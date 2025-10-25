2025 Louis Vuitton波鞋推薦｜Balleria、經典白鞋、男裝女穿Buttersoft爆紅款不容錯過！(附價錢)

▲ ELLE.com.hk

香港人大多習慣穿着波鞋，因為能夠讓你舒適地在忙碌的城市中穿梭，Louis Vuitton推出的波鞋一直深受時尚迷歡迎，最重要的原因是品牌的鞋履時尚度與舒適度兼具，今次ELLE精選了12對波鞋，從Balleria、經典白鞋到新推出的Buttersoft爆紅波鞋都涵蓋到，一起來看看吧！

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$9,750)

LV的男裝系列推出了這對Buttersoft的運動鞋，是一款可以男女共穿的中性鞋款，如同枕頭般舒適柔軟的鞋型，散發著90年代的復古魅力；而且Pharrell Williams為這對鞋款推出了多個配色，這對充滿少女心的粉紅色直擊編輯心臟！

廣告 廣告

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Buttersoft 運動鞋 (HK$11,400)

除了夢幻的粉紅色配色，還有這對充滿品牌DNA的monogram印花紋理運動鞋，雖然採用了皮革製成，但小羊皮、小牛皮的材質格外柔軟，而且細節滿滿，除了天然皮革飾邊外，鞋舌上還有Pharrell Williams的側影壓花圖案。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Sneakerina 運動鞋 (HK$15,200)

Balleria繼續盛行，不少品牌都推出了融入芭蕾舞元素的運動鞋，這款 LV Sneakerina芭蕾舞運動鞋以柔軟小牛麂皮製成，鞋帶上更點綴了一個Vivienne吉祥物毛毛吊飾，非常可愛！

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Sneakerina 運動鞋 (HK$9,500)

今季動物紋理是大熱pattern，尤其是充滿個性的豹紋。這對運動鞋把型格的豹紋與優雅的芭蕾舞鞋揉合，加上側面引人注目的特大LV Initials標誌，輕鬆成為街頭上的眾人焦點。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：LV Trainer運動鞋 (HK$11,700)

這款LV Trainer原本Virgil Abloh設計的男裝鞋款，現已為女士重新演繹；這對運動鞋以奪目的金屬色皮革製成，局部綴有Monogram壓花圖案。如此經典的籃球鞋外型，配搭牛仔褲、短裙等都可以，非常百搭。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Frontrow 運動鞋 (HK$8,550)

白色波鞋是鞋櫃內必不可少的單品，想要一對經典、百搭、但又不失設計細節的運動鞋，這對Frontrow可能適合你！選用柔軟的小牛皮製作，鞋身堅挺具質感，加上綴有標誌性的Monogram壓花圖案，和金色刻紋的孔眼，在全白中成為設計特色，低調地綻放異彩。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：LV x TM 運動鞋 (HK$13,100)

全白波鞋太過平淡的話，可以考慮這對品牌與村上隆攜手設計的LV Trainer運動鞋。當中最特別的當然是充滿兩者特色的彩色Monogram圖案，在運動鞋中展現煥然一新的鮮明個性，帶來復古運動風格的獨有魅力，不論配搭基礎簡約或是繁複華麗的服飾都駕馭得到。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Lous 露跟運動鞋 (HK$9,650)

有試過出門時太趕急要邊走邊穿鞋嗎？如果你是一名deadline fighter，一對露跟運動鞋能幫你省下不少時間！這款Lous露跟運動鞋採用了米色及Monogram圖案帆布作為鞋身，而雙層鞋帶則綴有可愛的貓咪配飾，百搭休閑中帶點玩味元素，更重要的是露跟設計方便穿著。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Archlight 運動鞋 (HK$10,500)

這對Archlight運動鞋外形誇張，特大鞋舌和波浪型橡膠鞋帶來反叛又型格的魅力，編輯認為可大膽地配搭一些闊身、Bulky的牛仔褲，更能突出波鞋的幾何線條。鞋面的細節以Monogram花卉圖案為靈感，而雙鞋帶則綴有品牌元素的珠飾，在型格格調中帶來調皮的Y2K元素。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：Run 55運動鞋 (HK$10,700)

除了用作配搭休閑造型的波鞋外，LV也推出了不少具功能性的運動鞋，例如這款Run 55運動鞋，糅合了時尚的Monogram牛仔布和功能性面料，配置高身、具彈力的橡膠鞋底，穿著起來十分舒適，是一款讓你時尚地遊走於都市的運動鞋。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：LV Rush運動鞋 (HK$9,500)

以越野跑鞋為創作靈感，這對LV Rush運動鞋以柔軟的小牛皮製作，將優雅外型與運動風格完美結合，搭配鞋側的金屬LV Circle標誌配飾和波浪形鞋底，配色和外形設計都充滿了山系的特色。

按此購買

▲ ELLE.com.hk

Louis Vuitton

2025 LV波鞋推薦：LV Rush Xplorer運動鞋 (HK$9,750)

說到最具功能性的LV運動鞋，這款LV Rush Xplorer運動鞋一定榜上有名！採用功能性網布配以磨砂皮革飾邊，防水又透氣，完美結合舒適感及實用功能，配上厚身卻輕巧的鞋底及功能性鞋帶，穿起來舒適、配合運動需要，卻不失高端時尚感。

按此購買

推薦閱讀:

➤ 毛毛袋出動！冬天必備LV、Chanel、Miu Miu 等12款手感柔軟的羊毛手袋推薦

➤ LV返工袋推薦2025!除了Neverfull，Louis Vuitton Low Key手袋及Sac Sport手袋都得體又適合上班用

➤ LV銀包暢銷款逐一看！牛仔布Monogram短銀包、經典Wallet On Chain、低調長銀包必入手







Follow us on:

Facebook: elleOnlineHK

Instagram: @ellehongkong

YouTube: ELLETVHK





