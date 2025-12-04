2025韓國娛圈「年輕富婆」大盤點：張員瑛137億全款買豪宅、「這位女演員」竟擁兩幢大樓逆襲成「房產女王」

2025 五大韓國年輕富婆盤點！本年度不少韓國 Idol 入手房產登上富婆之列，當中包括「偶像天花板」IVE 成員張員瑛，三代女團 TWICE 成員 Momo 更與韓韶禧成為鄰居，一起來看看你最愛的偶像有沒有上榜吧！

2025 韓國年輕富婆 1） 張員瑛

2025 韓國年輕富婆 1） 張員瑛

「偶像天花板」張員瑛近年代言廣告不斷，除了化身「人間 Miu Miu」，更是 BVLGARI、Tommy Jeans、Dyson 等 21 個品牌的代言門面。韓媒消息指張員瑛以 137 億韓元（即約港幣 7,200 萬），現金買入首爾龍山區漢南洞 Lucid House 的一戶高級住宅，住宅為面積244平方公尺（約2,626平方呎）， 出道 7 年、年僅 21 歲已榮升「偶像富婆」！

「我的終極人生目標就是與老公過上奢華的生活！」 －張員瑛

2025 韓國年輕富婆 2）TWICE Momo

三代女團 TWICE 的日本成員 Momo，近日以全額 43 億韓元（即約港幣 2,260 萬）買入京畿道九里市阿峙洞的「富人村」 Achiul Village！據報 Momo 所買的戶型是 4 房的大宅更有獨立花園，鄰居包括 Nana (林珍兒)、老闆朴軫永、玄彬與韓韶禧，在韓國打拼多年終於憑實力登上富婆之位～

2025 韓國年輕富婆 3）BLACKPINK Jisoo

「Dior 公主」Jisoo 傳出購入江南區三星洞豪宅區的 L’ARBRE 27，備有三種房型由 200 億韓元至 450 億韓元（約港幣 1 至 2.4 億）不等，房產項目將於 2026 年至 2027 年完工。 Jisoo 名下持有多項物業，包括與 BTS 成員 V 及 Jin 為鄰的漢南 The Hill 的一戶住宅，以及與哥哥合組的工作室 BLISSOO 辦公室，絕對稱得上是「年輕富婆」！

2025 韓國年輕富婆 4）惠利

女團 Girl’s Day 出身的惠利，竟是擁有兩幢大樓的年輕富婆！現年 31 歲的惠利，出道前家境貧寒，全家擠在一間單人小套房，16 歲出道後決心為家人還債並過上好的生活。惠利投資房地產有道，現持有江南三成洞與驛三洞的兩幢大樓，總購買額約 121 億韓元，預計至少可獲利 60 億韓元，財力翻倍！

2025 韓國年輕富婆 5）金智媛

最後就是「淚之女王」金智媛了！現年 33 歲的她手握 63 億韓元（約港幣 3,600 萬）的首爾江南區 5 層大樓！而且由 2021 年買入至今從未與舊租房解除租約，亦從來沒有加租，被指「人美心美又富有」的年輕富婆。

21歲張員瑛練成「人間富婆」體質！花7年拼命努力的偶像，以137億韓元全數買下漢南洞別墅

