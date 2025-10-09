焦點

Amazon Prime Day｜會員限定最新優惠持續更新

Yahoo Food

【2025萬聖節美食外賣推介】巫毒炸雞/恐怖血袋/死亡墓地朱古力杯

Yahoo Food
更新時間
【2025萬聖節美食外賣推介】巫毒炸雞/恐怖血袋/死亡墓地朱古力杯
【2025萬聖節美食外賣推介】巫毒炸雞/恐怖血袋/死亡墓地朱古力杯

一年一度的萬聖節，是好友相聚狂歡盡興的重要日子，要籌備一場好玩又具創意的派對，除了精心佈置場地與造型打扮，豐富美食更是不可缺少。萬聖節Party食物除講求味道，當然要有配合節日主題的搞鬼外型。以下精選兩大萬聖節主題到會，美食別出心裁，創意滿分，無論是追求高端享受或注重性價比，皆能為你的萬聖節派對增添驚喜與話題！

萬聖節到會推介1：Day Night Catering 女巫主題酒店級到會 24/10前預訂95折

想讓派對充滿神秘與奢華感，Day Night Catering日夜到會是絕佳選擇。由星級酒店廚師領軍，以親民價格帶來專業級享受。今年萬聖節推出女巫主題限定套餐，將創意造型與細膩口感完美融合，每道菜都是打卡焦點。套餐亮點包括視覺衝擊的「紅菜頭眼球酥盒」和「鬼馬紅魔怪蛋」，單是外型已必定引來驚呼，絕對是「相機先食」之選。主菜「女巫血咒燒豬肋骨」肉質軟嫩腍滑，配上BBQ醬入口惹味；「迷魂紫霧海鮮墨魚麵」則用墨魚汁染出紫色神秘霧氣，搭配新鮮海鮮份量十足。甜品「血淋淋嘩鬼荔枝眼球奶凍」和「死亡墓地朱古力杯」造型精巧，配上特製飲品「幽靈之森魔法水」，讓整個餐桌都充滿萬聖節氣氛！10月24日前預訂更有早鳥優惠95折，不要錯過！

廣告
Day Night Catering 萬聖節到會套餐
Day Night Catering 萬聖節到會套餐
Day Night Catering 女巫血咒燒豬肋骨拼腸
Day Night Catering 女巫血咒燒豬肋骨拼腸
Day Night Catering 大眼怪沙律火腿漢堡
Day Night Catering 大眼怪沙律火腿漢堡
Day Night Catering 迷魂紫霧海鮮墨魚麵
Day Night Catering 迷魂紫霧海鮮墨魚麵
Day Night Catering 死亡墓地朱古力杯
Day Night Catering 死亡墓地朱古力杯

Day Night Catering
網站：www.daynightcatering.com
聯絡電話 / Whatsapp：+852 5643 0062
Facebook：@DayNightCatering
Instagram：@daynightcatering_hk

萬聖節到會推介2：小熊到會 超高CP值！必食巫毒炸雞、升棺發財包

小熊到會（Catering Bear）一向以「人均$98起」的超高CP值聞名，提供過百款菜式選式，讓你根據人數和喜好自由混搭。今年萬聖節，特意為美食注入本土搞怪元素，菜名充滿趣味，保證讓派對笑聲不斷。

開胃小食如「升棺發財包」（十字架造型麵包）和「荔枝藍梅眼球酥盒」，玩味十足又好意頭，完美配合萬聖節主題。視覺效果滿分的「巫毒炸雞」以黑色塗層呈現詭異外表，內裡卻是香脆多汁的經典口感；主食「暗物質肉醬意粉」融入墨魚汁和八爪魚，營造深海冒險的奇幻氛圍。不妨加配招牌美食，如避風塘雞翼、台灣腸等，靈活性高，預算有限又想人人食得盡興，毋須再傷腦筋！

巫毒炸雞
巫毒炸雞
荔枝藍梅眼球酥盒
荔枝藍梅眼球酥盒
升棺發財包
升棺發財包
餓鬼退散小蛋糕
餓鬼退散小蛋糕

小熊到會
網站： https://cateringbear.com/
聯絡電話 / Whatsapp：6232 4509
Facebook：@hkcateringbear
Instagram：@cateringbear.hk

總結嚟講，今年兩間到會推介都各有千秋！如果你追求酒店級的精緻享受，想用美食驚艷全場，Day Night Catering的女巫主題盛宴絕對能滿足你。但如果你著重CP值，想以最抵價錢舉辦一場熱鬧又人人飽足的大型派對，小熊到會的搞鬼美食陣容就係你的最佳拍檔。

