2025 Cartier手鈪推薦｜編輯推薦11款卡地亞手鈪，經典耐看又百搭！

手鈪是每位女士必備的首飾之一，Cartier的手鈪設計簡約、百搭又不失優雅細節，不論是重要場合還是日常穿搭都配襯得到，讓你散發高雅又時尚的魅力，又是保值雋永之選。編輯今次精選了11款卡地亞手鈪，經典耐看必不能錯過！

英國演員Emma Corrin為Cartier演繹Juste un Clou手鈪，這款手鈪自1970年代首次亮相，以獨特的釘子造型設計，迅速成為品牌的經典之作；品牌大膽地將釘子轉化為珠寶，前衛大膽又充滿現代感。

Juste un Clou手鈪 (HK$30,800)

這款手鈪以白金製成，外形簡約且極具現代感；釘子設計象徵力量與不拘一格的時尚態度；而且手鈪的中性設計使其成為男女皆宜的時尚單品，能夠輕鬆提升整體造型感。

Juste un Clou雙環鑽石手鈪 (HK$179,000)

除了單環款式外，還有雙環及鑲鑽款式，能夠修飾手腕線條，適合喜歡繁重首飾的你；而且鑲鑽的地方相對低調，內斂地散發奢華魅力。

Cartier的Love手鈪自1969年推出以來，便成為愛與承諾的象徵。設計上以螺絲釘為主題，結合了鎖與鑰匙元素，象徵著對愛情的堅定和忠誠。

Love 手鈪 (HK$47,900)

這款Love手鈪由黃金製成，經典且永恆，適合各種場合佩戴，中性設計也很適合跟另一半一起佩戴作情侶手鈪，展現簡約優雅的風格之外，也象徵著一對情侶的愛情無可拆解的寓意。

Love 小號鑽石手鈪 (HK$75,500)

Cartier的Love手鈪提供了不同材質、尺寸、及鑲鑽款式選擇，這款是黃金小號，較幼細之外還有10顆鑽石鑲嵌於手鈪上，加上永恆不變的意義。

Panthère de Cartier手鈪 (HK$67,500)

這款手鈪的靈感來自卡地亞的標誌性美洲豹圖案。玫瑰金和細緻刻畫的美洲豹形態，展現出力量與優雅的完美結合。這款手鈪不僅具有獨特的視覺衝擊，還融合了靈動與豪華的元素，是別樹一格的首飾。

Ecrou de Cartier手鈪 (HK$65,000)

以獨特的螺絲設計為亮點的Ecrou de Cartier 手鈪，靈感來自工業風格，圓形螺母的造型與流線型結構相結合，展現現代感與精緻工藝。無鍍銠的白K金展現「造舊」效果，更重工業風格，相信與街頭型格穿搭非常合襯。

Ecrou de Cartier手鈪 (HK$60,000)

同樣被工業風格inspired，以螺絲造型為主題的這款手鈪，象徵穩固與力量，同時兼具現代感的簡約設計，適合搭配多種場合。

Clash de Cartier 手鈪 (HK$85,000)

同樣適合街頭和型格穿搭的Clash de Cartier 手鈪，以獨特的釘釦設計為特色，採用了白金材質，以精緻的釘釦與光滑的圓形設計交替呈現，營造出強烈的視覺對比。這款手鈪比品牌其他的手鈪更具重工特色，突破傳統，兼具現代感與藝術感。

Maillon Panthère手鈪 (HK$311,000)

這款手鈪由白金和鑽石製成，以獨特的鏈條結構象徵著力量與優雅的結合。其精緻的細節使得每一個鏈節都顯得獨特且引人注目，讓人想起錶帶的鏈節，別具特色。

Trinity手鈪 (HK$87,000)

Trinity系列是品牌的經典系列，三環設計象徵著愛情、友誼和忠誠。這款手鈪由三圈不同顏色的金屬——黃金、玫瑰金和白金——交織而成，簡約而不失精緻，而且流線型的線條設計能夠散發典雅高貴氣質，是百搭又耐看的款式。

