室，兼顧您的商務與度假體驗。
接駁車服務時間：全程覆蓋廣交會秋季展期，時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣州富力麗思卡爾頓酒店
評分：9.4/10.0
地址：珠江新城興安路3號, 天河區, 廣州, 510623
距離：5.8 公里（約 12 分鐘車程）
服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有七間風格各異的餐廳、酒吧、室內外泳池及功能完善的會議室，是商務出行的理想選擇。
接駁車服務時間：為您的出行提供便利，服務時間為10月15日至18日、10月23日至26日，以及10月31日至11月3日。
廣州W酒店
評分：9.3/10.0
地址：珠江新城冼村路26號, 天河區, 廣州, 510623
距離：6.1 公里（約 12 分鐘車程）
服務與設施：提供多語言支持，便捷的貨幣兌換服務，酒店內設有七間特色餐廳、酒吧、舒適泳池以及現代化會議室，滿足您多重需求。
接駁車服務時間：確保您參展期間交通無憂，服務時間為10月15日至19日、10月23日至27日，以及10月31日至11月4日。
廣交會 | 注意事項
網絡服務
對於參加廣交會的商務人士而言，保持暢通無阻的網絡連接至關重要。為了避免更換實體SIM卡的繁瑣，並確保在關鍵時刻的會議與通訊不被中斷，我們強烈建議您提前辦理內地eSIM卡。這將讓您在廣州期間隨時隨地保持高效連線，輕鬆處理各項商務事宜。
中國+香港+澳門 4G eSIM 1-30天 高速流量 日用包/流量包 天數可選 (自然日) QR code，低至HK$2(4192人已購)
中國內地 | 5G eSIM | 部分套餐帶語音通話 | 日用包/總量包 | 1-30天 | 自然日 | QR code，低至HK$18(2043人已購)
中國內地｜5G eSIM｜日票／總量計劃｜24小時計費｜1–30日｜QR 碼，低至HK$3(256890人已購)
交通 App
高德地圖： 這款App是您在廣州出行的必備神器！它不僅提供極為全面的導航功能，無論是步行、搭乘公共交通還是騎行，都能為您規劃最佳路線。更貼心的是，它還能預估計程車費用，並支援一鍵叫車服務，讓您的出行規劃與實施變得前所未有的便捷高效。
滴滴出行： 作為中國內地最知名、用戶量最大的網約車平台，滴滴出行能為您提供計程車、拼車、甚至代駕等多種出行服務。其操作簡便、響應迅速，是您在廣州商務出行時確保交通便利的可靠選擇。
廣州地鐵官方App： 這款應用程式是您在廣州高效穿梭的智能助手。它能即時查詢地鐵路線、票價信息及列車實時運行狀況，助您精準規劃行程，避免擁堵，輕鬆抵達廣交會展館及市區各個目的地。
廣交會 | 常見問題
什麼是廣交會？
廣交會，其全名是中國進出口商品交易會，無疑是中國內地規模最大、最具國際影響力的綜合性貿易盛會。它的核心使命，在於搭建一個高效的國際貿易與合作平台，持續推動全球經濟的繁榮發展。
廣交會的展覽時間是何時？
廣交會每年春秋兩季舉行，具體的展期（第一期、第二期、第三期）和換展期會有所調整，請參考當屆的官方公告，例如2025年秋季的展覽時間是第一期10月15日-19日、第二期10月23日-27日、第三期10月31日-11月4日。
如果買家證遺失怎麼辦？
買家證遺失： 務必妥善保管您的廣交會買家證！一旦不慎遺失，需要重新購買補辦。請注意，現場補辦的費用為人民幣200元，這是一筆不必要的開支，所以請您務必小心保管。
其他人也在看
魚肝油推薦｜魚肝油是童年回憶定陰影？魚肝油作用及副作用解構！魚油丸及魚肝油分別大
有網民在Facebook群組「90年代回憶」懷緬過去，表示兒時經常被逼飲魚肝油，腥味極重，難飲到「打冷震」，不明白為何父母堅持買魚肝油回來逼其飲，深得其他網民共鳴。Yahoo Food ・ 1 天前
28歲「超殺女」Chlöe Moretz與模特兒女友Kate Harrison結婚了！低調守護同性戀情7年，愛一個上一課終遇見幸福
Chlöe Grace Moretz 要結婚了！現年28歲的「超殺女」，與低調戀愛 7 年的女友 Kate Harrison 傳來結婚消息，二人於社交媒體發佈婚紗試身影片，洋溢著幸福甜蜜的笑容，到底是誰讓 Chlöe Moretz 說我願意？先戴上太陽眼鏡防閃，再一齊了解二人的戀愛經歷吧～Yahoo Style HK ・ 17 小時前
