2025 首爾聖誕節攻略：11大夢幻打卡位！新世界光影 Show、聖誕村、追極光

就快到年尾喇，韓國首都首爾已經換上咗佢最靚、最閃嘅聖誕衫！成個城市，由各大商場超炫目嘅燈飾，到戶外嗰啲夢幻聖誕市集，周圍都充滿晒浪漫又溫馨嘅節日氣氛！

如果你 plan 緊喺 2025 年聖誕節體驗一場冬季奇幻之旅，咁首爾絕對係你感受節日歡樂嘅最佳選擇！Trip.com 專業團隊獨家幫你精心整理咗 2025 年首爾聖誕節最唔可以錯過嘅 11 個夢幻打卡位，仲貼心附上埋預計活動時間、詳細地址同埋交通方法，包你個韓國冬季之旅唔單止節日氣氛濃郁，仲可以輕鬆影到每一個令人驚艷嘅靚相，打造專屬你嘅難忘首爾聖誕回憶！

✨ 首爾聖誕節 | 行程快速睇

聖誕景點 地點特色 預計活動時間 明洞新世界百貨公司（本店） 超震撼 3D 光影 Show 11 月上旬 - 1 月下旬 The Hyundai Seoul (現代百貨) 歐洲小鎮室內聖誕村 11 月 1 日 - 12 月 31 日 樂天世界塔 & 購物中心 巨型聖誕樹同戶外市集 11 月下旬 - 1 月上旬 光化門聖誕市集 童話主題戶外市集 12 月上旬 - 12 月 31 日 首爾燈節（清溪川） 超絢麗光雕裝置藝術 12 月中旬 - 1 月上旬 COEX 星空圖書館 金光閃閃聖誕佈置 11 月中旬 - 1 月下旬 明洞天主聖堂 莊嚴聖誕燈飾 12 月上旬 - 12 月 31 日 樂天世界冒險樂園 聖誕主題慶典同巡遊 11 月下旬 - 12 月 31 日 愛寶樂園 大型冬季聖誕慶典 11 月下旬 - 12 月 31 日 晨靜樹木園（近郊） 五色星光庭園展（勁浪漫） 12 月上旬 - 3 月中旬 永登浦時代廣場 戶外大型金色聖誕樹 11 月中旬 - 12 月 31 日





🌟 首爾聖誕節 | 奢華百貨夢幻點燈

每年聖誕，首爾各大百貨公司都會將佢哋嘅外牆同室內空間變成令人睇到「嘩」一聲嘅藝術品。呢啲精心設計嘅燈光佈置，規模又大、創意又無限，已經成為每年吸引無數旅客專程嚟睇、爭住打卡嘅聖誕標誌性熱點，真係令首爾聖誕節魅力大增！

🛍️ 明洞新世界百貨公司（本店）：神級 3D 光影秀

明洞新世界百貨公司（本店）呢個首爾時尚地標，每年聖誕都會帶嚟令人屏息嘅視覺盛宴。佢宏偉嘅外牆會搖身一變，變成一塊巨大 LED 螢幕，上演一場震撼人心嘅沉浸式 3D 光影 Show。

根據以往經驗，2025 年嘅聖誕佈置預計會再突破想像，用獨特嘅動畫設計同埋精妙嘅燈光效果，將成棟建築幻化成一個充滿魔幻色彩嘅冬季童話世界。當絢麗嘅燈光同埋應景嘅聖誕音樂完美融合，漫步街頭嘅你就會好似瞬間穿越到歐洲嘅浪漫聖誕夜景咁，呢個絕對係體驗首爾聖誕節氣氛不可錯過嘅 「神級打卡位」。

小貼士： 想影到光影 Show 嘅最佳全景，建議你提早去百貨公司對面嘅首爾中央郵局前，或者會賢地下街 1 號出口附近，搵個最完美嘅拍攝位置！

地址： 首爾特別市中區小公路 63 號

交通：

地鐵 4 號線 會賢站 7 號出口，行約 1 分鐘 地鐵 2 號線 乙支路入口站 7 號出口，行約 10 分鐘

預計時間： 2025 年 11 月上旬至 2026 年 1 月下旬。每日晚間約 17:30 至 22:30 循環播放。

🏬 The Hyundai Seoul（現代百貨首爾店）：時尚地標變聖誕童話

位於汝矣島嘅 The Hyundai Seoul (現代百貨)，憑住佢前衛創新嘅設計同埋多嘢買嘅品牌，好快就成為首爾年輕人嘅新時尚購物地標。

每年聖誕節，百貨公司五樓嘅 「SOUNDS FOREST」空中花園 就會俾人佈置成一個充滿童話色彩嘅聖誕村。2025 年，呢度預計會延續佢超受歡迎嘅溫馨 「歐洲小鎮風格」 設計，到時你會見到好多細節滿滿嘅木製小屋、高聳入雲嘅聖誕樹，同埋各式各樣精緻可愛嘅節日裝飾，營造出濃濃嘅異國情調。

