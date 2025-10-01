創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
2025 Netflix新片9月推薦｜《星期三》Wednesday第2季第2部／《今際之國的闖關者》第3季／《盲婚試愛》
Netflix 9 月繼續有多部新片上架，當中令人較期待的包括Netflix人氣美劇《星期三》（Wednesday）第2季第2部、Netflix戀情實境節目《盲婚試愛：巴西篇: 第5季》及《盲婚試愛：法國篇》等等。大家立即記低 9 月Netflix新片片單推薦以及上架日期！
Netflix新片9月推介1.《星期三》第2季第2部
｜上架日期：9月3日
猜猜誰又出現了？溫斯院長（關朵琳克莉絲蒂）回來了！日前釋出第2部正式預告，在開頭時星期三從病床上醒來，但出現的是大家期待的溫斯院長（關朵琳克莉絲蒂 飾）驚喜現身問星期三準備擦澡了嗎？讓星期三以為自己來到了哪層地獄，不過溫斯院長說他成為了星期三新的靈魂導師。逃出來的泰勒在外面的世界準備殺了星期三與依妮，謎團依舊還未解開。星期三信誓旦旦地表示，我們家的人不講空話，而是直接動手，但其實每個人心中都藏有秘密。「再不快一點，你就沒人可以救了。」
Netflix新片9月推介2.《寶可夢 禮賓部》第1季第2部
｜上架日期：9月4日
「自從來這裡以後，我就不用再背負生活的重擔。或許正因如此，我才能真正地全力以赴。」
歡迎來到這座位於熱帶島嶼的寶可夢度假村，新手禮賓員春繪與夥伴可達鴨攜手迎客，與前來度假的寶可夢共度一段美好溫馨的成長時光。
在最新上線的第5至8集中，春繪已逐漸擺脫新手的青澀，與可達鴨一同接待海魔獅、小貓怪、倫琴貓、風速狗、龍蝦小兵等許多新的寶可夢開心入住。春繪與這群貴賓相處得輕鬆又愉快，偶爾才有突發狀況需要處理。某天，一個名叫肯特（町田啟太配音）的男子出現了，而他似乎是春繪的前男友。他為什麼會來？他與春繪的關係又會如何發展？除此之外，泰勒的叔叔丹（山路和弘配音）也帶著與他相伴 15 年的海魔獅來度假，只是他時而露出落寞的神情，好像在煩惱什麼事情……
Netflix新片9月推介3.《網戀詐騙復仇記》
｜上架日期：9月5日
在《Tinder 大騙徒》（The Tinder Swindler，港譯《Tinder 詐騙王》）裡，西西莉費傑羅 (Cecilie Fjellhøy) 落入精心設計的戀愛詐騙陷阱，如今，在牽動人心的新節目《網戀詐騙復仇記》中，她與私家偵探布莉安喬瑟夫 (Brianne Joseph) 合作，幫助其他受害者奪回人生主導權，並揭發這些數位加害者的真面目。
Netflix新片9月推介4.《網戀詐騙復仇記》
｜上架日期：9月9日
在Netflix喜劇節目《接吻生死戰》裡，誰能獻上最棒的吻，成為故事主角？電視製作人佐久間宣行曾操刀《爆笑悲劇王：笑著笑著就哭了》、《心靈燈塔》、《罵倒村》等多檔 Netflix 人氣節目，這次新推出備受矚目的 Netflix 喜劇節目《接吻生死戰》，這是一場前所未見的死亡之吻遊戲，喜劇演員們大方展現慾望和即興才華，讓人笑到停不下來！誰能獻上最棒的吻，成為故事主角？
Netflix新片9月推介5.《盲婚試愛：巴西篇: 第5季》
｜上架日期：9月10日
在Netflix喜劇節目本季迎來全新一批滿懷希望的參賽者，年屆50的他們已經準備好要來尋找真愛，證明真心不會老。
《盲婚試愛：巴西篇》本季主題是「新開始」，參與者全都曾經認真談過感情，卻未能順利開花結果。這一次，輪到他們獲得幸福了嗎？這次的新型態節目邀集曾經離婚、分居、訂了婚卻結不成的單身男女，為了尋覓能持續到最後的良緣，他們願意鼓起勇氣，再一次卸下心防。
