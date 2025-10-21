楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
2025最強聯名潮！Beautyblender、New Balance、ASICS、CASETiFY齊發 從彩妝到行李箱都在跨界比創意
近年時尚圈有個顯著現象：沒聯名，就出局。從時裝到生活、從美妝到科技，品牌們不再單打獨鬥，而是彼此延伸、激盪靈感。這些跨界企劃不只是商品，更是「態度」——它象徵著風格的融合與個性的誕生。2025年四大焦點聯名，一次把「無界限」的創意推上巔峰。
Beautyblender × BLAH BLAH Bar
美不設限，酷愛無界——為自由上妝，也為真實乾杯
每年十月的彩虹驕傲月，是屬於勇敢與自由的節日。今年風靡全球的底妝神器 Beautyblender® 推出全新「酷愛系列」原創美妝蛋，以繽紛色彩與勇敢能量，邀請大家用妝容展現最真實的自己。品牌更首度與全台最潮的DIY調酒吧 BLAH BLAH Bar 聯名，把上妝變成一場派對、讓自由從鏡前延伸到手中的那杯酒。
這次「酷愛系列」推出兩款色調——Bright Love 酷愛粉象徵熱情與勇氣，Nude Love 酷愛裸則傳遞真誠與自然。全系列延續全球首創的水滴造型與「水激活科技」，只要沾濕、擰乾、輕彈，就能打造服貼又透亮的底妝，讓膚質看起來像是天生發光。
慶祝新品登場與Pride月的熱情，Beautyblender舉辦「酷愛彩虹派對 Blend Your Pride！」，凡購買酷愛系列美妝蛋單筆滿1,500元，即贈BLAH BLAH Bar 300元調酒儲值卡（限量100名）。而10月25日更有雙重驚喜——在BLAH BLAH Bar儲值滿1,000元可獲贈酷愛美妝蛋一顆；於新光三越A11 B1 P+專櫃購買產品並憑發票，還能免費兌換指定調酒一杯。這一夜，DJ音樂、霓虹燈光與搖曳的彩虹杯交織成最浪漫的宣言：「做自己，就是最美的事。」
New Balance × GANNI
跑鞋的靈魂，樂福的輪廓——打破邊界的多面風格
當運動遇上時裝，風格從此不再單一。全球運動品牌 New Balance 與丹麥時尚品牌 GANNI 再度攜手，推出全新聯名鞋款「1906L」。這雙鞋同時擁有跑鞋的輕盈與樂福鞋的結構美，呼應GANNI一貫倡導的「不完美、但真實」風格哲學。
1906L以大膽撞色的外底作為視覺基調，結合GANNI標誌性的蛇紋印花與金屬蝴蝶標誌，讓每個角度都展現層次與張力。這雙鞋並非追求「對稱完美」，反而以左右腳不同細節、異材質拼接來顛覆傳統規則，展現當代女性多面向的自信。
形象大片由音樂人Samara Cyn演繹，她穿上GANNI 2025秋冬系列服飾，以率性眼神詮釋「多面風格」——既剛強又柔軟，既街頭又高級。由巴黎時裝週團隊操刀拍攝，整體視覺融合了音樂節拍與街頭張力，訴說著一種「不需要被定義的美」。
ASICS SPORTSTYLE × TOGA ARCHIVES
工藝結構與機能科技的共鳴，當日式美學邂逅運動靈魂
運動鞋不只是速度的象徵，更是一種設計語言。今年，ASICS SPORTSTYLE 首度與日本前衛品牌 TOGA ARCHIVES 聯名推出「GEL-CUMULUS 16 TG」，以日式工藝的結構美學重新詮釋經典跑鞋輪廓。
TOGA創辦人古田泰子擅長將西方剪裁與日本細節工藝結合，這次她為ASICS注入了品牌標誌性的金屬飾件與異材質拼接設計，讓鞋履不只是鞋，更像一件可穿戴的雕塑作品。鞋身以網布與麂皮構成層次，內建ASICS專利GEL緩震與雙層中底科技，帶來柔軟又穩定的行走體驗。
三款配色各具風格：「琥珀棕」的暖色調搭配藍色虎爪細節，散發手工皮革的細膩質感；「石墨灰」展現冷調結構之美，沉穩又具未來感；「烈焰紅」則以象牙白為基底，紅銀線條流轉如火焰般律動，象徵能量與速度的流動。
這場合作讓工藝與機能的邊界被徹底打破，也讓ASICS「從運動性能啟發，由生活風格定義」的精神，具象成最時尚的語彙。
