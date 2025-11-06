專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
2025最好玩的聖誕禮物！美妝控拆到停不下來：魔方倒數月曆、甜點泡澡宇宙、閃耀微笑套組一次收！
一年一度的聖誕禮物季正式開打！今年各大品牌把節慶氛圍玩到極致，不只是「好看好拍」，更是「越拆越開心、越用越療癒」。從像魔術方塊般的美妝倒數月曆、到會把整間浴室變成糖霜小鎮的泡澡陣容，再到刷完直接亮全場的節慶笑容組合—完全是那種拆禮物會不小心開自拍、然後手刀傳朋友炫耀的級別。準備好了嗎？這波直接把十二月變成快樂倒數節。
benefit終極美妝魔方倒數月曆：邊拆邊玩超療癒，美妝控必收藏
benefit今年聖誕直接把美妝變成一場遊戲，推出復古魔術方塊造型的24格倒數月曆，方塊色塊超繽紛、放在房間也是夢幻擺飾！抽屜設計可以一格格拆，每天都有驚喜，有點像在玩美妝版的方塊拼圖，一邊拆一邊期待到底會抽到哪一款明星單品，儀式感滿點。
除了月曆之外，benefit同步推出一整系列以遊樂園與歡樂派對為靈感的限量彩妝系列，包裝可愛、色系青春，讓人一靠近櫃上就會自動少女心爆棚！趁近期櫃點還有節慶滿額贈活動，想收藏美妝魔方或補貨眉膠、睫毛膏、毛孔霜，這波趁換季＋年底新妝期一起帶回家最划算。
LUSH：走進懷舊糖果店！80+ 聖誕限定沐浴品、30 週年特別款、雪天使甜香一拆就幸福
今年LUSH直接把聖誕節變成童話片場，門市一走進去就是懷舊糖果店場景！滿牆繽紛泡澡球、汽泡彈、沐浴皂、身體保養品通通穿上節慶新裝，從聖誕老人笑臉到企鵝先生的小鼻子，每顆都萌到會想拍照留念！店內一次推出超過80款限定單品＋30款禮盒，是那種會讓人抱著籃子一路瘋狂裝的等級。
當然每年冬天相當受歡迎的經典雪天使香氣也再度回歸，甜甜的梨子硬糖與棉花糖味道，像把冬天最溫暖美味的一口甜點泡進浴缸，冷天回家直接躺進粉紅泡泡裡，整個人超幸福。
高露潔：把聖誕樹刷進嘴裡！閃片牙膏x星形刷毛，笑容亮出節慶光芒
高露潔今年把節慶玩到極致！「聖誕閃耀限量牙膏」膏體裡真的有小聖誕樹與雪片閃片，味道則是檸檬、葡萄柚、柑橘組成的果香三重奏，清爽甜感讓每次晨刷都像開禮物；如果搭配星型植毛的星耀去漬牙刷，潔白光澤直接亮到像開濾鏡，刷柄還是霧面冬日粉紫，實用＋美貌一次到位，是「最會發光的聖誕小心機」。
看更多 CTWANT 文章
週末就要當自己的貴婦！沉浸式自寵行程：來場頂級飯店下午茶、採買限量香氛唇膏，把奢華變成生活日常
三款「大人系香水」推薦！Laboratorio Olfattivo大麻香氛宛如墜入迷幻派對、Narciso Rodriguez番紅花淡香精高級冷豔
其他人也在看
當觀音遇上小露寶 承啟行
在上環承啟行總見不少人在打咭，只因櫥窗外放滿一列中式的福祿壽神像和觀音，以及小露寶！還有小飛俠、垃圾蟲、小雲等 […] 這篇文章 當觀音遇上小露寶 承啟行 最早出現於 BetterMe Magazine。好集慣 BetterMe ・ 1 天前
THEORY返工衫劈價低至4折！返工百搭Tee折後$5XX、斷貨王「總裁裙」快閃75折｜雙11優惠2025
雙11優惠，FARFETCH新季75折、減價區低至4折，平日好少大減價的THEORY都直接大劈價！THEORY返工衫一件Tee折後$5XX，「斷貨王總裁裙」都有快閃75折，有心動吧～Yahoo網購專員幫你選來抵買THEORY返工衫！Yahoo Style HK ・ 1 天前
提拉米蘇食譜｜提拉米蘇 Tiramisu
Tiramisu 提拉米蘇? 香甜幼滑，加自家製手指蛋餅，絕?Cook1Cook煮一煮 ・ 19 小時前
泫雅成功減10公斤 錫龍俊亨面珠放閃
【on.cc東網專訊】韓國性感女歌手泫雅去年10月與男歌手龍俊亨結婚，本來身形瘦削的她婚後出現幸福肥，多次傳出大肚，她於9月底與老公出發前往新加坡工作時身形腫脹，再次傳出懷孕，她事後在社交網表示因為吃太多而變胖，扚起心肝嗌減肥，昨日她在社交網上載站在電子磅上的照東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
聖誕禮物DIY提案！超美漸層聖誕樹蠟燭/聖誕松花卡/家居自製香水套裝