香港小姐2025丨TVB主席許濤罕見拖名模妻陳祉妤行紅地毯 51歲狀態絕佳再婚5年恩愛如初
《2025香港小姐競選決賽》昨晚（8月31日）圓滿完成，分別由陳詠詩勇奪冠軍，施宇琪奪亞軍及袁文靜獲季軍，除了賽果觸目，賽前行紅地毯環節亦有亮點，電視廣播有限公司行政主席許濤罕見與太太陳祉妤（Balia，前名：陳沛嘉）一起亮相，51歲的陳祉妤是1993年澳門小姐選美大賽季軍及最佳儀態獎，2020年與許濤再婚後一直低調，今次身穿白色禮服套裝，挽着丈夫的手臂一起進場，公開大曬恩愛。雖然陳祉妤已年過半百，但身材容貌狀態絕佳，盡顯雍容華貴一面，完全不輸港姐佳麗，Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
胡定欣男友正面長相曝光成焦點 網民激讚身型高大有夫妻相
胡定欣於去年成功脫單，於今年元宵節公開與醫生男友陳健華（Akin）外遊滑雪照。胡定欣不時被網民偶遇行街拍拖Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
阿里收市升18.5%！外送大戰燒錢數百億 卻換來電商生態終極勝利
阿里巴巴今 (1) 日開高走高，終場暴漲 18.5% 至每股 137.1 港元，專家最新指出，阿里巴巴股價的驚人飆升背後，是一場以百億補貼換取用戶規模和市場格局重塑的戰略勝利，這場外賣大戰正在改變中國電商和即時零售的生態規則。鉅亨網 ・ 1 天前
43歲孫藝真「孫仙」威尼斯仙氣穿搭馬上收藏！同款testoni手袋、高跟鞋，百搭程度讓人忍不住入手
韓國女神孫藝真近日在 Instagram 分享海量威尼斯美照，一身仙氣造型瞬間吸引全球粉絲目光！韓國女神完美示範如何將意大利精品 Testoni 單品融入日常穿搭，舉手投足間盡顯優雅氣質，同款單品更即時成搶購目標！Yahoo Style HK ・ 1 天前
林芊妤Coffee大頭蝦掉兒子暑期作業感自責：我做阿媽真係好失敗
林芊妤（Coffee）近年主力教授瑜伽及KOL工作，並創立瑜伽服裝品牌。2018年與圈外男友翟志榮結婚，育有一子翟德彥（伯伯），現時正在懷第二胎。近日佢喺Threads分享一件烏龍事，仲話自己做人阿媽好失敗。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
香港小姐2025丨決賽8大重點 張敬軒被指似樓面帶位 李治廷被彈走晒音 馮盈盈靚爆全場出鏡率高
《2025香港小姐競選決賽》於昨晚（8月31日）圓滿落幕，陳詠詩勇奪冠軍，亞軍及季軍則分別為施宇琪和袁文靜，李尹嫣則奪得「友誼小姐」和「最上鏡小姐」。今屆香港小姐以「Do You Wanna Be…」主題， Fashion Show作決賽亮點Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
秘戀下屬｜雀巢CEO上任一年即被炒 全因同下屬拍拖冇申報 曾被視為「可靠接班人」
繼早前在 Coldplay 演唱會偷食斷正，被逼辭職的 Astronomer 公司CEO Andy Byron...BossMind ・ 14 小時前
BLACKPINK Lisa秘遊日本「瞎忙褲」穿搭意外爆紅！潮牌Praying出品，Boxer褲頭意外道盡打工仔心聲
BLACKPINK Lisa與Minnie東京銀座逛街被野生捕獲！焦點全在Lisa身上那條美國潮牌Praying的工裝褲，腰間赫然印著嗆口中文標語，意外地直戳打工人心聲！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
香港小姐2025丨決賽冠亞季軍名單出爐 陳詠詩狀態大勇奪冠 曾展望及葉蒨文「公然拍拖」搶晒鏡 李尹嫣大熱倒灶
《2025香港小姐競選》決賽今晚（31日）圓滿結束，冠軍、亞軍、季軍、「最上鏡小姐」以及「友誼小姐」等獎項塵埃落定Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
「意大利愛馬仕」Valextra手袋名媛貴婦都愛 低調奢華、無Logo設計！8折起入手Quiet Luxury熱潮下超值得投資手袋款
