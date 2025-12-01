兩批可疑人士聲稱幫災民登記應急錢
2025 Roger Vivier波鞋推薦｜經典方扣波鞋是永不過時歡式！10對舒服又奢華的RV波鞋
Roger Vivier的方扣波鞋是經典方式，不少女士都喜愛穿着，除了設計優雅，更重要的是其舒適耐穿的特性，是奢華與優雅的必備鞋履。今次ELLE精選了10對RV波鞋，看看有沒有你的心頭好吧！
Juan Naharro Gimenez/Getty Images for The Extreme Collection
Juan Naharro Gimenez/Getty Images for The Extreme Collection
Roger Vivier的經典方扣波鞋紅甚麼？
在不少名媛、時尚女星的休閑造型中，我們很常看到她們穿着Roger Vivier的方扣波鞋，到底方扣象徵着甚麼？Roger Vivier於1965年首次推出Buckle方扣，最初設計靈感源自侯爵夫人鞋履上的大型搭扣，被視為「足部上的珠寶」。及後進行了現代化的改造，Roger Vivier創造出一種獨特的超大矩形造型，幾乎覆蓋了整個鞋面的方扣，就成為了品牌的經典元素。
Edward Berthelot/Getty Images
Edward Berthelot/Getty Images
隨著時尚潮流的演變，Roger Vivier將其標誌性的方扣設計融入運動鞋中，創造出結合運動風格與奢華元素的「方扣波鞋」。這款鞋款完美融合了品牌的高雅風格與運動休閒感，深受大眾喜愛；經典的方扣波鞋固然受歡迎，但除此之外，Roger Vivier都有其他值得入手的波鞋款式，一起來看看吧！
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Skate織紋水鑽方扣波鞋 (HK$13,300)
水鑽的方扣是不少女士喜愛的款式，綴飾於運動鞋上能夠增添奢華的時尚感，配搭同色系的銀白色織紋鞋面，整體和諧得來，比起基本灰色色調多了一份低調的獨特魅力。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Skate牛仔布水鑽方扣波鞋 (HK$13,300)
除了具質感的織紋外，還有牛仔布的款式選擇，側邊點綴水鑽飾扣，在休閑又型格的牛仔布上份外亮眼；穿着簡單的休閑造型的話，例如是衛衣配短裙，這對波鞋能為造型增添亮點。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Up皮革水鑽飾扣波鞋 (HK$13,300)
波鞋中最百搭的款式，非白波鞋莫屬！這對皮革白波鞋的水鑽方扣的形狀較細小，整體設計走低調簡約又不失細節路線，而且以衍縫綿羊納帕皮革塑造柔軟的鞋底，宛如踩在瑜伽墊上，穿起來輕盈又舒適。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' on the Run Trekky 織物拼漆皮波鞋 (HK$9,800)
Viv' on the Run 系列波鞋是別樹一格的系列，有着鋸齒形鞋底，以網眼布和漆皮製成，加上綁繩及襪筒的設計，具有運動山系風格，舒適、同時又富有 Roger Vivier 韻味。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv Low 絨面皮革波鞋 (HK$9,300)
薄底運動鞋成大趨勢，Roger Vivier這對新推出的波鞋採用麂皮拼緞面製成，加上鞋側的RV刺繡，充滿淑女優雅氣息，加上鞋帶上的金屬方飾扣，低調地散發品牌獨有的DNA魅力。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv Low 絨面皮革波鞋 (HK$9,300)
除了型格的沙色外，編輯更愛這對粉紅色的Viv Low波鞋，粉紅色的緞面和刺繡讓人想起芭蕾舞鞋的優雅設計，而且這個粉紅色不是太甜美的baby pink，反而是成熟、雅致的nude pink色調，更有韻味。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' on the Run皮革拼織物波鞋 (HK$13,000)
驟看Viv' on the Run系列的波鞋，網眼面料和皮革拼鏡面織物予人運動感較重的感覺，加上橡膠外底穿起來非常舒適。雖是如此，但鞋上的可拆式閃鑽飾扣在運動風格中帶來RV的精緻感，合二為一。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Run織物波鞋 (HK$11,300)
Viv' Run系列從品牌的經典元素汲取設計靈感，例如是Belle Vivier飾扣和Choc後跟；鞋面採用了網面和速乾質感面料拼縫絨面皮革，加上套穿設計方便穿脫，腳感舒適，展現青春活力又不失Roger Vivier風情。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Run織物水鑽扣飾波鞋 (HK$13,400)
另一個白色拼銀色的款式，則較有未來感，鞋面上的漁網更添獨特質感，但同時維持了整體的白銀色monotone，易搭但又具特別細節。
按此購買
Roger Vivier
Roger Vivier
Viv' Run Babies 織物Mary Jane波鞋 (HK$9,900)
這對Mary Jane波鞋採用了速乾織物的面料製成，以皮革鑽扣作扣帶，是時尚與青春運動風的混搭風格，卻保留了RV的標誌性元素，穿搭時建議配搭不同的小白襪，完成可愛造型。
