2025「美妝保養禮盒」合集！RéVive、Aesop、OSAJI、Omorovicza、Kiehl’s 聖誕限定一次看！
從法系醫美奢華到澳洲極簡風、日系低敏保養，再到歐洲溫泉護膚與紐約經典保濕，今年各大品牌不約而同將「療癒與質感」融合，讓保養變成能呵護身心的冬日儀式感，無論送禮或自用都能在細節中感受到溫度。
RéVive光之花影系列：奢華光采×時尚藝術的完美交融
奢華保養品牌RéVive與美國高訂設計師Bach Mai攜手推出「光之花影系列」，以「點亮節慶的儀式，由肌膚開始」為靈感，將護膚升級成一場藝術饗宴！三款限定禮盒中，「煥采新生組」以熱銷的光采再生活膚霜、賦活眼霜與潔膚霜打造出日夜循環的修護系統；「極緻無痕組」結合六胜肽眼部精華與抗皺晚霜，緊緻撫紋、重啟肌膚彈力；「THD黃金煥白組」則以明星亮白精華搭配亮白眼霜，提亮膚色、重現光澤。包裝設計延續Bach Mai以漸層花影聞名的設計語彙，宛如光影流動的藝術畫作，將愛與美的意象融入其中，打開盒蓋的瞬間，就像讓肌膚置身璀璨舞台，展現冬夜裡最動人的光。
Aesop靜澈之間肌膚保養二重奏：極簡風中的療癒力量
極簡美學代表Aesop今年以「居心香映，隅隅生悅」為題，推出全系列節慶限定禮盒，其中「靜澈之間-肌膚保養二重奏」堪稱冬季護膚的溫柔詩篇！禮盒中收錄品牌經典的「純淨滋潤去角質霜」與「藍甘菊保濕面膜」，前者能溫和代謝老廢角質、讓肌膚回復細緻光滑，後者則以藍甘菊、迷迭香及綠茶成分舒緩乾燥、補充水分，夜間使用可作為睡眠面膜，一覺醒來肌膚柔軟透亮。包裝靈感源自建築大師柯比意的《建築色彩集》，以森林綠與灰銅色打造沉靜調性，外盒紙材通過FSC認證、可回收再利用，兼具永續與設計美學；這份「靜澈之間」讓人在繁忙節奏中找回片刻寧靜，無論送禮或自用，都像替自己留了一個能深呼吸的空間。
OSAJI原生肌大容量禮盒：益菌修護×手繪彩妝的溫柔日常
來自日本的低敏保養品牌OSAJI以肌膚屏障修護為核心，今年聖誕推出的「極致菌活原生肌大容量禮盒」特別將品牌最具人氣的原生肌益菌精華，容量加倍至60ml！它不但能調理膚況、提升含水量與防禦力，長期使用讓肌膚維持穩定柔潤，質地還很輕盈吸收快速，搭配天竺葵與玫瑰香氣，讓保養過程宛如做一場安靜的心靈療程。禮盒內並附贈一款可收納的粉金極光袋，外出攜帶更方便。
除此之外，OSAJI還與日本插畫家Yoshii Chihiro合作推出限定彩影盤與潤唇膏，以柔和筆觸描繪日常之美—彩影盤#H31甘栗色與#H32灰櫻色，2款粉質+3款霜狀的組合，可用於眼妝、頰彩、唇妝、修容，隨心創造自然妝感；潤唇膏#H31花林糖與#H32千年一遇則以紅棕與珊瑚粉調增添戀愛氣息。保養與彩妝兼具的組合，是這季最療癒的日系美學代表。
Omorovicza完美二重奏禮盒：溫泉礦物注入肌膚，重拾柔光細緻
以溫泉護膚聞名的匈牙利保養品牌Omorovicza，厲害的專利「Healing Concentrate™礦泉導入科技」，能讓天然礦物被肌膚有效吸收，達到深層保濕與緊緻效果。而今年的「完美二重奏禮盒」便延續品牌經典，內含「匈牙利皇后醒膚露」與「完美修護潤唇膏」兩大明星商品，醒膚露以橙花、玫瑰與鼠尾草純露融合溫泉水，噴上瞬間喚醒肌膚光澤；潤唇膏則富含玻尿酸微球體、乳油木果油與尤加利油，修護乾裂同時維持柔嫩。外盒以柔粉色搭配金掛繩設計，可作為聖誕樹吊飾，充滿歐式節慶質感，這份小巧又優雅的禮盒，讓每日保養都像泡在溫泉中的片刻療癒。
Kiehl’s聖誕保濕禮盒：紐約經典保養組，讓乾肌重回水潤巔峰
紐約保養品牌Kiehl’s契爾氏每逢冬季總能推出實用又有誠意的組合，而今年聖誕三大人氣禮盒同樣可一次滿足不同膚況需求，「冰河醣雙水潤禮盒」結合No.冰河醣蛋白保濕霜與同系列身體霜，從臉到身全面鎖水；「極致保濕禮盒」以冰河醣蛋白保濕霜搭配明星酪梨眼霜，改善乾紋、暗沉與缺水問題；「穩膚透亮金盞花禮盒」則將升級版金盞花化妝水與泡泡洗面乳為主角，溫和調理、讓膚色更明亮。整體包裝以繽紛紐約街頭風格呈現，活力又具節慶感，拆開的那一刻像是收到冬日裡最暖的擁抱，讓肌膚重新回到穩定光滑的狀態。