Netflix新片9月推介6.《盲婚試愛：法國篇》
｜上架日期：9月10日
單身法國男女要來尋找真愛並互許終身，各自走入愛巢，在看不見對方的狀況下互相認識、展開約會並訂下婚約。
9月10日，泰迪希內 (Teddy Riner) 和他的伴侶特娜普羅古斯 (Luthna Plocus) 誠摯邀請您來到Netflix，開啟一段獨特的浪漫冒險。 15位單身女性和15位男性，為了同一個目標——在不見面的情況下，盲目相遇，尋找真愛。
Netflix新片9月推介7.《妳和其餘的一切》
｜上架日期：9月12日
《妳和其餘的一切》記敘兩個朋友長久複雜且愛恨交織的友誼。她們在人生的不同階段相遇相伴，生活也錯綜複雜地交會。有一天，其中一人再度找上對方，要求她陪自己度過人生最後的時光。由金高銀、朴智賢主演。
Netflix新片9月推介8.《與你共度同一天》
｜上架日期：9月18日
一名博物館策展人陷入時間迴圈，不斷重複一切走樣的那一天。原本完美的生活之外究竟藏了什麼？她必須釐清才能擺脫無盡的循環。
Netflix新片9月推介9.《黑兔》
｜上架日期：9月18日
紐約最熱門餐廳的老闆有個麻煩人物哥哥，他允許哥哥回頭參與家族事業，卻因此讓過往創傷與新危機趁虛而入，危及他們辛苦建立的一切。
《黑兔》以紐約市張力十足的夜生活為背景，描述一對兄弟被家庭責任以及對成功的追求逼到極限。傑克弗雷金（裘德洛 (Jude Law) 飾）很有領導力，是餐廳兼 VIP 會所「黑兔」的老闆，這裡有望成為紐約下一個熱門新去處。但他的哥哥文斯（傑森貝特曼 (Jason Bateman) 飾）突然回來參與事業，麻煩也隨之找上門來，舊創傷、新危機接踵而至，恐怕將讓他們苦心打造的一切化為烏有。《黑兔》刺激緊湊、角色刻劃深入，描繪兩兄弟之間牢不可破的情誼如何導致他們周遭的世界分崩離析。
Netflix新片9月推介10.《今際之國的闖關者: 第3季》
｜上架日期：9月25日
重返今際之國的時刻到了。前一季中，有栖和宇佐木破解了每張牌的遊戲，回到現實世界。如今共結連理的兩人過著幸福生活，而今際之國的回憶只在夢境與幻覺裡浮現。某天，宇佐木忽然消失。她在研究死後生命的隆二帶領之下，前往了今際之國。現在定居在那裡的盤田來找悲痛的有栖，告訴他宇佐木的下落。有栖得跟隨她的腳步，回到無可避免的危險之地，才能將她找回來。
有栖一回去，就碰上火箭與電流的強襲，威力猛得能將人活活燒死。他能找到宇佐木並回到他們的世界嗎？等待他們與其他玩家的，究竟是希望還是絕望？如今剩下的只有一張鬼牌，有栖和玩家們要面對的遊戲依然是個謎。本季《今際之國的闖關者》規模更龐大，勢必帶來令觀眾深深著迷的精彩視覺體驗。
【香港用戶獨家禮遇】好想睇戲？密切留意最新奬賞，將會不定期推出電影換票証及影視平台禮品卡，免費請你睇戲！
其他人也在看
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
韓國怪物新人CORTIS一出道便成為熱搜話題，其中，年僅16歲的「忙內」KEONHO安乾鎬，憑藉一張零死角的帥氣臉龐攻占各大社交平台，許多網友驚呼他與「臉蛋天才」車銀優有幾分神似，更有人直言：「絕對是新一代的臉蛋天才接班人！」Yahoo Style HK ・ 1 天前
37歲朱晨麗大晒「男友視覺」靚相 網民：打算戴戒指嗎？
現年37歲嘅朱晨麗（Rebecca）為2011年香港小姐冠軍，佢嘅感情生活一直備受關注，前年與何廣沛緋聞劃上句號後，不時傳出與富二代史昊洺（Kenneth）秘密拍拖，不過未有承認戀情。近日，朱晨麗喺社交網站突晒疑「男友視角」嘅靚相，引起網民紛紛留言恭喜。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《暴君的廚師》登tvN收視史上第5名 李彩玟人氣爆升成「新男神」 網民推舉心水港版李獻
