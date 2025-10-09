【2025萬聖節美食外賣推介】巫毒炸雞/恐怖血袋/死亡墓地朱古力杯

一年一度的萬聖節，是好友相聚狂歡盡興的重要日子，要籌備一場好玩又具創意的派對，除了精心佈置場地與造型打扮，豐富美食更是不可缺少。萬聖節Party食物除講求味道，當然要有配合節日主題的搞鬼外型。以下精選兩大萬聖節主題到會，美食別出心裁，創意滿分，無論是追求高端享受或注重性價比，皆能為你的萬聖節派對增添驚喜與話題！

萬聖節到會推介1：Day Night Catering 女巫主題酒店級到會 24/10前預訂95折

想讓派對充滿神秘與奢華感，Day Night Catering日夜到會是絕佳選擇。由星級酒店廚師領軍，以親民價格帶來專業級享受。今年萬聖節推出女巫主題限定套餐，將創意造型與細膩口感完美融合，每道菜都是打卡焦點。套餐亮點包括視覺衝擊的「紅菜頭眼球酥盒」和「鬼馬紅魔怪蛋」，單是外型已必定引來驚呼，絕對是「相機先食」之選。主菜「女巫血咒燒豬肋骨」肉質軟嫩腍滑，配上BBQ醬入口惹味；「迷魂紫霧海鮮墨魚麵」則用墨魚汁染出紫色神秘霧氣，搭配新鮮海鮮份量十足。甜品「血淋淋嘩鬼荔枝眼球奶凍」和「死亡墓地朱古力杯」造型精巧，配上特製飲品「幽靈之森魔法水」，讓整個餐桌都充滿萬聖節氣氛！10月24日前預訂更有早鳥優惠95折，不要錯過！

Day Night Catering 萬聖節到會套餐

Day Night Catering 女巫血咒燒豬肋骨拼腸

Day Night Catering 大眼怪沙律火腿漢堡

Day Night Catering 迷魂紫霧海鮮墨魚麵

Day Night Catering 死亡墓地朱古力杯

Day Night Catering

網站：www.daynightcatering.com

聯絡電話 / Whatsapp：+852 5643 0062

Facebook：@DayNightCatering

Instagram：@daynightcatering_hk

萬聖節到會推介2：小熊到會 超高CP值！必食巫毒炸雞、升棺發財包

小熊到會（Catering Bear）一向以「人均$98起」的超高CP值聞名，提供過百款菜式選式，讓你根據人數和喜好自由混搭。今年萬聖節，特意為美食注入本土搞怪元素，菜名充滿趣味，保證讓派對笑聲不斷。

開胃小食如「升棺發財包」（十字架造型麵包）和「荔枝藍梅眼球酥盒」，玩味十足又好意頭，完美配合萬聖節主題。視覺效果滿分的「巫毒炸雞」以黑色塗層呈現詭異外表，內裡卻是香脆多汁的經典口感；主食「暗物質肉醬意粉」融入墨魚汁和八爪魚，營造深海冒險的奇幻氛圍。不妨加配招牌美食，如避風塘雞翼、台灣腸等，靈活性高，預算有限又想人人食得盡興，毋須再傷腦筋！

巫毒炸雞

荔枝藍梅眼球酥盒

升棺發財包

餓鬼退散小蛋糕

小熊到會

網站： https://cateringbear.com/

聯絡電話 / Whatsapp：6232 4509

Facebook：@hkcateringbear

Instagram：@cateringbear.hk

總結嚟講，今年兩間到會推介都各有千秋！如果你追求酒店級的精緻享受，想用美食驚艷全場，Day Night Catering的女巫主題盛宴絕對能滿足你。但如果你著重CP值，想以最抵價錢舉辦一場熱鬧又人人飽足的大型派對，小熊到會的搞鬼美食陣容就係你的最佳拍檔。

無論如何，萬聖節係到會旺季，睇啱就要快手預訂啦！祝大家有個食得開心又玩得盡興的萬聖節！