按此購買
推薦閱讀:
➤ 名牌波鞋牌子介紹：Miu Miu、LV、Roger Vivier等必備時尚舒適鞋款清單
➤ 2025 Dior波鞋推薦｜為何Dior波鞋值得買？12對經典耐穿運動鞋推薦 (附價錢)
➤ 2025 Louis Vuitton波鞋推薦｜Balleria、經典白鞋、男裝女穿Buttersoft爆紅款不容錯過！(附價錢)
Follow us on:
Facebook: elleOnlineHK
Instagram: @ellehongkong
YouTube: ELLETVHK
其他人也在看
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
香港宏福苑大火：「四大訴求」聯署發起人涉煽動被捕，駐港國安公署促嚴懲「以災亂港」行徑
BBC News Chinese 香港大埔宏福苑大火於週六（11月29日）救熄。警方未有再公布最新傷亡數字。截至29日下午3時，大火造成128人死亡，仍有150人失聯；44名死者未有人認領。 週日（11月30日），印尼駐港總領事館確認有7名印傭喪生，45人下落不明；另外估計一共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作。 週六，警方派出600名災難遇害者辨認組成員，協助辨別遺體身份。目前完成宏福苑宏仁閣和宏道閣兩棟大廈搜索，未有發現遺體，救出三隻貓和一隻龜。 ...BBC News 中文 ・ 18 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 17 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
新聞女王2｜60歲夏文汐被捕獲凍齡狀態驚人 網民：歲月不敗美人
現年60歲嘅夏文汐，喺80年代憑《烈火青春》及《唐朝豪放女》等電影爆紅，之後佢與拍拖兩個月嘅富商黃冠博閃婚，移居美國並退出娛樂圈。近年佢由美國返港，更宣布回國發展，近日佢喺熱播台慶劇《新聞女王2》中飾演「Madam阮雪君」一角，憑強勁氣場及實力演技備受關注，再度爆紅。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 23 小時前
國安法下異見遭噤聲 香港學生籲徹查宏福苑大火被捕
（法新社香港30日電） 香港宏福苑大火，有市民成立「大埔宏福苑火災關注組」並發起網路連署，發起人之一的關靖豐昨天傳出被警方國安處拘捕，凸顯在北京嚴控下，香港異議聲音一出現就可能消失。位於香港新界大埔的大型集合住宅社區「宏福苑」，26日下午發生大火，迄今已有128人死亡，社群掀起對香港當局的痛批聲浪。法新社 ・ 19 小時前
青馬大橋中年漢上周日墮海 7日後尋獲遺體
【on.cc東網專訊】今午(30日)12時20分，執法部門接獲報案，指有人於青馬大橋對開海面載浮載沉，懷疑他墮海遇溺。救援船隻接報趕至現場，並將事主救起，證實他是一名男子，惟經檢驗後證實他已經斃命。on.cc 東網 ・ 22 小時前
宏福苑大火｜鍾培生擬成立「全港反圍標監察關注組」「最大責任是貪得無厭圍標的魔鬼」
大埔宏福苑大火，全城悲痛。對於竹、網、發泡膠、法團、圍標等等，莫不議論紛紛。有「香港電競之父」之稱鍾培生義愩填膺，在社交媒體發布短片，表示考慮成立一個「全港反圍標監察關注組」，邀請前廉政專員加入。BossMind ・ 1 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 18 小時前
穗禾苑決定移除9座大廈維修棚網 移除施工期間封窗膠板
正進行大維修的火炭穗禾苑，將移除全部9座大廈的棚網，預計相關拆除工程需時約10-12日，其後會拆棚架，亦正探討或以吊船方式完成餘下維修工程。整個屋苑亦會移除所有工程期間封窗的塑膠板。infocast ・ 20 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
解讀 | 點解英超會有05分開波時間？
一直有觀看英超賽事的香港觀眾，相信都有一個穩定開波時間概念。那麼為何今周英超會有賽事安排於英國時間下午2時05分開賽呢？Yahoo 體育 ・ 10 小時前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間
【Now Sports】英格蘭女足約戰中國女足友賽，結果這場在溫布萊球場上演的比賽，英女以8:0狂勝對手，只是主隊球迷批評實力懸殊下，球隊不能達到練兵效果，更被指嘥時間。英格蘭今場友賽在中前場排出頗強陣容，當中有5名球員是歐洲國家盃決賽鬥西班牙的正選，而史丹維（Georgia Stanway）此役大演帽子戲法，包括一記12碼，美迪亦攻入兩球，加上羅倫漢普、東妮及羅素各入1球，在半場已經領先5:0情況下，最後狂勝1場。對於今場大勝，英格蘭球迷賽後不明白為何領隊域雯，需要進行這場友賽，既不能收練兵之效，甚至認為是嘥時間，但域雯稱國家隊仍有得著。「我們的確從比賽中學到一些，就是如何開個好頭，對手有不同踢法，己隊經過初段後便適應過來。我們很多時候都在用波，而大家都會看到國家隊發揮很好，聯繫上都做得不錯，取得數個精采入波。」至於中國女足今次大敗，平了國家隊歷史上的最大敗仗紀錄，是2004年雅典奧運會上，曾經以0:8遭到德國痛擊。now.com 體育 ・ 19 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 23 小時前
【萬寧】今日出位價（只限01/12）
萬寧今日出位價Gulsha晨露純玫瑰活肌水噴霧裝 $150/件，gülsha的晨露純玫瑰活肌水保留珍貴的玫瑰精油，其中含有珍貴的大馬士革玫瑰花的所有維生素，礦物質和必需脂肪酸。YAHOO著數 ・ 3 小時前