聖誕節快到，又是時候動動腦筋準備聖誕禮物！由於時間尚早，建議大家可以花花心機DIY禮物，價錢相宜、誠意又爆棚！今次Yahoo購物為大家準備了5個聖誕禮物提案，既有親身參與的工作坊，亦有線上教學或材料包，可按自己的schedule隨時隨時「開工」DIY出極富特色的聖誕禮物，一齊睇睇！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
澳洲16歲以下社群媒體禁令將上路 增列Reddit和Kick
（法新社雪梨5日電） 澳洲針對16歲以下兒童及青少年的社群媒體禁令將於12月上路，坎培拉當局今天宣布，禁令範圍將增列熱門社群網站Reddit和串流平台Kick。澳洲將於12月10日起強制臉書（Facebook）、Instagram及TikTok等社群媒體平台移除16歲以下用戶，否則將處以最高4950萬澳元（約新台幣10億元）的巨額罰款。法新社 ・ 1 天前
《港樓》大圍柏傲莊三房1,308萬沽 三年升值約13%
中原地產表示，大圍柏傲莊最新錄3A座低層B室，單位實用面積663平方呎，3房連套房間隔，座向東南，望市景，開價約1,350萬元，議價後以1,308萬元獲承接，實用面積平均呎價19,729元。新買家為同區租客。 據了解，原業主於2022年10月以約1,156萬元購入單位，持貨約3年，是次易手賬面獲利152萬元離場，單位期內升值13.1%。(ha/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
T-ara恩靜婚紗首曝光！閃婚導演男友，夢幻仙氣照美翻！
因兩人在交往期間未曾公開戀情，如今直接宣佈結婚，令不少粉絲又驚又喜。不過也因此引發部分網友猜測是否因懷孕而匆忙結婚，對此，韓媒親自向相關人士求證，確認並非奉子成婚，而是兩人感情穩定成熟，選擇在今年冬天攜手邁向人生新篇章。Red Velvet Joy三姊妹基因太強大！老...styletc ・ 1 天前
如果鍾意COS，都會鍾意Massimo Dutti！爆紅樂福鞋衝上LYST熱搜榜，5大秋冬寶藏單品必搶
Massimo Dutti與COS一同衝上LYST熱搜榜，成為讓人大跌眼鏡的爆紅品牌！OL們想入手比H&M及Zara精緻一點的返工服飾，必定會逛COS、Massimo Dutti和Club Monaco「御三家」。Massimo Dutti的樂福鞋登上2024年第4季的時尚熱銷榜Top 10，小編為大家盤點Massimo Dutti的8大寶藏單品，為春夏衣櫃添上時尚新意！Yahoo Style HK ・ 1 天前
韓網爆火「縮短中庭」彩妝公式！4大步驟偷學韓妞「幼態臉」秘密，普女也能變女團臉
關鍵第一步：拉低眼位的「平行臥蠶」想打造無辜的幼態感，「縮短中庭」（從眼睛到鼻頭的距離）是關鍵第一步。而臥蠶的畫法，就是改變視覺比例的秘密武器。拋棄舊觀念：傳統的臥蠶是順著眼型畫出「微笑弧線」，但韓妞現在流行的是「平行臥蠶」，視覺上更能拉低眼位。畫法解析...styletc ・ 11 小時前
《營救飛虎》電影預告
《營救飛虎》故事大綱： 1944年的香港深陷於侵華日軍的鐵蹄之下，援華美軍飛虎隊飛行員詹姆斯（Mitchell Hoog 飾）在執行轟炸香港任務時被日軍擊落。東江縱隊港九大隊遊擊隊員沙膽仔（陳永勝 飾）、三家姐（王丹妮 飾）、單刀（伍允龍 飾）及蝦米（韓陌 飾）奉命潛入日軍俱樂部保齡球館營救詹姆斯。與此同時，矢志刺殺日軍在港高官的潛伏人員歡少（韓庚 飾）終於等到在保齡球館執行任務的絕佳機會。不料，營救詹姆斯和刺殺日軍高官的任務「相撞」，歡少身份暴露行動令行動曝光，便毅然與小隊一起帶著詹姆斯衝破日軍海陸空立體封鎖，與追擊日軍以命相搏，最終在大鵬灣的血色黎明中完成絕地突圍逃出生天。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 9 小時前
恤衫扣法2款貼士，拯救「男友寬大恤衫」！秋冬當外套、單穿也高級恤衫推薦
恤衫可以單穿，又可以當作外套般穿搭。這款男女通殺的單品，如何穿才不會太單調呆板？近期見到不少時尚KOL在玩恤衫扣法教學，將寬鬆恤衫「起死回生」，只要從恤衫扣法小細節出發，馬上將要棄置的恤衫重回時尚舞台，來學習一下吧！Yahoo Style HK ・ 17 小時前
Jisoo同款Alo Yoga運動服「千金」穿搭示範：粉紅Sunset運動鞋大賣、靈魂單品網球裙超搶手
Jisoo最近分享了多套時尚又有型的Alo Yoga運動服穿搭，每套都美到讓人想直接抄功課！特別是她搭配的仙氣白色網球裙，已經成為粉絲們最想入手的單品，快來看看怎麼跟她穿出同款千金質感造型！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