村上隆 × CASETiFY
藝術太陽花登機！讓行李箱成為流動展覽
當科技品牌懂得玩藝術，旅行就變成一場秀。CASETiFY 三度攜手藝術家 村上隆 推出全新「FLOWERS BLOOM」聯名系列，這次不只手機殼、AirPods保護殼，更將太陽花搬上登機箱，讓每次啟程都像走進藝術展。
全新「FLOWERS BOUNCE 波紋登機箱」延續CASETiFY經典波紋外型與矽膠質感，推出霧面黑、鈷藍、櫻桃紅、粉紅，以及彩虹太陽花搭配霧面黑底的特別款。每一只行李箱都可客製專屬字樣，讓旅人能在機場人海中綻放自我色彩。
同系列還有首次採「盲盒機制」的收藏型商品，包括「FLOWERS 18K金手機殼」與「FLOWERS 波紋手機殼」，為粉絲增添抽選驚喜。系列也同步推出「FLOWERS 珍藏版耳機保護殼」、「手機殼造型人偶盲盒」、「串珠鑰匙圈」與「珍藏版手機吊飾」等多項配件，將藝術與日常融合。
看更多 CTWANT 文章
Stray Kids方燦大秀結實手臂線條、視覺暴擊！亮點還有FENDI 925銀飾、帥出新高度
時尚人都來報到！女星最愛Cafuné在信義區開快閃店、荷包要失守了…極簡控必收aeom美到直接下單
鞋頭們快搶！Converse × 可口可樂、經典鞋玩很大，Vans ×泡泡瑪特聯名萌炸回歸
其他人也在看
5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish/Leather Lab/Charles & Keith $2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 1 天前
柬埔寨詐騙︱64 名南韓疑犯遣返回國 南韓銀行涉與詐騙園區資金往來 遇害學生遺體解剖火化︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】韓國人於柬埔寨詐騙案再有新進展，最新行動中共拘捕逾 60 名涉案南韓人，全部已被送上飛機遣返韓國。案件同時揭出涉及當地多間銀行與柬埔寨大型企業的資金往來，警方正循資金流向調查洗黑錢嫌疑。另一方面，一名在柬埔寨遇害的南韓大學生，其遺體已於當地完成解剖及火化，遺骸將於週二返抵南韓。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
2025 Tory Burch手袋推薦｜編輯推介你12款 $7000內的中價手袋，當中更有李洙赫同款！
Tory Burch有着親民奢華的理念，它們的手袋更是小資女之選！集on trend 的設計、質感、功能於一身，而且屬中價價位，不論是20+、30+、40+的女士們都總會找到心頭好！ELLE從Tory Burch中為你精選了11款$7000內的手袋款式，一起來看看今季有甚麼手袋值得入手吧！Tory Burch近日李洙赫來到香港IFC Tory Burch新店開幕禮，全場人士都為他尖叫！當天他手上拿的是這個Romy手袋的大尺寸版本，對男生來說，這個尺寸女袋男用完全無問題！Tory BurchRomy麂皮手袋 (HK$4,650)現在官網只有小尺寸的Romy手袋，小尺寸則較小巧精緻，適合身型較嬌小的女生攜帶；加上啡色麂皮從去年成為大熱的手袋配色，來到秋冬季節更加不容錯過！如果大尺寸在香港公售的話，是可以跟伴侶共用的中性手袋！按此購買Tory BurchMonogram水桶袋 (HK$5350)Tory Burch的T字Monogram印花經典又百搭，深藍色的帆布材質更是耐用；而且這個水桶袋容量偌大，品牌貼心地附上可拆卸的拉鏈袋，可以井然有序地擺放小物。抽繩以金屬標誌綴飾繩扣，具備功能性又不ELLE.com.hk ・ 7 小時前
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 5 小時前
凍卵補助上路！ 醫提醒「3大女性族群」適合及早凍：35歲是關鍵分界線
國民健康署自今年9月起推出「醫療性生育保存補助」方案，針對因乳癌、血癌等重大疾病治療可能造成生育功能下降或喪失的患者，經專業評估後，女性可申請凍卵補助最高7萬元、男性凍精可補助8千元。此政策讓癌友在治療前，有機會為未來的生育力留下希望。姊妹淘 ・ 3 小時前
