2025 Roger Vivier波鞋推薦｜經典方扣波鞋是永不過時歡式！10對舒服又奢華的RV波鞋

Roger Vivier的方扣波鞋是經典方式，不少女士都喜愛穿着，除了設計優雅，更重要的是其舒適耐穿的特性，是奢華與優雅的必備鞋履。今次ELLE精選了10對RV波鞋，看看有沒有你的心頭好吧！

Roger Vivier的經典方扣波鞋紅甚麼？

在不少名媛、時尚女星的休閑造型中，我們很常看到她們穿着Roger Vivier的方扣波鞋，到底方扣象徵着甚麼？Roger Vivier於1965年首次推出Buckle方扣，最初設計靈感源自侯爵夫人鞋履上的大型搭扣，被視為「足部上的珠寶」。及後進行了現代化的改造，Roger Vivier創造出一種獨特的超大矩形造型，幾乎覆蓋了整個鞋面的方扣，就成為了品牌的經典元素。

隨著時尚潮流的演變，Roger Vivier將其標誌性的方扣設計融入運動鞋中，創造出結合運動風格與奢華元素的「方扣波鞋」。這款鞋款完美融合了品牌的高雅風格與運動休閒感，深受大眾喜愛；經典的方扣波鞋固然受歡迎，但除此之外，Roger Vivier都有其他值得入手的波鞋款式，一起來看看吧！

Viv' Skate織紋水鑽方扣波鞋 (HK$13,300)

水鑽的方扣是不少女士喜愛的款式，綴飾於運動鞋上能夠增添奢華的時尚感，配搭同色系的銀白色織紋鞋面，整體和諧得來，比起基本灰色色調多了一份低調的獨特魅力。

Viv' Skate牛仔布水鑽方扣波鞋 (HK$13,300)

除了具質感的織紋外，還有牛仔布的款式選擇，側邊點綴水鑽飾扣，在休閑又型格的牛仔布上份外亮眼；穿着簡單的休閑造型的話，例如是衛衣配短裙，這對波鞋能為造型增添亮點。

Viv' Up皮革水鑽飾扣波鞋 (HK$13,300)

波鞋中最百搭的款式，非白波鞋莫屬！這對皮革白波鞋的水鑽方扣的形狀較細小，整體設計走低調簡約又不失細節路線，而且以衍縫綿羊納帕皮革塑造柔軟的鞋底，宛如踩在瑜伽墊上，穿起來輕盈又舒適。

Viv' on the Run Trekky 織物拼漆皮波鞋 (HK$9,800)

Viv' on the Run 系列波鞋是別樹一格的系列，有着鋸齒形鞋底，以網眼布和漆皮製成，加上綁繩及襪筒的設計，具有運動山系風格，舒適、同時又富有 Roger Vivier 韻味。

Viv Low 絨面皮革波鞋 (HK$9,300)

薄底運動鞋成大趨勢，Roger Vivier這對新推出的波鞋採用麂皮拼緞面製成，加上鞋側的RV刺繡，充滿淑女優雅氣息，加上鞋帶上的金屬方飾扣，低調地散發品牌獨有的DNA魅力。

Viv Low 絨面皮革波鞋 (HK$9,300)

除了型格的沙色外，編輯更愛這對粉紅色的Viv Low波鞋，粉紅色的緞面和刺繡讓人想起芭蕾舞鞋的優雅設計，而且這個粉紅色不是太甜美的baby pink，反而是成熟、雅致的nude pink色調，更有韻味。

Viv' on the Run皮革拼織物波鞋 (HK$13,000)

驟看Viv' on the Run系列的波鞋，網眼面料和皮革拼鏡面織物予人運動感較重的感覺，加上橡膠外底穿起來非常舒適。雖是如此，但鞋上的可拆式閃鑽飾扣在運動風格中帶來RV的精緻感，合二為一。

Viv' Run織物波鞋 (HK$11,300)

Viv' Run系列從品牌的經典元素汲取設計靈感，例如是Belle Vivier飾扣和Choc後跟；鞋面採用了網面和速乾質感面料拼縫絨面皮革，加上套穿設計方便穿脫，腳感舒適，展現青春活力又不失Roger Vivier風情。

Viv' Run織物水鑽扣飾波鞋 (HK$13,400)

另一個白色拼銀色的款式，則較有未來感，鞋面上的漁網更添獨特質感，但同時維持了整體的白銀色monotone，易搭但又具特別細節。

Viv' Run Babies 織物Mary Jane波鞋 (HK$9,900)

這對Mary Jane波鞋採用了速乾織物的面料製成，以皮革鑽扣作扣帶，是時尚與青春運動風的混搭風格，卻保留了RV的標誌性元素，穿搭時建議配搭不同的小白襪，完成可愛造型。