Netflix韓劇《暴君的廚師》熱播中，劇中的一段姊弟戀同樣成為觀眾焦點，飾演延志永和燕熙君李獻的潤娥和李彩玟譜出一段跨越500年的浪漫戀歌，令觀眾看得小鹿亂撞，令劇集收視最高達17.7% ，排行tvN土日劇史上收視第5名。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
深圳咖啡一條街｜10間文青打卡cafe推介！爆紅復古風綠房子/花店裡咖啡店/嚐冰博克厚乳拿鐵
深圳cafe選擇非常多，除了深圳福田區翠葉道有「咖啡一條街」之外，原來寶安區也有「深圳咖啡一條街」！所以說北上玩法千變萬化各有特色，如果你是一位咖啡迷，只要輕裝上陣，坐上地鐵，走出深圳地鐵12號線新安公園站，只需要徒步而行，遊走在交叉相連的前進一路及新圳東路之間，就可以展開一次咖啡探店之旅！這裡被稱為的「深圳咖啡一條街」，咖啡店比便利店多，各咖啡店裝潢充滿藝術文化氣息又不失個性，而且各款signature drink亦具代表性，值得逐家逐戶試一試！Yahoo Food今次為大家推介10間「深圳咖啡一條街」cafe，即睇內文：Yahoo Food ・ 10 小時前
陳慧琳老公被野生捕獲 一眼被認出網民感震驚：呢張咁路人臉都認得出
陳慧琳（Kelly）與初戀男友劉建浩（Alex）於2008年結束16年愛情長跑，正式步入婚姻殿堂，二人育有一對兒子「蝦餃仔」劉昇和「小籠包」劉琛，一家四口生活美滿。陳慧琳老公劉建浩出身於富裕家庭，畢業後曾幫助父親打理絲帶花生意，後來與朋友創立專門技術服務嘅公司。陳慧琳與劉建浩非常恩愛，劉建浩除咗全力支持陳慧琳嘅事業，每逢星期日都會親自煮早餐，平時在家即使各有各睇YouTube，有時都會不其然來一個擁抱；陳慧琳亦否認老公係一名悶蛋，指其實老公係搞笑型，充滿幽默感。日前，有網民於小紅書發文，表示購物期間巧遇陳慧琳老公劉建浩。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
郭少芸觀看抗戰電影《731》數度拭淚 提醒應深入了解真相：絕不能被遺忘
電影《731》以侵華日軍第七三一部隊為題材，自9月18日全球首映後，迅速掀起熱潮，10日內票房突破14億元人民幣，成為近年來票房與話題雙豐收嘅抗戰電影。近年重心轉往內地發展嘅郭少芸，日前獲邀出席於北京舉行嘅《731》首映活動，對電影深受震撼，於觀看期間數度拭淚。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
家傳之保｜黃翠如體驗爸爸昔日賣魚工作 感恩父親照顧：到底係賣咗幾多條魚？
由譚俊彥（Shaun）、胡定欣和黃翠如主持嘅TVB全新節目《家傳之「保」》將喺10月5日播出，三人將會於節目中體驗一次爸爸媽媽昔日從事嘅行業，譚俊彥到洋服店打工學做裁縫、家族從事海味生意嘅胡定欣到海味店體驗，至於黃翠如則到魚檔打工 ，一手一腳起魚鱗、劏魚和擺魚，透過走入上一代嘅職場，啟發佢哋了解父母最值得保護和傳承嘅精神。節目中，三人皆有「伴侶」陪伴打工，前者伴侶係狄龍，後者係胡定欣媽媽，黃翠如則獲老公蕭正楠陪伴，仲由探班變兼職，為店舖推銷，賺得1萬蚊生意，蕭正楠表示自己另有任務在身，就係將外父嘅手寫信送畀黃翠如，黃翠如指係屋企嘅傳統，因為每次屋企有啲經歷嗰陣，爸爸都會寫封「家書」，每次睇都會好感動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