《大行》華泰證券升周大福(01929.HK)目標價19.4元 同店增速全面轉正
華泰證券研究報告指出，周大福(01929.HK)公佈2026財年第二財季(7-9月)經營數據，集團零售額按年增長4.1%，其中中國內地/港澳及其他市場，按年分別增長3%、11.4%，季內集團不同地區及不同品類產品的同店銷售增速全面轉正，主因定價黃金、黃金鑲嵌等定價產品銷售表現亮眼，疊加低基數效應。 華泰證券表示，隨着下半財年逐步進入黃金珠寶的消費旺季，以及集團在標誌性系列產品方面不斷發力、渠道優化穩步推進，看好周大福基本面持續向好。展望未來，該行預計周大福2026財年或保持較高的關店數量，2027財年公司淨關店率有望下降。 考慮到周大福同店銷售持續改善，華泰證券上調其2026財年至2028財年歸母淨利潤6%、7%、7%，各至81.2億、89.1億、99億港元。考慮到周大福作為行業龍頭，同店銷售持續向好，渠道調整有望助力盈利質量提升，給予2026財年24倍市盈率，對應目標價19.4港元(前值16港元，基於2026財年21倍市盈率)，維持「買入」評級。(hc/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 7 小時前
可以平安下班是件幸福事！365則「化解職場焦慮」幽默短篇插畫故事，引起職場喘息共鳴｜誠品書店《閱見自己》
每日返工都會希望當天順順利利，別有大事發生，平安渡過，安全下班就會鬆一口氣。你是這類型的打工仔嗎？其實有時沒什麼大抱負，只想安好渡過日子的想法，也是可以的。沒有人說上班一定要轟轟烈烈，滿懷大志的，由日本職場達人林雄司撰寫，人氣繪本作家吉竹伸介繪製插圖的《今天也平安下班了呢》，以365則貼近日常的短篇插畫與金句，描繪上班族在辦公室中「明哲保身又可愛頑強」的生存日常。也許透過可愛的插畫故事，可以引起大家的共鳴。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
周大福(01929.HK)擬10月底將黃金零售產品價格調高12%至18%
《第一財經》報道，周大福(01929.HK)計劃在本月底調高定價黃金產品的零售價格，大部分產品將加價12%至18%，以反映金價持續上漲對成本的影響。 周大福表示，集團設有機制密切監測金價波動，並適時做出價格調整，以因應市場變化。(mn/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
周大福(01929)據報擬月底加價
國際金價近期屢創新高，不少黃金零售企業宣布加價。內地傳媒報道，本地珠寶金行龍頭周大福(01929)將在10月底提高大多數產品的零售價，預計漲幅介乎12%至18%。周大福表示，考慮到金價持續上漲對成本的影響，集團計劃在10月底提高定價黃金產品的零售價格，大多數產品的提價幅度預計在12%至18%。集團設有機制密切監測金價波動，並適時作出價格調整，以應對市場變化。同時，各圈層消費者對不同黃金產品的需求持續，也會繼續通過創新設計、優化服務、市場洞察等滿足消費者的多元需求，積極開拓新市場。 (WL)infocast ・ 1 天前
周大福(01929)擬明年1-3月推出在T.MARK鑽石上打印個人相片服務
周大福珠寶(01929.HK)原料採購、鑽石原料管理策劃中心總監許亨杰表示,計劃於2026財年第四季(2026年1-3月)推出在 T.MARK 鑽石上打印個人相片的服務,開啟鎖飾個人化的新方向。周大福珠寶早於2016年推出 T.MARK 鑽石成分品牌,他稱,這旨在提升鑽石歷程及採購的透明度,透過專利納米技術,為每顆鑽石刻上獨一無二的編碼及「字印記,厚度僅為5納米,約蠶絲的500分之1,需以150倍電子顯微鏡下才能辨識。許亨杰稱,隨著集團近年開展品牌轉型,並加強天然鑽石品類的市場布局,進一步推出名為「CTF for You」的鑽飾私人訂製服務。顧客可在 T.MARK 鑽石上自訂個人化編號、文字(如「lluvU1314」)及手寫語句,並刻於鑽石檯面上,為鑽飾增添紀念意義。他表示,目前於中國內地及香港僅周大福珠寶能夠擁有此項自主研發的技術,客戶若在鑽石上打印個人相片,不會額外收費,而日後若想將相片移走亦不會收費,現時,周大福珠寶有40%鑽石已有 T.MARK 認證,而集團目標於2029年令所有鑽石均列名原產地。他稱,現時鑽石價格由高位回落,估計價格仍會波動,惟料價格將在波動中慢慢上升。另外,infocast ・ 3 小時前