無論如何，萬聖節係到會旺季，睇啱就要快手預訂啦！祝大家有個食得開心又玩得盡興的萬聖節！

(資料由客戶提供)

AMa

其他人也在看

北角中年男單位內暈倒　家人揭發惜已天人永隔

北角中年男單位內暈倒　家人揭發惜已天人永隔

【on.cc東網專訊】今日(9日)早上11時18分，北角英皇道382至384號一單位，一名姓蘇(49歲)男子家人報案，指發現蘇男在房間暈倒。救援人員接報到場，經檢驗證實事主當場死亡，警員於現場沒有檢獲遺書，案件列「屍體發現」處理，死因有待驗屍後確定。

on.cc 東網 ・ 6 小時前
華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡　兩年僅尋獲一根遺骨

華漢新西蘭潛水失蹤裁定死亡　兩年僅尋獲一根遺骨

【on.cc東網專訊】一名中國留學生兩年前在新西蘭潛水後失蹤，至今只找到一根遺骨。新西蘭驗屍官近日基於現有證據發布正式裁決，認為他是獨自自由潛水時出事溺水，骨骼檢查未顯示外傷，無法確定確切事故細節，但排除他殺或自殺可能。

on.cc 東網 ・ 6 小時前
屯門一中學爆校政管理爭議　44歲男體育教師天台危站

屯門一中學爆校政管理爭議　44歲男體育教師天台危站

【on.cc東網專訊】屯門東華三院辛亥年總理中學近日爆出管治爭議，一名任教體育科約20年的44歲男教師，於上周四（2日）傍晚情緒失控，登上校內天台危站，最終自行報警求助，警員及救護人員到場將其送往屯門醫院治理，案件列作企圖自殺。事主透露，自上學年起，校方以「影響

on.cc 東網 ・ 5 小時前
共犯辯「以為性愛遊戲」法國集體迷姦案主嫌：他都知情

共犯辯「以為性愛遊戲」法國集體迷姦案主嫌：他都知情

（法新社法國尼姆市7日電） 法國最重大性犯罪者之一畢立可（Dominique Pelicot）今天出庭作證，反駁唯一一位因性侵他前妻遭定罪而上訴的男子。去年，在對畢立可和其他50名被控男子的審判中，吉賽爾放棄匿名，成為打擊性暴力的國際象徵。

法新社 ・ 1 天前
特斯拉主力車型推出售價不到4萬美元的新版本

特斯拉主力車型推出售價不到4萬美元的新版本

【彭博】-- 特斯拉最暢銷車型推出售價不到4萬美元的新版本，主打車型價格更加親民，以應對美國電動汽車補貼取消帶來的影響。特斯拉網站顯示，Model 3轎車和Model Y SUV新標準版本的起售價分別為36,990美元和39,990美元。這些起售價分別比兩款車型的長續航高配版便宜約 13%和11%。特斯拉股價周二下跌4.4%，回吐了周一由公司社交媒體帖帶來的大部分漲幅。今年以來，該股累計漲逾7%。自去年初以來，特斯拉一直在為推出更實惠的車型造勢；當時，部分投資者和公司內部人士對執行長埃隆·馬斯克淡化約2.

Bloomberg ・ 1 天前
​深水埗一業主不遵從清拆令　遭判罰款近5.2萬元

​深水埗一業主不遵從清拆令　遭判罰款近5.2萬元

【on.cc東網專訊】​深水埗商廈天台1名業主，由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(8日)在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共51,980元，當中41,980元屬就罪行持續的日數所判的罰款。<br/>

on.cc 東網 ・ 7 小時前

日警方拘居日中國籍夫婦　涉於柬埔寨操縱日本人電騙

日本警方拘捕一對在日本居住的中國籍夫婦，涉嫌管理柬埔寨一個電騙窩點，指使近30名日本人行騙，違反《有組織犯罪處罰法》。 日本當局指，涉案夫婦分別33歲及22歲，與另外約6名中國人管理涉案窩點，並擔任日文翻譯，指使29名日本人犯案，於今年5月從柬埔寨致電愛知縣一名48歲男子，冒充警察等，騙取500萬日圓(逾25萬港元)，最終他們相繼因案件被捕，並押解回國。 警方早前指，涉案日本人是在網上應徵高薪海外工作後被帶到窩點，專門針對日本關東地區的長者犯案，手法包括致電冒稱檢察廳職員，聲稱對方賬戶涉及刑事案件，需要立刻轉賬。 (ST)