Netflix全新浪漫韓劇《一吻爆炸》預告釋出 張基龍、安恩真浪漫火花引爆
Netflix 今（5）日公布全新韓國浪漫喜劇《一吻爆炸》釋出最新消息，定檔宣布將於11月12日於Netflix全球上線，並同時釋出主海報與正式預告。繼全球熱播的韓劇《暴君的廚師》之後，這部浪漫喜劇將再度帶來滿滿笑料、化學反應與心動的瞬間。影集故事講述單身女子高多琳（安恩真 飾）為了獲得一家嬰兒用品公司的工作，假扮成已婚媽媽。原本只是個小謊言，卻在遇上冷靜幹練的組長孔志赫（張基龍 飾）後，隨著一次衝動的「吻」，讓兩人的辦公室生活徹底翻轉。Yahoo Movies HK ・ 1 天前
雙11優惠2025｜Vivienne Westwood折上折低至48折！Logo衫/首飾不用千元、人氣餃子袋低至$1,384
由「西太后」所創的Vivienne Westwood，曾因日本電影《NANA》紅爆亞洲，近年重新受Gen Z追捧，就算本身不留意名牌，但其土星Logo總是讓人無法忽略，一看便知是Vivienne Westwood出品。Mytheresa近期有雙11優惠，由即日起至11月12日，指定減價產品買滿$2,500可享額外8折優惠，可以不用千元入手Vivienne Westwood耳環、Logo衫，Vivienne Westwood人氣餃子袋低至$1,384，即睇抵買推介！Yahoo Style HK ・ 1 天前
嘴上說不要，身體卻很誠實！4大星座「假冷靜真暈船」 摩羯最會裝忙掩飾心動
有些人表面冷靜得像座冰山，心裡其實早已上演100集偶像劇！這4個星座最擅長「嘴上裝鎮定，心裡早已陷入其中」，明明在意得要命，卻偏要裝作若無其事。快來看看你家那位是不是這種「口是心非」的代表！姊妹淘 ・ 12 小時前
雙11優惠2025｜New Balance波鞋低至半價！超抵$341起入手人氣373系列、罕有2002R 齊色齊碼！
雙11預熱勁減，是時候入手一對超人氣 New Balance 波鞋了！購物專員發現 Zalora 有 New Balance 優惠低至半價，當中包括經典 500 粉紅配色折後 $384 已可買到，超百搭的 373 額外 6 折後 $341 已可入手，比官網更抵買絕不能錯過！Yahoo Style HK ・ 1 天前
人氣K-pop男團TXT VR演唱會《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》電影預告
英皇戲院再度攜手韓國頂尖VR娛樂品牌，以影院級設備及VR裝置打破銀幕界限，為香港觀眾帶來新一代沉浸式音樂體驗！韓國超人氣男團TOMORROW X TOGETHER（TXT）相隔約八個月以全新VR演唱會電影《TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT : HEART ATTACK》強勢回歸，並成為K-POP領域首個連續推出第二季VR演唱會的團體。屆時觀眾佩戴英皇戲院提供的VR裝置，將步入只屬於你與TXT的夢幻空間——從校園告白的悸動，到零距離的沉浸式舞台，心跳指數全面飆升！ ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
lululemon官網雙11限時激減低至28折 必搶緊身褲$250、運動T恤只需$350｜雙11優惠2025
各大網購平台及品牌官網都推出雙11優惠，繼早前介紹過的THEORY返工衫、New Balance波鞋限時優惠後，被譽為瑜珈界Chanel的lululemon亦加入雙11折扣戰團！即日起lululemon官網舉行低至28折優惠，不少瑜伽裝備，包括瑜珈褲、Sports Bras等都有平，平時一條接近千元的瑜珈褲低至$250已經可以入手！帽子、手袋配飾也非常抵買，各位運動迷要買趁快！今次lululemon雙11優惠是官網限定，大家有心水就立刻加入購物車喇！Yahoo Style HK ・ 18 小時前
雙11優惠2025｜VEJA男女裝波鞋多款多色選擇低至$522、人氣款V12折上折42折起
小白鞋可謂百搭的穿搭單品，當中來自法國的VEJA，被凱特王妃、Emma Watson等名人明星加持後，成為時尚達人們的小白鞋寵兒。VEJA小白鞋本身一對都差不多九百元，Yahoo購物專員留意到The Outnet正有雙11優惠，指定VEJA波鞋可享額外8折，不少款式本身已有特價，現時折上折低至42折入手，男女裝款波鞋全部不用$1,000，最平只需$522就可以買到，之前一直心思思想買的朋友，來看看有無心水款式！Yahoo Style HK ・ 18 小時前