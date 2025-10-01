回顧梁君彥立會主席 9 年 當選後即陷英籍爭議
2025 Netflix新片10月推薦｜國際級影后舒淇、李心潔領銜主演《回魂計》／韓劇《許願吧，精靈》／《獵魔士》第四季
Netflix 10 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括由國際級影后舒淇、李心潔領銜主演的Netflix原創懸疑驚悚影集《回魂計》、Netflix韓國奇幻浪漫喜劇《許願吧，精靈》、Netflix 以《巫師》小說原著改編同名熱門影集《獵魔士》第四季等等。大家立即記低 10 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！
Netflix新片10月推介1.《盲婚試愛: 第9季》
｜上架日期：10月1日
丹佛的單身男女前來尋找對的人，他們踏入愛巢，經歷各種波折和三角關係，要在看不見對方的情況下找到靈魂伴侶。
參與這個實境節目的單身男女都想以自己的內在之美找到愛情，因此決定參與一項跳脫現代約會常規的實驗，希望在從未見過對方的前提下，找到想要共度一生的伴侶。在幾週期間，剛訂婚的情侶們將展開同居生活，一起計畫婚禮，同時也要體驗兩人之間的肌膚之親是否和他們在「愛巢」中培養出的情感羈絆一樣熱烈。當步上紅毯的大日子到來，他們是否會因現實考量和外在因素而各奔東西，又或者仍然義無反顧，與當初「盲目」愛上的對象共結連理？本節目由夫妻檔尼克萊奇 (Nick Lachey) 和凡妮莎萊奇 (Vanessa Lachey) 主持，在令人欲罷不能的 12 集中，揭曉外貌、種族或年齡是否是舉足輕重的擇偶條件，而人又是否真能無視外在，「盲目」去愛。
Netflix新片10月推介2.《許願吧，精靈》
｜上架日期：10月3日
神秘的精靈（金宇彬 飾）自千年沉睡中甦醒，將為一位毫無情感、卻意外成為神燈主人的少女奇嘉盈（秀智 飾）實現三個足以改變人生的願望。當精靈帶著惡魔般的淘氣性格努力適應現代社會時，他與情感封閉的嘉盈之間，逐漸展開一段出乎意料、電光火石般的浪漫羈絆。
金宇彬與秀智這對韓劇浪漫喜劇「王者組合」再度合體，令粉絲們熱烈期待。金宇彬以他獨特的魅力詮釋頑皮又帶點「魔性」的精靈，而秀智則完美呈現古怪卻動人的嘉盈。劇中還集結了亮眼的配角陣容：安恩真（《機智醫生生活》、《末日愚者》）、魯尚炫（《在熙的男，朋友》、《柏青哥》）、高圭必（《犯罪都市3》）、李珠煐（《The 8 Show》、《無人之境》），為這個奇幻世界增添更多色彩。
Netflix新片10月推介3.《超自然詭案實錄》
｜上架日期：10月7日
備受讚譽的恐怖片大師溫子仁 (James Wan) 將他令人毛骨悚然的電影視角帶入了真實的超自然故事中。透過臨場感十足的場景重現搭配現今訪談，以親身經歷者的視角詳述超自然遭遇。
Netflix新片10月推介4.《回魂計》
｜上架日期：10月9日
兩名悲痛的母親慧君與趙靜，將犯罪集團首腦復活，好為她們的女兒們報仇。但隨著真相一一浮現，所謂的「正義」卻變得撲朔迷離。
Netflix暗黑復仇犯罪推理原創影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案事件為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥著欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗秘密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。
Netflix新片10月推介5.《颱風商社》
｜上架日期：10月11日
1997 年金融危機期間，一個無憂無慮的兒子繼承了父親式微的事業，他從輕狂少年逐漸成長為新手老闆，學習當一個大人。