infocast ・ 9 小時前
深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短　父親發現已太遲

深水埗男子膠袋笠頭吸氣體尋短　父親發現已太遲

【on.cc東網專訊】深水埗有人吸氦氣自殺亡。今晨(8日)11時52分，大南街203號一單位男子報案，指其兒子倒臥在單位大門後，以膠袋包裹頭部並暈倒，膠袋連接着一罐氦氣，懷疑他企圖自殺。救援人員接報到場，經檢驗後證實姓顧(37歲)男事主已氣絕身亡。警員在現場沒有

on.cc 東網 ・ 1 天前
CHIIKAWA拉麵店｜新推期間限定海獺師傅豚骨拉麵 全新角色限量周邊：拉麵碗/啤酒杯/水杯

CHIIKAWA拉麵店｜新推期間限定海獺師傅豚骨拉麵 全新角色限量周邊：拉麵碗/啤酒杯/水杯

日本人氣漫畫角色Chiikawa「ちいかわ」主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」的首間海外分店已空降旺角朗豪坊，最近更引入日本本店強勢推出的全新限定海獺師傅（Rakko）主題豚骨拉麵，連同該主題的拉麵盛裝與紀念貼紙也首發亮相！現場更會找到一系列周邊，全新海獺師傅拉麵碗、啤酒杯、水杯等！全新一輪預約已於KKDAY平台率先開放，成功預約的顧客將獲得「Chiikawa Ramen Buta 預約證」，只需$38 ，就可以獲得價值$38的飲品券，以及1張隨機角色卡！

Yahoo Food ・ 8 小時前
縱被巨石圍封仍留守爛地車場　義工救起可憐被遺棄狗狗

縱被巨石圍封仍留守爛地車場　義工救起可憐被遺棄狗狗

【動物專訊】很多狗狗都十分重情，可惜遇上無情的人類。浪浪之家和一班義工日前救起了一隻留守爛地車場的狗狗，並改名為「洪守誠」，一直在該車場生活的洪守誠，於車場被收回時，慘遭遺留下來，但即使車場已被巨石圍封成為工地，即使每日都被工人趕走，他仍每晚都會回來坐著守候，守候這個曾經被他視為家的地方。洪守誠現時獲安排到付費寄宿學校進行社會化訓練，希望能盡快尋家獲得領養。 洪守誠原本還有一隻啡色狗狗同伴，一同在車場生活，但沒想到收地後，車場職員只走了啡色狗狗，卻遺下洪守誠自己一個，在超強颱風樺加沙在9月底襲港後一日，車場便被大石圍封準備展開工程，洪守誠每日都被工人趕走，但每晚他都會回到這個地方，坐下來靜靜等候，但熟悉的人和狗同伴已不再出現，只餘他一個孤獨地留守到天亮。 有班街坊為洪守誠提供食物，但他們都擔心狗狗會被人舉報漁護署去捕捉，因此向浪浪之家求助。浪浪之家創辦人April坦言，雖然場地已爆滿，但不忍心狗狗獨自承受這些折磨，因此在一班街坊、義工及浪浪協進會幫助下，成功將狗狗救起。 她形容，狗狗因為環境突然轉換，需要時間冷靜，而除下他的頸圈時，發現整條頸都是傷痕，應是因為綁得太緊太久，因此出現傷口

香港動物報 ・ 6 小時前
海心公園割喉血案提堂　31歲露宿漢還押至12.3再訊

海心公園割喉血案提堂　31歲露宿漢還押至12.3再訊

【on.cc東網專訊】土瓜灣海心公園於上周六(4日)發生恐怖血案，兩名男子懷疑在涼亭被人用利刀割喉，身上多處受傷，他們被送院搶救後一度危殆。警員於周日（5日）在紅磡區一公廁拘捕一名疑涉案男子，他被控一項傷人罪，案件今（8日）在九龍城裁判法院提堂。控方申請將案件押

on.cc 東網 ・ 1 天前
安達祐実從童星到金髮辣媽！ 她的變身背後有什麼隱情？

安達祐実從童星到金髮辣媽！ 她的變身背後有什麼隱情？

你有沒有聽過一個2歲就當模特兒、12歲喊一句話讓全日本瘋狂的女孩？😜 安達祐実，1981年9月14日出生在東京台東區，152公分的小個子，卻有大大的能量！

Japhub日本集合 ・ 5 小時前
天水圍公園女子倒斃　頸部有傷痕　警料屬自殺｜Yahoo

天水圍公園女子倒斃　頸部有傷痕　警料屬自殺｜Yahoo

天水圍發生一宗命案，一名女子今日（8日）清晨被發現倒斃在天水圍公園，當場證實不治，死者頸部有明顯傷痕。警方封鎖現場調查後，相信事主在上址割頸自殺，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼

男生心底的：女生禁忌清單！日本綜藝揭秘NG行為超傻眼

最近，日本一檔超人氣節目《獨身女與新婚有田》（日文：有田と独身女たち）推出了一集特別企劃，主題直擊靈魂深處：「女生有哪些行為，會讓男生覺得『這婚結不了』？」

Japhub日本集合 ・ 1 小時前
43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈

43歲宋慧喬「靚到發光」驚喜客串《許願吧，精靈》！女神3招逆齡保養大法，靚到過分演繹神燈精靈

《許願吧，精靈》現正於 NETFLIX 熱播，由《黑暗榮耀》金牌編劇金銀淑打造的最新力作，除了金宇彬、秀智超高顏值主演外，更找來《黑暗榮耀》女主宋慧喬客串，讓大家十分驚喜！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
法足球傳奇席丹之子：自豪能披阿爾及利亞戰袍

法足球傳奇席丹之子：自豪能披阿爾及利亞戰袍

（法新社阿爾及利亞奧蘭8日電） 法國足球傳奇球星席丹（Zinedine Zidane）之子盧卡．席丹（Luca Zidane）今天表示，他「很自豪」能代表阿爾及利亞出賽。

法新社 ・ 12 小時前
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

內地女星趙露思近年憑「甜寵劇」爆紅，正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。現時她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，依然直播「敢言」金句大爆發，為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！

Yahoo Style HK ・ 3 小時前
艾爾段：川普請土耳其「說服」哈瑪斯接受加薩和平方案

艾爾段：川普請土耳其「說服」哈瑪斯接受加薩和平方案

（法新社伊斯坦堡8日電） 根據土耳其總統辦公室今天公布的文字紀錄，總統艾爾段表示，美國總統川普要土耳其「說服」巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）接受他提出的結束加薩戰爭方案。艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）昨晚在飛機上對土耳其記者表示：「在我們訪問美國期間及最近一次通話中，我們都向川普（Donald Trump）先生解釋了巴勒斯坦問題的解決之道。

法新社 ・ 22 小時前
警察員佐級協會舉行會慶酒會　周一鳴等人出席

警察員佐級協會舉行會慶酒會　周一鳴等人出席

【Now新聞台】警察員佐級協會舉行會慶酒會。全國政協副主席梁振英、警務處處長周一鳴及警察員佐級協會新任主席梁俊傑等人出席。 梁俊傑指，協會聘請了本地教授，希望能夠為新制同事爭取退休後的醫療保障、子女教育津貼等。周一鳴致辭時感謝協會的不同建議，會積極聆聽不同意見，為工作環境創造更有利條件，包括8月時進一步將5天工作周先導計劃擴展至陸上總區、一個警區及交通部執行及管理組所有巡邏小隊，又指接下來香港有不同大型活動，有信心可確保順利進行。警務處處長周一鳴：「很快香港就會迎來十五運全運會、立法會換屆選舉，明年更加會舉辦國際刑警組織周年大會等大型活動，警隊將會面對不少挑戰，但我有無比的信心，大家必定會繼續眾志成城，展現出警隊一條心，乘風破浪，確保各大型活動能夠順利舉行，令香港這個繁榮的國際之都能夠繼續綻放光芒。」#要聞

now.com 新聞 ・ 23 小時前
碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

碧咸爸爸「最強護花使者」又上線！為小女兒哈七「遮風擋雨」，出席Victoria Beckham時裝大騷

這陣子被洗版的影片離不開時裝周主題片段，Victoria Beckham的大騷也完美落幕，大家在留意VB時裝之外，每次她有大騷都會家庭總動員支持。其中一個必定會看到的畫面，就是「寵女達人」碧咸又會成為「最強護花使者」，護送小女兒「哈七」去看媽媽的大騷。今年活動開始前又下起雨來，作為「最強護花使者」的碧咸爸爸，為女兒撐著雨傘，全程如貼身保鏢一樣保護女兒，這畫面實在太有愛了！

Yahoo Style HK ・ 1 天前