經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」

2025下半年鞋圈爆款速報！PUMA x ROSÉ聯名鞋直接手刀搶、高級感NB204L缺貨預感

顏一婕
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

今年話題都被運動鞋搶走！這幾雙真的鞋櫃爆了都要收～從女明星親自參與設計的夢幻聯名，到引爆年度鞋壇的麂皮鞋、讓人忍不住多看三眼，再到經典帆布鞋被玩出全新態度～準備好你的鞋櫃了嗎？

朴彩英操刀設計！PUMA x ROSÉ 聯名系列

ROSÉ設計款來了！伴隨玫瑰花瓣層層綻放，承載著 ROSÉ 對風格與自我表達的詮釋。PUMA 攜手全球代言人 ROSÉ，推出她親自操刀設計美學—PUMA x ROSÉ 聯名系列，宛若綻放的玫瑰，ROSÉ 以她細膩的溫柔與巧思，將個人風格注入經典，為世界帶來一份專屬於她的浪漫。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


PUMA x ROSÉ 聯名系列鞋款，環繞 SPEEDCAT 鞋型做延伸，ROSÉ 親自參與創作，每款皆附贈 Rosie 字樣鞋袋與精緻別針，呈現 ROSÉ 別緻的用心巧思：SPEEDCAT 選擇帶有光澤的全皮革材質，以雙鞋帶設計環繞鞋身，附上 ROSÉ 準備的貼心鞋帶綁法說明書，象徵玫瑰的多面姿態。

PUMA x ROSÉ 聯名系列_Speedcat x ROSÉ／3,680元（圖／品牌提供）
PUMA x ROSÉ 聯名系列_Speedcat x ROSÉ／3,680元（圖／品牌提供）


芭蕾舞鞋款 SPEEDCAT Ballet，同樣有著精緻巧思，於後跟處加入一條鞋帶，可以向上纏繞腳踝、小腿，製造優雅、輕盈的畫面，不同綁法映照自己的專屬魅力。

PUMA x ROSÉ 聯名系列_Speedcat Ballet x ROSÉ／2,780元（圖／品牌提供）
PUMA x ROSÉ 聯名系列_Speedcat Ballet x ROSÉ／2,780元（圖／品牌提供）


引爆年度鞋壇話題！New Balance 204L以全麂皮、修長鞋型輪廓吸眼球

New Balance 全新 204L、作為今年鞋壇的話題之作，融合復古與潮流的薄底鞋新指標，將質感與潮流融為一體，為城市穿搭帶來輕盈卻鮮明的時髦態度。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


融合 1970 年代修長鞋頭輪廓與 2000 年代跑鞋的薄底趨勢，靈感汲取自足球鞋的流線美感與復古跑鞋的經典比例，打造纖細清爽的低筒輪廓；全麂皮鞋面選材，觸感細膩且耐穿；更以One Tone 配色推出棕色與米白兩款，低調中釋放俐落氣場，不僅修飾腿部線條，更能瞬間提升造型時髦度。

New Balance 204L薄底鞋／3,880元（圖／品牌提供）
New Balance 204L薄底鞋／3,880元（圖／品牌提供）


Vans 攜手 WACKOMARIA 大膽演繹 Authentic 經典鞋款

Vans 攜手東京品牌 WACKOMARIA，共同推出全新聯名系列，以 WACKO MARIA 獨有的 “GuiltyParties” 精神為靈感，將大膽細節融入鞋款設計，以當代氣質重釋經典，在自由隨性的夏日氛圍中煥發全新魅力。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


此聯名推出藍色和米白兩種配色的 Vans PremiumAuthentic鞋款，皆搭配經典黑色棋盤格圖案，輕鬆應對日夜造型，提供多樣化的穿搭可能。鞋跟處飾有WACKOMARIA 品牌標誌刺繡，大底包邊處以棕櫚樹圖案點綴，打造兼具精緻與隨性的風格，傳遞自由奔放的夏日氣息。藉由 Vans Premium高階進化工藝進一步提升穿著體驗—現代廓形搭載 Sola Foam ADC 鞋墊，在緩震性能與鞋床結構上再度升級，為每一次穿著帶來更為持久的輕盈與舒適體驗。

Vans x WACKO MARIA Authentic鞋款（圖／品牌提供）
Vans x WACKO MARIA Authentic鞋款（圖／品牌提供）


