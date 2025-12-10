2025必收精品鞋清單TOP5！Ferragamo Vara經典不敗、紅40幾年，女明星都搶穿

（圖／品牌提供）

包包看個性、鞋子看品味，那精品鞋就是女人的時尚戰鬥力來源！一雙設計精緻、做工講究的鞋款，不只是一件單品，而是能把氣場、質感、甚至生活狀態整個拉到新高度的神奇魔法。這次就來分享5雙值得列入願望清單、甚至立刻擁有的精品鞋，看完會不小心想立刻下單！

精品鞋款推薦：Ferragamo Vara蝴蝶結瑪莉珍鞋、露跟高跟鞋

精品鞋界的經典、FerragamoVara 絕對榜上有名，優雅、俐落、帶點低調的奢華，怎麼看都不會膩。2026早春系列中，Vara 再次以「純粹原創」姿態回歸，各種材質與配色依然保留那份經典優雅，每一道摺痕都藏著工藝與歷史的重量。難怪宋芸樺、林予晞、邵雨薇等女星都紛紛搶穿，從Vara瑪莉珍到蝴蝶結露跟高跟鞋，每款都能完美駕馭。

（圖／品牌提供）





這雙鞋最迷人的靈魂，就是它那個 Vara 蝴蝶結。誕生於1978年，源自 Fiamma Ferragamo 的靈感巧思，羅緞蝴蝶結搭配刻有品牌字樣的金屬飾牌，簡直抓住所有女人的心。這個設計從意外變成經典，現在已是最珍貴的品牌符碼之一。

Ferragamo Vara 蝴蝶結瑪莉珍鞋／31,500元（圖／品牌提供），Ferragamo Vara 蝴蝶結露跟高跟鞋／33,500元（圖／品牌提供）





精品鞋款推薦：Christian Louboutin Cassia Lace Up高跟鞋

Christian Louboutin Cassia Lace Up絕對是一雙從溫柔到氣場全數解鎖的夢幻高跟鞋！來自 2026 春夏的全新演繹，把芭蕾舞鞋的優雅力量與紅底鞋的性感魅力融合得剛剛好。

（圖／品牌提供）





Cassia Lace Up 採用 Nude 8 裸色縐緞，柔和光澤像第二層肌膚般貼合，細節精緻得讓人想放大十倍細看。方形鞋頭帶點時髦鋒芒，搭配100mm修長高跟，整體輪廓既優雅又纖細，完全是腿長＋比例神助攻。最迷人的是那圈繞足踝的絲帶，綁上瞬間彷彿化身芭蕾舞伶，步伐輕盈卻氣勢滿分。

Christian Louboutin Cassia Lace Up高跟鞋／44,900元（圖／品牌提供）





精品鞋款推薦：Christian Louboutin CASSIASTICINA 芭蕾平底鞋

這雙Cassiasticina芭蕾平底鞋，可愛得優雅、舒服得奢華、低調得很高級，完全是把芭蕾排練鞋升級成精品版本的夢幻單品！Cassiasticina以Poupee縐緞打造，柔柔的光澤彷彿自帶柔焦濾鏡，穿上立刻讓整個人看起來更輕盈、更精緻。

（圖／品牌提供）

鞋面搭配兩條彈力鬆緊帶，既保留芭蕾舞鞋的經典線條，又多了貼合腳背的實穿度。再加上一顆同色系小蝴蝶結，優雅溫柔得剛剛好，完全不會太甜膩。

Christian Louboutin CASSIASTICINA 芭蕾平底鞋／35,900元（圖／品牌提供）





精品鞋款推薦：Chloé Susanna黑色皮革鉚釘低跟瑪莉珍

Chloé 這次把自家傳奇的Susanna 牛仔靴基因，華麗轉身變成瑪莉珍版本，簡直是把可愛、酷勁與時髦全都揉進一雙鞋裡。亮面小牛皮自帶奢華光澤，鞋面鋪滿金色花卉鉚釘，甜美、搖滾兩者全包。修長鞋頭＋俐落古巴低跟，穿起來腿長度直接＋5cm，搭洋裝很仙、配牛仔褲很辣、穿西裝又帥爆的萬用鞋款。

Chloé Susanna 黑色皮革鉚釘低跟瑪莉珍／39,900元（圖／品牌提供）