呢個超靚嘅室內聖誕村唔單止係絕佳嘅影相打卡點，仲有期間限定嘅 「Atelier De Noël」聖誕市集，賣好多特色商品同埋誘人甜品，包你喺享受購物樂趣嘅同時，都能夠沉浸喺濃郁嘅首爾聖誕節氣氛入面。

地址： 首爾特別市永登浦區汝矣大路 108 號

交通：

搭地鐵 5 號線或 9 號線到 汝矣島站 ，由 3 號出口行約 10 分鐘（可以經地下通道直達）。 地鐵 5 號線 汝矣渡口站 1 號出口，行約 15 分鐘

預計時間： 2025 年 11 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

🗼 樂天世界塔 & 樂天世界購物中心（蠶室）：戶外聖誕村

蠶室地區毫無疑問係首爾聖誕節慶典嘅另一個核心地帶，為冬天嘅首爾注入咗滿滿嘅歡樂同魔幻。每年，樂天世界購物中心出面嘅草坪廣場都會企起一棵氣勢磅礴嘅巨型聖誕樹，周圍圍繞住充滿歐式風情嘅節日裝飾，同埋熱鬧非凡嘅 「Jamsil Christmas Market」聖誕市集。

特別值得期待嘅係，2025 年呢度預計會以更大規模嘅 「沉浸式聖誕村」 華麗登場，除咗超閃嘅主題聖誕樹，仲會加設各式攤位，賣精緻嘅聖誕小物、獨特嘅手工藝品同埋暖心特色小食，等你可以盡情揀聖誕禮物。

同時，隔離嘅樂天世界冒險樂園亦會同步搞盛大嘅聖誕慶典同埋主題巡遊，將成個樂園變身成一個充滿驚喜同歡笑嘅冬季夢幻國度。仲有呀，石村湖畔通常都有 「Luminarie 燈光節」 伴住，形成一條長長嘅冬日浪漫光廊，等你喺湖邊散步都可以感受到濃濃嘅首爾聖誕節氣氛！

樂天世界塔

地址： 首爾特別市松坡區奧林匹克路 300 號

交通： 搭地鐵 2 號線或 8 號線到 蠶室站 ，由 1 號或 2 號出口出，可以經地下通道直接駁去樂天世界購物中心同樂天世界冒險樂園， 超方便 。

預計時間：

樂天世界購物中心聖誕市集：2025 年 11 月下旬至 2026 年 1 月上旬。 樂天世界冒險樂園聖誕慶典：2025 年 11 月下旬至 2025 年 12 月 31 日。



🎊 首爾聖誕節 | 經典戶外慶典與市集

想深度體驗首爾聖誕節嘅熱鬧同活力？咁戶外慶典同聖誕市集絕對係首選。呢啲活動唔單止集合咗令人驚嘆嘅壯觀燈飾、精彩嘅節日表演，仲有超多節日美食，等你喺凍冰冰嘅冬夜都可以感受到暖笠笠嘅節慶氣氛。

🌟 光化門聖誕市集與首爾燈節：童話魔幻之旅

光化門廣場每年聖誕都會搞盛大嘅 「光化門聖誕市集」，2025 年會係第四屆，預計會以 「回到童話嘅原點」 為主題，將成個廣場幻化成一個閃耀奇幻光芒嘅聖誕村。

到時，現場唔單止有精美絕倫嘅聖誕樹同埋創意打卡區，仲會設有好多特色攤位，提供地道美食、暖心飲品同埋各式聖誕禮物，等你喺冬夜度沉浸喺甜蜜夢幻嘅節日氣氛入面。

同時，備受矚目嘅 「首爾燈節（Seoul Lantern Festival）」 亦都會喺清溪川一帶璀璨登場，用絢麗嘅光雕藝術同裝置藝術點亮成條河流。2025 年燈節主題定為《我嘅光芒，我哋嘅夢想，首爾嘅魔法》，將喺清溪川同牛耳川兩處同步展出。光化門聖誕市集同清溪川燈節完美結合，為所有嚟嘅人規劃咗一條由廣場一路延伸到河流嘅絕美夜景漫步路線，係感受首爾聖誕節浪漫氣息嘅必去之地！

