專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
全球網友認證！2025年秋季超好用遮瑕、妝前、粉底、蜜粉完整清單公布！
想要「天生麗質」的素顏感底妝？2025 年秋季，歐美、日系與台灣美妝品牌接連推出重磅新品，從遮瑕、妝前、粉底到定妝彩盤，幫妳一次搞定全套底妝需求。以下精選 五大必收新品，每一款都能成為化妝包裡的秘密武器！
1. 零死角遮瑕神器：KAIBEAUTY 裸妝肌密遮瑕膏
KAIBEAUTY「裸妝肌密遮瑕膏」 在 9/10 全新升級上市！這次由小凱老師親自監製，最大亮點是 新增3款專為亞洲膚色量身打造的新色號：
CN0 杏仁膚：帶粉感的冷色基調，提亮氣色不顯灰。
N1 奶油膚：自然米色基調，完美融入中性膚色。
ON2 核桃膚：暖調裸色，襯托健康膚色。
這三款新色首度登場，讓不同膚色的亞洲女孩都能找到最適合的遮瑕選擇。同時，經典校正色 R2 珊瑚橘（修飾藍紫色黑眼圈）與 P2杏桃粉（改善青綠色暗沉） 也同步回歸，完整五色陣容，針對各種瑕疵一一擊破。
搭配全新智能3D斜角刷頭，能精準調控用量，不卡粉、不死角；再加上持妝鎖色科技，防汗防油，一整天都能維持無瑕膚況，真正實現「修片級」遮瑕效果，小編發現選對色真的完美遮瑕黑眼圈，而且完全不乾，眼周不卡文，超好用！
2. 注光濾鏡妝前＋粉底：CLARINS 蘋果光家族
今年秋季，CLARINS 克蘭詩 帶來「蘋果光妝前精華乳」與「蘋果光持久柔霧粉底液」，徹底重新定義底妝邏輯——不只是修飾，而是從肌膚本質出發的養膚型底妝。
蘋果光妝前精華乳擁有高達 97% 精華比例，成分中蘊含：有機可可萃取、草莓樹果與有機柳草萃取、神經醯胺，保濕控油亮澤通通包辦達成！
質地如精華液般水潤，單擦就能散發蜜光澎潤感。更搭載 SPF30 PA+++ 防曬力 與專利 Skin Fit 磁力鎖妝科技，讓底妝即使在濕熱氣候下依然服貼不脫妝。
蘋果光持久柔霧粉底液則以「小磁鐵」之名成為話題。內含 80% 保養基底＋玻尿酸，能長時間持續保濕，妝效隨表情延展不龜裂。再加上葡萄糖酸鋅控油、柔焦毛孔，呈現輕盈霧光妝感，低調卻不暗沉。
兩者搭配使用，宛如「注光＋鎖妝」雙引擎，一整天都能維持澎潤蘋果光，從素顏到完妝都散發自帶濾鏡的光澤感。
3. 日系柔霧定妝：DHC 完美淨白光透蜜粉
定妝這一步，交給 DHC「完美淨白光透蜜粉」！細緻如天鵝絨的粉末，能全方位隱形毛孔、修飾斑點，打造自然柔霧光澤。
內含 維他命C誘導體、熊果素、雛菊萃取、橄欖精華油 等保養成分，讓彩妝同時養膚。利用光折射技術，粉體能自然柔焦膚色不均，無論日常或 HD 鏡頭都能呈現無瑕質感。
4. 日本同步新作：THREE 晶透絲霧粉凝霜
今年 9 月，THREE 將日本同步上市的 「晶透絲霧粉凝霜」 首度帶進台灣市場！這款新品強調「絲霧光感薄膜」技術，能在肌膚表面形成極薄透的柔霧妝效，既有光澤卻不顯油亮，宛如自帶濾鏡。
除了質地輕盈如空氣，粉凝霜同時結合 SPF50+ PA++++ 高防護力與 UV 耐水性★★，防曬、潤色、修飾三效合一，防水耐汗又不易脫妝，對於台灣潮濕氣候尤其實用。輕拍即可均勻貼合肌膚，毛孔與細紋瞬間柔焦，打造「輕妝感卻很精緻」的日常底妝。
更貼心的是，THREE 為不同膚色需求設計了 三款色號：
• NEAT BEAT：修飾暗沉，透出淡淡血色感的柔和粉紅色，能立即提亮氣色。
• 01：清新高透明感米色，適合偏明亮至中間色調的膚色，妝效自然不死白。
• 02：柔潤粉嫩色調，具提亮效果，讓膚色更明亮柔美。
不論是想要校正暗沉，還是追求自然清新的裸妝感，都能找到適合的色號。粉體的服貼度與持妝力讓妝效長時間維持均勻透亮，對於忙碌的上班族來說，一罐即可完成 防曬＋粉底＋潤色，省時又高效。
5. 經典升級彩盤：THREE 凝光潤采盒R
10 月登場的 THREE 凝光潤采盒R，則是經典回歸之作。延續雙色設計結合提亮與紅潤血色，全新 霜轉粉質地 更輕盈、更服貼。
添加 9 種植物由來精華（杏仁油、荷荷芭油、玫瑰果油、乳木果油、摩洛哥堅果油等），高保濕又能打造來自肌底的自然紅潤與澄淨光澤，不靠珠光也能散發天生水潤肌。
