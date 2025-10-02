馬斯克打造Grok版百科全書 以取代維基百科
2025 Nike女鞋推薦｜Nike與Jacquemus攜手推出moon shoe波鞋！Air Suplyfly、Shox Z等波鞋全中Gen Z風格！
千呼萬喚，Nike與Jacquemus終於推出第4波聯名波鞋！自2022年首次合作以來，Nike和Jacquemus的聯名鞋款便成為潮人們爭相入手的系列，新鞋款以Nike經典鞋型「Moon Shoe」為藍圖，共有3款配色，一開賣便被瘋狂搶購！到底moon shoe有甚麼特別？Nike新推出的其他鞋款原來超中Gen Z風格？今次編輯為你精選了10對波鞋，一起看看吧！
Jacquemus
Jacquemus
2025 Nike女鞋推薦：Nike x Jacquemus moon shoe
Nike x Jacquemus的第4波聯名鞋Moon Shoe首次亮相於Jacquemus SS2025 巴黎時裝騷，其特色在於皺褶尼龍的面料和鬆餅狀鞋底，看來是在時下流行的薄底波鞋市場分一杯羹。Moon Shoe一共推出了3個配色，包括深藍色、紅色和淺黃色，不約而同地帶着復古的味道。
Marc Piasecki/WireImage
Marc Piasecki/WireImage
開賣店舖大排長龍
近日moon shoe率先在 Jacquemus 專門店開售，巴黎店外出現身過百人長龍；而品牌主理人亦有現身巴黎店跟支持者會面，可見這對波鞋的火熱程度。現在官網已顯示大部分的碼數已售完，有興趣的讀者可排waiting list等待下一輪補貨。
Marc Piasecki/WireImage
Marc Piasecki/WireImage
moon shoe波鞋特別之處
新版延續了初版Moon Shoe經典外觀與觸感，融入現代元素，使鞋型更加立體時尚，同時忠於品牌的跑步基因。這次的設計特別Nike剔的尾巴連至鞋尾，創造出帶有流線魅力的皮革拼接尼龍細節。值得一提的是今次選用了Nike回收系列Regrind的外底，兼具時尚和環保特性。以售價港幣$1399來說，是非常值得入手的一對波鞋！
按此了解更多
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Shox Z
剛推出的Nike Shox Z，以極簡設計詮釋高端運動風格，當中的經典緩震支柱用上了奪目的紅色來為鞋款注入叛逆、型格的魅力，而新款式塑造了柔軟的鞋面，更貼合腳型地增加靈活性，日常穿着讓你兼具時尚感及舒適度。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Superfly
Nike Air Superfly 波鞋是品牌2025 年復刻的經典競速跑鞋，低筒的流線設計非常貼合腳型，更使用反向縫線工法省去襪套，穿起來更輕盈舒適。而且銀色的洞洞飾面配搭鞋底的螢光綠色粒粒，是融合Y2K 復古與現代潮流的風格。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather
Nike Air Superfly的另一個款式更是讓人心動！特別版的Air Superfly採用了仿馬毛皮革細節，雖然是黑色的配色卻充滿了質感細節，遠看是流線型的黑色百搭波鞋，近看更予人深刻印象，低調地增添個人獨特風格。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Max Muse
同樣採用了大熱的銀黑色配色的Air Max Muse，集合了柔和的線條、誇張的比例和引人注目的設計於一身，尤其是標誌性的Air氣墊，被光滑的半霧面鞋面包覆著，進一步突顯了Nike Air氣墊的存在，更彰顯出鞋後及此技術的獨特魅力，同時增高的足弓則為整體造型注入了獨特前衛的時尚感。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Air Jordan 1 Brooklyn Low
有留意Nike波鞋的讀者，應該對早幾年興起的麂皮Air Force波鞋不陌生，復古風回歸後，很多時尚迷以洗水的牛仔褲來配搭這種90年代的標誌性啡色，這對Air Jordan 1 Brooklyn Low加入了誇張的坑紋厚鞋底，正中千禧年代的心。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Total 90
論銀色波鞋的流行度，購置多幾對都不是問題！除了芭蕾舞波鞋，足球波鞋變成日常波鞋都非常時尚，這對Nike Total 90波鞋散發正宗足球風格，採用原版絎縫式鞋面和不對稱鞋帶設計，重現千禧年代懷舊風格。Nike更將鞋釘外底換成適合街頭穿著的橡膠外底，更適用於日常穿搭。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike 豹紋Dunk Low
