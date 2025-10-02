2025 Nike女鞋推薦｜Nike與Jacquemus攜手推出moon shoe波鞋！Air Suplyfly、Shox Z等波鞋全中Gen Z風格！

▲ ELLE.com.hk

千呼萬喚，Nike與Jacquemus終於推出第4波聯名波鞋！自2022年首次合作以來，Nike和Jacquemus的聯名鞋款便成為潮人們爭相入手的系列，新鞋款以Nike經典鞋型「Moon Shoe」為藍圖，共有3款配色，一開賣便被瘋狂搶購！到底moon shoe有甚麼特別？Nike新推出的其他鞋款原來超中Gen Z風格？今次編輯為你精選了10對波鞋，一起看看吧！

Jacquemus

2025 Nike女鞋推薦：Nike x Jacquemus moon shoe

Nike x Jacquemus的第4波聯名鞋Moon Shoe首次亮相於Jacquemus SS2025 巴黎時裝騷，其特色在於皺褶尼龍的面料和鬆餅狀鞋底，看來是在時下流行的薄底波鞋市場分一杯羹。Moon Shoe一共推出了3個配色，包括深藍色、紅色和淺黃色，不約而同地帶着復古的味道。

Marc Piasecki/WireImage

開賣店舖大排長龍

近日moon shoe率先在 Jacquemus 專門店開售，巴黎店外出現身過百人長龍；而品牌主理人亦有現身巴黎店跟支持者會面，可見這對波鞋的火熱程度。現在官網已顯示大部分的碼數已售完，有興趣的讀者可排waiting list等待下一輪補貨。

Marc Piasecki/WireImage

moon shoe波鞋特別之處

新版延續了初版Moon Shoe經典外觀與觸感，融入現代元素，使鞋型更加立體時尚，同時忠於品牌的跑步基因。這次的設計特別Nike剔的尾巴連至鞋尾，創造出帶有流線魅力的皮革拼接尼龍細節。值得一提的是今次選用了Nike回收系列Regrind的外底，兼具時尚和環保特性。以售價港幣$1399來說，是非常值得入手的一對波鞋！

按此了解更多

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Shox Z

剛推出的Nike Shox Z，以極簡設計詮釋高端運動風格，當中的經典緩震支柱用上了奪目的紅色來為鞋款注入叛逆、型格的魅力，而新款式塑造了柔軟的鞋面，更貼合腳型地增加靈活性，日常穿着讓你兼具時尚感及舒適度。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Superfly

Nike Air Superfly 波鞋是品牌2025 年復刻的經典競速跑鞋，低筒的流線設計非常貼合腳型，更使用反向縫線工法省去襪套，穿起來更輕盈舒適。而且銀色的洞洞飾面配搭鞋底的螢光綠色粒粒，是融合Y2K 復古與現代潮流的風格。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Superfly LX Pony Hair Leather

Nike Air Superfly的另一個款式更是讓人心動！特別版的Air Superfly採用了仿馬毛皮革細節，雖然是黑色的配色卻充滿了質感細節，遠看是流線型的黑色百搭波鞋，近看更予人深刻印象，低調地增添個人獨特風格。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Max Muse

同樣採用了大熱的銀黑色配色的Air Max Muse，集合了柔和的線條、誇張的比例和引人注目的設計於一身，尤其是標誌性的Air氣墊，被光滑的半霧面鞋面包覆著，進一步突顯了Nike Air氣墊的存在，更彰顯出鞋後及此技術的獨特魅力，同時增高的足弓則為整體造型注入了獨特前衛的時尚感。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Air Jordan 1 Brooklyn Low

有留意Nike波鞋的讀者，應該對早幾年興起的麂皮Air Force波鞋不陌生，復古風回歸後，很多時尚迷以洗水的牛仔褲來配搭這種90年代的標誌性啡色，這對Air Jordan 1 Brooklyn Low加入了誇張的坑紋厚鞋底，正中千禧年代的心。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Total 90

論銀色波鞋的流行度，購置多幾對都不是問題！除了芭蕾舞波鞋，足球波鞋變成日常波鞋都非常時尚，這對Nike Total 90波鞋散發正宗足球風格，採用原版絎縫式鞋面和不對稱鞋帶設計，重現千禧年代懷舊風格。Nike更將鞋釘外底換成適合街頭穿著的橡膠外底，更適用於日常穿搭。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike 豹紋Dunk Low

2025大熱的動物紋理，Nike又豈能錯過？怕太搶眼難以駕馭的話，這對豹紋Dunk Low或許適合你！經典的外型，搭配鞋跟的豹紋綴飾細節，以和諧的啡、紅色調搭配豹紋的顏色，更鮮明的呈現Y2K風格。

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike 絨面Dunk Low

同樣是Dunk Low，換上了奪目又充滿少女心的粉紅色後，又是另一個感覺。這對Dunk Low採用了絨布的鞋面，粉紅色和焦糖啡色的拼撞帶來了復古的感覺，加上熊貓的shoes charm，對最愛掛飾的Gen Z來說應該是抗拒不了！

按此購買

Nike

2025 Nike女鞋推薦：Nike Air Force 1 Low

全白的Air Force 1是Nike的經典鞋款，歷久不衰又百搭；這對波鞋與別不同的是，品牌在鞋面上綴飾了白色的皮革蝴蝶，維持了整體的白色皮革和諧感，又帶來了Y2K的懷舊元素。

按此購買