是渣男還是真心？3個特徵看穿假情假意的玩家！
女友人對新認識的男生甚為著迷，只是認識不久，對他的實際為人還未有多少了解，眼看他有時口花花、吊兒郎當的，她也有些迷糊了，既喜歡他，卻不知他是不是個渣男，要「摸底」該從何入手？！ 要分辨對方是不是一個玩世不恭、假情假意的玩家，就從這3個方面仔細看看！ 1. 話題總是越界，充滿暗示的曖昧 了解一個人是從聊天開始，由每天的日常對話，到較個人的話題，從內容、說話態度，大概便能猜到他是個性格穩重或是輕挑的男人。要是他想跟你認真發展，言談間必定會試著了解你的喜好、性格，處處尊重。 玩家卻不會如此「正路」，他們都是有目的而行，掀起的話題都離不開主動搞曖昧、調情，讓女生不自覺的投入更多心思。假如他還故意地聊著情史或性史，便得更為小心，要知道有些話題不是男女之間能輕易提及的，玩家是在趁機摸清你的過去和喜好，以便著手，別傻傻的當上他們的獵物呀！ 2. 眼神打量、身體接觸多的是 曖昧初期，是最好的時機看看對方的為人，從對方的小行為便能看清到底他是一位有邊界感的正人君子，還是想拿著數的小人。相處初段，他是否會靜觀你的動靜，禮貌相待，說的不只是言語間，還包括眼神和身體接觸。 玩家的慣性套路，就是會伺機狩獵，無論ETNet ・ 8 小時前
BLACKPINK來台開唱「LV三公子愛相隨」！Lisa唱完獨留台灣 網：先約會再回家？
南韓天團BLACKPINK在高雄世運主場館舉辦兩天「DEADLINE」世界巡演，19日晚間畫下句點，兩場共吸引超過10萬名粉絲到場，盛況空前。演唱會結束後，Jisoo、Jennie、Rosé三人隨即搭車前往小港機場返韓，唯獨Lisa遲遲未現身，引發粉絲熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
橋本環奈的雙面人生太震撼！ 她的爆紅秘密讓你瞠目結舌！
福岡少女的星光起點 說到橋本環奈，誰能不被她的甜美笑容秒殺？😍 這位1999年2月3日生於福岡的小姐姐，152公分的身高，圓圓大眼加天使臉蛋，簡直是人間二次元！ 她小學三年級就加入福岡的Active Hakata經紀公司，2009年成為偶像團體DVL（後改名Rev. from DVL）一員，開始在地方舞台上發光。🌟 現在她的X帳號有496萬粉絲，Instagram也有235萬人瘋狂追隨，粉絲留言直喊：「環奈的笑顏根本是國寶級！」😉 從福岡小女孩到全民偶像，她的旅程超精彩！ 一張照片翻轉人生 橋本環奈的爆紅全靠2013年的「奇跡の一張」！😲 那年5月，她在福岡表演時被粉絲隨手拍下一張照片，11月在網路上瘋傳，網友驚呼：「這女孩也太像天使了吧！」 照片流量直接癱瘓經紀公司網站，連《鬧鐘電視》和《Good! Morning》都爭相報導！這張照片讓她從地方偶像變全國焦點，廣告代約像雪片般飛來！X上粉絲回顧這段往事，笑說：「一張照片讓環奈從福岡飛到全日本，太神啦！」😄 偶像退團，女優開掛 2017年Rev. from DVL解散，橋本環奈沒停下腳步，直接轉型當女優，事業簡直像火箭衝天！🚀 2011年她以電影《奇跡》出道，2016年主演《セーラー服と機関銃 -卒業-》， 還唱主題曲衝上Oricon日榜第一！2017年她在《銀魂》演神楽、《斉木楠雄のΨ難》演照橋心美，演技圈粉無數。2024年她挑大樑演出NHK晨間劇《おむすび》（米田結役）， 2025年4月又將在《天久鷹央の推理カルテ》化身天才醫生。她在朝日新聞訪談說：「鷹央的率真很吸引我，想演得更生動！」（2025-05-20）粉絲在X上激動留言：「環奈演醫生？我已經等不及了！」 舞台女王與恐怖片新挑戰 橋本環奈不只螢幕厲害，舞台表現也超吸睛！2022年起她在《千と千尋の神隠し》演千尋，巡演東京、大阪、倫敦、上海，2025年2月還要再戰上海！情熱大陸記錄她初舞台的模樣：「滿身大汗，但站在舞台真的超幸福！」 