2025大熱的動物紋理，Nike又豈能錯過？怕太搶眼難以駕馭的話，這對豹紋Dunk Low或許適合你！經典的外型，搭配鞋跟的豹紋綴飾細節，以和諧的啡、紅色調搭配豹紋的顏色，更鮮明的呈現Y2K風格。
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike 絨面Dunk Low
同樣是Dunk Low，換上了奪目又充滿少女心的粉紅色後，又是另一個感覺。這對Dunk Low採用了絨布的鞋面，粉紅色和焦糖啡色的拼撞帶來了復古的感覺，加上熊貓的shoes charm，對最愛掛飾的Gen Z來說應該是抗拒不了！
按此購買
Nike
Nike
2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Force 1 Low
全白的Air Force 1是Nike的經典鞋款，歷久不衰又百搭；這對波鞋與別不同的是，品牌在鞋面上綴飾了白色的皮革蝴蝶，維持了整體的白色皮革和諧感，又帶來了Y2K的懷舊元素。
按此購買
推薦閱讀:
➤ 運動拖鞋推薦2025！Nike、Adidas等10雙必備的舒適耐用拖鞋推介
➤ NikeSKIMS正式發佈首個系列、Puma x Rosé推出話題波鞋必買！2025時裝品牌跨界聯乘Crossover一覽
➤ 黑色波鞋推薦2025！18對時尚PumaAsicsNewBalanceNike黑色球鞋運動鞋番工穿搭
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
遊日掃貨別只衝UNIQLO！除了MUJI還有哪些？5間日本平價女裝店讓你買到手軟
每次遊日掃貨，總是被MUJI的簡約、UNIQLO的實穿吸引？但其實日本還有不少隱藏女裝店，款式多、質感好、價格又夠親民，性價比極高！今次就為大家精選5間必逛店鋪，下次去日本記得列入你的 shopping list，就算預算有限也能盡情爆買！Yahoo Style HK ・ 19 小時前
鄺玲玲與Orm「泰國GL女神」合體亮相巴黎！Dior牛仔穿搭街拍照絕對要收藏起來
Dior春夏26大騷在巴黎舉行，一眾「Dior公主」都準備就緒。其中，「泰國GL女神」鄺玲玲與Orm Kornnaphat這對「LingOrm CP」也到了巴黎現場，在街頭上穿起的Dior牛仔造型都很好看，相當effortless，一眾喜歡低調高級穿搭的朋友，絕對要把她們的穿搭照收藏起來！Yahoo Style HK ・ 1 天前
伍富橋太太Shirley節目奪獎後被樂翊榆訪問惹怒 爆喊回應：希望你可以學識道歉兩個字點樣寫
HOY TV飲食節目《領廚爭霸戰》日前播畢，伍富橋太太Shirley於節目中奪得亞軍及「最強廚神」的，樂翊榆近日受訪時曾直言「原來HOY TV是這麼公平的」，隨即惹怒Shirley。Shirley爆喊開Live，又撰文回應樂翊榆。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
UNIQLO x NEEDLES破天荒聯名！經典蝴蝶運動褲$300有找，10.31開賣必搶
在毫無預告之下，UNIQLO 突然宣佈與日本品牌 NEEDLES 推出全新聯乘系列，消息一出，立即在社交平台瘋狂洗版。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
李根興：沒有銀行肯借錢給我！ 變招full pay出擊 望成「新舖王」
「Physically well, financially terrible.」盛匯商舖基金創辦人李根興以這金句來形容自己及旗下基金的現況，可謂非常貼切。他接受本報專訪時坦言，面對香港零售市道持續低迷，商舖價格大幅回落，基金被傳不穩，現階段「已經沒有銀行肯借錢給我」。然而，不同於其他「舖王」在逆市中投降、破產、銷聲匿跡，他表示仍然想迎難而上，計劃在艱難市況下「full pay」出擊，或許能成就撈底「新舖王」。信報財經新聞 ・ 9 小時前
何伯認向途人噴殺蟲水襲擊罪成 求情指何太已離開兼積蓄被子女「攞晒」
因接受電視台訪問、爆出與子女爭產而成為名人的77歲「何伯」，今年5月與何太在屯門港鐵兆康站與一名婦人爭執，何伯當場噴殺蟲水，令婦人需送院治理。何伯在警誡下聲稱當時被罵「過街老鼠」，因一時衝動而犯案，他今日（9月30日）在屯門裁判法院承認一項襲擊罪，獲准保釋候判。辯方求情時透露何伯最新狀況，表示何太已經離開，而何伯的積蓄遭子女「攞晒」，他目前住在老人院，現已從案中得到教訓，望能判罰款或緩刑。署理主任裁判官表明會考慮所有判刑選項，包括即時監禁，案件押後至10月21日判刑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 1 天前
蘇施黃拒絕向泰山道歉 原因「佢做得唔好我先窒佢」
自爆患前列腺癌第四期的商台DJ泰山（曾匡民），曾經擔任蘇施黃嘅節目助理多年。早前泰山受訪時透露同阿蘇共事8年，曾經試過被人兜口兜面掟筆批評稿件Yahoo 娛樂圈 ・ 20 分鐘前
政府關門倒數 特朗普威脅永久解雇75萬聯邦員工
