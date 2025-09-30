WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
2025 Polo衫推薦｜Miu Miu、Polo Ralph Lauren、Tommy Hilfiger百搭Polo Shirt穿出街頭休閑感！
終於轉季了！揮別炎夏，迎來初秋，可以為衣櫃添置新衫。2025是Polo衫大翻身的年度，先是Miu Miu帶起裇衫配Polo的穿法，美式休閑風的興起後，更成了必備單品。ELLE為你精選12件Miu Miu、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger等品牌的Polo衫，讓你擺脫老氣，穿出高級感的Polo造型！
Miu Miu
Miu Miu
2025 Polo衫推薦：Miu Miu棉質針織polo衫
這款棉質針織 Polo 恤衫走學院風格，結合 Miu Miu 的別緻特色：方正線條及羅紋針織飾邊為服裝締造精緻設計，增加「書呆子」的文學氣息；內搭淺藍色的摺袖裇衫，帶來Miu Miu專屬的層次感。
按此購買
Tommy Hilfiger
Tommy Hilfiger
2025 Polo衫推薦：Tommy Hilfiger修腰Polo衫
黑色的Polo衫百搭又經典，衣項位採用純黑的鈕扣，即使在開領時都能貫徹全黑的設計，不會讓其他顏色的鈕扣奪去焦點；反之，Polo衫的唯一焦點落於刺繡Logo上，簡潔有力。如果想增添穿搭趣味，可以參考圖中的疊穿方式，以層次感突出Polo衫的衣領，令臉部顯得較細。
按此購買
Ralph Lauren
Ralph Lauren
2025 Polo衫推薦：Ralph Lauren 短版Polo衫
正規的Polo衫可能較易顯俗氣，要從中尋求新鮮感，可以選擇短版的Poly衫，露出腰部線條的話，整體造型瞬間利落不少！白色的Polo衫看似簡單，但加上藍色的Ralph Lauren刺繡Logo，成為上衣的獨特焦點。
按此購買
Ralph Lauren
Ralph Lauren
2025 Polo衫推薦：Ralph Lauren 針織扭紋Polo冷衫
除了棉質的Polo衫，Ralph Lauren最經典的針織Polo冷衫也是可入手之選！這件Polo冷衫較為貼身，修飾身型之餘，厚薄度非常適合香港秋冬天氣，而且紅色Logo配海軍藍色的Polo衫，是經典的美式Preppy style。
按此購買
Loro Piana
Loro Piana
2025 Polo衫推薦：Loro Piana小山羊絨Polo衫
Loro Piana的用料一向上乘，舒適、保暖不在話下，這件採用Baby cashmere製成的Polo衫材質柔軟，以優雅柔美的設計演繹經典款式，配搭休閑造型充滿慵懶感，正裝造型則具高雅魅力，是搭配外套或西裝外套的典雅之選。
按此購買
Fred Perry
Fred Perry
2025 Polo衫推薦：Fred Perry 間條Polo衫
Fred Perry是經典的Polo衫品牌，近年再度回歸日本女生的懷抱，因為它的正裝Polo衫兼容性很大，配搭街頭風的下裝、或是跟上圖一樣來一個學院風配搭百褶裙亦可。這件深藍色的Polo衫採用了白色和米色的橫間作Pattern，Logo亦以米色作呼應；特別的是它的鈕扣比起一般Polo衫大，在正裝中帶來一點玩味感。
按此購買
Sporty & Rich
Sporty & Rich
2025 Polo衫推薦：Sporty & Rich 拼色Polo衫
近年因Old Money風格興起而走紅的Sporty & Rich，設計靈感來自美國80、90 年代的運動風格，因此它們的Polo衫都是值得收藏的單品。融合復古運動美學與現代簡約設計，這件白色撞綠色的Polo衫，簡直就是80、90年代的人打網球的運動上衣！以撞色的線條點綴上衣，加上同色調的刺繡、衣領，色調奪目又不失和諧感。
按此購買
Kent & Curwen
Kent & Curwen
2025 Polo衫推薦：Kent & Curwen 間條Polo衫
來自英國的Kent & Curwen，一直以運動時尚的傳統英倫紳士的設計著稱。早期更以提供牛津大學、劍橋大學等學府的專屬領帶聞名，所以要找一件充滿學院風的Polo衫，這個品牌不容錯過！這件間條裇衫以白色為底，藍色、黑色、啡色為間條顏色，拼撞出美式復古學院風。
按此購買
Lacoste
Lacoste
2025 Polo衫推薦：Lacoste Slim Cut Polo衫
說到Polo衫的品牌，Lacoste一定榜上有名！這件L.12.D Polo 衫是1933 年發明的標誌性Polo 衫，一直到現在都是採用修身剪裁和深紐扣開襟的設計。當中採用的彈性凸紋面料，讓上衣兼具運動性能及時尚美學。胸口的鱷魚logo更特別地採用了monotone的顏色來取代奪目的經典綠色，更符合現今的配色潮流。
按此購買
Wales Bonner
Wales Bonner
2025 Polo衫推薦：Wales Bonner X Adidas Polo衫
相信大家對Wales Bonner都不陌生，近年與adidas合作的系列，不論是鞋履或是上衣都非常受歡迎。結合復古、運動與街頭風格的它，今次與adidas聯名推出的Polo衫自然不會遜色，採用了極其vintage的暗紅色，細看還有造舊的效果，女士們穿起來會非常顯白！
按此購買
adidas
adidas
2025 Polo衫推薦：adidas啡色拼色Polo衫
常說「Brown is the new black」，買衣服不要只買黑色了，嘗試一下啡色的單品吧！這件adidas的Polo衫以啡色為點綴色，在肩膊的3間條紋、衣領、胸口兩側的logo和襟章都採用了同一色調，和諧又不失設計感；加上短版的設計，讓你在街頭風中同時滲透女性魅力。
按此購買
Marithé Françius Girbaud
Marithé Françius Girbaud
2025 Polo衫推薦：Marithé Françius Girbaud 間條Polo衫
來自法國卻在韓國走紅的品牌，Marithé Françius Girbaud，相信大家都很熟悉了吧？這件啡色的間條Polo衫非常適合秋冬穿着，採色更是代表秋季的啡色，拼撞湖水綠色和米色的橫間極具設計感，配搭牛仔、或是米色的下裝都很不錯，溫柔又可愛！
按此購買