光化門廣場

地點： 首爾特別市鐘路區世宗大路 175 號（光化門廣場）/ 清溪川一帶。

交通：

光化門廣場： 地鐵 5 號線 光化門站 9 號出口 清溪川： 搭地鐵 5 號線到 光化門站 5 號出口，或地鐵 1 號線到 市廳站 4 號出口，都好容易去到。

預計時間：

光化門聖誕市集：2025 年 12 月上旬至 12 月 31 日。 首爾燈節：2025 年 12 月中旬至 2026 年 1 月上旬（每日 18:00 至 22:00 ）。



📚 星空圖書館（Starfield Library）：書海中嘅璀璨聖誕

喺 COEX Mall 地下一層嘅星空圖書館，憑住佢高達 13 米嘅壯觀巨型書架同埋天花板上好似星星咁閃嘅燈飾而超有名，本身已經係首爾嘅熱門文化地標。

但係，每年聖誕節，呢座知識殿堂就會換新裝，圖書館嘅中庭同書架都會披上精心設計嘅聖誕主題裝置。2025 年，星空圖書館預計會延續往年令人驚訝嘅佈置，例如璀璨嘅金色聖誕樹或華麗嘅燈飾，將成個空間營造出一個金光閃閃、夢幻壯觀嘅閱讀殿堂。喺濃厚嘅聖誕氣氛加持下，呢度更加多咗一份獨特嘅浪漫 Feel。無論你係鍾意睇書嘅文青，定係淨係想搵首爾聖誕節獨特打卡位嘅遊客，都可以喺星空圖書館發現屬於自己嘅節日驚喜。

星空圖書館

地點： 首爾特別市江南區永東大路 513 號 COEX Mall B1 層。

交通：

搭地鐵 2 號線到 三成站（삼성역） ，由 5 號或 6 號出口出，可以經地下通道直達 COEX Mall。 或搭地鐵 9 號線到 奉恩寺站（봉은사역） ，由 7 號出口行約 5 分鐘。

預計時間： 2025 年 11 月中旬至 2026 年 1 月下旬（每日 10:30 至 22:00）。

⛪ 明洞天主聖堂：莊嚴與神聖嘅聖誕氣氛

明洞天主聖堂，作為韓國天主教信仰嘅重要象徵，佢宏偉莊重嘅哥德式建築，喺首爾聖誕節期間會俾無數聖誕彩燈同精緻節日裝飾點綴得格外莊嚴又美麗。

教堂前面高聳嘅巨大聖誕樹，配搭周圍山坡上好似星光咁璀璨嘅燈海，為明洞呢個熱鬧繁華嘅商業區帶嚟一片難得嘅寧靜同神聖嘅節日氣氛。好多當地居民同海外遊客都會特登嚟呢度，就係想睇吓呢份獨特嘅西方聖誕景致。特別係喺平安夜同聖誕節當日，教堂內外會舉行特別嘅彌撒同慶祝活動，等你喺虔誠又溫馨嘅氣氛中，深入感受聖誕節嘅真正意義同和平祥和。

明洞聖堂

地址： 首爾特別市中區明洞街 74 號

交通：

地鐵 4 號線 明洞站 8 號出口行約 11 分鐘 地鐵 2 號線 乙支路入口站 6 號出口行約 8 分鐘

預計時間： 2025 年 12 月上旬至 12 月 31 日。

🎠 首爾聖誕節 | 主題樂園與周邊夢幻景點

除咗市區閃令令嘅光影，首爾聖誕節嘅魅力仲延伸到周邊。各大主題樂園會喺聖誕期間推出一系列限定活動，將歡樂氣氛推到最高；而近郊嘅景點就用獨具匠心嘅燈光展，為你營造出遠離塵囂嘅極致浪漫。

🏰 樂天世界冒險樂園：歡樂大巡遊

樂天世界冒險樂園作為首爾最具人氣嘅主題樂園之一，每年聖誕節都會搞盛大規模嘅 「聖誕慶典（Magic Winter）」 同埋精彩主題巡遊。

到時，成個樂園會俾數以萬計嘅璀璨燈飾、高大聖誕樹同埋各式節日裝飾裝點一新，無論係室內嘅 「魔幻島」 定係室外嘅 「冒險世界」，都會充滿濃濃嘅節日氣氛。遊客唔單止可以睇到華麗嘅聖誕主題巡遊、限定嘅音樂劇表演，仲有機會同聖誕主題嘅卡通角色影相留念，留低珍貴回憶。對於想喺首爾聖誕節期間享受由朝玩到晚嘅家庭客同情侶嚟講，樂天世界冒險樂園絕對係體驗韓式聖誕歡快氣氛嘅絕佳選擇。