美國政府停擺午夜倒數計時，分析師預測民主黨和共和黨難在最後關頭達成協議。經濟學家警告將對家庭財務造成廣泛衝擊，從聯邦員工薪資延遲、房貸申請受阻，到旅遊計畫受影響，停擺時間越長傷害越大。鉅亨網 ・ 1 天前
朱茵為「紫霞仙子」花燈亮燈 記者問邊個靚啲 尷尬笑回「唔好玩啦」
中秋臨近，有團體喺西九文化區舉辦華服嘉年華，現場仲豎立一個「香江仙子」巨型花燈燈組，由四個大型花燈組成。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
綠置居2024攪珠出爐 即睇頭10個數字
房委會將於今早舉行綠置居2024的攪珠儀式，申請者將按其申請編號最後兩個數字而訂的先後次序，由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持攪珠儀式。Yahoo 地產 ・ 32 分鐘前
「向家破產」傳聞登熱搜 向太直播反擊：珠寶豪宅還在 向佐：說話的人請有點底線
影壇大亨向華強家族向來富貴，坐擁數以億元計資產，但其子向佐近年多次捲入風波，早前更被澳門美高梅賭場起訴追討140萬港元，加上向太陳嵐積極直播帶貨，故網上不斷傳出「向家陷入財困」、「全家破產」等說法，而近日「向家是不是破產了」更登上微博熱搜，謠言愈傳愈廣。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
維他奶廣告女主角近況曝光 美國發展外貌變化大到認唔出
相信唔少人曾經都成日喺屋企睇電視，甚至連廣告汁都會撈埋，所以唔少陪伴港人成長的電視廣告，至今依然記憶猶新，當中包括2009年嘅維他奶Stand By Me廣告，廣告搵嚟唔少年輕人參與拍攝，除咗成功展現青春活力之外，歌曲「伴我開玩笑，悶了相約見，年月裏頭天天笑未停」及標語「Stand by me，陪我走過每個季節」喚起觀眾共鳴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
羅子溢趁楊茜堯外岀整蠱仔仔 萌爆Eden還擊作回禮
羅子溢（前名羅仲謙）與楊茜堯（前名楊怡）婚後育有一對子女Hera和 Eden，四口之家幸福快樂。羅子溢近日趁楊茜堯外岀時，在家中作弄孩子，十分搞笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【Aeon】10.1黃金周大優惠（即日起至07/10）
Aeon進行10.1黃金周大優惠，精選產品包括太興系列 (奶茶/咖啡/鴛鴦/檸檬茶) $8.5/罐、紐西蘭ROCKIT蘋果（每筒）$34.9、多多純黑芝麻粉（約350克）$39.9，仲有期間限定Opanchu Usagi 褲褲兔精品，有褲褲兔環保袋 $39.9及褲褲兔玻璃食物盒 $39.9 ，罕見大劈價！YAHOO著數 ・ 21 小時前
Converse日本限定鞋太誘人！粉紅黑厚底ALL STAR TREKWAVE BP HI登場
日本Converse經常都會推出一些特別款來引誘一眾鞋迷，這次就來推出限定「ALL STAR TREKWAVE BP HI」高筒厚底款，以黑粉紅撞色設計，甜酷氛圍滿分！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
曾淵滄專欄│港股仍健康未見泡沫（曾淵滄）
趁好消息沽貨的人是有限的，他們手上的股也有限，沽清光之後，沽壓也很快消失。另外，還有一些人是在看到股價出現調整之後才止賺或者止蝕，這是更加錯誤的行為，是很容易在過後後悔的行為。股票絕對不應該是在擔心，恐慌的時候沽出。Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
傳《風林火山》北京辦首映 麥浚龍率金城武、古天樂、劉青雲現身？
麥浚龍（Juno）執導的「神秘大作」《風林火山》終於在10月1日上畫，電影集眾多巨星如金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝、高圓圓主演，但自5月康城影展後，Juno就未有再亮相宣傳，最終只有劉青雲、衛詩雅在香港接受傳媒專訪，有傳媒更以「冷處理」形容Juno舉動。但近幾日網上竟然瘋傳，麥浚龍會率金城武、古天樂、劉青雲現身北京首映禮？Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
李龍基柬埔寨登台 未婚妻Chris繼續冇影 被傳「新女」隨行 原來真係有女！
李龍基未婚妻王青霞(Chris)因違反逗留條件、管有虛假文書等罪名，被判入獄25個月。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長者餐飲券第3輪｜$15即可歎麥當勞/大快活/太興/Pizza Hut下午茶餐 即睇申請資格＋領取方法
政府曾於今年1月推出的「愛心食肆 賞你惠食」計劃，將會在10月展開第三輪活動，向長者派發下午茶餐優惠券，長者利用優惠券可以$15享用下午茶。各位老友記如果不想錯過優惠，就記得留意以下申請條件、教學及派發地點詳情啦！YAHOO著數 ・ 1 天前