2025年9月，她主演恐怖片《カラダ探し THE LAST NIGHT》（森崎明日香役），X上粉絲直呼：「環奈演恐怖片？這反差感我要看爆！」😱 她的多變演技讓人越看越上癮！ 紅白C位與私下小八卦 橋本環奈不只是演員，她還是紅白歌合戰的超人氣主持人！2022到2024年連續三年站上主持台，粉絲讚她：「又甜又穩，主持簡直完美！」😎 私下她有個雙胞胎哥哥和一個大7歲的哥哥，伯母還是管風琴演奏家，家庭背景超有料！2025年她跟Oricon分享：「今年想多運動，活得更健康！」 網友在X上調侃：「環奈說要運動，是不是又要破什麼吉尼斯紀錄？」（她2020年曾1分鐘抽157張面紙創紀錄！）😂 全民女神的粉絲熱潮 橋本環奈的社群熱度高到不行！Instagram的幕後花絮動輒10萬讚，X上《カラダ探し》宣傳貼文數萬回覆，粉絲喊：「環奈的恐怖片演技嚇得我心動！」😳 2024年紅白主持和晨間劇《おむすび》話題不斷，朝日新聞評論：「她的真誠是無可取代的魅力！」2024年她還拿下日本ジュエリーベストドレッサー賞20代部門，網友感嘆：「這顏值，根本是千年一遇的天使吧！」✨ Japhub小編有話說 喂喂，Japhub的各位！看完橋本環奈的「奇跡人生」，有沒有被她的甜笑電到心坎裡？😏 從福岡偶像到螢幕與舞台的超級天后，她的人生簡直像部熱血動漫！ 不管是恐怖片、晨間劇還是紅白舞台，她總能丟出驚喜炸彈！📺 小編已經把《カラダ探し》加入片單，你還在等啥？ 快去X搜@H_KANNA_0203，加入粉絲的狂熱討論，順便告訴我們你最愛環奈的哪個角色哦！Japhub日本集合 ・ 1 天前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 2 小時前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 5 小時前
墨魚遊戲2︳鄧兆尊自爆資深藝人自製出局搏早閃 游學修回應唔知前輩要早走
由游學修、許賢及 蘇致豪（豪哥）創辦嘅YouTube頻道試當真，將於10月26日、即開台五周年當日正式停運。而告別重頭戲《墨魚遊戲2》邀請近百位網紅、歌手、演員及DJ等不同界別藝人一齊參加Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
黃愷欣早年開始賺錢養家經歷多 重遇一生最愛卻承受喪夫之痛
70年代以歌手身份出道的黃愷欣曾於TVB主持《歡樂今宵》及參演過《家變》、《雙面人》、《鹿鼎記》、《新紮師兄》等劇集，並於1998年息影及移民到美國。黃愷欣近日接受《恩雨之聲》訪問，公開自己過去的經歷。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
唐詩詠堅持做運動 大晒跑步Look
【on.cc東網專訊】「視后」唐詩詠熱愛跑步，不時進行街跑和跑身，保持狀態和身心健康。近日她在社交網分享省鏡跑步Look，身穿運動小背心的她進行跑步練習，造型養眼之外，連跑步姿分也攞滿分，有姿勢有實際。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
歐倩怡承認同「翻版歐陽震華」了解中 回應新歡被傳身家過億「得啖笑」
歐倩怡（Cindy）郭晉安去年5月宣布離婚，結束18年婚姻關係，更承認當時已分居2年。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
細細粒陳嘉佳身材反彈坦承陷入瓶頸期 回復暴飲暴食狀態
陳嘉佳（細細粒）肥妹仔形象深入民心，過往曾透露加入TVB第二年獲美容纖體公司老闆張玉珊用七位數字酬勞邀請佢代言，承諾會幫佢減到120磅，不過被王祖藍大力反對，指細細粒嘅形象帶畀佢嘅嘢會比代言酬勞多。不過，細細粒於2023年因健康響起警號而決心減肥，曾一度從高達286磅減到約150磅，仲即興影咗一輯婚紗相，展示瘦身成果。近日，有網民發現細細粒嘅身材反彈；日前細細粒亦拍片坦承復胖，並指自己狀態差，回復暴飲暴食。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前