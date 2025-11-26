2025 Netflix新片11月推薦｜《怪奇物語：第5季》／《如果我不曾見過太陽：一部曲》／《魷魚遊戲：真人挑戰賽》

Netflix 11 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix熱門神作《怪奇物語：第5季第1輯》、Netflix懸疑愛情影集《如果我不曾見過太陽：一部曲》、Netflix實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》等等。大家立即記低 11 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！

｜上架日期：11月4日

轟動全球的《魷魚遊戲：真人挑戰賽》不僅入圍艾美獎，更榮獲英國影藝學院獎肯定，這次帶來更加扣人心弦的第2季比賽。45 位參賽者加入這場謀略、聯盟和耐力的終極考驗，爭奪足以改變一生的456萬美金大獎。本節目改編自經典原創戲劇，帶來令人震驚的全新轉折與前所未見的遊戲，第二季的賭注更是史上最高。玩家面臨一關又一關的淘汰賽，最後只有一人能脫穎而出。全新玩家、全新遊戲、全新規則。

廣告 廣告

｜上架日期：11月7日

兩個女人受困於飽受虐待的婚姻之中，為了逃脫一起策劃謀殺，但不速之客突然造訪，威脅要揭發計畫，粉碎她們的世界。

由全昭霓飾演百貨公司名品館職員恩秀，自小因家暴陰影而帶著創傷長大。她因好友熙秀（李瑜美 飾）深陷困境，最終選擇以極端方式拯救對方。

｜上架日期：11月7日

11月7 日，由吉勒摩戴托羅編導的《科學怪人將於 Netflix 上線，演出陣容包括奧斯卡伊薩克、雅各埃洛迪、米亞高絲、菲利克斯卡默勒、查爾斯丹斯、克里斯多夫華茲。

本片由 OSCAR® 奥斯卡得獎導演吉勒摩戴托羅改編瑪麗雪萊的經典故事，以天才卻自負的科學家維克多弗蘭肯斯坦為主角，描述他在一場駭人的實驗中創造了一個生命，最終卻導致他與悲慘的創造物雙雙走向滅亡。

｜上架日期：11月12日

三個新人的到來打亂了辦公室的氣氛，也考驗大家長久的友誼。競爭與謠言在南加州的豔陽下燒得滋滋作響。

橘郡房仲群再度回歸，準備讓他們團隊成為歐本海姆集團內的房產經紀王牌。某些搶手的高價物件引發激烈競爭，但驚人謠言使團隊分裂，也導致某些人遭殃。辦公室業務越來越繁忙，於是傑森從聖地牙哥找來新房仲加入，但橘郡前輩會好好帶領新人，還是放任他們自生自滅？

Netflix《橘郡地產熱: 第4季》

｜上架日期：11月12日

《一吻爆炸》故事描述一名單身女子假扮成媽媽的身份，並隱瞞真相地進入大公司打工賺錢。但卻意外與暗戀她的團隊主管捲入一連串職場浪漫插曲。由張基龍、安恩真飾演，兩人之間究竟會製造出何種浪漫的化學反應。

｜上架日期：11月12日

1980年代曼谷，一名狡猾的小偷犯下一連串重大竊案，警民雙方都毫無頭緒，幸好一位警察不畏艱難，決心將他繩之以法。

電影以70年代為背景，揭開了Tee Yai鮮為人知的人生故事。導演兼編劇的Nonzee Nimibutr分享了他重現這位史上頭號通緝犯故事的靈感：「《悍匪傳奇》講述的是一位昔日亡命之徒的故事，他的傳奇故事我們早已耳熟能詳。 但這次，我想呈現一個從未被提及的視角。 Yai這樣偉大的亡命之徒並非孤軍奮戰。」

｜上架日期：11月13日

奪一命，得一分。愁二郎參加一場致命遊戲，每次殺人都能累積分數。在這場邪惡計謀中，誰會成為最後生存的武士？

1878年，日本已不再有武士階級，292名落魄武士紛紛加入一場生存遊戲，最後勝者將可獨得1000億日幣。比賽將在京都的歷史中心暨心靈聖地天龍寺揭開序幕，並在東京迎來終局。只有一人能活著離開這場神祕的危險遊戲。

｜上架日期：11月13日

臭名昭彰的連續殺人魔接受年輕女子的拍片訪談，他的過去揭露了層層交織的創傷與心碎，而一切都與他的初戀有關。

年僅25歲的李壬曜（曾敬驊 飾）自首並坦承自己就是媒體口中冷血殺害昔日高中同窗的「暴雨殺人魔」。入獄後，他首度答應接受紀錄片企劃周品瑜（江齊 飾）的採訪，沒想到她卻因此在夢裡與李壬曜陷入曖昧纏綿，並逐漸被一名身穿高中制服的神祕少女（李沐 飾）糾纏。夢境與現實的界線逐漸模糊，埋藏在校園歲月裡的愛與恨、罪與救贖，也一步步浮現眼前。《如果我不曾見過太陽》一部曲 2025年11月13日，將於Netflix全球獨家播出。

｜上架日期：11月27日

備受期待的壓軸第五季將在 Netflix 上分三階段首播：第1輯於香港時間11月27日上線（共4集），第2輯接續於12月26日上線（共3集），而完結篇則將在明年元旦隆重登場。

1987 年秋天，裂縫開啟讓霍金斯小鎮傷痕累累，主角群團結起來，只為一個目標：找到威可那並殺掉他。但威可那徹底消失，他的行蹤和計畫皆成謎。更麻煩的是，政府將整個小鎮列為軍事隔離區，更加強搜捕伊萊雯，迫使她必須再度藏身。威爾失蹤將屆週年之際，再熟悉不過的恐懼感排山倒海襲來。最終戰役將至，這次他們要面對的黑暗力量，比以往更強大而致命。為了徹底終結這場惡夢，必須凝聚所有人的力量，最後一搏。

｜上架日期：11月28日

誰是掌鏡人？定義整個時代的越戰經典照是怎麼來的？本紀錄片調查這張知名度數一數二的照片究竟出自誰手。

曾任職於西貢的照片編輯透露了困擾自己 52 年的祕密，引發為期兩年扣人心弦的調查，意圖釐清越戰最經典照片背後的真相。備受讚譽的戰地攝影師蓋瑞奈特 (Gary Knight) 率領一支由記者組成的小隊，鍥而不捨尋查當初只被記為「特約記者」(the stringer) 的掌鏡人，要為他討回公道。

Netflix《特約攝影師：鏡頭背後的人》

立即下載Yahoo APP

【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！