奢華不一定要靠全身Logo才算高級，近年時尚圈大熱的「Quiet Luxury」風潮下，愈來愈多人開始追求低調奢華的品味。而來自米蘭的Valextra，正是這種態度的最佳代表。這個創立於1937年的意大利品牌被譽為「意大利愛馬仕」，始終堅持不做大規模廣告、不以誇張標誌取勝，而是專注在皮革工藝與極簡設計上。其獨特的極簡哲學征服名流與時尚愛好者，如果你正在尋找一款不追隨潮流又長青的奢華手袋，Valextra無疑是最值得入手的選擇。Yahoo Style HK ・ 19 小時前
《績後》一文綜合大行於阿里巴巴(09988.HK)公布業績最新目標價及觀點
阿里巴巴(BABA.US)(09988.HK)上周五(8月29日)公布2026財年首財(截至今年6月底止財季)季業績，外媒《華爾街日報》報道阿里擬打造新AI晶片後，今早裂口高開近15%後，盤中曾高見137.5元一度彈高18.8%，半日報135.7元搶上17.3%，成交額375.5億元。摩根士丹利發表題為「中國最優質的人工智慧賦能者(指阿里)正在上演」報告，指阿里雲第二財季(截至今年9月底止財季)進一步加速增長，收入增速達30%以上，雖料即時零售第二財季錄350億人民幣虧損，但管理層承擔未來一至兩個月每單位經濟虧損半，估計此應會見頂。AASTOCKS ・ 1 天前
黃子華慶祝65歲生日被後生女攬實合照 疑似新女友係劇場演員黃呈欣？
劉嘉玲尋日喺IG發限時動態，分享為曾經合演舞台劇《香港式離婚》嘅拍檔黃子華慶祝生日嘅相片，多位劇場界人物如蘇玉華、潘燦良、蝦頭（楊詩敏）、編劇黃詠詩等都有到賀。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
待嫁新娘Selena Gomez的愛情哲學：如沒有遇到對的人，我會選擇繼續單身亦不投入有毒關係
Taylor Swift 宣佈訂婚，大家隨即想起 Taylor Swift 與 Selena Gomez 16 年前討論真愛的對話，現時兩位都已是待嫁準新娘，幸福又甜蜜。 Selena Gomez 愛情路亦非一帆風順，一起來看看 Selena Gomez 的愛情哲學吧！Yahoo Style HK ・ 1 天前
69歲Bill Gates比爾蓋茲這可愛一面大家見過未？登上劉在錫節目分享「真富豪生活」：原來最愛「漢堡與薯條」、手機是用「這品牌褶機」
微軟創始人兼全球知名慈善家Bill Gates首次登上韓國tVN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，成為韓國娛樂史上的標誌性時刻。主持人劉在錫與曹世鎬在節目中也坦言，錄影節目前「緊張到失眠」。到底在節目裡，Bill Gates分享了什麼「真富豪生活」呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
金價突破3,500美元創歷史新高 減息預期刺激需求
金價觸及紀錄高點，聯儲會減息前景以及對其未來前景的擔憂給黃金漲勢注入新動力。Bloomberg ・ 23 小時前
Swarovski飾品快閃低至半價！最平$347買到水晶手鏈/生日禮物之選Birthstone系列 Minecraft聯名登場
想入手飾品點綴自己的穿搭，價錢親民、閃亮耀眼的Swarovski是一個好選擇！今次Swarovski官網的Outlet專區推出水晶飾品低至半價，近900款首飾有優惠，經典款Swan手鍊、Una項鏈、Stella鏈墜以及瑞士製造的腕錶都有減價！官網更有生日禮物之選的Birthstone系列首飾，9月誕生石是具有神秘氣質的深藍色寶石。此外，Minecraft聯名系列全新登錄官網，每一款都精緻耐看，擺在家中彷彿置身於場景，可以慢慢欣賞。而且官網購物相當有保障，買夠$500即免運費，享有7日可退貨服務，讓大家無後顧之憂入手心水款式。Yahoo Style HK ・ 1 天前
魏駿傑前妻張利華隨保險界女王轉行躋身「百萬圓桌」 身光頸靚兼不愁寂寞過富貴生活
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業「百萬圓桌」行列。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
鄭氏家族據悉考慮年底前向其控股的新世界發展注資
據知情人士透露，新世界發展的控股股東鄭氏家族考慮最早於今年年底向這家負債累累的建築商注資。Bloomberg ・ 1 天前