Alpha世代流行語67全球爆紅 獲選年度詞彙
2025 Pilates 防滑襪推薦｜普拉提運動必備防滑襪，最平$39就能入手！
Pilates普拉提近來成為大熱的運動，除了能鍛鍊全身肌肉，還能改善身型及不良姿勢造成的痛症，難怪不少韓國女星都有做Pilates的習慣。Pilates運動中，最重要的是防滑襪，提升運動時的舒適度和專注度，讓大家更安心地完成動作。今次編輯為你推薦8款防滑襪，有Jennie同款之外，更有便宜低至$39的選擇，有興趣做Pilates的你看下去吧！
Photo by Lars Niki/Getty Images for Pilates on Fifth
Photo by Lars Niki/Getty Images for Pilates on Fifth
Pilates 運動是甚麼？
Pilates 是一種以核心力量、靈活性和姿勢改善為重點的運動，它強調精確的動作和呼吸，通常在軟墊上或器械上進行。不少韓星如Blackpink Jennie都有常規地上Pilates課堂，透過鍛鍊及伸展肌肉，增加柔軟度及肌力，令身形更加緊緻。
Getty Images
Getty Images
Pilates防滑襪的功用
Pilates運動主要在器械上進行，常見的器械有Pilates reformer、Trapeze Table / Cadillac、穩定椅 (Stability Chair) 與梯桶 (Ladder Barrel)，器械上的軟墊需要防滑襪襪底的矽膠或橡膠顆粒來增加運動時腳部與地面或器械的摩擦力，提升抓地力和穩定性，保持平衡、減少滑倒和運動傷害。
Thumb Toe
Thumb Toe
Jennie同款防滑襪：Thumb Toe
Jennie身形均稱，在不少平台都分享過她非常愛做Pilates運動，她亦曾經在Instagram上分享自己愛穿的防滑襪品牌——Thumb Toe。
Thumb Toe
Thumb Toe
來自韓國的防滑襪品牌Thumb Toe，它的襪子設計非常可愛，有狗狗、花朵圖案，還有不同的色彩配搭，所謂工欲善其事必先利其器，一對可愛、賞心悅目的防滑襪當然有效地提昇運動表現！
lululemon
lululemon
lululemon: 中性防滑低筒襪 (HK$180)
lululemon推出了新版的防滑襪，足底設有考慮了壓力分佈的防滑細節，改良設計提供了透氣度及輕度緩震效能，襪子內裡更設有防滑細節，讓襪子不易滑落。
按此選購
lululemon
lululemon
lululemon: Find Your Balance 中性防滑低筒襪(HK$180)
這對防滑襪包裏度更高，做完運動後可穿上運動鞋就離開Pilates studio！粉紅色的襪子更有少女心，可以配搭pastel色系的瑜珈褲，柔和的色調給人一種溫馨和活力的感覺。
按此選購
Alo Yoga
Alo Yoga
Alo Yoga: Women's Pulse Grip Sock (HK$315)
Alo Yoga是來自美國洛杉磯的品牌，簽下Blackpink Jisoo和BTS Jin為代言人後人氣上線上升，是近年新興的運動品牌。這對防滑襪長度達至腳裸，在橡筋位有着透明的網紗點綴襪子，一整套粉藍色的套裝穿起來非常不錯！
按此選購
Alo Yoga
Alo Yoga
Alo Yoga: Women's Strappy Siren Grip Sock (HK$400)
這對防滑襪混合了芭蕾舞鞋的元素，具有舒適的鞋底和防滑矽膠，還配有彈性交叉帶設計和羅紋腳踝邊緣；乾燥的玫瑰色直接俘虜了小編的心，但因為襪套部分較長，像圖中配搭較短的7分legging比較合適。
按此選購
Under Armour: UA Breathe Balance (HK$159 兩對)
Under Armour 都有推出防滑襪！這款兩對裝的襪子同為粉色系，一深一淺讓你隨心情轉換，或者可以跟姊妹分享成姊妹裝，一同去做Pilates運動。這對襪子長度剛好落在腳踝之下，後方的防滑矽膠條令運動襪不易滑落，還有嵌入式足弓支撐有助減輕足部疲勞，對高足弓和扁平足人士來說非常有幫助。
按此選購
Decathlon
Decathlon
Decathlon: DOMYOS 女款防滑襪 (HK$39)
要談到CP值最高，Decathlon一定榜上有名！這對防滑襪只售$39，設計簡單、防滑性能兼備，Pilates初學者想試做這項運動的話，可考慮入手這對襪子。
按此選購
Decathlon: Grip Full Toe 防滑五趾襪 (HK$165)
5趾防滑襪的最大功能是增加腳趾的靈活度，Pilates中的一些腳部抓槓動作，需要大部分腳趾的活動及肌力，5趾襪將每個腳趾分開，類似手套的設計能夠增加腳趾的活動範圍及舒適感。
按此選購
Pointe studio
Pointe studio
Pointe studio: Cherry Full Foot Grip Sock
Pointe Studio 是來自美國的品牌，專注為不同運動如瑜珈、Pilates、跳舞設計防滑襪，針對每項運動的需要來設計襪子和防滑膠粒。這對櫻桃防滑襪非常可愛，而且仔細地細分尺寸，讓襪子更貼服腳形。
按此選購
推薦閱讀:
➤ 運動袋Gym Bag推薦瑜珈運動女生必入手行山／健身背囊/Alo Yoga、adidas、Nike等健身袋推薦
➤ Bella Hadid瑜珈褲配搭高跟鞋時尚爆表！跟Hailey Bieber、Kendall Jenner等明星學健身房瑜珈褲穿搭 ！
➤ 16個具修身功效的Pilates瑜伽服裝品牌推薦！跟上Jennie、張員瑛帶起普拉提瑜珈風潮