《颱風商社》由曾執導《三流之路》、《今生也請多指教》李那庭導演執導。講述以1997年國際貨幣基金組織（IMF）外匯危機時期為背景，講述了一家雖然遭遇IMF破產危機，但迎難而上、正面突圍的中小企業的「颱風商社」及其家庭成員奮鬥的故事。
Netflix新片10月推介6.《死後人人愛》
｜上架日期：10月14日
《死後人人愛》由以感人故事著稱的著名導演尼提瓦·塔拉吞（Nithiwat Tharatorn）執導，代表著一次大膽的嘗試，在殘酷的犯罪表像下，展現了一部發人深省的劇情片。電影中探討了中產階級的抱負、家庭的失調以及高風險的銀行業等錯綜複雜的關係，所有這些都以一個是非界限模糊的社會為背景。
故事主角是是備受尊敬的電視明星Toh（帝拉傑·翁普亞潘 Theeradej Wongpuapan 飾），他罕見地強勢回歸電影圈。Toh是一位勤奮的銀行職員，也是一位盡責的父親。然而，科技威脅著他的工作，不斷攀升的帳單將他的家庭逼入絕境，他的世界也隨之崩塌，而女兒昂貴的國際學校學費成了壓垮他的最後一根稻草，絕望的Toh與他的同事Petch（瓦奇拉維奇瓦塔納帕迪派桑 Vachirawich Wattanapakdeepaisan 飾）聯手。Petch偶然發現了一個休眠的銀行帳戶，裡面有3000萬泰銖——這是一位已故客戶留下的，沒有繼承人的錢。在環境和誘惑的驅使下，兩人做出了一個決定命運的決定：拿走這筆錢。
Netflix新片10月推介7.《浪漫匿名者》
｜上架日期：10月16日
這部浪漫喜劇集結亞洲一流演員，由小栗旬飾演「不能與人接觸」的壯亮，韓孝周則飾演「不能與人對視」的荷娜，兩人因都熱愛巧克力而產生了交集。另也請到赤西仁飾演酒吧老闆及花娜的愛慕對象「寬」，中村友理飾演治療師「艾琳」(Irene) 。幕後陣容更是實力堅強，包括《幽遊白書》導演月川翔、《寄生上流》美術指導李河俊、《寄生上流》剪輯楊勁莫，以及音樂製作人 Dalpalan。這是 YONG FILM 首次嘗試日本影集的精心之作，該工作室擅長製作多元且細膩的作品，也曾推出《信徒 2》（港譯《毒戰寒流 2》）、《聲命線索》（港譯《The Call：超時空通話》）、《20 世紀少女》和《路基完》等佳作。
Netflix新片10月推介8.《凶降喜訊》
｜上架日期：10月17日
本故事以 1970 年代為背景，描述一群人豁出一切，決心要讓一艘被劫持的客機平安降落。為了達成任務，他們想出一個隱密的計畫。
1970 年，日本共產主義團體挾持了一架客機，迫其飛往北韓平壤。真名與背景不明的神祕人物「某甲」接受國家情報院院長朴祥賢指令，展開祕密任務，必須不計一切代價讓飛機平安降落。
優秀的空軍中尉徐高名無意間被捲入任務之中，面臨難以想像的考驗：他必須和機上劫匪鬥智，並從地面奪回飛機主控權。在生死存亡關頭，這場大膽的作戰能夠成功嗎？
Netflix新片10月推介9.《小人物之歌》
｜上架日期：10月29日
鏡頭來到五光十色的澳門賭場，一名逃避過去和債務的賭徒，竟對百家樂桌上的神祕女子產生了迷戀。
電影改編自同名暢銷小說《The Ballad of a Small Player》，並由柯林·法洛 (Colin Farrell)、陳法拉 (Fala Chen)、葉德嫻 (Deanie Ip)、亞歷士·傑寧斯 (Alex Jennings) 與蒂妲·絲雲頓 (Tilda Swinton) 主演。故事大綱描述：當他的過去與債務逼近時，一位潛伏在澳門且時常下注高風險的賭徒遇見了一位靈魂契合的陌生人——對方或許掌握了拯救他的關鍵。
Netflix新片10月推介10.《獵魔士: 第4季》
｜上架日期：10月30日
準備好迎接重磅消息：《獵魔士》第4季將於10月30日於Netflix回歸，連恩·漢斯沃將飾演利維亞的傑洛特。第4季將與第5季（同時也是最終季）接連拍攝，第5季將完成安傑·薩普科夫斯基原著的改編。
第4季和第5季將涵蓋薩普科夫斯基剩下的三本著作：《烈火的洗禮》、 《燕之塔》和 《湖中女子》。連恩·漢斯沃將在最後兩季中飾演傑洛特，他自己也對這次新的冒險感到非常興奮：「作為一名獵魔士的粉絲，我非常高興有機會飾演利維亞的傑洛特。」
