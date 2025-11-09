2025 Adidas波鞋推薦｜除了Samba以外還有值得入手的SL72 Taekwondo Tokyo波鞋

▲ ELLE.com.hk

Adidas的波鞋一直推陳出新，就算是熱賣了好幾季的Samba波鞋都迎來材質、設計上的改革，今次編輯為你介紹4款熱賣波鞋，在秋冬襲來前入手一對吧！

Gotham/GC Images

Adidas 波鞋推薦：SL72

Bella Hadid穿著這對SL72後，迅速售罄成為新一代「It 鞋」。SL72是去年Adidas力推的經典款式，這雙復刻自1972年奧運的Adidas跑鞋，當中的「SL」代表「super light」，呼應其輕量結構的設計初衷。

Adidas

SL72 OG波鞋 (HK$799)

今年2月Bella Hadid穿了一雙棕色SL72s，此鞋款上架美國網站僅兩週即完售，可見其熱賣程度。靈感來自70年代，自然有着復古的配色，棕色的尼龍鞋面和皮革細節，配搭淡黃色的鞋帶，還有一抹藍色的鞋底，有着令人着迷的魅力。

Adidas

SL72 OG波鞋 (HK$799)

除了Bella Hadid配色，還有今季大熱的動物紋Pattern！豹紋的鞋面非常吸睛，Adidas更希望發揮Maximilism的美學，配搭奪目的鮮橙色鞋帶，加上標誌的白色三間，3者同樣搶眼得來卻能保持整體的和諧感，配搭街頭風的小裙子非常可愛。

MEGA/GC Images

Adidas 波鞋推薦：Samba

如今的 Samba不僅是一雙球鞋，更是明星日常穿搭的熱門選擇，像是 Hailey Bieber、Kendall Jenner、Rihanna等巨星都曾穿著，可見其熱賣程度。儘管有聲音批評其「過度曝光」，但仍然無損它受歡迎的程度；不過，隨著款式和顏色選擇增加，部分設計的銷售速度有所放緩。

Adidas

Samba LT Shoes (HK$999)

今次編輯就為你介紹兩款特別款式！同樣是動物pattern的波鞋，這對以白色和啡色為配色，相對低調；但它有着光滑的皮革鞋面和馬毛細節，近看仍充滿細節。與眾不同的是它的長鞋舌，受到了過去足球靴的啟發，成為這對Samba波鞋的特色之一。

Adidas

Samba Lux Shoes (HK$1499)

另一款特別款式的Samba波鞋，就是這對Samba Lux！顧名思義，這對是經典款式的現代高端升級，配備可拆卸的針織流蘇和皮革內襯。鞋底採用橡膠材料，搭配橡膠包邊帶，並以皮革邊緣增添額外的高級感，是一對游走於正裝和街頭風的波鞋。

Jeremy Moeller/Getty Images

Adidas 波鞋推薦：跆拳道波鞋 Taekwondo Shoes

這雙源自1980年代的跆拳道鞋，雖然稱為跆拳道鞋，但編輯認為更像是芭蕾舞鞋。它輕巧無鞋帶的套穿設計，細窄的鞋身曲線、份量單薄的鞋底，完美融合了運動鞋與芭蕾舞鞋的特色。得到Blackpink Jennie的青睞後，如今已成為時尚潮流的代表。

Taekwondo Shoes (HK$559)

Taekwondo 系列採用高級柔軟的皮革，打造出流暢而俐落的鞋身輪廓。圓潤的鞋頭配有 3D 縫線設計，增添了低調的細節，加上皮革鞋面散發金屬光澤，在Blokette中帶來型格魅力。

Adidas

Taekwondo Mei Shoes (HK$899)

在穿著體驗上，Taekwondo系列的波鞋不僅能舒適包覆腳型，還擁有輕巧的鞋底，使步伐無負擔且充滿彈性，從專業賽場延伸到街頭穿搭，堪稱「運動版」的芭蕾舞鞋。這款Taekwondo Mei 的波鞋鞋舌頂部則有標誌性的孔設計，讓編輯想起平日做運動時，換波鞋時勾起收納的畫面。

Moritz Scholz/Getty Images

Adidas 波鞋推薦：Tokyo Shoes

Adidas的Tokyo波鞋是源自70年代的復古慢跑鞋，設計以窄版鞋型、輕薄鞋底和經典三條線為特色。復古的外型受到一眾時尚迷的歡迎，而且用色大膽，很多人都以它來作撞色穿搭，成為穿搭中的亮點。

Adidas

輕量的尼龍鞋面擁有修身的薄底設計，兼具復古與現代感；而且鞋底則採用橡膠材料，提供良好的抓地力，呼應當時的慢跑特性。有留龍Adidas的話，綠色和黃色的撞色配搭是品牌的元祖拼色，充滿懷舊感！

Adidas

Tokyo Shoes (HK$799)

常說懷舊是永恆不變的潮流，時尚巨輪永遠在轉動。這對像是父母上學時所穿的波鞋款式，如今又成為了IT波鞋，不同的是更舒適，用色更符合現代潮流。