樂天世界

地址： 首爾特別市松坡區奧林匹克路 240 號

交通： 地鐵 2/8 號線 蠶室站 4 號出口，經地下通道連接到樂園

預計時間： 2025 年 11 月下旬至 2025 年 12 月 31 日。

🎢 愛寶樂園：規模最大嘅冬季慶典

雖然愛寶樂園（Everland） 位於首爾近郊嘅京畿道龍仁市，但作為韓國規模最大嘅主題樂園，佢每年聖誕節期間搞嘅 「冬季慶典」 同 「聖誕活動」 絕對值得你專程去，體驗一場童話般嘅首爾聖誕節。

到時，成個樂園會俾佈置成一個充滿飄雪同璀璨聖誕燈飾嘅夢幻世界，特別係喺 「歐洲區」，你會見到一棵棵巨大嘅聖誕樹同埋熱鬧非凡嘅節日市集。愛寶樂園嘅聖誕活動通常包括特別嘅主題巡遊、炫麗嘅煙花表演，同埋令人目眩神迷嘅 「光之慶典」，將節日嘅歡樂同浪漫氣氛完美融合。呢度嘅聖誕氣氛濃厚又熱烈，係你體驗韓式主題樂園聖誕魅力嘅必遊之地。

愛寶樂園

地址： 京畿道龍仁市處仁區蒲谷邑愛寶樂園路 199

交通： 由首爾地鐵 江南站 或 江邊站 搭 5002 號或 5700 號巴士可以 直達 愛寶樂園。或搭 龍仁輕軌線（Everline） 到 前垈·愛寶樂園站 ，再轉免費接駁車去。

預計時間： 2025 年 11 月下旬至 2025 年 12 月 31 日。

🌲 晨靜樹木園：近郊極致浪漫星光展

晨靜樹木園喺首爾近郊嘅京畿道加平郡，每年冬季都會搞盛大嘅 「五色星光庭園展」，呢個已經成為韓國最具代表性嘅冬季燈光慶典之一，亦都係首爾聖誕節期間唔可以錯過嘅浪漫景點。

喺聖誕節前後，成個樹木園會俾數十萬盞 LED 燈飾點亮，園區入面嘅下京庭園、月光庭園同天空步道等區域，都會變身成一片璀璨奪目嘅燈海。各種造型獨特嘅燈飾裝置，好似高聳嘅聖誕樹、得意嘅小熊同精緻嘅禮物盒，喺夜色中閃耀住夢幻般嘅光芒，營造出無與倫比嘅極致浪漫氣氛。雖然地點喺近郊，但佢獨一無二嘅絕美夜景每年都吸引住無數情侶同攝影發燒友慕名而來，係你遠離城市喧囂、享受純粹冬日浪漫嘅絕佳好去處。

地址： 京畿道加平郡上面樹木園路 432 號

交通： 由首爾搭 京春線 ITX 青春列車 到 加平站 ，再轉搭 加平觀光循環巴士 就可以去到。或由首爾 上鳳站 搭 京春線電鐵 到 清平站 ，同樣可以轉搭 加平觀光循環巴士 。

預計時間： 2025 年 12 月上旬至 2026 年 3 月中旬。

🎁 首爾聖誕節 | 特色聖誕打卡點

除咗上面講嗰啲大場面嘅聖誕慶典同主題樂園，首爾市區仲藏住好多充滿個性同驚喜嘅聖誕打卡點，佢哋會為你嘅首爾聖誕節之旅增添更多獨特又難忘嘅色彩。

⛰️ 南山首爾塔：高空浪漫同愛之鎖

南山首爾塔唔單止係首爾市嘅最高點，更係情侶們締結 「愛之鎖」 嘅浪漫聖地。每到聖誕節，塔下嘅廣場同觀景區都會加好多節日裝飾，特別係嗰片出名嘅 「愛之鎖」 區域，成日會俾人精心佈置成迷人嘅聖誕樹造型，點綴上璀璨嘅聖誕彩燈，浪漫指數瞬間飆升！

