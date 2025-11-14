最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
【2025最強聖誕禮盒】質感狂魔請進！6款小眾香氛保養禮盒讓你送到心坎裡
一年最浪漫的月份，不只是城市換上燈海，空氣裡也開始飄著暖呼呼的香味。每到這時，挑禮物彷彿是一場美好儀式：要有設計感、要有故事、要聞起來很幸福……最好還要讓收禮的人一秒感受到你的品味。
以下精選 6 款 「一拆開就讓人愛上」 的小眾香氛禮盒，從視覺到香氣都極有記憶點，送禮、交換禮物、犒賞自己通通完美。
1. MALIN+GOETZ 限量節日系列：修護滋潤禮盒、小蠟燭禮盒
紐約藝術感爆棚，拆封就像在看小型展覽
紐約小眾香氛品牌MALIN+GOETZ的節日系列，一向是香氛迷的年底期待。今年主題「Supergraphics」超圖形，把70年代美學玩得很滿：大色塊、強烈線條、像是從當代美術館走出來的禮盒設計。光是包裝放在桌上就像裝飾品，美到不想拆。
小編首推修護滋潤禮盒，佛手柑護手霜＋莫希多潤唇膠，一套搞定冬天最容易乾的兩個部位。佛手柑味道清爽又乾淨，像在手上塗了一口新鮮早晨；莫希多潤唇膠更是神奇，塗上去真的像喝到會微笑的那種調酒——酸甜剛剛好。
而小蠟燭禮盒一次集結四款經典迷你蠟燭：皮革、蘭姆酒、佛手柑、草莓。這盒真的很危險……因為每一顆都香到會讓你開始想買大容量。囊括四個香氣，包括皮革：超級潮、像走進精品男裝店；蘭姆酒：微醺的甜與暖，在冬天聞會幸福暴擊；佛手柑：明亮又乾淨，是最安全的送禮香；草莓：意外地成熟，不是可愛型，是“性感型草莓”
2. Neal’s Yard Remedies：甜夢時光禮盒、薄荷佛手柑護手禮盒
NYR今年聖誕用「芳香獻禮・奇趣滿溢」打造兩款療癒系禮盒。包裝溫柔不浮誇、味道自然乾淨，是那種收到會感覺「你有在關心我最近很累」的禮物。
第一個推薦給你甜夢時光禮盒，光名字就讓人想躺下。薰衣草＋馬鬱蘭＋天竺葵的泡泡浴，是對身體的溫柔放鬆；枕頭噴霧的岩蘭草與薰衣草氣息則是替大腦按下休息鍵。
第二個是薄荷佛手柑護手禮盒，薄荷的清脆、佛手柑的明亮，加上乾淨的檸檬尾韻，每次洗手都像重開機。護手乳濃厚卻不黏，是冬季「隨時想摸自己手」的那種滋潤度。
3.Bamford：英式貴族系香氛堅果織境室內擴香、冷杉尤加利室內擴香
Bamford的香味就是有一種「低調奢華」的魔力，聞到你就知道是貴族系香氛。今年兩款節日香味，完全打中冬天靈魂。
小編一次推薦給你兩款限量括香，包括今年推出的香氣堅果織境室內擴香，冷冷的12月，透過糖漬栗子的甜爆擊＋羊絨的溫柔包覆，再加一點煙燻黑胡椒，像冬夜裡圍著毛毯喝熱甜酒感。一句話形容：像被冬天最溫暖的人抱住太有氛圍，回到家直接超放鬆。另外就是每年必收的冷衫香氣，今年推出冷杉尤加利室內擴香，這瓶完全是「聖誕樹本人」。冷杉、雪松、尤加利交織的清爽木質調像把雪林空氣搬進房間，呼吸起來都覺得乾淨。
4.Miller Harris：優雅到不行的英倫氣息！午後伯爵藏家禮盒
今年的「香氛織禮」系列，美到像精品緞帶雕塑。拆禮盒是一件享受、聞味道又是另一件享受，是整個清單裡最“送出去會被稱讚到爆”的禮。
午後伯爵藏家禮盒絕對是本次必收，讓你一次收齊一次收齊淡香精＋濃香精＋髮香噴霧。這盒的氛圍是穿風衣的倫敦女子、在冬日午後喝著熱茶、優雅卻神秘。伯爵茶香本來就迷人，再加上佛手柑的活潑氣息、煙燻感茶葉與清木質，是那種聞一秒就能認出的高級感。
5.Essential Parfums：旅行香氛組，四款旅行香氣一次擁有
每一次噴香水都像去旅行一次。這套旅行組剛好收藏品牌最代表性的四款：包括帝國之木：氣場全開的木質調，很適合年末重要場合、狂熱廣藿：性感又溫暖，冬天噴最剛好、繆斯麝香：舒服到像第二層肌膚、仙橙花園：明亮又乾淨，是快樂的味道。
