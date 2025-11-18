2025 TGA完整入圍名單出爐！《33號遠征隊》成最大贏家 勇奪12項提名封王

天氣轉涼｜今晚市區最低氣溫 15 度
2025 年 The Game Awards 遊戲大獎（2025 TGA）將於台灣時間 12 月 12 日上午 8:30 展開，今（18）日正式公開入圍名單，在最重要的年度最佳遊戲 Game of the Year 獎項一共有六款遊戲入圍，包含：《光與影：33號遠征隊》、《死亡擱淺2：冥灘之上》、《黑帝斯 II》、《空洞騎士：絲綢之歌》、《咚奇剛 蕉力全開》、《天國降臨：救贖 II》等作品。
TGA 得獎者有 90% 分數為評審票選，不過全球網友也有 10% 分數投票，可以到 The Game Awards 官網支持自己喜愛的遊戲們，統計時間至 12 月 11 日為止。
本次提名名單入圍的大贏家是《光與影：33號遠征隊》入圍高達 12 項，《死亡擱淺2》與《羊蹄山戰鬼》8 項次之、《黑帝斯II》6 項、《絲綢之歌》5 項、雙影奇境 4 項。
完整入圍名單整理如下：
🥇年度最佳遊戲
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
空洞騎士：絲綢之歌
咚奇剛 蕉力全開
死亡擱淺2：冥灘之上
天國降臨：救贖 II
🥇最佳遊戲指導
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
羊蹄山戰鬼
死亡擱淺2：冥灘之上
雙影奇境
🥇最佳敘事
光與影：33號遠征隊
沉默之丘f
天國降臨：救贖 II
羊蹄山戰鬼
死亡擱淺2：冥灘之上
🥇最佳美術
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
空洞騎士：絲綢之歌
咚奇剛 蕉力全開
死亡擱淺2：冥灘之上
🥇最佳音樂
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
空洞騎士：絲綢之歌
羊蹄山戰鬼
死亡擱淺2：冥灘之上
🥇最佳音效設計
戰地風雲6
光與影：33號遠征隊
沉默之丘f
死亡擱淺2：冥灘之上
羊蹄山戰鬼
🥇最佳演出
Ben Starr：光與影：33號遠征隊
Charlie Cox：光與影：33號遠征隊
Erika Ishii：羊蹄山戰鬼
Jennifer English：光與影：33號遠征隊
加藤小夏：沉默之丘f
Troy Baker：印地安納瓊斯：古老之圈
🥇創新無障礙設定
刺客教條：暗影者
Atomfall
毀滅戰士：黑暗時代
EA Sports FC 26
午夜之南
🥇最具影響力
Despelote
Consume Me
Lost Records: Bloom & Rage
午夜之南
Wanderstop
🥇最佳持續營運遊戲
Final Fantasy XIV
要塞英雄
絕地戰兵2
漫威爭鋒
無人深空
🥇最佳社群支持
柏德之門3
Final Fantasy XIV
要塞英雄
絕地戰兵2
無人深空
🥇最佳獨立遊戲
Absolum
Ball x Pit
藍途王子
光與影：33號遠征隊
黑帝斯 II
空洞騎士：絲綢之歌
🥇最佳初登場獨立遊戲
藍途王子
光與影：33號遠征隊
Despelote
Dispatch
Megabonk
🥇最佳手機遊戲
天命：崛起
女神異聞錄：夜幕魅影
Sonic Rumble
賽馬娘 Pretty Derby
鳴潮
🥇最佳 VR/AR 遊戲
Alien: Rogue Incursion
Arken Age
Ghost Town
漫威 Deadpool VR
午夜漫步
🥇最佳動作遊戲
戰地風雲6
咚奇剛 蕉力全開
黑帝斯 II
忍者外傳4
Shinobi 反攻的斬擊
🥇最佳動作冒險遊戲
死亡擱淺2：冥灘之上
羊蹄山戰鬼
印地安納瓊斯：古老之圈
空洞騎士：絲綢之歌
雙影奇境
🥇最佳 RPG
Avowed
光與影：33號遠征隊
天國降臨：救贖 II
天外世界2
魔物獵人 荒野
🥇最佳格鬥遊戲
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
餓狼傳說 City of the Wolves
真人快打 Legacy Kollection
VR快打5 R.E.V.O. World Stage
🥇最佳家庭遊戲
咚奇剛 蕉力全開
LEGO Party!
LEGO Voyagers
瑪利歐賽車 世界
音速小子賽車 交叉世界
雙影奇境
🥇最佳模擬 / 策略遊戲
The Alters
FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles
侏羅紀世界：進化3
文明帝國7
風暴崛起
雙點博物館
🥇最佳運動 / 賽車遊戲
EA Sports FC 26
F1 25
瑪利歐賽車 世界
Rematch
音速小子賽車 交叉世界
🥇最佳多人遊戲
ARC Raiders
戰地風雲6
艾爾登法環 黑夜君臨
Peak
雙影奇境
🥇最佳影視改編
MINECRAFT麥塊電影
惡魔獵人
最後生還者 第二季
Splinter Cell: Deathwatch
直到黎明
🥇最受期待遊戲
007：黎明曙光
GTA6
漫威金鋼狼
惡靈古堡9 安魂曲
巫師4
🥇年度內容創作者
Caedrel
Kai Cenat
MoistCr1TiKaL
櫻巫女
The Burnt Peanut
🥇最佳電競遊戲
CS2
DOTA 2
英雄聯盟
無盡對決
特戰英豪
🥇最佳電競選手
brawk
Chovy
f0rsakeN
Kakeru
MenaRD
Zyw0o
🥇最佳電競隊伍
Gen.G：英雄聯盟
NRG：特戰英豪
Team Falcons：DOTA 2
Team Liquid PH：無盡對決
Team Vitality：CS2
🥇玩家之聲（玩家100%投票獎）
尚未開放。