喺微凍嘅冬日夜晚，情侶們可以手拖手上塔頂，一邊俯瞰首爾市區萬家燈火嘅壯麗聖誕夜景，一邊感受彼此間溫暖嘅浪漫節日氣氛。南山首爾塔絕對係體驗高空浪漫、飽覽首爾聖誕燈海嘅最佳首選地點之一。

N首爾塔

地址： 首爾特別市龍山區南山公園路 105 號

交通：

搭地鐵 4 號線到 明洞站 3 號出口，轉搭 南山循環巴士 （02、03、05 號）就可以去到。 或搭地鐵 3 號線或 4 號線到 忠武路站 2 號出口，轉搭 南山循環巴士 （02、05 號）亦都可以到。 仲可以搭 南山纜車 直達山頂。

預計時間： 2025 年 12 月上旬至 12 月 31 日。

🏬 永登浦時代廣場（Times Square）：超巨型金色聖誕樹

永登浦時代廣場作為首爾西南區首屈一指嘅大型購物娛樂中心，佢每年嘅聖誕裝飾同樣勁有規模同睇頭。廣場出面會擺設一棵華麗奪目嘅巨型金色聖誕樹，配搭周圍精心設計嘅燈飾造景，令佢成為該地區每年聖誕節期間唔可以錯過嘅浪漫打卡熱點。商場內部亦會同步進行聖誕主題嘅精心佈置，營造出溫馨又熱鬧嘅節日購物氣氛。憑住佢超方便嘅交通同好多嘢玩嘅娛樂設施，時代廣場絕對係你喺首爾聖誕節期間，既可以享受購物樂趣，又可以沉浸喺濃郁節日氣氛嘅理想去處。

地址： 首爾特別市永登浦區永中路 15 號

交通： 地鐵 1 號線 永登浦站 經地下通道直達

預計時間： 2025 年 11 月中旬至 2025 年 12 月 31 日。

🐶 史努比聖誕村（SNOWY VILLAGE）：粉絲必去！

對於廣大嘅史努比 (Snoopy) 粉絲嚟講， 「聖誕快閃 J Dot Tree × 史努比 SNOWY VILLAGE」 活動近年已經成為首爾聖誕節期間一個充滿驚喜同童趣嘅可愛新選擇。呢個期間限定嘅聖誕村通常會喺景福宮附近或其他指定場地舉行，現場會以 Snoopy 同佢班經典朋友為主題，精心打造出一個充滿童趣同溫馨感十足嘅冬日村莊。除咗好多可愛嘅史努比主題裝置同聖誕樹，村入面仲會賣獨家限定嘅周邊商品，例如精緻公仔、聖誕吊飾同迷你聖誕樹等等，包你哋愛不釋手。對於鍾意卡通人物、又想搵首爾聖誕節獨特可愛打卡位嘅遊客嚟講，呢度絕對係唔可以錯過嘅朝聖之地！

聖誕快閃 J Dot Tree × 史努比 「SNOWY VILLAGE」

活

地點： 首爾特別市鐘路區社稷路 2 街 12 號（留意：2025 年實際公佈地點可能會有變動）。

交通： 搭地鐵 3 號線到 景福宮站 1 號出口，行約 10 分鐘就可以去到（2025 年實際交通方式請以官方公佈為準）。

預計時間： 2025 年 11 月上旬至 2025 年 12 月 31 日。

☕ 首爾聖誕節 | 溫馨室內購物體驗

喺凍冰冰嘅冬日，暖笠笠嘅室內空間提供咗另一種享受聖誕氣氛嘅方式。

🎶 弘大商圈：年輕人嘅熱鬧聖誕

弘大商圈以佢獨特嘅年輕活力、濃濃嘅藝術氣息同埋吸引人嘅街頭文化而出名。雖然呢度唔似大型百貨公司咁有震撼嘅巨型光影 Show，但喺首爾聖誕節期間，成個商圈嘅小店、型格咖啡室同熱鬧嘅街頭巷尾都會俾各式各樣充滿創意嘅聖誕裝飾同溫暖燈飾點綴得五光十色。

弘大嘅聖誕氣氛更貼近日常生活嘅脈動，充滿個性同驚喜。你哋可以喺度盡情享受精彩嘅街頭表演、發掘獨特嘅設計師小店、試吓熱騰騰嘅街頭小食，仲可以喺充滿聖誕香味嘅咖啡館入面，享受一段溫暖又悠閒嘅時光。弘大嘅聖誕，係屬於年輕人嘅熱鬧狂歡同浪漫情懷。

