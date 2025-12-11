2025名人情侶訂婚結婚甜蜜喜訊大驚喜Top10！Taylor Swift閃曬8卡巨鑽、金宇彬與申敏兒戀愛長跑10年開花結果

2025「名人情侶訂婚」甜蜜大驚喜Top10！Taylor Swift閃曬8卡巨鑽、金宇彬與申敏兒戀愛長跑10年開花結果

2025 名人驚喜訂婚 Top 10！Taylor Swift 與 Travis Kelce 眾望所歸宣佈訂婚，絕對是本年度最讓大家驚喜的訂婚CP！除了「Taylor Travis 配」，「蜘蛛CP」Zendaya 與 Tom Holland、「神仙夫妻」金宇彬與申敏兒亦宣佈即將走向人生下一階段，一起來回歸本年度的 10 大訂婚情侶吧！

2025 名人訂婚 1）Taylor Swift 與 Travis Kelce

繼 Selena Gomez 與 Benny Blanco 本年度甜蜜結婚，Taylor Swift 與 Travis Kelce 於 8 月 26 日宣佈訂婚，Taylor 於專輯宣傳時閃曬 8 卡「鴿子蛋」巨鑽，二人日常的甜蜜互動自然又溫馨，網友高呼「就是真愛了」！

「你們的英文老師與體育老師要結婚了。」 －Taylor Swift

2025 名人訂婚 2）Zendaya 與 Tom Holland

Zendaya 2025 年於金球獎頒獎典禮戴上鑽戒，並向傳媒確認二人交往 5 年後正式訂婚！婚期尚未確定，但據報 Tom Holland 於 Zendaya 的家族宅邸浪漫求婚，成為荷里活中的「蜘蛛 CP」神仙眷侶！

2025 名人訂婚 3）Liam Hemsworth 與 Gabriella Brooks

「雷神」Liam Hemsworth 與拍拖 6 年的女演員 Gabriella Brooks 於 Instagram 上宣佈訂婚，女方展現巨型鑽戒幸福美滿，帖文未有說出太多情節，只留下心心 emoji 低調簡潔，讓大家感受穩定甜蜜的愛情。

2025 名人訂婚 4）金宇彬與申敏兒

金宇彬與申敏兒走過 10 年愛情長跑！

「神仙情侶」金宇彬與申敏兒要結婚了！申敏兒低調陪伴金宇彬走過抗癌路，二人透過經紀公司發佈婚訊，並於 12 月 20 日舉行非公開婚禮，經歷 10 年的愛情長跑開花結果，獲得粉絲們的堅定祝福！

「我要結婚了，想與長久一起的戀人組織家庭一起走下去。希望大家繼續支持，讓我們今後走的路可以更溫暖。」 －金宇彬

2025 名人訂婚 5）Dua Lipa 與 Callum Turner

樂壇天后 Dua Lipa 與演員 Callum Turner 在 6 月確認婚訊！二人於 2024 年傳出戀情，低調保護關係而絕少放閃，訂婚戒指由 Callum Turner 親自設計，貼心又極具心思，讓人很期待他們的時尚婚照！

「決定與彼此共度餘生，一起見證人生風照，更重要的是能永遠做對方最好的朋友。」 －Dua Lipa

2025 名人訂婚 6）2PM 玉澤演與圈外女友

2PM 玉澤演於 11 月 1 日以手寫親筆信宣佈與圈外女友訂婚。（IG : @thebestphotoparis）

2PM 玉澤演於 11 月 1 日以手寫親筆信宣佈與圈外女友訂婚，並將於 2026 年結婚！由 2020 年開始交往，女方是一般的上班族，因而婚禮細節不會公開，粉絲們亦樂見偶像能獲得幸福！

「我遇見一個願意理解並信任自己的人，我們已約定共度餘生，攜手邁向未，成為彼此的依靠。」 －2PM 玉澤演

2025 名人訂婚 7）Chloe Grace Moretz 與 Kate Harrison

Chloe Moretz 宣佈與交往 4 年的超模女友 Kate Harrison 訂婚！2018 年版拍攝得在街頭熱吻，低調守護同性戀情 4 年修成正果，婚禮的禮服美得就如仙女一般，祝願她們能永遠幸福快樂！

2025 名人訂婚 8）劉品言與連晨翔

現年 36 歲劉品言與 33 歲連晨翔姊弟戀開花結果，更迎來愛的結晶組成幸福家庭！劉品言閃婚並誕上了小公主，日常互動溫馨而甜蜜，共度新手爸媽的幸福小日子。

「他讓我知道，我也有人願意愛。」 －劉品言

2025 名人訂婚 9）陳偉霆與何穗

陳偉霆與內地超模何穗誕子同時結婚，組成三人甜蜜家庭！(Weibo)

另一對誕子同時結婚的就是陳偉霆與內地超模何穗！二人從未公開認愛，突然無預警於微博公佈婚訊與產子消息，更分享了三口之家的溫馨合照，讓大家十分震驚，在此祝福他們！

2025 名人訂婚 10）陳漢典與Lulu

陳漢典與 Lulu 結婚？真的嗎？相信這也是大家的反應。這對《綜藝大熱門》的幕前拍檔突然於 2025 年 9 月宣佈婚訊，並指已穩定交往 1 年，認定對方是「想要一輩子生活的人」決定步入婚姻，婚禮同樣充滿粉紅泡泡，幸福滿分！

「這次不是大熱門的企劃，我們兩個是真的要結婚了。」 －陳漢典與 Lulu

