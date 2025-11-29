大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
2025 GRESB 台灣年會開放報名
[NOWnews今日新聞] 2025 GRESB 台灣年會報名起跑！今年以「關鍵鏈結，共策永續不動產價值鍊」為主題，聚焦跨界合作、淨零治理與永續金融。隨著國際永續投資趨勢加速，ESG 已成為企業衡量價值的重要指標。為促進不動產與建築產業界與政策端交流，2025 GRESB 台灣年會暨永續不動產論壇與頒獎典禮即日起正式開放報名，將於 12 月 11 日（四）上午 9:00 至 12:00 在政大公企中心國際會議廳登場。本次年會由信義企業集團與 GRESB 聯手主辦，並由內政部建築研究所擔任指導單位，聚焦跨領域合作，探索淨零時代的治理與技術並進之道。
信義企業集團表示：「 在國際永續投資趨勢加速之下，GRESB 評鑑有望成為台灣不動產企業與國際接軌的重要指標 。」 不動產行業之綠色轉型不僅對於國內減碳目標致關重要，更與為人們創造合宜且永續的居住環境息息相關。透過淨零建築政策領綱，綠色及轉型金融支持，綠領人才之培育和賦能，並由上下游供應鏈共同響應，是啟動不動產價值鍊淨零轉型的關鍵之鑰。GRESB是國際上致力於不動產ESG評鑑的平台，提供全球一致的永續評比結果，受國際投資人信賴，扮演鏈結綠色金融與不動產行業的重要角色。集團期望透過年會建立跨產業交流場域，協助企業與投資者掌握可行策略，在淨零轉型的關鍵時刻凝聚方向。
本次年會結合 GRESB頒獎典禮暨系列論壇，表揚台灣企業的永續成果，同時邀請重磅講者分享政策動向與實務觀察，包含：「 近零碳建築與綠色金融政策」由內政部建築研究所羅時麒組長解析政策脈絡；「 GRESB全球洞察」由GRESB亞洲商務開發總監 Trey Archer 說明今年評鑑趨勢；「永續數據管理」由易境永續何宗翰執行長介紹 SCIMA 平台應用；「企業倫理與永續治理」由信義企業集團楊百川倫理長闡述企業文化角色；「居住服務生態圈實踐」由信義生態圈姚宣竹專案管理師及合作夥伴凱恩礦物塗料卓士堯副總經理分享跨界合作模式。本次年會討論議題從上位政策層面，到企業策略及永續管理實踐，再到貼近大眾居住生活的市場端，完整涵蓋治理、環境及社會面向，呼應永續ESG範疇，為今年年會亮點之一。
GRESB（全球房地產永續基準）自 2009 年成立以來，致力提供具公信力的 ESG 資訊，協助投資人與資產管理者掌握風險與機會，並推動不動產及基礎設施產業邁向淨零。其評鑑結果已成為綠色金融與國際資本市場的重要依據，也是企業展現永續治理能力的重要指標。
信義企業集團於 2024 年底成為 GRESB 全球夥伴會員，期盼藉本次年會促進更深度的產官學合作，推動永續不動產人才與制度發展。隨著永續資訊揭露義務化、企業轉型驅力增強，本屆年會提供掌握規範更新與市場趨勢的關鍵窗口，協助企業在策略、數據與治理上更具前瞻性。活動詳情與報名請見： https://csr.sinyi.com.tw/gresb-event/ 。