弘大購物街

地址： 首爾特別市麻浦區弘益路一帶

交通： 地鐵 2 號線/機場快線/京義中央線 弘大入口站 9 號出口

預計時間： 2025 年 12 月上旬至 12 月 31 日。

🛌 首爾聖誕節 | 住宿推介

用戶評分: 9.0/10.0

價錢：HK$1,999起

### **東大門諾富特酒店套房住宿評價（4晚家庭入住）** **綜合評分：★★★★☆（4.5/5）** #### **📍 位置優勢** - **交通便利**：緊鄰東大門設計廣場（DDP），步行5分鐘可達地鐵2/4/5號線東大門歷史文化公園站，適合搭乘大眾運輸逛首爾市區。 - **購物天堂**：周邊有Doota、Lotte Fitin等商場，夜間可逛東大門批發市場（如APM、UUS），適合家庭購物需求。 - **文化景點**：距清溪川、廣藏市場約10分鐘步行路程，方便體驗在地文化。 #### **🛏️ 套房設施** - **空間寬敞**：套房面積約50㎡以上，客廳與臥室分區明確，提供沙發床或額外加床，適合家庭入住。 - **基本配備齊全**：迷你廚房（微波爐、冰箱）、膠囊咖啡機、獨立辦公區，長住需求也能滿足。 - **景觀加分**：高樓層套房可俯瞰東大門城市景觀，夜景尤其迷人。 #### **🧹 清潔與服務** - **每日打掃**：房間清潔細緻，床品與毛巾更換及時，但套房角落偶有輕微灰塵。 - **服務態度**：前台英語溝通順暢，主動協助叫車與行李寄存；兒童入住時提供小禮物（如繪本或糖果），貼心加分。 - **周邊美食**：酒店對面有24小時營業的「橋村炸雞」，深夜覓食方便；步行10分鐘可達陳玉華一隻雞湯店。 **總結**：諾富特東大門套房在位置與便利性上表現出色，適合家庭或團體旅客，推薦給計畫血拼或需多臥室空間的住客！

預訂酒店

用戶評分: 8.9/10.0

價錢：HK$2,215起

JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。

預訂酒店

用戶評分: 9.5/10.0

價錢：HK$2,096起

為了慶祝媽媽的生日和產前檢查，我決定在家度假。 這是我第一次入住，體驗非常棒。從入住開始，他們就把我照顧得無微不至，我甚至還收到了一個鑰匙圈作為生日禮物。他們甚至根據我的要求在房間裡提供了額外的便利設施。 更重要的是，室外游泳池維護得很好，我可以安心地享受泳池。我去過很多地方，但從未見過像新羅酒店這樣乾淨的。這家飯店真的很棒。桑拿浴室有點令人失望，因為浴池種類不多，而且冷熱水溫差也不大（熱水44攝氏度，熱水40攝氏度），但除此之外，一切都很棒。 早餐很美味，尤其是烘焙食品，咖啡也很棒。我度過了一個充實的一晚，等寶寶出生後，我很想再來這裡。我玩得很開心，很快就要離開了。

預訂酒店

用戶評分: 8.7/10.0

價錢：HK$475起

從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。

預訂酒店

✈️ 首爾聖誕節 | 旅遊小貼士

2025 年嘅首爾聖誕節，無論你係想沉浸喺奢華璀璨嘅燈光藝術海洋入面，定係渴望喺熱鬧非凡嘅聖誕市集入面搵獨特嘅節日禮物，呢個有魅力嘅城市都能夠提供你好多嘢揀嘅體驗。

由明洞新世界百貨公司令人驚嘆嘅 3D 光影 Show，到光化門廣場充滿童話色彩嘅聖誕市集，再到樂天世界冒險樂園嘅歡樂慶典，每一個精心策劃嘅景點都會為你嘅冬季旅程增添無與倫比嘅浪漫回憶。

Trip.com 溫馨提示所有 plan 緊聖誕節去韓國嘅旅客，一定要提早訂機票同酒店，仲要密切留意各大景點嘅最新開放時間同活動詳情。特別係好似 The Hyundai Seoul 聖誕村呢啲熱門打卡位，可能會有排隊人潮或者需要提前預約入場，建議你喺 plan 行程嗰陣，盡量揀平日或者非高峰時段去，確保你可以得到最舒服、最完美嘅遊覽體驗，盡情享受呢個夢幻嘅首爾聖誕節！

