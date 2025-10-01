2025 Netflix新片9月推薦｜《星期三》Wednesday第2季第2部／《今際之國的闖關者》第3季／《盲婚試愛》

Netflix 9 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix人氣美劇《星期三》（Wednesday）第2季第2部、Netflix戀情實境節目《盲婚試愛：巴西篇: 第5季》及《盲婚試愛：法國篇》等等。大家立即記低 9 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！

｜上架日期：9月3日

猜猜誰又出現了？溫斯院長（關朵琳克莉絲蒂）回來了！日前釋出第2部正式預告，在開頭時星期三從病床上醒來，但出現的是大家期待的溫斯院長（關朵琳克莉絲蒂 飾）驚喜現身問星期三準備擦澡了嗎？讓星期三以為自己來到了哪層地獄，不過溫斯院長說他成為了星期三新的靈魂導師。逃出來的泰勒在外面的世界準備殺了星期三與依妮，謎團依舊還未解開。星期三信誓旦旦地表示，我們家的人不講空話，而是直接動手，但其實每個人心中都藏有秘密。「再不快一點，你就沒人可以救了。」

｜上架日期：9月4日

「自從來這裡以後，我就不用再背負生活的重擔。或許正因如此，我才能真正地全力以赴。」

歡迎來到這座位於熱帶島嶼的寶可夢度假村，新手禮賓員春繪與夥伴可達鴨攜手迎客，與前來度假的寶可夢共度一段美好溫馨的成長時光。

在最新上線的第5至8集中，春繪已逐漸擺脫新手的青澀，與可達鴨一同接待海魔獅、小貓怪、倫琴貓、風速狗、龍蝦小兵等許多新的寶可夢開心入住。春繪與這群貴賓相處得輕鬆又愉快，偶爾才有突發狀況需要處理。某天，一個名叫肯特（町田啟太配音）的男子出現了，而他似乎是春繪的前男友。他為什麼會來？他與春繪的關係又會如何發展？除此之外，泰勒的叔叔丹（山路和弘配音）也帶著與他相伴 15 年的海魔獅來度假，只是他時而露出落寞的神情，好像在煩惱什麼事情……

｜上架日期：9月5日

在《Tinder 大騙徒》（The Tinder Swindler，港譯《Tinder 詐騙王》）裡，西西莉費傑羅 (Cecilie Fjellhøy) 落入精心設計的戀愛詐騙陷阱，如今，在牽動人心的新節目《網戀詐騙復仇記》中，她與私家偵探布莉安喬瑟夫 (Brianne Joseph) 合作，幫助其他受害者奪回人生主導權，並揭發這些數位加害者的真面目。

｜上架日期：9月9日

在Netflix喜劇節目《接吻生死戰》裡，誰能獻上最棒的吻，成為故事主角？電視製作人佐久間宣行曾操刀《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》、《心靈燈塔》、《罵倒村》等多檔 Netflix 人氣節目，這次新推出備受矚目的 Netflix 喜劇節目《接吻生死戰》，這是一場前所未見的死亡之吻遊戲，喜劇演員們大方展現慾望和即興才華，讓人笑到停不下來！誰能獻上最棒的吻，成為故事主角？

｜上架日期：9月10日

在Netflix喜劇節目本季迎來全新一批滿懷希望的參賽者，年屆50的他們已經準備好要來尋找真愛，證明真心不會老。

《盲婚試愛：巴西篇》本季主題是「新開始」，參與者全都曾經認真談過感情，卻未能順利開花結果。這一次，輪到他們獲得幸福了嗎？這次的新型態節目邀集曾經離婚、分居、訂了婚卻結不成的單身男女，為了尋覓能持續到最後的良緣，他們願意鼓起勇氣，再一次卸下心防。

｜上架日期：9月10日

單身法國男女要來尋找真愛並互許終身，各自走入愛巢，在看不見對方的狀況下互相認識、展開約會並訂下婚約。

9月10日，泰迪希內 (Teddy Riner) 和他的伴侶特娜普羅古斯 (Luthna Plocus) 誠摯邀請您來到Netflix，開啟一段獨特的浪漫冒險。 15位單身女性和15位男性，為了同一個目標——在不見面的情況下，盲目相遇，尋找真愛。

｜上架日期：9月12日

《妳和其餘的一切》記敘兩個朋友長久複雜且愛恨交織的友誼。她們在人生的不同階段相遇相伴，生活也錯綜複雜地交會。有一天，其中一人再度找上對方，要求她陪自己度過人生最後的時光。由金高銀、朴智賢主演。

｜上架日期：9月18日

一名博物館策展人陷入時間迴圈，不斷重複一切走樣的那一天。原本完美的生活之外究竟藏了什麼？她必須釐清才能擺脫無盡的循環。

Netflix《與你共度同一天》（由Netflix提供）

｜上架日期：9月18日

紐約最熱門餐廳的老闆有個麻煩人物哥哥，他允許哥哥回頭參與家族事業，卻因此讓過往創傷與新危機趁虛而入，危及他們辛苦建立的一切。

《黑兔》以紐約市張力十足的夜生活為背景，描述一對兄弟被家庭責任以及對成功的追求逼到極限。傑克弗雷金（裘德洛 (Jude Law) 飾）很有領導力，是餐廳兼 VIP 會所「黑兔」的老闆，這裡有望成為紐約下一個熱門新去處。但他的哥哥文斯（傑森貝特曼 (Jason Bateman) 飾）突然回來參與事業，麻煩也隨之找上門來，舊創傷、新危機接踵而至，恐怕將讓他們苦心打造的一切化為烏有。《黑兔》刺激緊湊、角色刻劃深入，描繪兩兄弟之間牢不可破的情誼如何導致他們周遭的世界分崩離析。

｜上架日期：9月25日

重返今際之國的時刻到了。前一季中，有栖和宇佐木破解了每張牌的遊戲，回到現實世界。如今共結連理的兩人過著幸福生活，而今際之國的回憶只在夢境與幻覺裡浮現。某天，宇佐木忽然消失。她在研究死後生命的隆二帶領之下，前往了今際之國。現在定居在那裡的盤田來找悲痛的有栖，告訴他宇佐木的下落。有栖得跟隨她的腳步，回到無可避免的危險之地，才能將她找回來。

有栖一回去，就碰上火箭與電流的強襲，威力猛得能將人活活燒死。他能找到宇佐木並回到他們的世界嗎？等待他們與其他玩家的，究竟是希望還是絕望？如今剩下的只有一張鬼牌，有栖和玩家們要面對的遊戲依然是個謎。本季《今際之國的闖關者》規模更龐大，勢必帶來令觀眾深深著迷的精彩視覺體驗。