33歲Selena Gomez結婚，美如「迪士尼公主」！Ralph Lauren婚紗、Tiffany & Co.珠寶，讓她夢幻出嫁
Selena Gomez終於和音樂人男友Benny Blanco正式成為夫婦了！婚禮低調地進行，婚禮照也是突然分享的，身穿的是Ralph Lauren的定制婚紗，珠寶則是選擇充滿夢幻氣氛的Tiffany & Co.，難怪連新手丈夫Benny Blanco也稱：「我和現實中的迪士尼公主結婚了。」Yahoo Style HK ・ 1 天前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Nicole Kidman驚傳離婚？19年婚姻畫上句號，與Keith Urban模範夫妻走到盡頭
曾是模範夫妻的 Nicole Kidman 與 Keith Urban 驚傳離婚，19 年婚姻宣告終結！荷里活巨星 Nicole Kidman 與鄉村天王 Keith Urban 於 2006 年結婚，婚後育有 2 名女兒，一直以來亦是恩愛的模範夫妻，近日傳出已分居並決意離婚，消息震撼全網。Yahoo Style HK ・ 1 天前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」Yahoo Style HK ・ 9 小時前
深圳西餐2025〡深圳西餐推介10間！特色小酒館/浪漫高級fine dining/黑珍珠二鑽扒房
深圳西餐有什麼好推介？提起深圳美食、通常離不開吃片皮鴨、火鍋等特色美食，但是想和另一半共渡浪漫時刻，充滿情調的西餐廳是不二之選。Yahoo Food精選深圳10間特色西餐，當中囊括浪漫扒房、特色小酒館、高級fine dining等餐廳選擇，馬上看看內文有哪些西餐廳推介！Yahoo Food ・ 10 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
賣金懶人包：沽售實金飾金 途徑要點全攻略
金價今早續創新高，不少人心動想將手上實金、飾金沽售，趁高價賣金套取現金。黃金一向被視為保值之選，不論係黃金首飾、金條定係金幣，在經濟不明朗或急需現金時，沽售黃金是不少香港人會考慮的途徑。本文介紹沽售黃金的主要途徑，以及進行交易時的注意事項，讓大家更安心、更精明變現黃金資產。Yahoo財經 ・ 2 小時前
姐弟戀成為戀愛主流？BTS師弟Cortis忙內繼承車銀優美貌，成為「小奶狗」Big Boss
「姐弟戀」、「小奶狗」的吸引力到底在哪？年紀從來都不是戀愛的障礙，最重要是Keep得年輕，又能財務自主才是王道！因此近年姐弟戀風氣由韓國吹勻全亞洲，不少熟女、大姐姐喜歡小奶狗系的男生！小奶狗除了外貌可愛精緻，還會奶聲奶氣地把辛勞了一天的姐姐哄得開開心心。近年韓國演藝界盛產奶狗小男生，當中你又喜歡哪一個呢？Yahoo Style HK ・ 2 小時前
金秀賢軍中寫給女友信內容曝光 證未與金賽綸交往
【on.cc東網專訊】韓國男星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於女方未成年時開始交往6年，但他澄清是在金賽綸成年後才與對方拍拖1年多，爆料令金秀賢形象跌至谷底，廣告代言亦全部被抽起，而他向金賽綸家人及爆料頻道的索償訴訟仍未正式開審。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
馬斯克證實正打造Grok版百科全書 以取代維基百科
特斯拉 (TSLA) 創辦人、科技狂人馬斯克周二（9 月 30 日) 證實旗下 xAI 正開發「Grok 版百科全書」（Grokipedia），目標是取代他口中「充滿偏見」的維基百科。鉅亨網 ・ 8 小時前